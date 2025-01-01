Альтернативи - Zenfolio

Google Photos
google.com
Google Photos - це додаток для зберігання та обміну фотографіями і відео з можливістю автоматичного резервного копіювання та розпізнавання вмісту.
Canva
canva.com
Canva - це платформа для графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати візуальний контент, використовуючи шаблони та зручний редактор.
Wix
wix.com
Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.
Webflow
webflow.com
Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Adobe Lightroom
lightroom.adobe.com
Adobe Lightroom - це інструмент для неруйнівного редагування та організації фотографій з потужними функціями, включаючи AI-пошук та доступ на декількох пристроях.
Behance
behance.net
Behance - це платформа для творчих професіоналів, де вони можуть створювати портфоліо, демонструвати роботи та знаходити можливості для співпраці.
Adobe Firefly
firefly.adobe.com
Adobe Firefly — генеративний AI-інструмент для створення та редагування візуального контенту в Adobe, який використовує текстові підказки для генерування зображень і відео.
GoDaddy
godaddy.com
Додаток GoDaddy допомагає створювати та управляти веб-сайтами, включаючи електронну комерцію, SEO, аналітику та інтеграцію з соціальними медіа.
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com - платформа для самостійної публікації, що дозволяє створювати та керувати блогами і веб-сайтами з різними інструментами та функціями.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
Squarespace
squarespace.com
SquareSpace - це платформа для створення та управління веб-сайтами, блогами та інтернет-магазинами з налаштовуваними шаблонами та функціями перетягування.
Hostinger
hostinger.com
Hostinger - це мобільний додаток для управління веб-хостингом, пропонує хостинг, реєстрацію доменів та інструменти для створення сайтів.
Flickr
flickr.com
Flickr - це сервіс для зберігання та обміну фотографіями і відео, що дозволяє користувачам створювати альбоми та взаємодіяти з іншими.
Tilda
tilda.cc
Tilda – це конструктор веб-сайтів, який дозволяє створювати сайти, інтернет-магазини та лендінги без коду. Пропонує готові шаблони та інтуїтивний інтерфейс.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap - це платформа для реєстрації доменів і веб-хостингу, що надає інструменти для управління онлайн-присутністю та забезпечення безпеки.
pCloud
pcloud.com
pCloud — швейцарське хмарне сховище для зберігання та обміну цифровими файлами з можливістю шифрування та синхронізації на різних пристроях.
Imgur
imgur.com
Imgur — платформа для хостингу зображень, де користувачі можуть завантажувати, ділитися та переглядати меми, GIF і візуальний контент.
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock - це платформа для продажу стокових фото, відео та музики з різними варіантами ліцензування для користувачів та підприємств.
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam – це додаток для підрядників, що дозволяє створювати, організовувати та ділитися фотографіями проектів, спростуючи управління ними.
Framer
framer.com
Framer - це веб-додаток для прототипування та створення веб-сайтів без коду. Він має інтуїтивний інтерфейс та підтримує співпрацю в реальному часі.
Bubble
bubble.io
Bubble – це візуальна платформа програмування, що дозволяє створювати веб-додатки без коду. Користувачі розробляють інтерфейс, перетягуючи елементи.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase — платформа для співпраці з клієнтами, що пропонує інструменти управління проектами та комунікацією в одному місці з підтримкою AI.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - це платформа для створення відео, логотипів та графіки з використанням шаблонів та інструментів редагування без потреби в програмуванні.
Duda
duda.co
Duda - платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, призначена для агентств та бізнесів з можливостями електронної комерції та SEO.
WebWave
webwave.me
WebWave - конструктор веб-сайтів з функцією перетягування, що дозволяє створювати унікальні сайти та управляти інтернет-магазинами без спеціальних знань.
Elementor
elementor.com
Elementor - це конструктор веб-сайтів для WordPress, який дозволяє створювати та налаштовувати сайти без коду за допомогою інтерфейсу перетягування.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — це платформа для створення воронок продажу, що дозволяє без технічних навичок швидко виготовляти веб-сторінки для конвертації відвідувачів у клієнтів.
10Web
10web.io
10Web - це платформа для створення та управління веб-сайтами з використанням ШІ, яка інтегрує хостинг WordPress і підтримує електронну комерцію.
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