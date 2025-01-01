Альтернативи - Varsity Tutors

Preply
preply.com
Preply пропонує онлайн-уроки з сертифікованими репетиторами різних мов для компаній, що дозволяє співробітникам навчатися зручним для них графіком.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo - це додаток для покращення спілкування між вчителями, батьками та учнями, що дозволяє відстежувати поведінку та обмінюватися оновленнями.
LRNKEY
lrnkey.com
Lrnkey — онлайн платформа для репетиторства, де можна розвивати нові навички та знаходити ефективні способи навчання. Запишіться на приватні уроки.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard - інтерактивна дошка для корпоративного навчання, онлайн-репетиторства, шкіл і освітніх закладів з можливістю налаштування.
WISE
wise.live
WISE - платформа для онлайн-навчання та репетиторства, яка автоматизує планування, нагадування та чеками, з можливістю управління навчальними сеансами.
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go – це програмне забезпечення для управління школами, яке спрощує планування уроків, ведення обліку та організацію навчального процесу.
TutorOcean
tutorocean.com
TutorOcean - це платформа для з'єднання студентів з репетиторами, що пропонує персоналізовану навчальну підтримку через онлайн-клас і відео.
Tutorful
tutorful.co.uk
Tutorful — це платформа для персоналізованих онлайн-занять з перевіреними репетиторами, що допомагає покращити оцінки та зменшити стрес під час іспитів.
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO - інтерактивна платформа для віртуальних класів з можливостями управління, підготовки уроків та гейміфікації, що повторює відчуття традиційного навчання.
Practice
practice.do
Practice допомагає бізнесам зменшити адміністративну роботу, спрощуючи розклад, централізуючи активність клієнтів та консолідуючи інструменти.
Tutor.id
tutor.id
Tutor.ID - онлайн-платформа для пошуку репетиторів з різних предметів та навичок, що забезпечує гнучкий графік навчання і комунікацію.
BookNook
booknook.com
BookNook - це додаток для навчання читанню, що пропонує структуровані заняття та інструменти для покращення грамотності.
FavTutor
favtutor.com
FavTutor - це онлайн-платформа, яка з'єднує студентів з репетиторами для індивідуальних занять з комп'ютерних та даних наук.
Planubo
planubo.com
Planubo — це онлайн-система для бронювання та управління клієнтами, що дозволяє створювати власні сторінки бронювання та керувати платежами без технічних знань.
TutorShell
tutorshell.com
TutorShell — це програмне забезпечення для управління викладачами, яке допомагає організовувати заняття та керувати студентами в хмарному середовищі.
Oases
oasesonline.com
Oases Online — платформа для управління репетиторським бізнесом, яка дозволяє співпрацювати репетиторам і студентам, планувати сеанси та відстежувати прогрес.
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