Альтернативи - Vee Volunteers

Bloomerang

Bloomerang

bloomerang.co

Bloomerang - це програма для управління донорами, яка допомагає некомерційним організаціям покращити взаємодію з донорами та підвищити ефективність збору коштів.

Instrumentl

Instrumentl

instrumentl.com

Instrumentl - платформа для некомерційних організацій, яка допомагає знаходити, досліджувати та відстежувати гранти в одному місці.

Submittable

Submittable

submittable.com

Submittable - це платформа для управління грантами, волонтерами та програмами корпоративного надання, яка спрощує подання, огляд та обробку заявок.

Good Grants

Good Grants

goodgrants.com

Good Grants - платформа для управління грантами, яка допомагає грантодавцям ефективно приймати, керувати та фінансувати заявки на гранти.

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmartersElect - онлайн-платформа для управління стипендіями, грантами та нагородами, що дозволяє створювати форми, переглядати подання та вибирати отримувачів.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.

Pebble

Pebble

pebbleimpact.com

Pebble - це додаток для управління грантами, що використовує ШІ для бюджету, звітності та аналітики, забезпечуючи автоматизацію та інтеграцію.

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato - це програмне забезпечення для управління нагородами, яке спрощує збір заявок та оцінювання, підтримуючи понад 40 мов та інтеграцію з 3000+ додатків.

Giveffect

Giveffect

giveffect.com

Giveffect - програмна платформа для некомерційних організацій, що включає управління подіями, волонтерами, донорством та збором коштів.

MonkeyPod

MonkeyPod

monkeypod.io

MonkeyPod – платформа для некомерційних організацій, що об'єднує бухгалтерію, управління донорами, CRM, маркетинг, збори коштів та інше в одному місці.

Keela

Keela

keela.co

Keela — програмне забезпечення для управління донорами, що допомагає некомерційним організаціям оптимізувати процеси збору коштів та підтримувати зв'язки з донорами.

Untap

Untap

untapcompete.com

Untap — це платформа для управління інноваціями та виявленням талантів, що дозволяє організовувати конкурси, хакатони, нагороди та інші творчі активності.

Optimy

Optimy

optimy.com

Optimy — платформа для управлінь грантами. Спрощує процес надання грантів, автоматизує завдання та дозволяє ефективно відстежувати фінансування.

Bright Funds

Bright Funds

hello.brightfunds.org

Bright Funds - платформа для корпоративної соціальної відповідальності, яка підтримує надання Donations, волонтерство та управління грантами.

Charityvest

Charityvest

charityvest.org

CharityVest - це платформа для управління благодійними внесками, що дозволяє людям вносити активи та стратегічно їх розподіляти.

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