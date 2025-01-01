Альтернативи - TaskTag

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend - програмне забезпечення для управління проектами в будівництві, що дозволяє будівельникам організувати процеси, фінанси та спілкування з клієнтами.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus - це хмарне програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, орієнтоване на покрівельні компанії, з можливостями CRM, управління проектами та документацією.

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

Виконавець підрядника - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами з функціями оцінки, планування, обліку робочого часу та фінансів.

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

Houzz Pro - це додаток для управління проектами, який допомагає фахівцям з ремонту та дизайну спілкуватися з клієнтами та ефективно організовувати свій бізнес.

Procore

Procore

procore.com

Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire - програмне забезпечення для управління будівництвом, що покращує співпрацю та обмін інформацією між командами в режимі реального часу.

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

Dashpivot – це цифрова платформа для управління документами та робочими процесами в галузях будівництва та інфраструктури.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.

VisiLean

VisiLean

visilean.com

VisiLean - це хмарне ПЗ для управління будівництвом, що забезпечує реальну співпрацю та аналіз даних для покращення планування проектів.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken - додаток для управління будівельними проектами, що забезпечує збір даних в реальному часі, документування і спілкування команди на місцях.

Albiware

Albiware

albiware.com

Albiware - це система для управління бізнес-процесами, що включає автоматизацію робочих процесів, аналітику та інструменти для співпраці.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto - це програмне забезпечення для відстеження проблем у реальному часі, яке допомагає командам з архітектури, інженерії та будівництва координувати проекти BIM.

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

ProjectManager - це програмне забезпечення для управління проектами, яке допомагає командам планувати, виконувати та контролювати проекти ефективно.

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildPro - онлайн-додаток для управління будівельним плануванням, що забезпечує співпрацю та управління ланцюгом постачань у реальному часі.

WorkMax

WorkMax

workmax.com

WorkMax - платформа для управління витратами в будівництві, що забезпечує облік часу, відстеження активів і інтеграцію з бухгалтерськими системами.

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldly - це цифровий інструмент для управління проектами в будівництві, що спрощує адміністративні процеси та контроль за польовими операціями.

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

BrickControl - хмарне ПЗ для управління будівельними проектами, що централізовано відстежує фінансові операції та ресурси.

RDash

RDash

rdash.io

RDash - платформа для управління будівництвом, що забезпечує автоматизацію робочих процесів для розробників, підрядників та дизайнерських студій.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.

Builderhead

Builderhead

builderhead.com

Builderhead - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що допомагає організовувати, планувати та контролювати виконання проектів.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc - це технологічна платформа для проектування, продажу та будівництва житлових будинків, яка спрощує процес дизайну та управління даними.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.

Corfix

Corfix

corfix.com

Corfix - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке оптимізує процеси, централізує дані та покращує співпрацю команди.

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

Outbuild — SaaS для ефективного планування будівельних проектів. Дозволяє створювати та з'єднувати графіки, покращуючи робочий процес на будівництві.

BuildBook

BuildBook

buildbook.co

BuildBook - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує організацію, співпрацю та відстеження прогресу в проектах.

NextMinute

NextMinute

nextminute.com

NextMinute – це програма для управління бізнесом, що дозволяє ефективно керувати завданнями, розрахунками та рахунками без паперів.

Kojo

Kojo

usekojo.com

Kojo - це платформа для закупівлі матеріалів, яка з'єднує команди підрядників, складами та постачальниками, оптимізуючи процес закупівель.

Materio

Materio

materio.co

Materio спрощує великі проекти в дизайні інтер'єрів, автоматизуючи робочі процеси та створюючи інтерактивні плани для ясності та ефективності.

LetsBuild

LetsBuild

letsbuild.com

LetsBuild - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що забезпечує доступ до даних у реальному часі, полегшуючи планування та координацію робочих процесів.

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