Phần mềm soạn thảo khóa học - Ứng dụng phổ biến nhất - Pakistan

Hướng dẫn và tài liệu chi tiết, nhiều khóa đào tạo trực tiếp hoặc trên web nhưng bạn vẫn có cảm giác rằng kiến ​​thức không đến được với đồng nghiệp của mình - hoặc không đúng lúc? Vậy thì bạn nên làm quen với SlidePresenter! Trao quyền cho nhân viên của bạn để biến kiến ​​thức của họ thành nội dung video hấp dẫn mà không cần bất kỳ kinh nghiệm hoặc kỹ năng kỹ thuật nào trước đó! Nhờ giao diện người dùng trực quan của chúng tôi, tất cả nhân viên có thể tạo và chỉnh sửa nội dung video của riêng mình trong vòng vài phút và làm phong phú nội dung đó bằng nhiều tính năng tương tác như câu đố và khảo sát. Sau đó, nội dung video do nhân viên tạo có thể được chia sẻ dễ dàng và an toàn với đồng nghiệp hoặc toàn bộ tổ chức chỉ bằng một cú nhấp chuột trên nền tảng video của công ty bạn. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nguồn lực quý báu trong quá trình chuyển giao kiến ​​thức của công ty. Hơn thế nữa: Bạn tạo ra điểm liên lạc trung tâm và hấp dẫn cho đồng nghiệp của mình. Trên nền tảng video doanh nghiệp của bạn, tất cả nhân viên đều nhận được nội dung kiến ​​thức hữu ích để trả lời các câu hỏi cá nhân của họ “trong quá trình làm việc” và trên hết còn được khuyến khích duyệt, thích và tương tác với nội dung video bổ sung do nhân viên tạo. Các trường hợp sử dụng SlidePresenter cũng đa dạng theo yêu cầu của công ty bạn: từ hướng dẫn nhấp chuột nhanh, đào tạo về sản phẩm đến giới thiệu nội bộ, học tập trực tuyến hoặc các nội dung học tập thực hành. Hơn 600 công ty dẫn đầu thị trường trong nhiều ngành công nghiệp đã thành công nhờ việc chuyển giao kiến ​​thức từ nhân viên sang nhân viên – để tất cả những người cần kiến ​​thức có thể tìm thấy kiến ​​thức đó một cách nhanh chóng và bất kỳ lúc nào. Lợi ích của bạn với SlidePresenter: - Cho phép tự định hướng, học tập liên tục trong tổ chức của bạn với nội dung video dễ hiểu. - Tăng hiệu suất của nhân viên (mới) của bạn bằng cách cung cấp kiến ​​thức mọi lúc, mọi nơi. - Giảm các câu hỏi thường gặp của đồng nghiệp bằng cách cho phép họ sản xuất và chia sẻ nội dung video giải thích một cách nhanh chóng và dễ dàng. - Tăng động lực cho nhân viên của bạn chia sẻ kiến ​​thức với đồng nghiệp nhờ trải nghiệm người dùng trực quan để tạo nội dung dễ dàng. - Đưa nhân viên của bạn tham gia vào quá trình chuyển giao kiến ​​thức và do đó củng cố lòng trung thành của họ với công ty bạn. - Trao quyền cho nhân viên ở tất cả các phòng ban và cấp công việc để chia sẻ kiến ​​thức của họ với các đồng nghiệp trong toàn tổ chức. - Tạo trải nghiệm học tập đa dạng với các hình thức học tập và đào tạo chính quy cũng như hoạt động học tập do nhân viên tạo ra thông qua nội dung video. - Tiết kiệm tài nguyên của bộ phận L&D bằng cách tích hợp nhân viên của bạn vào quá trình chuyển giao kiến ​​thức. - Tạo nền tảng video trung tâm nơi nhân viên của bạn luôn có thể tìm thấy chính xác kiến ​​thức họ cần để thực hiện công việc tốt nhất.