Bad Bot Design là một công cụ hỗ trợ AI cho phép người dùng mua nhiều loại sản phẩm độc đáo, bao gồm áo sơ mi, áo nỉ và cốc cà phê. Những sản phẩm này được tạo ra bởi robot, mang đến một bộ sưu tập độc quyền và đặc biệt. Ngoài ra, người dùng có tùy chọn yêu cầu Robot AI thiết kế ý tưởng của riêng họ, thêm nét cá nhân hóa cho giao dịch mua hàng của họ. Công cụ này cung cấp nhiều bộ lọc khác nhau để dễ dàng điều hướng, cho phép người dùng sắp xếp sản phẩm theo mức độ liên quan, các sản phẩm bổ sung mới nhất và các mặt hàng cũ nhất. Nó cũng có các bộ sưu tập cụ thể như Bộ sưu tập Bot Xấu, Vật phẩm nổi bật, Bộ sưu tập Mới và Lựa chọn Mùa hè, đảm bảo có nhiều lựa chọn đa dạng. Các sản phẩm hiện có bao gồm nhiều loại thiết kế, bao gồm hình ảnh các loài động vật như Bulldogs và mèo Pháp, các ấn tượng nghệ thuật như tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ Monet và các hình ảnh theo chủ đề Van Gogh, cũng như các tài liệu tham khảo về văn hóa đại chúng như Guardians of the Galaxy và các thiết kế theo chủ đề Tupac. Công cụ này cung cấp nhiều biến thể của từng thiết kế, đảm bảo lựa chọn toàn diện. Trang web của Bad Bot Design bao gồm phần Câu hỏi thường gặp và thông tin liên hệ, cũng như các điều khoản dịch vụ và chính sách hoàn trả để thuận tiện cho khách hàng. Công cụ này được phát triển bởi AE.STUDIO và có thể được theo dõi trên Instagram, Facebook và Twitter để cập nhật. Tóm lại, Bad Bot Design là một nền tảng hỗ trợ AI cung cấp các sản phẩm độc đáo do robot tạo ra. Người dùng có thể mua áo sơ mi, áo nỉ và cốc cà phê hoặc yêu cầu Robot AI thiết kế các ý tưởng tùy chỉnh. Công cụ này có nhiều bộ sưu tập và bộ lọc khác nhau, cung cấp nhiều tùy chọn thiết kế.

Trang web: badbotdesign.com

