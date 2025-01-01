Альтернативи - Urlbox

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Gyazo

Gyazo

gyazo.com

Gyazo дозволяє швидко робити скріншоти, записувати відео та ділитися ними через унікальні посилання для легшого спілкування і співпраці.

VisualPing

VisualPing

visualping.io

Visualping - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, який фіксує скріншоти та повідомляє про виявлені зміни.

ApiFlash

ApiFlash

apiflash.com

ApiFlash — це API для скриншотів сайтів, що використовує Chrome та AWS Lambda для стабільності і масштабування, дозволяючи створювати зображення веб-сторінок.

Screenshotmachine

Screenshotmachine

screenshotmachine.com

Screenshotmachine - це сервіс для зйомки скріншотів веб-сторінок, що слугує для моніторингу, тестування та візуального документування вмісту.

Gemoo

Gemoo

gemoo.com

Gemoo - це додаток для запису екрану, редагування відео та анімації зображень, що дозволяє організовувати вміст та обмінюватися ним.

Pagescreen

Pagescreen

pagescreen.io

PageScreen - це платформа для захоплення, архівування та порівняння веб-сторінок, що дозволяє моніторити зміни і зберігати контент.

Thum.io

Thum.io

thum.io

Thum.io - це API для швидкого та надійного створення скріншотів веб-сайтів у режимі реального часу, що дозволяє легко інтегрувати цю функцію в додатки.

My Site Archive

My Site Archive

mysitearchive.com

My Site Archive захоплює знімки екранів, завантажує вихідний код, відстежує оцінки Google Lighthouse і моніторить DNS-записи для контролю змін на веб-сайтах.

Capture

Capture

capture.page

Capture - це сервіс для створення скріншотів, генерації PDF, збору контенту та витягування метаданих з веб-сайтів через API.

ScreenshotOne

ScreenshotOne

screenshotone.com

ScreenshotOne - API для зйомки скріншотів веб-сторінок з можливістю налаштування, підтримкою різних форматів та вбудованими проксі-сервісами.

MirrorWeb

MirrorWeb

mirrorweb.com

MirrorWeb - платформа для нагляду за електронними комунікаціями, що допомагає дотримуватись вимог законодавства. Вона захоплює всі комунікації: електронні листи, соцмережі, SMS.

Adwallet.io

Adwallet.io

adwallet.io

Adwallet—інструмент для видавців, що автоматизує створення скріншотів рекламних кампаній, об'єднує їх в одну платформу та експортує в шаблони PowerPoint.

Stillio

Stillio

stillio.com

Stillio автоматично робить скріншоти веб-сторінок для збереження, архівування та моніторингу. Це спростить процес контролю та збору інформації.

LaunchBrightly

LaunchBrightly

launchbrightly.com

LaunchBrightly — автоматизована платформа для знімків екрана продукту, яка забезпечує точні, брендовані зображення для команд підтримки клієнтів.

Doppio

Doppio

doppio.sh

Doppio — це API сервіс для перетворення HTML у PDF та зняття скріншотів. Підтримує масштабування та зберігання файлів у S3 корзині.

Hexowatch

Hexowatch

hexowatch.com

Hexowatch - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, включаючи вміст, код та технології. Підтримує сповіщення та налаштування відстеження.

ChangeTower

ChangeTower

changetower.com

ChangeTower - це додаток для моніторингу веб-сайтів на предмет змін у змісті, коді та зображеннях з можливістю отримання сповіщень і архівування даних.

Blit

Blit

blitapp.com

Blit — веб-додаток для автоматичного знімання скріншотів веб-сайтів за розкладом. Зберігає їх в електронній пошті та хмарі, організовує та дає доступ до статистики.

Raq.com

Raq.com

raq.com

Raq.com – це додаток для моніторингу у сфері приватного капіталу, який забезпечує огляд портфелів, цілей та конкурентів.

Ad Reform

Ad Reform

adreform.com

Реформа AD автоматизує скріншоти реклами, контроль якості і перегляди, оптимізуючи рекламні кампанії та підвищуючи їх ефективність.

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