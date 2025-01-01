Альтернативи - Uxcel

Physics Wallah
pw.live
Додаток Physics Wallah надає навчальні ресурси та підтримку для студентів, які готуються до різних конкурсний іспитів, з можливістю навчання в офлайн і онлайн режимах.
Coursera
coursera.org
Coursera - онлайн-платформа для вивчення, яка пропонує курси, сертифікати та ступені від університетів з різних галузей.
Testbook
testbook.com
Testbook - додаток для підготовки до іспитів, що пропонує макетні тести, коучинг та навчальні матеріали для державних іспитів та інших конкурентних тестів.
edX
edx.org
EDX - платформа для онлайн-навчання, що пропонує доступ до безкоштовних курсів від провідних університетів та можливість отримання сертифікатів.
Khan Academy
khanacademy.org
Khan Academy - безкоштовна освітня платформа з відеоуроками та вправами з різних предметів, що підтримує персоналізоване навчання.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує курси з бізнесу, технологій та креативності, допомагаючи користувачам розвивати навички та кар'єру.
Scribd
scribd.com
Scribd – це підписний сервіс, що надає доступ до електронних книг, аудіокниг та документів. Доступний на різних пристроях із можливістю офлайн-читання.
Codecademy
codecademy.com
Codecademy - онлайн-платформа для навчання кодуванню, яка пропонує курси з різних мов програмування та інтерактивні вправи.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp - платформа для онлайн-навчання науці про дані та штучному інтелекті з інтерактивними курсами для всіх рівнів.
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — платформа для оцінки навичок розробників, що допомагає компаніям наймати технічні таланти через автоматизовані оцінювання навичок.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.
Programiz
programiz.pro
Programiz - платформа для навчання програмуванню з інтерактивними завданнями та проектами, що підходить для початківців і досвідчених розробників.
Brilliant
brilliant.org
Brilliant - навчальний додаток для вивчення математики, науки та програмування через інтерактивні уроки та гри з акцентом на розвиток критичного мислення.
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn - онлайн-платформа для навчання цифрових навичок, що пропонує курси з маркетингу, IT, проектного управління та інших технологій.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare – це онлайн-платформа для навчання з курсами з творчих дисциплін, де користувачі можуть покращити свої навички через проектне навчання.
Preply
preply.com
Preply пропонує онлайн-уроки з сертифікованими репетиторами різних мов для компаній, що дозволяє співробітникам навчатися зручним для них графіком.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning - цифрова платформа для навчання з бібліотекою книг, відео та ресурсів для розвитку професійних навичок у бізнесі та технологіях.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight - це навчальна платформа, яка пропонує онлайн-курси для розвитку технічних навичок у сферах ІТ, розробки, безпеки і даних.
Hack The Box
hackthebox.com
Hack The Box – це онлайн-платформа для навчання кібербезпеці, що дозволяє користувачам практикувати тестування проникнення через різні виклики та сценарії.
Perlego
perlego.com
Перлего - це онлайн-бібліотека академічних ресурсів, яка пропонує підручники та дослідницькі матеріали з підтримкою AI для пошуку інформації.
Udacity
udacity.com
Udacity - онлайн-платформа для навчання в сферах технологій, яка пропонує курси з даних, ШІ, ML та інших тем, орієнтуючись на практичні навички.
Genially
genial.ly
Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S - освітній додаток, що пропонує інтерактивні відеоуроки та персоналізоване навчання для студентів різного віку.
Scrimba
scrimba.com
Scrimba - інтерактивна платформа для навчання кодування з можливістю редагування коду в реальному часі, пропонує безліч курсів для різних рівнів.
Scaler
scaler.com
Scaler - застосунок для розвитку навичок програмування з персональним ментором та курсами, що допомагають у кар'єрі.
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy - навчальна платформа з інтерактивними ресурсами для освіти у сфері цифрових технологій, що підтримує різні стилі навчання.
Chegg
chegg.com
Chegg - це освітня платформа, що пропонує оренду підручників, онлайн-репетиторство та допомогу з навчальними завданнями для студентів.
Intellipaat
intellipaat.com
Intellipaat - платформа онлайн-навчання, що пропонує курси з великих даних, науки про дані, штучного інтелекту та інших технологій.
Educative
educative.io
Education — інтерактивна платформа для навчання програмуванню, що пропонує практичні вправи та проекти для розвитку навичок.
Platzi
platzi.com
Platzi - це освітня платформа, яка пропонує онлайн-курси з програмування, дизайну, маркетингу та бізнесу для розвитку навичок.
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