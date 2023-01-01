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Whaleportal

Whaleportal

whaleportal.com

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Whaleportal — це інформаційна панель для торгівлі ф’ючерсами на біткойни, де можна знайти різні типи інформації про ринки біткойнів. Відображається така інформація, як ставки фінансування біткойнів, індекс криптостраху та жадібності, співвідношення купівлі/продажу Taker та багато іншого. Whaleportal — це торгова інформаційна панель, розроблена спеціально для трейдерів біткойнами (і криптовалютами).

Вебсайт: whaleportal.com

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