Альтернативи - WeVideo

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox - це служба хмарного зберігання, яка дозволяє зберігати, синхронізувати та ділитися файлами на різних пристроях.

InVideo

InVideo

invideo.io

Invideo - це AI-платформа для створення відео, яка перетворює текстові підказки в готові відео з озвученням, візуальними елементами та музикою.

Runway

Runway

runwayml.com

Runway – платформа для редагування відео з використанням AI, яка дозволяє створювати відео з тексту, редагувати зображення і співпрацювати в реальному часі.

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo - це платформа для хостингу та обміну відео, яка надає інструменти для створення і редагування контенту без реклами.

Clipchamp

Clipchamp

clipchamp.com

Clipchamp - онлайн-редактор відео для редагування та створення відео для різних цілей, включаючи бізнес і соціальні мережі.

VEED

VEED

veed.io

VEED - це платформа для створення та редагування відео, яка дозволяє користувачам легко записувати, редагувати та генерувати субтитри автоматично.

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm - платформа для запису подкастів та відео з високою якістю, що підтримує віддалену співпрацю та автоматичне редагування.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen - платформа для створення відео з AI-аватарами. Дозволяє генерувати відео на базі тексту понад 40 мовами.

OpusClip

OpusClip

opus.pro

OpusClip — платформа для редагування відео, що автоматично перетворює довгі відео на короткі кліпи, покращуючи їх для соціальних мереж.

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker — це онлайн-платформа для створення професійних анімаційних і живих відео без технічних знань.

D-ID

D-ID

d-id.com

D-ID – додаток для створення реалістичних цифрових аватарів і відео з фотографій, що підтримує налаштування і інтеграцію в різні платформи.

Kapwing

Kapwing

kapwing.com

Kapwing - онлайн платформа для створення та редагування відео, що дозволяє користувачам будь-якого рівня розповідати свої історії.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

DeepBrain AI - це інструмент для створення відео з настроюваними аватарами AI, що підтримує понад 80 мов та пропонує редагування відео для бізнесу.

Wave.video

Wave.video

wave.video

Wave.video - платформа для онлайн-редагування відео та прямих трансляцій, що дозволяє користувачам створювати та покращувати відеоконтент без встановлень.

Descript

Descript

descript.com

Descript – це редактор відео та аудіо з функціями ІІ для легкого редагування мультимедійного контенту, включаючи подкасти та відео.

Polotno Studio

Polotno Studio

polotno.com

Polotno Studio - це редактор дизайну для створення зображень і відео для соцмереж, який має широкий вибір шаблонів і підтримує інтеграцію для розробників.

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi — це онлайн-додаток для створення інтерактивних презентацій, що дозволяє користувачам разом працювати над візуальним вмістом у реальному часі.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest - це платформа для створення відео, логотипів та графіки з використанням шаблонів та інструментів редагування без потреби в програмуванні.

FlexClip

FlexClip

flexclip.com

FlexClip - це онлайн-редактор відео, що дозволяє легко створювати та редагувати відео для різних цілей, пропонуючи шаблони та засоби редагування.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo - це додаток для покращення спілкування між вчителями, батьками та учнями, що дозволяє відстежувати поведінку та обмінюватися оновленнями.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia — платформа для створення відео AI, що перетворює текст на відео з налаштовуваними аватарами, без необхідності у камерах.

Remind

Remind

remind.com

Remind - платформа для комунікації між школами, учнями та їхніми родинами, що підтримує навчання та надає онлайн-послуги репетиторства.

Lumen5

Lumen5

lumen5.com

Lumen5 - платформа для створення відео, що дозволяє конвертувати письмовий контент у відео без досвіду редагування. Має бібліотеку медіа та зручний інтерфейс.

Vyond

Vyond

vyond.com

Vyond - платформа для створення анімаційних відео, що дозволяє швидко створювати та редагувати контент за допомогою шаблонів та кнопок перетягування.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.

Artlist

Artlist

artlist.io

Artlist - платформа з ліцензованою музикою, звуковими ефектами та шаблонами для відео-контенту, що підтримує творчість через підписку.

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Piktochart - це проста у використанні платформа для створення інфографіки, презентацій та відео, що допомагає користувачам створювати візуальний контент.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.

Wondershare Virbo

Wondershare Virbo

virbo.wondershare.com

Wondershare Virbo - це програма для створення відео з AI-аватарами, що дозволяє користувачам генерувати персоналізований контент на різних мовах.

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