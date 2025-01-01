Альтернативи - Ugenie

Glue Up
glueup.com
Glue Up – це платформа CRM для управління громадами через події, членства та цифрові інструменти в одному місці.
MemberPress
memberpress.com
MemberPress – це плагін для WordPress, який допомагає створювати та керувати сайтами членства, обмежуючи доступ до вмісту за рівнями членства.
GrowthZone
growthzone.com
GrowthZone - програмне забезпечення для управління асоціаціями з автоматизацією маркетингу, що спрощує щоденні завдання та покращує взаємодію з членами.
Neon One
neonone.com
Neon One - це платформа управління взаємовідносинами для неприбуткових організацій, що дозволяє управляти кампаніями, заходами, комунікацією та процесами.
Springly
springly.org
Springly – це програмне забезпечення для управління некомерційними організаціями, що включає функції збору коштів, обліку, створення сайтів та електронної пошти.
Amilia
amilia.com
Amilia - це платформа для управління організаціями, що забезпечує онлайн-реєстрацію, обробку платежів та управління членством для покращення залучення громади.
Raklet
raklet.com
Raklet - платформа для управління спільнотами, що забезпечує управління членами, подіями, пожертвами і комунікацією без необхідності програмування.
Member365
member365.com
Member365 - платформа для управління членством, що автоматизує адміністративні завдання і підвищує залученість учасників, включаючи управління подіями та аналітику.
SheepCRM
sheepcrm.co.uk
SheepCRM - це програмне забезпечення для управління членством, що полегшує організацію даних клієнтів і покращує відносини з ними.
Rhythm Software
rhythmsoftware.com
Rhythm — це система управління асоціаціями, що налаштовується відповідно до потреб вашої організації. Вона забезпечує зручний досвід для співробітників та членів.
Clubistry
clubistry.com
Clubistry — програмне забезпечення для управління клубами, яке дозволяє автоматизувати членство, платежі, управління подіями та маркетинг для оптимізації клубних операцій.
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTech - це хмарне програмне забезпечення для управління та розвитку спільнот випускників навчальних закладів та організацій.
ClubCollect
clubcollect.com
ClubCollect – це платформа для збору членських внесків та управління платежами, яка спрощує адміністрацію клубів і організацій.
Join It
joinit.com
Join It — сервіс управління членством, що допомагає організаціям контролювати, управляти та розвивати свою спільноту через базу даних та інтеграцію з постачальниками послуг.
Memberplanet
memberplanet.com
Memberplanet - платформа для управління членами, організацією подій та спілкуванням в організаціях через хмарні рішення.
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