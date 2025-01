Phần mềm chữ ký điện tử - Ứng dụng phổ biến nhất - Philippines

Agrello

agrello.io

Làm việc thông minh hơn với Agrello Hãy bắt đầu hành trình chuyển đổi kỹ thuật số của bạn với chúng tôi! Cho dù thỉnh thoảng bạn chỉ cần ký các tài liệu kỹ thuật số hay cần quản lý toàn bộ tài liệu pháp lý của công ty, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. // Bắt đầu mà không cần học hỏi và căng thẳng Thông thường, các công cụ mới thường đòi hỏi những kỹ năng và đào tạo mới. Không phải trường hợp của Agrello. Chỉ cần sử dụng công cụ yêu thích của bạn và tải các tài liệu đã sẵn sàng để ký lên Agrello. Sau khi tất cả người ký và người xem đã được thêm, chúng tôi sẽ lo phần còn lại. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về quá trình ký kết để bạn có thể tập trung vào những việc khác trong thời gian chờ đợi! // Bảng điều khiển trực quan để thuận tiện cho bạn Đôi khi phải mất nhiều thời gian hơn để thu thập tất cả các chữ ký cần thiết. Bảng điều khiển tài liệu của Agrello được thiết kế để cung cấp cho bạn phản hồi rõ ràng và tức thì về những giao dịch nào cần thúc đẩy một chút và những giao dịch nào được hoàn thành thành công. Bạn thực sự nên xem xét những gì bạn sẽ làm với tất cả thời gian có thêm trong tay! // Tạo hàng loạt, mẫu động Chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp bạn loại bỏ một số tác vụ phiền toái, lặp đi lặp lại đó. Mẫu hợp đồng định kỳ, thu thập dữ liệu còn thiếu thông qua biểu mẫu và thậm chí tự động hóa toàn bộ quy trình chữ ký bằng cách kết nối CRM của bạn và các công cụ khác - đây chỉ là một số tính năng cho phép bạn tập trung vào các vấn đề cấp bách hơn. // Cộng tác an toàn Gửi email các tài liệu nhạy cảm qua lại có thể gây ra rủi ro bảo mật nghiêm trọng. Hệ sinh thái của Agrello được thiết kế để cộng tác an toàn. Mời đối tác của bạn, tải lên bản nháp, xem xét và ký các tài liệu cùng với đối tác của bạn trong khi biết rằng công việc của bạn luôn được an toàn. //Ràng buộc về mặt pháp lý Thế giới chữ ký số ngày càng phức tạp hơn. Rất may, bạn có thể sử dụng ID điện tử quốc gia của mình hoặc chữ ký điện tử tiên tiến (AdES) được quốc tế công nhận của Agrello.