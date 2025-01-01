Альтернативи - Track-POD

Verizon

Verizon

verizon.com

Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.

Motive

Motive

gomotive.com

Motive - це додаток для управління флотом, який забезпечує безпеку, моніторинг та оптимізацію витрат на транспортні засоби та обладнання.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps – це онлайн інструмент для створення, налаштування та обміну інтерактивними картами, що підтримує співпрацю команд.

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara – платформа для управління флотом, що забезпечує відстеження GPS, управління паливом і безпекою водіїв, оптимізуючи операції бізнесу різного розміру.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Флот Повний - додаток для управління автопарком, що дозволяє відстежувати транспортні засоби, моніторити поведінку водіїв та оптимізувати маршрути.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio - це додаток для управління флотом, що дозволяє ефективно відстежувати транспортні засоби, обслуговування та витрати з будь-якого місця.

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar - додаток для відстеження флоту, що забезпечує реальний моніторинг автомобілів та управління водіями для оптимізації логістики і зменшення витрат.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Додаток Rand McNally забезпечує навігацію та управління флотом, включаючи відстеження транспортних засобів та відповідність регламентам.

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum IoT - хмарна платформа для управління флотом, яка забезпечує GPS-відстеження, автоматичний облік витрат на роботу і аналітику для бізнесу.

Circuit for Teams

Circuit for Teams

getcircuit.com

Circuit для команд - це додаток для оптимізації маршрутів доставки в реальному часі, який допомагає підприємствам економити час та гроші.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

TransVirtual – хмарна система управління транспортом, що забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію маршрутів і цифровий доказ доставки в режимі реального часу.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo - це платформа для управління продажами на місцях, яка підтримує торгові команди у зборі замовлень та управлінні взаємовідносинами з клієнтами.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.

Routific

Routific

routific.com

Routific - це додаток для оптимізації маршрутів доставки, який автоматизує планування, враховує трафік і забезпечує інтеграцію з CRM-системами.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav – платформа для управління флотом, що забезпечує моніторинг, оптимізацію витрат і управління транспортними засобами в реальному часі.

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO - програма для управління флотом, що забезпечує GPS-відстеження, перевірки автомобілів та детальну звітність для підвищення ефективності операцій.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet — це додаток для управління автопарком, який оптимізує технічне обслуговування, контролює витрати і забезпечує дотримання безпеки.

GoShare

GoShare

goshare.co

Goshare - це платформа, яка з’єднує власників вантажівок і фургонів з бізнесами для забезпечення доставки на вимогу.

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga - додаток для управління флотом, що забезпечує моніторинг транспортних засобів, управління водіями та підвищення безпеки за допомогою аналітики та гейміфікації.

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