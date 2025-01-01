Альтернативи - Vuejobs

Indeed
indeed.com
Додаток Indeed дозволяє шукати роботу, завантажувати резюме та подавати заявки на вакансії, агрегуючи оголошення з різних джерел.
Naukiri
naukri.com
Naukri - платформа для пошуку роботи в Індії, що з'єднує кандидатів з роботодавцями, пропонуючи мільйони вакансій в різних галузях.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor - додаток для анонімного перегляду відгуків про компанії, зарплат та пошуку роботи.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter - це платформа для найму, яка полегшує управління кандидатами, публікацію вакансій та взаємодію між роботодавцями і шукачами роботи.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для зв'язку студентів з роботодавцями, що пропонує можливості роботи та стажування на основі особистих профілів.
Monster
monster.com
Monster - це платформа для пошуку роботи, яка дозволяє користувачам знаходити вакансії, отримувати кар'єрні поради та створювати профілі з резюме.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (колишній AngelList Talent) - платформа для стартапів, інвесторів та тих, хто шукає роботу в стартапах.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.
Job Today
jobtoday.com
Job Today - це платформа для пошуку роботи, що дозволяє швидко подавати заявки та спілкуватися з роботодавцями.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
Otta
otta.com
Ота - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує шукачів із компаніями, пропонуючи деталі вакансій та ресурси для кар'єрного розвитку.
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent - безкоштовна платформа для знаходження віддалених фрілансерів та агентств без посередників у більше ніж 214 країнах.
Dice
dice.com
DICE - платформа для пошуку роботи в технологічній сфері з функціями резюме, порадами щодо кар'єри та можливістю зв'язку з роботодавцями.
Talent.com
talent.com
Talent.com - це платформа для рекрутингу, що допомагає підприємствам швидше знаходити кваліфікованих кандидатів за допомогою цифрових кампаній.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder - це платформа для пошуку роботи, яка з'єднує шукачів і роботодавців, надає інструменти для створення резюме та фільтрації вакансій.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob - це безкоштовний додаток для пошуку тимчасових та часткових робочих місць, що спрощує подачу заявок і управління графіками роботи.
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs - платформа для пошуку роботи в Іспанії, що дозволяє користувачам шукати та подавати заявки на вакансії за різними критеріями.
Built In
builtin.com
Вбудована - це онлайн-платформа для пошуку роботи в стартапах та технологічних компаніях, а також новин і подій у технологічній сфері.
talent.io
talent.io
Talent.io - це платформа для з'єднання кваліфікованих технічних спеціалістів з роботодавцями в Європі, яка підтримує працевлаштування на постійній або фріланс основі.
Idealist
idealist.org
Idealist - платформа для пошуку роботи та волонтерства в некомерційному секторі, що з'єднує користувачів із можливостями соціального впливу.
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує професіоналів з вакансіями, надаючи можливості для нетворкінгу та підвищення кваліфікації.
Queros
app.qureos.com
Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase - онлайн-спільнота для шукачів роботи, що надає ресурси для оптимізації резюме та допомагає знаходити можливості працевлаштування.
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job - це портал для пошуку роботи, який об'єднує шукачів роботи та роботодавців, пропонуючи різноманітні сервіси для обох сторін.
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs - це додаток для пошуку вакансій на неповний та повний робочий день у різних галузях в Сінгапурі, Індонезії, Австралії, Малайзії, Філіппінах та Таїланді.
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
Crypto Jobs List - платформа для пошуку та розміщення вакансій у сфері криптовалют, Web3 та блокчейн, з регулярним оновленням списків.
Zippia
zippia.com
Zippia - платформа для пошуку роботи, яка допомагає користувачам досліджувати кар’єрні шлях, отримувати рекомендації та розуміти ринок праці.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.
The Ladders
theladders.com
Сходи - це платформа для пошуку високооплачуваної роботи для професіоналів, що забезпечує конфіденційність та ефективність у процесі подачі заявок.
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv автоматизує подачу заявок на роботу, допомагає користувачам завантажувати резюме та налаштовувати пошук роботи, підвищуючи кількість інтерв'ю.
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