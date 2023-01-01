Planet Miner FRVR
planetminer.frvr.com
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Planet Miner FRVR» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: planetminer.frvr.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Planet Miner FRVR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Idle Digging Tycoon
poki.com
Idle Gold Miner
poki.com
Super Planet Fun Time
poki.com
Animal Hop FRVR
rockhop.frvr.com
Ground Digger
poki.com
Gold Miner
poki.com
Horror Nights Story
poki.com
Kitten Force FRVR
kittenforce.frvr.com
Gold Train FRVR
goldtrain.frvr.com
Gold Mahjong FRVR
goldmahjong.frvr.com
Up and Beyond
poki.com
Space Major Miner
poki.com