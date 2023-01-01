Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Happy Wheels» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Happy Wheels — це гра з бічною прокруткою, заснована на фізиці, смуга перешкод, яку можна відтворити понад мільярд онлайн і тепер доступна для ваших мобільних пристроїв. Візьміть на себе роль свого недостатньо підготовленого гонщика та не звертайте уваги на серйозні наслідки у відчайдушних пошуках перемоги.

Вебсайт: totaljerkface.com

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