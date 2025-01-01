Альтернативи - We360 AI

Insightful
insightful.io
Insightful - це програмне забезпечення для аналітики робочої сили, яке допомагає стежити за продуктивністю працівників і управляти командами.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.
JustCall
justcall.io
JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp - це програмне забезпечення для відстеження часу, яке допомагає контролювати ефективність роботи, управління проектами та аналізувати продуктивність.
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak – це платформа для аналітики продуктивності, яка допомагає організаціям відстежувати діяльність працівників та оптимізувати робочі процеси.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ - додаток для автоматичного відстеження часу, вимірювання продуктивності та моніторингу роботи працівників в офісі та віддалено.
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor - програма для моніторингу продуктивності працівників, яка відстежує їхню діяльність, час роботи та генерує звіти для підвищення ефективності.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — додаток для відстеження часу, моніторингу працівників, управління відпустками, складання звітів та виставлення рахунків для малих і середніх підприємств.
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity - це платформа для відстеження продуктивності та управління працівниками, яка оптимізує робочі процеси та покращує співпрацю в командах.
Kickidler
kickidler.com
Kickidler - програмне забезпечення для моніторингу працівників, відстеження активності та аналітики для підвищення ефективності бізнесу та інформаційної безпеки.
Monitask
monitask.com
Monitask - програма для моніторингу та відстеження часу, що допомагає підвищити продуктивність і підзвітність у командах.
Workstatus
workstatus.io
WorkStatus - платформа для управління проектами та відстеження часу, що допомагає підвищити продуктивність та організувати робочі процеси в командах.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile допомагає вимірювати та аналізувати дзвінки, програми та місцезнаходження телефонів працівників для підвищення продуктивності.
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack - програма для моніторингу працівників та відстеження часу, що фіксує активність на робочому столі та допомагає в управлінні проектами.
DeskTime
desktime.com
DeskTime - це програма для автоматичного моніторингу продуктивності працівників, що дозволяє управляти часом, проектами та чергуваннями.
WorkTime
worktime.com
WorkTime — це програмне забезпечення для моніторингу продуктивності працівників, яке може контролювати роботу з дому та в офісі, без інвазивних методів.
DeskLog
desklog.io
DeskLog - програмне забезпечення для управління проектами та відстеження продуктивності працівників, що допомагає оптимізувати використання часу та ресурсів.
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl – це програмне забезпечення для моніторингу працівників, що підвищує продуктивність та забезпечує безпеку корпоративної інформації.
Veriato
veriato.com
Veriato - це програма для моніторингу поведінки користувачів, що забезпечує безпеку та продуктивність в компаніях через аналіз ризиків та контроль активности.
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere - програма моніторингу віддалених працівників та обліку часу, яка забезпечує моніторинг продуктивності, спілкування та безпеку.
Controlio
controlio.net
Controlio - це програмне забезпечення для моніторингу, яке дозволяє організаціям відстежувати продуктивність працівників у реальному часі, забезпечуючи дотримання правил.
Traqq
traqq.com
Traqq - це додаток для моніторингу продуктивності та відстеження часу, розроблений для віддалених і гібридних команд, що забезпечує конфіденційність і аналітику.
FocusRO
focusro.com
FocusRO – це SaaS додаток для моніторингу продуктивності бізнесу, що аналізує дані організації без порушення конфіденційності працівників.
CloudDesk
clouddesk.ai
CloudDesk — програма для моніторингу дистанційних працівників, що дозволяє відстежувати активність, час роботи та використання веб-сайтів і програм.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer — це програмне забезпечення для управління завданнями, проектами та моніторингу часу, що допомагає організувати робочий процес та підвищити ефективність.
fenced.ai
fenced.ai
fenced.ai допомагає батькам контролювати безпеку дітей в Інтернеті, обмежуючи доступ до небажаного контенту і підтримуючи здорові звички користування пристроями.
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