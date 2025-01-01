Альтернативи - Ugenie

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up – це платформа CRM для управління громадами через події, членства та цифрові інструменти в одному місці.

MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPress – це плагін для WordPress, який допомагає створювати та керувати сайтами членства, обмежуючи доступ до вмісту за рівнями членства.

GrowthZone

GrowthZone

growthzone.com

GrowthZone - програмне забезпечення для управління асоціаціями з автоматизацією маркетингу, що спрощує щоденні завдання та покращує взаємодію з членами.

Neon One

Neon One

neonone.com

Neon One - це платформа управління взаємовідносинами для неприбуткових організацій, що дозволяє управляти кампаніями, заходами, комунікацією та процесами.

Springly

Springly

springly.org

Springly – це програмне забезпечення для управління некомерційними організаціями, що включає функції збору коштів, обліку, створення сайтів та електронної пошти.

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia - це платформа для управління організаціями, що забезпечує онлайн-реєстрацію, обробку платежів та управління членством для покращення залучення громади.

Raklet

Raklet

raklet.com

Raklet - платформа для управління спільнотами, що забезпечує управління членами, подіями, пожертвами і комунікацією без необхідності програмування.

Member365

Member365

member365.com

Member365 - платформа для управління членством, що автоматизує адміністративні завдання і підвищує залученість учасників, включаючи управління подіями та аналітику.

SheepCRM

SheepCRM

sheepcrm.co.uk

SheepCRM - це програмне забезпечення для управління членством, що полегшує організацію даних клієнтів і покращує відносини з ними.

Rhythm Software

Rhythm Software

rhythmsoftware.com

Rhythm — це система управління асоціаціями, що налаштовується відповідно до потреб вашої організації. Вона забезпечує зручний досвід для співробітників та членів.

Clubistry

Clubistry

clubistry.com

Clubistry — програмне забезпечення для управління клубами, яке дозволяє автоматизувати членство, платежі, управління подіями та маркетинг для оптимізації клубних операцій.

ToucanTech

ToucanTech

toucantech.com

ToucanTech - це хмарне програмне забезпечення для управління та розвитку спільнот випускників навчальних закладів та організацій.

ClubCollect

ClubCollect

clubcollect.com

ClubCollect – це платформа для збору членських внесків та управління платежами, яка спрощує адміністрацію клубів і організацій.

Join It

Join It

joinit.com

Join It — сервіс управління членством, що допомагає організаціям контролювати, управляти та розвивати свою спільноту через базу даних та інтеграцію з постачальниками послуг.

Memberplanet

Memberplanet

memberplanet.com

Memberplanet - платформа для управління членами, організацією подій та спілкуванням в організаціях через хмарні рішення.

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