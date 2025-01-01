Альтернативи - Workstatus

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.

monday.com

monday.com

monday.com

Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Zoho Projects - це хмарна програма для управління проектами, що дозволяє планувати, виконувати та контролювати проекти з інтеграцією різних бізнес-додатків.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People - платформа для управління персоналом, що включає управління відвідуваністю, відпустками, продуктивністю та навчанням. Доступна на мобільних пристроях.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify – безкоштовний трекер часу для команд, що дозволяє відслідковувати продуктивність та робочі години проектів у різних сферах.

Toggl Track

Toggl Track

toggl.com

Toggl Track - це додаток для відстеження часу, який допомагає користувачам фіксувати час, витрачений на завдання та проекти, із можливістю інтеграції з іншими інструментами.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks - це онлайн-платформа для обліку та виставлення рахунків, що допомагає керувати фінансами, автоматизуючи адміністративні завдання.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful - це програмне забезпечення для аналітики робочої сили, яке допомагає стежити за продуктивністю працівників і управляти командами.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

When I Work - це додаток для планування робочого часу, що дозволяє керувати змінами, відстежувати відвідуваність та спілкуватися з працівниками.

Harvest

Harvest

getharvest.com

Harvest дозволяє відстежувати час, витрати та виставляти рахунки, інтегрується з популярними інструментами для покращення управління проектами.

Deputy

Deputy

deputy.com

Заступник - це додаток для управління робочою силою, що спрощує планування, облік робочого часу та комунікацію з працівниками.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash – це хмарна платформа для управління бізнесом з інтегрованими інструментами для клієнтських порталів, управління проектами та CRM.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty — це все-в-одному робочий простір для управління проектами, що об'єднує завдання, чат, документи та автоматизацію в одному місці.

todo.vu

todo.vu

todo.vu

todo.vu - це універсальний інструмент для управління завданнями, проектами, обліку часу та біллінгу, що спрощує роботу фрілансерів та команд.

Timely

Timely

timely.com

Timely - це ПЗ для автоматичного відстеження часу, яке допомагає командам фіксувати робочий час і оптимізувати управління проектами.

My Hours

My Hours

myhours.com

Додаток "Мої години" для відстеження часу допомагає організувати проекти, контролювати робочі години та створювати звіти.

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Paymo — це додаток для управління проектами, відстеження часу та створення рахунків, що допомагає організувати робочі процеси та співпрацю команди.

ClockShark

ClockShark

clockshark.com

ClockShark - додаток для відстеження часу, що дозволяє працівникам фірм у будівництві контролювати робочий час і керувати проектами на місці.

Hive

Hive

hive.com

Hive — додаток для управління проектами, що дозволяє командам планувати завдання, відстежувати терміни та спілкуватися в реальному часі.

Jibble

Jibble

jibble.io

Jibble - це додаток для управління часом та відвідуваністю, який дозволяє працівникам записувати робочі години через браузер, мобільні пристрої або систему Geofencing.

Pomodizer

Pomodizer

pomodizer.com

Pomodizer - додаток для управління часом за методом Pomodoro, що допомагає зосередитись на завданнях та підтримувати продуктивність завдяки структурованим інтервалам роботи.

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

TimeCamp - це програмне забезпечення для відстеження часу, яке допомагає контролювати ефективність роботи, управління проектами та аналізувати продуктивність.

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