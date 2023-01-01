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TV+

TV+

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Вебсайт: web.tvplus.com.tr

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Все, що дивитися, є на TV+! Фільми, серіали, спорт, документальні фільми, прямі трансляції та багато іншого...

Вебсайт: web.tvplus.com.tr

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TV+». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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