Worldvectorlogo має найбільшу колекцію векторних логотипів SVG. Усі логотипи працюють із EPS, AI, PSD та Adobe PDF. Без облікового запису та необмежених безкоштовних завантажень.

Вебсайт: worldvectorlogo.com

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