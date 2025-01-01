Альтернативи - TealBook

QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online - це хмарне бухгалтерське програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу, що дозволяє управляти фінансами та бухгалтерськими операціями.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Mercury
mercury.com
Mercury - це банківська платформа для стартапів, що пропонує рахунки, кредитні картки, фінансові інструменти та автоматизацію облікових записів.
Ramp
ramp.com
Ramp - платформа для управління фінансами, яка спрощує обробку витрат, управління картками, рахунками та звітністю для бізнесів.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
SqlDBM
sqldbm.com
SQLDBM - безкоштовний інструмент для проектування бази даних, що підтримує SQL Server, MySQL, PostgreSQL та Snowflake.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo - це додаток для управління витратами в реальному часі, що спрощує звітність, відшкодування та управління витратами для працівників і фінансових команд.
SAP
sap.com
Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.
Navan
navan.com
Navan - це платформа для управління корпоративними подорожами, яка спрощує бронювання та контроль витрат для компаній та їх працівників.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.
Airwallex
airwallex.com
Airwallex - платформа для управління міжнародними платежами, яка дозволяє підприємствам спростити фінансові операції та знизити витрати.
dbt
getdbt.com
DBT - це інструмент для перетворення даних, що дозволяє створювати аналітичні моделі за допомогою SQL, забезпечуючи управління версіями та автоматизоване тестування.
Pleo
pleo.io
Pleo - додаток для управління витратами, що спрощує закупівлі, ведення бухгалтерії та контроль витрат у компаніях.
Pipefy
pipefy.com
Pipefy - платформа автоматизації робочих процесів без коду, що допомагає бізнесам впорядковувати та оптимізувати процеси.
Planhat
planhat.com
Planhat - платформа для управління даними клієнтів, що покращує взаємодію з ними та автоматизує робочі процеси для підвищення успіху бізнесу.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.
DATEV
datev.de
Додаток DATEV спрощує бухгалтерський облік та фінансове управління, підтримуючи електронне виставлення рахунків і інтеграцію з іншими системами.
Segment
segment.com
Segment — платформа для управління даними клієнтів, яка збирає, об'єднує та надсилає дані про користувачів у різні системи.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation є платформою для управління відповідністю, що автоматично контролює дотримання норм безпеки та спрощує підготовку до аудитів.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk - платформа для управління витратами, що забезпечує видимість витрат, обробку рахунків, функції бюджетування та затвердження для компаній.
Brex
brex.com
Brex - це платформа для управління витратами, що об'єднує корпоративні картки, керування витратами, платежі та бізнес-банкінг у єдине рішення.
Airbase
airbase.io
Airbase - це платформа для управління витратами, що автоматизує обробку рахунків, витрати та корпоративні картки для бізнесу.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk - платформа для управління витратами, що об'єднує корпоративні картки, управління витратами та інтеграцію з бухгалтерськими системами.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence - це програма для управління відповідністю, стійким постачанням та видимістю в ланцюгу постачання в промисловості та роздрібній торгівлі.
Team Procure
teamprocure.com
Team Procure - хмарне програмне забезпечення для управління закупівлями, що включає електронні аукціони, затвердження запитів та моніторинг замовлень.
Everstream Analytics
everstream.ai
Everstream Analytics використовує штучний інтелект для аналізу ризиків у ланцюгах поставок, надаючи компаніям прогностичну аналітику та інформацію для ефективного управління.
Mission Grey
missiongrey.com
Mission Grey - це інструмент на базі ШІ для аналізу глобального бізнес-середовища, що надає інформацію про геополітичні події, ризики та можливості для бізнесу.
Prodensus
prodensus.com
Prodensus — це хмарне рішення для постійного ресурсозабезпечення, яке спрощує процес вибору постачальників та зменшує витрати на вантажоперевезення.
Part Analytics
partanalytics.com
Програмне забезпечення Part Analytics автоматизує процеси закупівлі та управління матеріалами, аналізуючи дані про частини, витрати та ризики.
Mine
saymine.com
Mine - це платформа для підприємств, яка забезпечує автоматизовані операції зі захисту даних для досягнення відповідності вимогам.
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