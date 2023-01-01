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xkcd

xkcd

xkcd.com

Користуватися вебзастосунком

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Веб-комікс романтики, сарказму, математики та мови

Вебсайт: xkcd.com

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