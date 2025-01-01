Альтернативи - Zangerine

QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online - це хмарне бухгалтерське програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу, що дозволяє управляти фінансами та бухгалтерськими операціями.
Xero
xero.com
Xero — це хмарна бухгалтерська програма для малого та середнього бізнесу, що забезпечує управління фінансами, виставлення рахунків та аналітику.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Zoho Inventory
zoho.com
Zoho Inventory - це програмне забезпечення для управління запасами, що дозволяє бізнесам відстежувати запаси, обробляти замовлення та оптимізувати складські операції.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite-це хмарна платформа ERP для управління фінансами, запасами, людськими ресурсами та відносинами з клієнтами для бізнесу різного розміру.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob - платформа для виконання замовлень, що забезпечує зберігання, упаковку та доставку товарів для бізнесу електронної комерції по всьому світу.
Webgility
webgility.com
Webgility - це програма автоматизації електронної комерції, що інтегрує магазини, системи обліку та управління запасами для спрощення бізнес-процесів.
Kintone
kintone.com
Kintone - це платформа без коду для створення бізнес-додатків, управління робочими процесами та базами даних без необхідності в програмуванні.
Veeqo
veeqo.com
Veeqo - це безкоштовне програмне забезпечення для управління доставкою, що автоматизує виконання замовлень, управління запасами та знижує витрати на доставку.
Flexport
flexport.com
Flexport - це логістична платформа для організації вантажних перевезень, що пропонує механізми управління ланцюгами поставок та інтеграції з електронною комерцією.
weclapp
weclapp.com
Weclapp — це хмарне рішення для управління CRM та ERP, що допомагає малому та середньому бізнесу керувати клієнтами, проектами, рахунками та замовленнями.
inFlow Inventory
inflowinventory.com
inFlow Inventory — програмне забезпечення для управління запасами, що допомагає контролювати запаси, відстежувати продажі та керувати бізнес-процесами.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — платформа для управління запасами, замовленнями та виконанням для бізнесів, які працюють у dropshipping та Amazon FBA, з інтеграцією в реальному часі.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks - безкоштовне програмне забезпечення для обліку, що спрощує виставлення рахунків і фінансовий менеджмент для малих бізнесів та фрілансерів.
Cin7
cin7.com
Cin7 — програма для управління запасами, що надає рішення для бізнесу в оптовій та роздрібній торгівлі, виробництві та автоматизації обліку.
Turvo
turvo.com
Turvo – це платформа для управління транспортом, що оптимізує логістичні процеси в ланцюзі поставок через хмарні рішення та мобільні додатки.
Team Procure
teamprocure.com
Team Procure - хмарне програмне забезпечення для управління закупівлями, що включає електронні аукціони, затвердження запитів та моніторинг замовлень.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy - це хмарне програмне забезпечення для планування виробництва, яке допомагає малим виробникам керувати процесами виробництва та запасами.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica - це хмарне ERP-рішення для управління бізнес-операціями, яке інтегрує фінанси, запаси та клієнтські відносини в одну платформу.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl - хмарна система управління для роздрібної торгівлі, яка інтегрує управління запасами, фінансами, виконанням замовлень і CRM на одній платформі.
Stord
stord.com
Stord - це платформа для управління ланцюгами поставок, яка забезпечує ефективну логістику, складування і виконання замовлень для бізнесу.
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero — це додаток для управління запасами, що дозволяє відстежувати і контролювати рівень акцій, включаючи сповіщення про низькі запаси.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks — платформа для управління інвентарем та замовленнями, що інтегрує різні канали продажів для автоматизації процесів і покращення ефективності.
Angaza
angaza.com
Angaza - бізнес-рішення для дистриб'юторів енергетичних продуктів з оплатою за використання, підтримує понад 200 дистриб'юторів у 50 країнах.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder – це веб-додаток для управління запасами, що дозволяє організовувати облік товарів, обробляти замовлення та інтегруватися з іншими системами.
easySales
easy-sales.com
easySales - це хмарна платформа для автоматизації електронної комерції, яка дозволяє магазинам легко продавати на кількох каналах та управляти замовленнями.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA - це SaaS платформа, яка допомагає виробникам оптимізувати запаси, попереджати нестачі та покращувати управління ланцюгами поставок за допомогою аналітики.
GeekSeller
geekseller.com
Geekseller – платформа для управління запасами та замовленнями в електронній комерції, що дозволяє продавати на різних платформах.
Epicor
epicor.com
Epicor-це модульна ERP-система, що допомагає підприємствам управляти фінансами, людськими ресурсами, ланцюгами поставок та виробництвом.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ - це інструмент для управління запасами, що об'єднує всі канали продажів у одному центрі. Має функції управління замовленнями та інтеграції з ERP та платформами електронної комерції.
© 2025 WebCatalog, Inc.