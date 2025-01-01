Альтернативи - TaskTag

Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend - програмне забезпечення для управління проектами в будівництві, що дозволяє будівельникам організувати процеси, фінанси та спілкування з клієнтами.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus - це хмарне програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, орієнтоване на покрівельні компанії, з можливостями CRM, управління проектами та документацією.
Contractor Foreman
contractorforeman.com
Виконавець підрядника - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами з функціями оцінки, планування, обліку робочого часу та фінансів.
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Pro - це додаток для управління проектами, який допомагає фахівцям з ремонту та дизайну спілкуватися з клієнтами та ефективно організовувати свій бізнес.
Procore
procore.com
Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire - програмне забезпечення для управління будівництвом, що покращує співпрацю та обмін інформацією між командами в режимі реального часу.
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot – це цифрова платформа для управління документами та робочими процесами в галузях будівництва та інфраструктури.
JobTread
jobtread.com
JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.
VisiLean
visilean.com
VisiLean - це хмарне ПЗ для управління будівництвом, що забезпечує реальну співпрацю та аналіз даних для покращення планування проектів.
Raken
rakenapp.com
Raken - додаток для управління будівельними проектами, що забезпечує збір даних в реальному часі, документування і спілкування команди на місцях.
Albiware
albiware.com
Albiware - це система для управління бізнес-процесами, що включає автоматизацію робочих процесів, аналітику та інструменти для співпраці.
Revizto
revizto.com
Revizto - це програмне забезпечення для відстеження проблем у реальному часі, яке допомагає командам з архітектури, інженерії та будівництва координувати проекти BIM.
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager - це програмне забезпечення для управління проектами, яке допомагає командам планувати, виконувати та контролювати проекти ефективно.
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro - онлайн-додаток для управління будівельним плануванням, що забезпечує співпрацю та управління ланцюгом постачань у реальному часі.
WorkMax
workmax.com
WorkMax - платформа для управління витратами в будівництві, що забезпечує облік часу, відстеження активів і інтеграцію з бухгалтерськими системами.
Fieldly
fieldly.com
Fieldly - це цифровий інструмент для управління проектами в будівництві, що спрощує адміністративні процеси та контроль за польовими операціями.
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl - хмарне ПЗ для управління будівельними проектами, що централізовано відстежує фінансові операції та ресурси.
RDash
rdash.io
RDash - платформа для управління будівництвом, що забезпечує автоматизацію робочих процесів для розробників, підрядників та дизайнерських студій.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.
Builderhead
builderhead.com
Builderhead - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що допомагає організовувати, планувати та контролювати виконання проектів.
Higharc
higharc.com
Higharc - це технологічна платформа для проектування, продажу та будівництва житлових будинків, яка спрощує процес дизайну та управління даними.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.
Buildern
buildern.com
Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.
Corfix
corfix.com
Corfix - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке оптимізує процеси, централізує дані та покращує співпрацю команди.
Outbuild
outbuild.com
Outbuild — SaaS для ефективного планування будівельних проектів. Дозволяє створювати та з'єднувати графіки, покращуючи робочий процес на будівництві.
BuildBook
buildbook.co
BuildBook - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує організацію, співпрацю та відстеження прогресу в проектах.
NextMinute
nextminute.com
NextMinute – це програма для управління бізнесом, що дозволяє ефективно керувати завданнями, розрахунками та рахунками без паперів.
Kojo
usekojo.com
Kojo - це платформа для закупівлі матеріалів, яка з'єднує команди підрядників, складами та постачальниками, оптимізуючи процес закупівель.
Materio
materio.co
Materio спрощує великі проекти в дизайні інтер'єрів, автоматизуючи робочі процеси та створюючи інтерактивні плани для ясності та ефективності.
LetsBuild
letsbuild.com
LetsBuild - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що забезпечує доступ до даних у реальному часі, полегшуючи планування та координацію робочих процесів.
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