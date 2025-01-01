Альтернативи - Upstart

Podium

Podium

podium.com

Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.

Carsforsale.com

Carsforsale.com

carsforsale.com

Додаток Carsforsale.com спрощує купівлю і продаж автомобілів, надаючи можливість шукати та порівнювати транспортні засоби за різними критеріями.

DealerSocket

DealerSocket

dealersocket.com

DealerSocket - це програмне забезпечення для управління відносинами з клієнтами (CRM) для автомобільних дилерів, що покращує продажі та обслуговування клієнтів.

Impel

Impel

impel.ai

Impel - це платформа для автомобільних дилерів, яка покращує залучення клієнтів за допомогою AI-решень і забезпечує інтеграцію з існуючими системами.

CDK

CDK

cdkglobal.com

CDK Global пропонує програмне забезпечення для автосалонів, яке допомагає їм функціонувати ефективніше та досягати своїх цілей.

LoanStreet

LoanStreet

loan-street.com

LoanStreet - платформа для управління та розподілу позик серед кредитних спілок, банків, та прямих кредиторів, що полегшує процеси та забезпечує доступ до фінансових звітів.

Dealer

Dealer

dealer.com

Dealer.com — це платформа для цифрового маркетингу в автомобільній промисловості, що об'єднує вебсайти, рекламу та послуги управління для покращення взаємодії з клієнтами.

Orbee

Orbee

orbee.com

Orbee - програмне забезпечення для управління даними в автомобільній торгівлі, що централізує інформацію, аналітику та автоматизацію для покращення взаємодії з клієнтами.

Activengage

Activengage

activengage.com

ActivEngage - платформа для покращення взаємодії з клієнтами за допомогою чат-інструментів та автоматизації, що підтримує кілька каналів зв'язку.

Gubagoo

Gubagoo

gubagoo.com

Gubagoo - це платформа для комунікації між автомобільними дилерами та клієнтами, що забезпечує чат в реальному часі та персоналізоване обслуговування.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal

axefinance.com

Axe Credit Portal автоматизує весь кредитний життєвий цикл, включаючи KYC, оцінку та обслуговування, з використанням інструментів на базі штучного інтелекту.

Roopya

Roopya

roopya.money

Roopya — фінансовий додаток, що надає платформу для автоматизації процесів кредитування та аналізу даних для банків та фінансових установ в Індії.

Lendr

Lendr

joinlendr.com

Lendr - платформа для обробки позик, що автоматизує процеси отримання, обслуговування та управління капіталом для приватних кредиторів.

TaskSuite

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite - це хмарне рішення для управління кредитами, що автоматизує процеси з моменту видачі до обслуговування, з можливістю налаштування та аналітики.

Driftrock

Driftrock

driftrock.com

Driftrock - платформа автомаркетингу, що збільшує продажі автомобілів та якість лідів з 20+ джерел через автоматизовані функції моніторингу.

BrytSoftware.com

BrytSoftware.com

brytsoftware.com

BrytSoftware - це програма для управління позичками, що включає обробку позик, документів, звітність та автоматизацію робочих процесів для кредиторів.

GoDocs

GoDocs

godocs.com

GoDocs автоматизує процес підготовки документів для комерційних кредитів, забезпечуючи відповідність регуляціям і спрощуючи закриття позик.

LoanPro

LoanPro

loanpro.io

LoanPro - це платформа для автоматизації та управління позиками, яка оптимізує процеси обслуговування, обробки платежів і звітності для кредиторів.

The Mortgage Office

The Mortgage Office

themortgageoffice.com

Додаток The Mortgage Office спрощує управління іпотеками, автоматизуючи процеси та забезпечуючи легкий доступ до документів і відстеження статусу позик.

Mortgage Automator

Mortgage Automator

mortgageautomator.com

Іпотечний Automator – програмне забезпечення для управління створенням та обслуговуванням кредитів, автоматизує документи та процеси для іпотечних спеціалістів.

Shift Marketing

Shift Marketing

automotive.shiftmarketing.io

Shift Marketing Automotive - це компанія, що надає технології базового маркетингу для автодилерів, допомагаючи продавати автомобілі через заходи лояльності.

Matador

Matador

matador.ai

Matador допомагає бізнесам створювати персоналізований чат для взаємодії з клієнтами, покращуючи продажі та продуктивність за допомогою штучного інтелекту і автоматизації.

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