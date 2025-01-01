Альтернативи - TealBook

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online - це хмарне бухгалтерське програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу, що дозволяє управляти фінансами та бухгалтерськими операціями.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Mercury

Mercury

mercury.com

Mercury - це банківська платформа для стартапів, що пропонує рахунки, кредитні картки, фінансові інструменти та автоматизацію облікових записів.

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp - платформа для управління фінансами, яка спрощує обробку витрат, управління картками, рахунками та звітністю для бізнесів.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

SqlDBM

SqlDBM

sqldbm.com

SQLDBM - безкоштовний інструмент для проектування бази даних, що підтримує SQL Server, MySQL, PostgreSQL та Snowflake.

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo - це додаток для управління витратами в реальному часі, що спрощує звітність, відшкодування та управління витратами для працівників і фінансових команд.

SAP

SAP

sap.com

Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.

Navan

Navan

navan.com

Navan - це платформа для управління корпоративними подорожами, яка спрощує бронювання та контроль витрат для компаній та їх працівників.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Airwallex - платформа для управління міжнародними платежами, яка дозволяє підприємствам спростити фінансові операції та знизити витрати.

dbt

dbt

getdbt.com

DBT - це інструмент для перетворення даних, що дозволяє створювати аналітичні моделі за допомогою SQL, забезпечуючи управління версіями та автоматизоване тестування.

Pleo

Pleo

pleo.io

Pleo - додаток для управління витратами, що спрощує закупівлі, ведення бухгалтерії та контроль витрат у компаніях.

Pipefy

Pipefy

pipefy.com

Pipefy - платформа автоматизації робочих процесів без коду, що допомагає бізнесам впорядковувати та оптимізувати процеси.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat - платформа для управління даними клієнтів, що покращує взаємодію з ними та автоматизує робочі процеси для підвищення успіху бізнесу.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.

DATEV

DATEV

datev.de

Додаток DATEV спрощує бухгалтерський облік та фінансове управління, підтримуючи електронне виставлення рахунків і інтеграцію з іншими системами.

Segment

Segment

segment.com

Segment — платформа для управління даними клієнтів, яка збирає, об'єднує та надсилає дані про користувачів у різні системи.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation є платформою для управління відповідністю, що автоматично контролює дотримання норм безпеки та спрощує підготовку до аудитів.

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendesk - платформа для управління витратами, що забезпечує видимість витрат, обробку рахунків, функції бюджетування та затвердження для компаній.

Brex

Brex

brex.com

Brex - це платформа для управління витратами, що об'єднує корпоративні картки, керування витратами, платежі та бізнес-банкінг у єдине рішення.

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase - це платформа для управління витратами, що автоматизує обробку рахунків, витрати та корпоративні картки для бізнесу.

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk - платформа для управління витратами, що об'єднує корпоративні картки, управління витратами та інтеграцію з бухгалтерськими системами.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence - це програма для управління відповідністю, стійким постачанням та видимістю в ланцюгу постачання в промисловості та роздрібній торгівлі.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Procure - хмарне програмне забезпечення для управління закупівлями, що включає електронні аукціони, затвердження запитів та моніторинг замовлень.

Everstream Analytics

Everstream Analytics

everstream.ai

Everstream Analytics використовує штучний інтелект для аналізу ризиків у ланцюгах поставок, надаючи компаніям прогностичну аналітику та інформацію для ефективного управління.

Mission Grey

Mission Grey

missiongrey.com

Mission Grey - це інструмент на базі ШІ для аналізу глобального бізнес-середовища, що надає інформацію про геополітичні події, ризики та можливості для бізнесу.

Prodensus

Prodensus

prodensus.com

Prodensus — це хмарне рішення для постійного ресурсозабезпечення, яке спрощує процес вибору постачальників та зменшує витрати на вантажоперевезення.

Part Analytics

Part Analytics

partanalytics.com

Програмне забезпечення Part Analytics автоматизує процеси закупівлі та управління матеріалами, аналізуючи дані про частини, витрати та ризики.

Mine

Mine

saymine.com

Mine - це платформа для підприємств, яка забезпечує автоматизовані операції зі захисту даних для досягнення відповідності вимогам.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.