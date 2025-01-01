Альтернативи - uShip

ShipBob
shipbob.com
ShipBob - платформа для виконання замовлень, що забезпечує зберігання, упаковку та доставку товарів для бізнесу електронної комерції по всьому світу.
Shiprocket
shiprocket.in
ShipRocket — програма для логістики та доставки, що інтегрує кілька кур'єрських служб для ефективного управління замовленнями та відстеженням в Індії.
Truckstop
truckstop.com
Truckstop - платформа для управління вантажними операціями, що спрощує взаємодію між перевізниками, брокерами та вантажовідправниками.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — платформа для управління запасами, замовленнями та виконанням для бізнесів, які працюють у dropshipping та Amazon FBA, з інтеграцією в реальному часі.
SeaRates
searates.com
SeaRates — це цифрова платформа для міжнародної доставки вантажів, яка дозволяє порівнювати тарифи і відстежувати вантажі в реальному часі.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase - це хмарна система управління транспортом, що спрощує логістику, забезпечує видимість ланцюгів поставок та інтеграцію з існуючими системами.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Greenscreens.ai - це додаток для розумного ціноутворення на ринку LSP, призначений для брокерів та 3PL з метою підвищення прибутковості.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell - це платформа для управління логістикою, яка допомагає бізнесам оптимізувати відправлення, зменшити витрати та підвищити ефективність через інтеграцію та видимість.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote - платформа для управління складськими операціями, яка дозволяє порівнювати цитати постачальників для оптимізації логістики.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo - це цифрова платформа для управління міжнародними вантажами, забезпечуючи відстеження, оптимізацію та аналіз ланцюгів поставок.
Convoy
convoy.com
Convoy - це цифрова платформа, що з'єднує перевізників і вантажовідправників, спрощуючи процес доставки та оплату вантажів.
FarEye
fareye.com
FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.
GoComet
gocomet.com
GoComet - це платформа для управління логістикою, що забезпечує відстеження вантажів та оптимізацію витрат у режимі реального часу.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket – це ERP програмне забезпечення для транспортних компаній, що automate ім управління логістикою, вантажами та відстеженням поставок.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ - це інструмент для управління запасами, що об'єднує всі канали продажів у одному центрі. Має функції управління замовленнями та інтеграції з ERP та платформами електронної комерції.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo - це цифрова платформа для бронювання вантажів, яка спрощує доступ до тарифів, електронного бронювання та управління платежами для експедиторів.
Alvys
alvys.com
Alvys - це хмарна система управління транспортом, що оптимізує процеси для перевізників та брокерів, об'єднуючи управління вантажами, водіями та обліком.
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo - це система управління вантажами, що автоматизує публікацію вантажів та оптимізує процеси в транспортній галузі за допомогою технологій штучного інтелекту.
ShipHero
shiphero.com
ShipHero - це рішення для управління складом та виконанням замовлень, що забезпечує точність доставки, автоматизацію і інтеграцію з платформами для електронної комерції.
Flowspace
flow.space
Flowspace - це програмне забезпечення для управління виконанням замовлень, що забезпечує видимість запасів та замовлень через єдину панель управління.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge - веб-платформа для автоматизації управління замовленнями та складами в електронній комерції, що спрощує логістичні процеси.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath - це платформа для управління вантажами, яка забезпечує видимість та автоматизацію процесів доставки, відстеження та документації.
OnTruck
ontruck.com
Ontruck - це цифрова платформа для з'єднання перевізників з вантажовідправниками, що спрощує управління вантажами та покращує логістику.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse – це платформа для управління логістикою, що допомагає брендам з електронної комерції ефективно виконувати замовлення та управляти складами.
Cargoson
cargoson.com
Cargoson - програмне забезпечення для управління вантажами, що об'єднує інформацію про перевізників, ціни, документи і відстеження в одному місці.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP - платформа для управління вантажами, яка спрощує процеси доставки та обробки фрахту з єдиним входом та інтеграцією з бізнес-системами.
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager — платформа для управління вантажними перевезеннями, що спрощує процеси та обмін даними для замовників, брокерів і виробників.
ShipHawk
shiphawk.com
ShipHawk автоматизує управління доставкою для бізнесів, інтегрується з ERP-системами, оптимізуючи логістику та знижуючи витрати.
Forto
forto.com
Forto - це цифрова платформа для управління логістикою та доставкою, що дозволяє відстежувати вантажі і спростити комунікацію між учасниками процесу.
© 2025 WebCatalog, Inc.