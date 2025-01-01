Альтернативи - Turvo

QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online - це хмарне бухгалтерське програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу, що дозволяє управляти фінансами та бухгалтерськими операціями.
Xero
xero.com
Xero — це хмарна бухгалтерська програма для малого та середнього бізнесу, що забезпечує управління фінансами, виставлення рахунків та аналітику.
Zoho Inventory
zoho.com
Zoho Inventory - це програмне забезпечення для управління запасами, що дозволяє бізнесам відстежувати запаси, обробляти замовлення та оптимізувати складські операції.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob - платформа для виконання замовлень, що забезпечує зберігання, упаковку та доставку товарів для бізнесу електронної комерції по всьому світу.
Webgility
webgility.com
Webgility - це програма автоматизації електронної комерції, що інтегрує магазини, системи обліку та управління запасами для спрощення бізнес-процесів.
Kintone
kintone.com
Kintone - це платформа без коду для створення бізнес-додатків, управління робочими процесами та базами даних без необхідності в програмуванні.
Veeqo
veeqo.com
Veeqo - це безкоштовне програмне забезпечення для управління доставкою, що автоматизує виконання замовлень, управління запасами та знижує витрати на доставку.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.
Flexport
flexport.com
Flexport - це логістична платформа для організації вантажних перевезень, що пропонує механізми управління ланцюгами поставок та інтеграції з електронною комерцією.
inFlow Inventory
inflowinventory.com
inFlow Inventory — програмне забезпечення для управління запасами, що допомагає контролювати запаси, відстежувати продажі та керувати бізнес-процесами.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks - безкоштовне програмне забезпечення для обліку, що спрощує виставлення рахунків і фінансовий менеджмент для малих бізнесів та фрілансерів.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
Cin7
cin7.com
Cin7 — програма для управління запасами, що надає рішення для бізнесу в оптовій та роздрібній торгівлі, виробництві та автоматизації обліку.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase - це хмарна система управління транспортом, що спрощує логістику, забезпечує видимість ланцюгів поставок та інтеграцію з існуючими системами.
SuperProcure
superprocure.com
SuperProcure – це сучасна система управління логістикою, що автоматизує та оптимізує процеси для різних підприємств у реальному часі.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy - це хмарне програмне забезпечення для планування виробництва, яке допомагає малим виробникам керувати процесами виробництва та запасами.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell - це платформа для управління логістикою, яка допомагає бізнесам оптимізувати відправлення, зменшити витрати та підвищити ефективність через інтеграцію та видимість.
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual – хмарна система управління транспортом, що забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію маршрутів і цифровий доказ доставки в режимі реального часу.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero — це додаток для управління запасами, що дозволяє відстежувати і контролювати рівень акцій, включаючи сповіщення про низькі запаси.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks — платформа для управління інвентарем та замовленнями, що інтегрує різні канали продажів для автоматизації процесів і покращення ефективності.
Angaza
angaza.com
Angaza - бізнес-рішення для дистриб'юторів енергетичних продуктів з оплатою за використання, підтримує понад 200 дистриб'юторів у 50 країнах.
GoComet
gocomet.com
GoComet - це платформа для управління логістикою, що забезпечує відстеження вантажів та оптимізацію витрат у режимі реального часу.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder – це веб-додаток для управління запасами, що дозволяє організовувати облік товарів, обробляти замовлення та інтегруватися з іншими системами.
easySales
easy-sales.com
easySales - це хмарна платформа для автоматизації електронної комерції, яка дозволяє магазинам легко продавати на кількох каналах та управляти замовленнями.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket – це ERP програмне забезпечення для транспортних компаній, що automate ім управління логістикою, вантажами та відстеженням поставок.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA - це SaaS платформа, яка допомагає виробникам оптимізувати запаси, попереджати нестачі та покращувати управління ланцюгами поставок за допомогою аналітики.
GeekSeller
geekseller.com
Geekseller – платформа для управління запасами та замовленнями в електронній комерції, що дозволяє продавати на різних платформах.
Epicor
epicor.com
Epicor-це модульна ERP-система, що допомагає підприємствам управляти фінансами, людськими ресурсами, ланцюгами поставок та виробництвом.
Finale Inventory
finaleinventory.com
Finale Inventory - хмарне програмне забезпечення для управління інвентарем, яке підтримує багатоканальну торгівлю та оптимізує складські операції.
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