Альтернативи - Upstart

Podium
podium.com
Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.
Carsforsale.com
carsforsale.com
Додаток Carsforsale.com спрощує купівлю і продаж автомобілів, надаючи можливість шукати та порівнювати транспортні засоби за різними критеріями.
DealerSocket
dealersocket.com
DealerSocket - це програмне забезпечення для управління відносинами з клієнтами (CRM) для автомобільних дилерів, що покращує продажі та обслуговування клієнтів.
Impel
impel.ai
Impel - це платформа для автомобільних дилерів, яка покращує залучення клієнтів за допомогою AI-решень і забезпечує інтеграцію з існуючими системами.
CDK
cdkglobal.com
CDK Global пропонує програмне забезпечення для автосалонів, яке допомагає їм функціонувати ефективніше та досягати своїх цілей.
LoanStreet
loan-street.com
LoanStreet - платформа для управління та розподілу позик серед кредитних спілок, банків, та прямих кредиторів, що полегшує процеси та забезпечує доступ до фінансових звітів.
Dealer
dealer.com
Dealer.com — це платформа для цифрового маркетингу в автомобільній промисловості, що об'єднує вебсайти, рекламу та послуги управління для покращення взаємодії з клієнтами.
Orbee
orbee.com
Orbee - програмне забезпечення для управління даними в автомобільній торгівлі, що централізує інформацію, аналітику та автоматизацію для покращення взаємодії з клієнтами.
Activengage
activengage.com
ActivEngage - платформа для покращення взаємодії з клієнтами за допомогою чат-інструментів та автоматизації, що підтримує кілька каналів зв'язку.
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo - це платформа для комунікації між автомобільними дилерами та клієнтами, що забезпечує чат в реальному часі та персоналізоване обслуговування.
Axe Credit Portal
axefinance.com
Axe Credit Portal автоматизує весь кредитний життєвий цикл, включаючи KYC, оцінку та обслуговування, з використанням інструментів на базі штучного інтелекту.
Roopya
roopya.money
Roopya — фінансовий додаток, що надає платформу для автоматизації процесів кредитування та аналізу даних для банків та фінансових установ в Індії.
Lendr
joinlendr.com
Lendr - платформа для обробки позик, що автоматизує процеси отримання, обслуговування та управління капіталом для приватних кредиторів.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite - це хмарне рішення для управління кредитами, що автоматизує процеси з моменту видачі до обслуговування, з можливістю налаштування та аналітики.
Driftrock
driftrock.com
Driftrock - платформа автомаркетингу, що збільшує продажі автомобілів та якість лідів з 20+ джерел через автоматизовані функції моніторингу.
BrytSoftware.com
brytsoftware.com
BrytSoftware - це програма для управління позичками, що включає обробку позик, документів, звітність та автоматизацію робочих процесів для кредиторів.
GoDocs
godocs.com
GoDocs автоматизує процес підготовки документів для комерційних кредитів, забезпечуючи відповідність регуляціям і спрощуючи закриття позик.
LoanPro
loanpro.io
LoanPro - це платформа для автоматизації та управління позиками, яка оптимізує процеси обслуговування, обробки платежів і звітності для кредиторів.
The Mortgage Office
themortgageoffice.com
Додаток The Mortgage Office спрощує управління іпотеками, автоматизуючи процеси та забезпечуючи легкий доступ до документів і відстеження статусу позик.
Mortgage Automator
mortgageautomator.com
Іпотечний Automator – програмне забезпечення для управління створенням та обслуговуванням кредитів, автоматизує документи та процеси для іпотечних спеціалістів.
Shift Marketing
automotive.shiftmarketing.io
Shift Marketing Automotive - це компанія, що надає технології базового маркетингу для автодилерів, допомагаючи продавати автомобілі через заходи лояльності.
Matador
matador.ai
Matador допомагає бізнесам створювати персоналізований чат для взаємодії з клієнтами, покращуючи продажі та продуктивність за допомогою штучного інтелекту і автоматизації.
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