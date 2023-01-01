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Planet Miner FRVR

Planet Miner FRVR

planetminer.frvr.com

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Відкрийте нову планету та відкрийте нову шахту на кожній з них. Запустіть своїх космічних мавп і викопайте все золото.

Вебсайт: planetminer.frvr.com

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