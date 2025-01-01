Альтернативи - Vee Volunteers

Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang - це програма для управління донорами, яка допомагає некомерційним організаціям покращити взаємодію з донорами та підвищити ефективність збору коштів.
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl - платформа для некомерційних організацій, яка допомагає знаходити, досліджувати та відстежувати гранти в одному місці.
Submittable
submittable.com
Submittable - це платформа для управління грантами, волонтерами та програмами корпоративного надання, яка спрощує подання, огляд та обробку заявок.
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants - платформа для управління грантами, яка допомагає грантодавцям ефективно приймати, керувати та фінансувати заявки на гранти.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmartersElect - онлайн-платформа для управління стипендіями, грантами та нагородами, що дозволяє створювати форми, переглядати подання та вибирати отримувачів.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.
Pebble
pebbleimpact.com
Pebble - це додаток для управління грантами, що використовує ШІ для бюджету, звітності та аналітики, забезпечуючи автоматизацію та інтеграцію.
Evalato
evalato.com
Evalato - це програмне забезпечення для управління нагородами, яке спрощує збір заявок та оцінювання, підтримуючи понад 40 мов та інтеграцію з 3000+ додатків.
Giveffect
giveffect.com
Giveffect - програмна платформа для некомерційних організацій, що включає управління подіями, волонтерами, донорством та збором коштів.
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod – платформа для некомерційних організацій, що об'єднує бухгалтерію, управління донорами, CRM, маркетинг, збори коштів та інше в одному місці.
Keela
keela.co
Keela — програмне забезпечення для управління донорами, що допомагає некомерційним організаціям оптимізувати процеси збору коштів та підтримувати зв'язки з донорами.
Untap
untapcompete.com
Untap — це платформа для управління інноваціями та виявленням талантів, що дозволяє організовувати конкурси, хакатони, нагороди та інші творчі активності.
Optimy
optimy.com
Optimy — платформа для управлінь грантами. Спрощує процес надання грантів, автоматизує завдання та дозволяє ефективно відстежувати фінансування.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds - платформа для корпоративної соціальної відповідальності, яка підтримує надання Donations, волонтерство та управління грантами.
Charityvest
charityvest.org
CharityVest - це платформа для управління благодійними внесками, що дозволяє людям вносити активи та стратегічно їх розподіляти.
© 2025 WebCatalog, Inc.