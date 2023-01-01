Розв’яжіть nuddle, знайшовши 2 останні числа 8-значної числової послідовності.

Вебсайт: nuddle.app

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