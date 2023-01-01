WebCatalog
Videezy

Videezy

videezy.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Videezy» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Безкоштовне відео у форматі HD! - Videezy — це спільнота відеооператорів, які завантажують і діляться безкоштовними стоковими HD-відео!

Вебсайт: videezy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Videezy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Mixkit

Mixkit

mixkit.co

VideoHive

VideoHive

videohive.net

Wallpaper Flare

Wallpaper Flare

wallpaperflare.com

Artlist

Artlist

artlist.io

Stockvault

Stockvault

stockvault.net

Wondershare Filmstock

Wondershare Filmstock

filmstock.wondershare.com

Pond5

Pond5

pond5.com

Burst

Burst

burst.shopify.com

StockSnap

StockSnap

stocksnap.io

SteamGridDB

SteamGridDB

steamgriddb.com

Shutterstock

Shutterstock

shutterstock.com

HDqwalls

HDqwalls

hdqwalls.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності