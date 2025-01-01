Альтернативи - ZeroSSL

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

Додаток GoDaddy допомагає створювати та управляти веб-сайтами, включаючи електронну комерцію, SEO, аналітику та інтеграцію з соціальними медіа.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap - це платформа для реєстрації доменів і веб-хостингу, що надає інструменти для управління онлайн-присутністю та забезпечення безпеки.

IONOS

IONOS

ionos.com

Додаток IONOS надає доступ до контрактів, продуктів та даних клієнтів, а також можливість замовляти чи змінювати послуги через захищений вхід.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly - платформа хмарних послуг, яка підвищує продуктивність та безпеку веб-додатків через платформу edge cloud, включаючи CDN, оптимізацію зображень та захист від атак.

Web.com

Web.com

web.com

Web.com - платформа для створення веб-сайтів, хостингу, реєстрації доменів і цифрового маркетингу для малих підприємств.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Mlytics допомагає покращити продуктивність вебсайтів, використовуючи динамічне управління кількома CDN для запобігання простоїв та моніторингу ефективності.

GlobalSign

GlobalSign

globalsign.com

Додаток GlobalSign забезпечує безпечну аутентифікацію та управління доступом до цифрових ресурсів, підтримуючи різні методи аутентифікації.

SSLs

SSLs

ssls.com

Додаток SSLs забезпечує управління та впровадження SSL-сертифікатів для захисту онлайн-даних та конфіденційності користувачів.

Xitoring

Xitoring

xitoring.com

Xitoring - це рішення для моніторингу ІТ-інфраструктури, що включає перевірку доступності, моніторинг серверів, ПЗ та сповіщення через різні канали.

Keystash

Keystash

keystash.io

Keystash — це платформа для управління доступом та SSH-ключами, яка забезпечує управління користувачами Linux, аутентифікацію та ведення аудиту.

Hostbillo

Hostbillo

hostbillo.com

HostBillo - це платформа для управління хостингом, яка спрощує процеси завдяки інтуїтивному інтерфейсу та інструментам аналітики.

CheapSSLWeb

CheapSSLWeb

cheapsslweb.com

CheapSSLweb пропонує дешеві SSL сертифікати від відомих постачальників, що забезпечують безпечну інтернет-комунікацію для бізнесу та приватних осіб.

DoxyChain

DoxyChain

doxychain.com

DoxyChain - це рішення для управління сертифікацією та акредитацією, що використовує блокчейн для безпечатного зберігання та перевірки документів.

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless - це рішення для управління обліковими даними, сертифікатами та ключами в хмарі, яке автоматизує їх безпечне зберігання та доступ.

TrackSSL

TrackSSL

trackssl.com

TrackSSL - додаток, що сканує сертифікати SSL на наявність помилок та термінів дії, допомагаючи підтримувати безпечні зв’язки на сайті.

ArkHost

ArkHost

arkhost.com

ArkHost - платформа для хостинг-провайдерів, яка пропонує ефективне управління послугами хостингу, електронною поштою та доменами через зручний інтерфейс.

Approximated

Approximated

approximated.app

Approximated допомагає автоматизувати налаштування користувацьких доменів для бізнесу, зменшуючи навантаження на команду завдяки простому API і керованій інфраструктурі.

TRUSTZONE

TRUSTZONE

trustzone.com

TRUSTZONE пропонує сертифікати SSL/TLS для компаній різного розміру, забезпечуючи безпеку та управління сертифікатами.

Venafi

Venafi

venafi.com

Venafi - платформа для управління та безпеки машинних ідентичностей, що автоматизує процеси сертифікатів і знижує ризики у кібернетичній безпеці.

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