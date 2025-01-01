Альтернативи - WeVideo

Dropbox
dropbox.com
Dropbox - це служба хмарного зберігання, яка дозволяє зберігати, синхронізувати та ділитися файлами на різних пристроях.
InVideo
invideo.io
Invideo - це AI-платформа для створення відео, яка перетворює текстові підказки в готові відео з озвученням, візуальними елементами та музикою.
Runway
runwayml.com
Runway – платформа для редагування відео з використанням AI, яка дозволяє створювати відео з тексту, редагувати зображення і співпрацювати в реальному часі.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo - це платформа для хостингу та обміну відео, яка надає інструменти для створення і редагування контенту без реклами.
Clipchamp
clipchamp.com
Clipchamp - онлайн-редактор відео для редагування та створення відео для різних цілей, включаючи бізнес і соціальні мережі.
VEED
veed.io
VEED - це платформа для створення та редагування відео, яка дозволяє користувачам легко записувати, редагувати та генерувати субтитри автоматично.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm - платформа для запису подкастів та відео з високою якістю, що підтримує віддалену співпрацю та автоматичне редагування.
HeyGen
heygen.com
HeyGen - платформа для створення відео з AI-аватарами. Дозволяє генерувати відео на базі тексту понад 40 мовами.
OpusClip
opus.pro
OpusClip — платформа для редагування відео, що автоматично перетворює довгі відео на короткі кліпи, покращуючи їх для соціальних мереж.
Animaker
animaker.com
Animaker — це онлайн-платформа для створення професійних анімаційних і живих відео без технічних знань.
D-ID
d-id.com
D-ID – додаток для створення реалістичних цифрових аватарів і відео з фотографій, що підтримує налаштування і інтеграцію в різні платформи.
Kapwing
kapwing.com
Kapwing - онлайн платформа для створення та редагування відео, що дозволяє користувачам будь-якого рівня розповідати свої історії.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI - це інструмент для створення відео з настроюваними аватарами AI, що підтримує понад 80 мов та пропонує редагування відео для бізнесу.
Wave.video
wave.video
Wave.video - платформа для онлайн-редагування відео та прямих трансляцій, що дозволяє користувачам створювати та покращувати відеоконтент без встановлень.
Descript
descript.com
Descript – це редактор відео та аудіо з функціями ІІ для легкого редагування мультимедійного контенту, включаючи подкасти та відео.
Polotno Studio
polotno.com
Polotno Studio - це редактор дизайну для створення зображень і відео для соцмереж, який має широкий вибір шаблонів і підтримує інтеграцію для розробників.
Prezi
prezi.com
Prezi — це онлайн-додаток для створення інтерактивних презентацій, що дозволяє користувачам разом працювати над візуальним вмістом у реальному часі.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - це платформа для створення відео, логотипів та графіки з використанням шаблонів та інструментів редагування без потреби в програмуванні.
FlexClip
flexclip.com
FlexClip - це онлайн-редактор відео, що дозволяє легко створювати та редагувати відео для різних цілей, пропонуючи шаблони та засоби редагування.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo - це додаток для покращення спілкування між вчителями, батьками та учнями, що дозволяє відстежувати поведінку та обмінюватися оновленнями.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — платформа для створення відео AI, що перетворює текст на відео з налаштовуваними аватарами, без необхідності у камерах.
Remind
remind.com
Remind - платформа для комунікації між школами, учнями та їхніми родинами, що підтримує навчання та надає онлайн-послуги репетиторства.
Lumen5
lumen5.com
Lumen5 - платформа для створення відео, що дозволяє конвертувати письмовий контент у відео без досвіду редагування. Має бібліотеку медіа та зручний інтерфейс.
Vyond
vyond.com
Vyond - платформа для створення анімаційних відео, що дозволяє швидко створювати та редагувати контент за допомогою шаблонів та кнопок перетягування.
Top Hat
tophat.com
Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.
Artlist
artlist.io
Artlist - платформа з ліцензованою музикою, звуковими ефектами та шаблонами для відео-контенту, що підтримує творчість через підписку.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart - це проста у використанні платформа для створення інфографіки, презентацій та відео, що допомагає користувачам створювати візуальний контент.
Visme
visme.co
Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo - це програма для створення відео з AI-аватарами, що дозволяє користувачам генерувати персоналізований контент на різних мовах.
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