Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «typings» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

typings.gg — це стильний і сучасний веб-сайт для перевірки набору тексту. він підтримує багато власних тем

Вебсайт: typings.gg

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