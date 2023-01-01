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Shellshock.io — це безкоштовна браузерна гра від Blue Wizard Digital, творців інших чудових ігор, таких як Friday the 13th: Killer Puzzle, basketbros.io Merc.Zone, Slayaway Camp тощо! Грайте в Shell Shockers зараз - безкоштовні шутери ще ніколи не виглядали так добре!

Вебсайт: shellshock.io

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