Альтернативи - Urlbox

Gyazo
gyazo.com
Gyazo дозволяє швидко робити скріншоти, записувати відео та ділитися ними через унікальні посилання для легшого спілкування і співпраці.
VisualPing
visualping.io
Visualping - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, який фіксує скріншоти та повідомляє про виявлені зміни.
ApiFlash
apiflash.com
ApiFlash — це API для скриншотів сайтів, що використовує Chrome та AWS Lambda для стабільності і масштабування, дозволяючи створювати зображення веб-сторінок.
Screenshotmachine
screenshotmachine.com
Screenshotmachine - це сервіс для зйомки скріншотів веб-сторінок, що слугує для моніторингу, тестування та візуального документування вмісту.
Gemoo
gemoo.com
Gemoo - це додаток для запису екрану, редагування відео та анімації зображень, що дозволяє організовувати вміст та обмінюватися ним.
Pagescreen
pagescreen.io
PageScreen - це платформа для захоплення, архівування та порівняння веб-сторінок, що дозволяє моніторити зміни і зберігати контент.
Thum.io
thum.io
Thum.io - це API для швидкого та надійного створення скріншотів веб-сайтів у режимі реального часу, що дозволяє легко інтегрувати цю функцію в додатки.
My Site Archive
mysitearchive.com
My Site Archive захоплює знімки екранів, завантажує вихідний код, відстежує оцінки Google Lighthouse і моніторить DNS-записи для контролю змін на веб-сайтах.
Capture
capture.page
Capture - це сервіс для створення скріншотів, генерації PDF, збору контенту та витягування метаданих з веб-сайтів через API.
ScreenshotOne
screenshotone.com
ScreenshotOne - API для зйомки скріншотів веб-сторінок з можливістю налаштування, підтримкою різних форматів та вбудованими проксі-сервісами.
MirrorWeb
mirrorweb.com
MirrorWeb - платформа для нагляду за електронними комунікаціями, що допомагає дотримуватись вимог законодавства. Вона захоплює всі комунікації: електронні листи, соцмережі, SMS.
Adwallet.io
adwallet.io
Adwallet—інструмент для видавців, що автоматизує створення скріншотів рекламних кампаній, об'єднує їх в одну платформу та експортує в шаблони PowerPoint.
Stillio
stillio.com
Stillio автоматично робить скріншоти веб-сторінок для збереження, архівування та моніторингу. Це спростить процес контролю та збору інформації.
LaunchBrightly
launchbrightly.com
LaunchBrightly — автоматизована платформа для знімків екрана продукту, яка забезпечує точні, брендовані зображення для команд підтримки клієнтів.
Doppio
doppio.sh
Doppio — це API сервіс для перетворення HTML у PDF та зняття скріншотів. Підтримує масштабування та зберігання файлів у S3 корзині.
Hexowatch
hexowatch.com
Hexowatch - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, включаючи вміст, код та технології. Підтримує сповіщення та налаштування відстеження.
ChangeTower
changetower.com
ChangeTower - це додаток для моніторингу веб-сайтів на предмет змін у змісті, коді та зображеннях з можливістю отримання сповіщень і архівування даних.
Blit
blitapp.com
Blit — веб-додаток для автоматичного знімання скріншотів веб-сайтів за розкладом. Зберігає їх в електронній пошті та хмарі, організовує та дає доступ до статистики.
Raq.com
raq.com
Raq.com – це додаток для моніторингу у сфері приватного капіталу, який забезпечує огляд портфелів, цілей та конкурентів.
Ad Reform
adreform.com
Реформа AD автоматизує скріншоти реклами, контроль якості і перегляди, оптимізуючи рекламні кампанії та підвищуючи їх ефективність.
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