Zombie Derby 2 — це кривава, насичена екшном їздова гра, створена Brinemedia. Заробляйте гроші, щоб покращити свій автомобіль і перемогти ще більше зомбі! Грайте в Zombie Derby 2 на Poki і допоможіть врятувати планету від скарбів нежиті. Економте паливо, відпускаючи педаль газу під час стрибка. Зіграйте в Zombie Derby 2 безкоштовно у своєму браузері сьогодні.

Вебсайт: poki.com

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