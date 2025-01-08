Програмне забезпечення для захоплення потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

Interact

tryinteract.com

Interact AI — це автоматизований інструмент для створення вікторин, який спрощує процес створення цікавих тестів. Він пропонує зручне рішення для компаній, які хочуть створювати вікторини, не потребуючи глибоких знань ШІ чи написання підказок. Платформа Interact надає повний набір функцій для створення налаштованих тестів для різноманітних бізнес-акцій. Просто ввівши URL-адресу свого веб-сайту, користувачі можуть скористатися генератором вікторин, який аналізує сайт для створення відповідної вікторини. Згенерований тест можна потім налаштувати за допомогою простого у використанні конструктора перед запуском. Окрім створення тестів, Interact пропонує аналітику та інтеграцію програмного забезпечення, щоб допомогти компаніям збирати потенційних клієнтів і отримати інформацію про своїх клієнтів. Використовуючи надані аналітичні тести, компанії можуть отримати цінну інформацію про свою аудиторію. Interact AI був розроблений командою, яка спочатку була зосереджена на тестах для генерування потенційних клієнтів, з багаторічним досвідом у створенні вікторин із високим ступенем залучення та високою конверсією. Завдяки широкому тестуванню з клієнтами бета-версії вони точно налаштували підказки ChatGPT, ефективно перетворивши відгуки клієнтів на анкету, яка є посередником між користувачами та розробником вікторин на основі штучного інтелекту. За допомогою Interact AI компанії можуть швидко створювати унікальні та високоякісні тести, рекламуючи свої продукти чи послуги, одночасно залучаючи кваліфікованих потенційних клієнтів. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і потужні можливості роблять його цінним інструментом для компаній, які прагнуть залучити своїх клієнтів за допомогою тестів.