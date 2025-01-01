Альтернативи - Zangerine

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online - це хмарне бухгалтерське програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу, що дозволяє управляти фінансами та бухгалтерськими операціями.

Xero

Xero

xero.com

Xero — це хмарна бухгалтерська програма для малого та середнього бізнесу, що забезпечує управління фінансами, виставлення рахунків та аналітику.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

Zoho Inventory - це програмне забезпечення для управління запасами, що дозволяє бізнесам відстежувати запаси, обробляти замовлення та оптимізувати складські операції.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite-це хмарна платформа ERP для управління фінансами, запасами, людськими ресурсами та відносинами з клієнтами для бізнесу різного розміру.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob - платформа для виконання замовлень, що забезпечує зберігання, упаковку та доставку товарів для бізнесу електронної комерції по всьому світу.

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility - це програма автоматизації електронної комерції, що інтегрує магазини, системи обліку та управління запасами для спрощення бізнес-процесів.

Kintone

Kintone

kintone.com

Kintone - це платформа без коду для створення бізнес-додатків, управління робочими процесами та базами даних без необхідності в програмуванні.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo - це безкоштовне програмне забезпечення для управління доставкою, що автоматизує виконання замовлень, управління запасами та знижує витрати на доставку.

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport - це логістична платформа для організації вантажних перевезень, що пропонує механізми управління ланцюгами поставок та інтеграції з електронною комерцією.

weclapp

weclapp

weclapp.com

Weclapp — це хмарне рішення для управління CRM та ERP, що допомагає малому та середньому бізнесу керувати клієнтами, проектами, рахунками та замовленнями.

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

inFlow Inventory — програмне забезпечення для управління запасами, що допомагає контролювати запаси, відстежувати продажі та керувати бізнес-процесами.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv — платформа для управління запасами, замовленнями та виконанням для бізнесів, які працюють у dropshipping та Amazon FBA, з інтеграцією в реальному часі.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks - безкоштовне програмне забезпечення для обліку, що спрощує виставлення рахунків і фінансовий менеджмент для малих бізнесів та фрілансерів.

Cin7

Cin7

cin7.com

Cin7 — програма для управління запасами, що надає рішення для бізнесу в оптовій та роздрібній торгівлі, виробництві та автоматизації обліку.

Turvo

Turvo

turvo.com

Turvo – це платформа для управління транспортом, що оптимізує логістичні процеси в ланцюзі поставок через хмарні рішення та мобільні додатки.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Procure - хмарне програмне забезпечення для управління закупівлями, що включає електронні аукціони, затвердження запитів та моніторинг замовлень.

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy - це хмарне програмне забезпечення для планування виробництва, яке допомагає малим виробникам керувати процесами виробництва та запасами.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica - це хмарне ERP-рішення для управління бізнес-операціями, яке інтегрує фінанси, запаси та клієнтські відносини в одну платформу.

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Brightpearl - хмарна система управління для роздрібної торгівлі, яка інтегрує управління запасами, фінансами, виконанням замовлень і CRM на одній платформі.

Stord

Stord

stord.com

Stord - це платформа для управління ланцюгами поставок, яка забезпечує ефективну логістику, складування і виконання замовлень для бізнесу.

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero — це додаток для управління запасами, що дозволяє відстежувати і контролювати рівень акцій, включаючи сповіщення про низькі запаси.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks — платформа для управління інвентарем та замовленнями, що інтегрує різні канали продажів для автоматизації процесів і покращення ефективності.

Angaza

Angaza

angaza.com

Angaza - бізнес-рішення для дистриб'юторів енергетичних продуктів з оплатою за використання, підтримує понад 200 дистриб'юторів у 50 країнах.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder – це веб-додаток для управління запасами, що дозволяє організовувати облік товарів, обробляти замовлення та інтегруватися з іншими системами.

easySales

easySales

easy-sales.com

easySales - це хмарна платформа для автоматизації електронної комерції, яка дозволяє магазинам легко продавати на кількох каналах та управляти замовленнями.

LeanDNA

LeanDNA

leandna.com

LeanDNA - це SaaS платформа, яка допомагає виробникам оптимізувати запаси, попереджати нестачі та покращувати управління ланцюгами поставок за допомогою аналітики.

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

Geekseller – платформа для управління запасами та замовленнями в електронній комерції, що дозволяє продавати на різних платформах.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor-це модульна ERP-система, що допомагає підприємствам управляти фінансами, людськими ресурсами, ланцюгами поставок та виробництвом.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp HQ - це інструмент для управління запасами, що об'єднує всі канали продажів у одному центрі. Має функції управління замовленнями та інтеграції з ERP та платформами електронної комерції.

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