Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Humble Bundle» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Humble Bundle продає ігри, книги, програмне забезпечення тощо. Наша місія — підтримувати благодійність, надаючи клієнтам чудовий контент за чудовими цінами.

Вебсайт: humblebundle.com

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