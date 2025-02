Phần mềm 3PL - Ứng dụng phổ biến nhất - Lào

FarEye

fareye.com

Nền tảng Quản lý giao hàng của FarEye biến việc giao hàng thành lợi thế cạnh tranh. Các công ty bán lẻ, thương mại điện tử và hậu cần bên thứ ba sử dụng sự kết hợp độc đáo giữa khả năng điều phối, khả năng hiển thị theo thời gian thực và trải nghiệm khách hàng có thương hiệu của FarEye để đơn giản hóa công tác hậu cần giao hàng chặng cuối phức tạp. Nền tảng FarEye cho phép các doanh nghiệp tăng cường lòng trung thành và sự hài lòng của người tiêu dùng, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Các sản phẩm của FarEye được định hướng vào các lĩnh vực chính trong hành trình giao hàng theo yêu cầu để thực hiện hiệu quả quy trình giao hàng chặng cuối, đảm bảo trải nghiệm liền mạch của người tiêu dùng: Vận chuyển: Gặp gỡ khách hàng tại nơi họ đến, cung cấp nhiều tùy chọn giao hàng linh hoạt. Tối ưu hóa việc giao hàng do nhiều hãng vận chuyển hỗ trợ để đạt hiệu quả cao nhất và hiệu suất giao hàng đúng hạn. Theo dõi: Cung cấp khả năng hiển thị cấp độ lô hàng theo thời gian thực trong suốt hành trình đặt hàng đến giao hàng, tránh sự chậm trễ và gián đoạn. Lộ trình: Giúp việc giao hàng có lợi hơn với việc lập kế hoạch và lập lịch trình tuyến đường dựa trên ràng buộc động. Thực thi: Tăng tốc hoạt động cross-docking và tài xế, dẫn đến hoạt động nhanh hơn tại trung tâm giao hàng hoặc kho hàng. Trải nghiệm: Mang lại trải nghiệm khác biệt, có thương hiệu cho khách hàng trong suốt quá trình trước và sau mua hàng - từ theo dõi và lên lịch đơn hàng đến thông báo giao hàng cho đến trả lại và đổi hàng. Nền tảng FarEye mang đến cho các thương hiệu, người gửi hàng và nhà vận chuyển sự linh hoạt, linh hoạt và khả năng mở rộng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh, tuân thủ các biện pháp bền vững và giải quyết sự gián đoạn một cách tự tin và đáng tin cậy. Công nghệ của FarEye mang lại sự minh bạch và khả năng thích ứng để đơn giản hóa sự phức tạp to lớn của hoạt động hậu cần chặng cuối trong khi vẫn giao gói hàng của bạn đúng giờ, mọi lúc. Mọi doanh nghiệp coi khách hàng là trung tâm đều phải chuyển đổi thành công ty phân phối và hậu cần. Đây là lý do tại sao các nhà lãnh đạo trên toàn cầu như Dominoz, Gordon Food Services, Tata Steel, Hilti, Bluedart, Helofresh và hơn 150 thương hiệu giao phó cho FarEye trải nghiệm vận hành chặng cuối và giao hàng cho khách hàng.