Альтернативи - uShip

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob - платформа для виконання замовлень, що забезпечує зберігання, упаковку та доставку товарів для бізнесу електронної комерції по всьому світу.

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

ShipRocket — програма для логістики та доставки, що інтегрує кілька кур'єрських служб для ефективного управління замовленнями та відстеженням в Індії.

Truckstop

Truckstop

truckstop.com

Truckstop - платформа для управління вантажними операціями, що спрощує взаємодію між перевізниками, брокерами та вантажовідправниками.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv — платформа для управління запасами, замовленнями та виконанням для бізнесів, які працюють у dropshipping та Amazon FBA, з інтеграцією в реальному часі.

SeaRates

SeaRates

searates.com

SeaRates — це цифрова платформа для міжнародної доставки вантажів, яка дозволяє порівнювати тарифи і відстежувати вантажі в реальному часі.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase - це хмарна система управління транспортом, що спрощує логістику, забезпечує видимість ланцюгів поставок та інтеграцію з існуючими системами.

Greenscreens.ai

Greenscreens.ai

greenscreens.ai

Greenscreens.ai - це додаток для розумного ціноутворення на ринку LSP, призначений для брокерів та 3PL з метою підвищення прибутковості.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell - це платформа для управління логістикою, яка допомагає бізнесам оптимізувати відправлення, зменшити витрати та підвищити ефективність через інтеграцію та видимість.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.

WarehouseQuote

WarehouseQuote

warehousequote.com

WarehouseQuote - платформа для управління складськими операціями, яка дозволяє порівнювати цитати постачальників для оптимізації логістики.

Zencargo

Zencargo

zencargo.com

Zencargo - це цифрова платформа для управління міжнародними вантажами, забезпечуючи відстеження, оптимізацію та аналіз ланцюгів поставок.

Convoy

Convoy

convoy.com

Convoy - це цифрова платформа, що з'єднує перевізників і вантажовідправників, спрощуючи процес доставки та оплату вантажів.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet - це платформа для управління логістикою, що забезпечує відстеження вантажів та оптимізацію витрат у режимі реального часу.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket – це ERP програмне забезпечення для транспортних компаній, що automate ім управління логістикою, вантажами та відстеженням поставок.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp HQ - це інструмент для управління запасами, що об'єднує всі канали продажів у одному центрі. Має функції управління замовленнями та інтеграції з ERP та платформами електронної комерції.

WebCargo

WebCargo

webcargo.co

WebCargo - це цифрова платформа для бронювання вантажів, яка спрощує доступ до тарифів, електронного бронювання та управління платежами для експедиторів.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys - це хмарна система управління транспортом, що оптимізує процеси для перевізників та брокерів, об'єднуючи управління вантажами, водіями та обліком.

SpotGo

SpotGo

spotgo.eu

SpotGo - це система управління вантажами, що автоматизує публікацію вантажів та оптимізує процеси в транспортній галузі за допомогою технологій штучного інтелекту.

ShipHero

ShipHero

shiphero.com

ShipHero - це рішення для управління складом та виконанням замовлень, що забезпечує точність доставки, автоматизацію і інтеграцію з платформами для електронної комерції.

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace - це програмне забезпечення для управління виконанням замовлень, що забезпечує видимість запасів та замовлень через єдину панель управління.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge - веб-платформа для автоматизації управління замовленнями та складами в електронній комерції, що спрощує логістичні процеси.

FreightPath

FreightPath

freightpath.io

FreightPath - це платформа для управління вантажами, яка забезпечує видимість та автоматизацію процесів доставки, відстеження та документації.

OnTruck

OnTruck

ontruck.com

Ontruck - це цифрова платформа для з'єднання перевізників з вантажовідправниками, що спрощує управління вантажами та покращує логістику.

Airhouse

Airhouse

airhouse.io

Airhouse – це платформа для управління логістикою, що допомагає брендам з електронної комерції ефективно виконувати замовлення та управляти складами.

Cargoson

Cargoson

cargoson.com

Cargoson - програмне забезпечення для управління вантажами, що об'єднує інформацію про перевізників, ціни, документи і відстеження в одному місці.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

FreightPOP - платформа для управління вантажами, яка спрощує процеси доставки та обробки фрахту з єдиним входом та інтеграцією з бізнес-системами.

Voyager Portal

Voyager Portal

voyagerportal.com

Voyager — платформа для управління вантажними перевезеннями, що спрощує процеси та обмін даними для замовників, брокерів і виробників.

ShipHawk

ShipHawk

shiphawk.com

ShipHawk автоматизує управління доставкою для бізнесів, інтегрується з ERP-системами, оптимізуючи логістику та знижуючи витрати.

Forto

Forto

forto.com

Forto - це цифрова платформа для управління логістикою та доставкою, що дозволяє відстежувати вантажі і спростити комунікацію між учасниками процесу.

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