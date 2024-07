Nền tảng hiểu tài liệu AI của Allganize, Alli, được thiết kế để cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các thách thức khác nhau về năng suất của doanh nghiệp. Alli cung cấp chatbot AI, chatGPT dành cho doanh nghiệp và AI OCR, biến nó thành giải pháp toàn diện để xử lý và phân tích tài liệu. Nó sử dụng máy học và nhận dạng mẫu để xử lý các tài liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, đạt được độ chính xác đặc biệt với tỷ lệ thành công trên 99%. Alli GPT đặc biệt phù hợp với các trường hợp sử dụng tìm kiếm doanh nghiệp vì nó cung cấp câu trả lời chính xác từ cả nguồn bên trong và bên ngoài, loại bỏ nhu cầu tìm kiếm qua nhiều tài liệu. Mặt khác, Alli Capture tự động thu thập dữ liệu từ các tài liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, giảm đáng kể thời gian và chi phí do lỗi và kém hiệu quả khi xử lý thủ công. Alli Answer là công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên cung cấp câu trả lời nhanh chóng và chính xác cho câu hỏi của người dùng, sắp xếp thông tin theo cách thân thiện với người dùng. Allganize giải quyết các cuộc đấu tranh về năng suất mà các ngành khác nhau phải đối mặt, bao gồm Trò chơi, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Khu vực công, Xây dựng, Dầu khí, Bảo hiểm, Dịch vụ tài chính và Nhân sự. Các mô hình được đào tạo trước và mô hình luồng dữ liệu nâng cao của Allganize có thể xây dựng các giải pháp tùy chỉnh cho các ngành này trong vài ngày mà không cần mã hóa. Nó cũng duy trì mức độ bảo mật cao bằng cách tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn bảo mật, triển khai các biện pháp thiết kế an toàn và tiến hành đánh giá liên tục để đảm bảo sự an toàn và bảo mật của nền tảng. Nhìn chung, Allganize có một bộ công cụ có thể giúp các tổ chức rút ra thông tin chi tiết từ thông tin chi tiết của họ. dữ liệu phi cấu trúc một cách hiệu quả, tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và trần tục, đồng thời tăng độ chính xác.

Trang web: allganize.ai

