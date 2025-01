Phần mềm tiếp thị nội dung - Ứng dụng phổ biến nhất - Polynesia thuộc Pháp

Bitly

bitly.com

Bitly là dịch vụ rút ngắn URL và nền tảng quản lý liên kết. Công ty Bitly, Inc., được thành lập vào năm 2008. Nó là công ty tư nhân và có trụ sở tại Thành phố New York. Bitly là công ty SaaS hàng đầu toàn cầu cung cấp một nền tảng toàn diện được thiết kế để cho phép mọi thông tin được chia sẻ trực tuyến kết nối với các đối tượng chính và khơi dậy hành động. Nền tảng kết nối tất cả trong một của Bitly trao quyền cho hơn 5,7 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và hơn 500.000 khách hàng trên toàn cầu - mọi người, người có ảnh hưởng, thương hiệu và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô - sử dụng các liên kết có thương hiệu, mã QR tùy chỉnh và các giải pháp liên kết trong sinh học là nền tảng đáng tin cậy để thu hút khán giả và cung cấp các thông báo, thông tin và trải nghiệm quan trọng. Bitly tự hào được chứng nhận™ bởi Great Place to Work®, cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc và trải nghiệm của nhân viên đã được chứng minh là mang lại doanh thu dẫn đầu thị trường, giữ chân nhân viên và tăng cường đổi mới.