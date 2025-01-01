Альтернативи - TruVideo

ALLDATA
alldata.com
Додаток AllData надає інформацію про ремонт та обслуговування автомобілів, включаючи посібники, діагностичні коди та критично важливі дані для професіоналів у автомобільній сфері.
DealerCenter
dealercenter.com
DealerCenter - це програмне забезпечення для управління автодилерами, яке включає відстеження запасів, управління клієнтськими даними та кредитними звітами.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay - це програмне забезпечення для управління технічним обслуговуванням флотів, що дозволяє відстежувати обслуговування, запчастини і ремонти в хмарі.
PartsTech
partstech.com
PartsTech допомагає автосервісам швидко знаходити та замовляти автомобільні деталі, відображаючи наявність та ціни постачальників в одному пошуку.
Shop-Ware
shop-ware.com
Shop-Ware- це система управління магазинами для ремонту автомобілів, що спрощує процеси та покращує обслуговування клієнтів.
Orderry
orderry.com
Orderry - додаток для автоматизації бізнес-операцій, включаючи управління завданнями, продажами, CRM, фінансами та аналітикою.
Carsforsale.com
carsforsale.com
Додаток Carsforsale.com спрощує купівлю і продаж автомобілів, надаючи можливість шукати та порівнювати транспортні засоби за різними критеріями.
FixIQ Pro
fixiq.pro
FixIQ Pro - інструмент для управління автосервісами, що автоматизує процеси, дозволяє створювати завдання та аналізувати продуктивність компанії в будь-який час.
AutoLeap
autoleap.com
AutoLeap - хмарне ПЗ для авторемонтних магазинів, що оптимізує процеси, покращує обслуговування клієнтів та забезпечує управління фінансами.
CDK
cdkglobal.com
CDK Global пропонує програмне забезпечення для автосалонів, яке допомагає їм функціонувати ефективніше та досягати своїх цілей.
AutoRaptor CRM
autoraptor.com
AutoRaptor CRM - це програма для автомобільних дилерів, що спрощує управління відносинами з клієнтами та автоматизує процеси продажу і обслуговування.
Space Auto
space.auto
Space Auto CRM допомагає відстежувати клієнтів, генерувати угоди та аналізувати поведінку покупців на десктопі і мобільних пристроях.
Shopgenie
shopgenie.io
Shopgenie — це платформа для автосервісів, що об'єднує маркетинг, CRM та онлайн-розклад у єдиному рішенні. Базовий інструмент безкоштовний для онлайн-розкладу.
EverLogic
everlogic.com
Autoflow
autoflow.com
AutoFlow - це інструмент для автоматизованого управління робочим процесом в автосервісах, що спрощує планування, спілкування з клієнтами та обробку платежів.
WebbRes
webbres.com
WebbRes пропонує інтегровану систему для продажу, оренди та обслуговування, що спрощує процеси та знижує адміністративні витрати для дилерів.
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