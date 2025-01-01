Альтернативи - Varsity Tutors

Preply

Preply

preply.com

Preply пропонує онлайн-уроки з сертифікованими репетиторами різних мов для компаній, що дозволяє співробітникам навчатися зручним для них графіком.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo - це додаток для покращення спілкування між вчителями, батьками та учнями, що дозволяє відстежувати поведінку та обмінюватися оновленнями.

LRNKEY

LRNKEY

lrnkey.com

Lrnkey — онлайн платформа для репетиторства, де можна розвивати нові навички та знаходити ефективні способи навчання. Запишіться на приватні уроки.

LiveBoard

LiveBoard

liveboard.online

LiveBoard - інтерактивна дошка для корпоративного навчання, онлайн-репетиторства, шкіл і освітніх закладів з можливістю налаштування.

WISE

WISE

wise.live

WISE - платформа для онлайн-навчання та репетиторства, яка автоматизує планування, нагадування та чеками, з можливістю управління навчальними сеансами.

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Teach 'n Go – це програмне забезпечення для управління школами, яке спрощує планування уроків, ведення обліку та організацію навчального процесу.

TutorOcean

TutorOcean

tutorocean.com

TutorOcean - це платформа для з'єднання студентів з репетиторами, що пропонує персоналізовану навчальну підтримку через онлайн-клас і відео.

Tutorful

Tutorful

tutorful.co.uk

Tutorful — це платформа для персоналізованих онлайн-занять з перевіреними репетиторами, що допомагає покращити оцінки та зменшити стрес під час іспитів.

VEDAMO

VEDAMO

vedamo.com

VEDAMO - інтерактивна платформа для віртуальних класів з можливостями управління, підготовки уроків та гейміфікації, що повторює відчуття традиційного навчання.

Practice

Practice

practice.do

Practice допомагає бізнесам зменшити адміністративну роботу, спрощуючи розклад, централізуючи активність клієнтів та консолідуючи інструменти.

Tutor.id

Tutor.id

tutor.id

Tutor.ID - онлайн-платформа для пошуку репетиторів з різних предметів та навичок, що забезпечує гнучкий графік навчання і комунікацію.

BookNook

BookNook

booknook.com

BookNook - це додаток для навчання читанню, що пропонує структуровані заняття та інструменти для покращення грамотності.

FavTutor

FavTutor

favtutor.com

FavTutor - це онлайн-платформа, яка з'єднує студентів з репетиторами для індивідуальних занять з комп'ютерних та даних наук.

Planubo

Planubo

planubo.com

Planubo — це онлайн-система для бронювання та управління клієнтами, що дозволяє створювати власні сторінки бронювання та керувати платежами без технічних знань.

TutorShell

TutorShell

tutorshell.com

TutorShell — це програмне забезпечення для управління викладачами, яке допомагає організовувати заняття та керувати студентами в хмарному середовищі.

Oases

Oases

oasesonline.com

Oases Online — платформа для управління репетиторським бізнесом, яка дозволяє співпрацювати репетиторам і студентам, планувати сеанси та відстежувати прогрес.

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