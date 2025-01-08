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Програмне забезпечення для захоплення потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Компанії використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб виявити нові перспективи продажів на висококонкурентних ринках. В умовах гострої конкуренції для компаній вкрай важливо завчасно визначати нові шляхи для бізнесу, випереджаючи своїх конкурентів. Професіонали з продажу використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб точно визначити потенційних клієнтів, використовуючи інформацію, отриману з різних джерел, включаючи прямі потенційні клієнти, торгових представників, експертів з маркетингу та агентів підтримки клієнтів. Однак використання нових можливостей для бізнесу є лише початковим етапом продажів. Крім використання програмного забезпечення для збору потенційних клієнтів, компанії повинні інтегрувати додаткові рішення для генерування потенційних клієнтів, такі як видобуток потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів і розвідка потенційних клієнтів. Крім того, використання таких інструментів, як управління ефективністю продажів і аналітика продажів, стає обов’язковим для успішного перетворення можливостей у відчутні продажі.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Typeform
typeform.com
Typeform — це золотий стандарт безкодових, продумано розроблених, зручних для людей форм, тестів, опитувань і асинхронних відеорішень. Створюйте особистий досвід для своїх клієнтів, створюйте ідентифікацію та лояльність бренду та прискорюйте свій розвиток. Завдяки понад 120 існуючим інтеграціям Typeform гарантує безпроблемне підключення потрібних вам даних до ваших робочих процесів і дозволяє вам спілкуватися в масштабі. З безпекою корпоративного рівня та бу
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
Popl
popl.co
Popl — це провідна платформа цифрових візиток для команд, яка надає інноваційні рішення для мільйонів компаній і професіоналів у всьому світі. Наша платформа дозволяє командам створювати, розповсюджувати та керувати цифровими візитними картками, забезпечуючи узгодженість бренду, спрощений збір потенційних клієнтів і масштабну безпеку даних корпоративного рівня, що робить нас найкращим вибором для клієнтів корпоративного рівня. Popl легко інтегрується з більш ніж 5000 програмами, надаючи адміністраторам широкий спектр потужних інструментів для оптимізації робочого процесу. За допомогою нашої платформи ви можете: - Експортувати потенційних клієнтів безпосередньо до вашої системи CRM - Синхронізувати членів команди з платформ Active Directory (HR) - Автоматизувати введення даних, щоб усунути помилки та заощадити час - Створити автоматизацію маркетингу для підвищення конверсій і доходів У Popl ми прагне надавати неперевершене обслуговування та підтримку клієнтів. Щоб побачити потужність нашої платформи в дії, натисніть кнопку вище, щоб запланувати безкоштовну демонстрацію з нами сьогодні.
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
CoPilot AI
copilotai.com
Революціонізуйте свою стратегію продажів за допомогою програмного забезпечення продажів на базі штучного інтелекту. CoPilot AI — це передова платформа, яка змінює спосіб, у який ви та ваша команда шукаєте потенційних клієнтів, залучаєте їх і конвертуєте клієнтів. CoPilot AI підтримує команди маркетингу та продажів за допомогою: • Виявлення та визначення пріоритетів перспективних потенційних клієнтів, які відповідають вашим бізнес-цілям • Створення цілеспрямованих повідомлень, які залучають потенційних клієнтів і спрямовують їх до конверсії • Надання персоналізованої інформації, яка допоможе вам адаптувати свій стиль спілкування, щоб забезпечити правильний результат. правильно повідомляти. CoPilot AI розроблений, щоб удосконалити вашу стратегію продажів, підвищити рівень конверсії та діяти як розумний союзник для укладання більшої кількості угод.
Privyr
privyr.com
Privyr створено для професіоналів із продажу та маркетингу, які залучають потенційних клієнтів онлайн і потребують легкого доступу, зв’язку та конвертації потенційних клієнтів зі свого телефону чи ноутбука. Нам довіряють у сотнях професій практично в кожній галузі. Наша мобільна CRM підключається безпосередньо до таких популярних джерел, як Facebook, TikTok, Google і WordPress, і бездоганно працює з WhatsApp, SMS, iMessage, електронною поштою та телефонними дзвінками.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Manycontacts
manycontacts.com
CRM для WhatsApp Інструмент Whatsapp для продажу та підтримки Підключіть свій WhatsApp Business (або API) до ManyContacts, щоб ділитися папкою «Вхідні» зі своєю командою, відповідати та організовувати всі свої чати в одному інтерфейсі.
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та рекламні акції для залучення потенційних клієнтів, тести, форми та особистісні тести для кваліфікації та сегментації потенційних клієнтів, калькулятори цін і цифрових продавців для конверсії продажів, а також опитування щодо задоволеності продукту та клієнтів для вимірювання досвіду клієнтів. .
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai — це пакет програмного забезпечення на базі GenAI, що забезпечує швидкі продажі для компаній B2C і B2B2C. Інтегрована платформа продажів Floww.ai пропонує Sales Execution CRM, NoCode Instant Analytics, Marketing & Workflow Automations, інтегровані з сучасним комунікаційним стеком. Удосконалені інструменти Generative AI від Floww.ai, Sales Co-Pliot і Analytics Co-Pliot, забезпечують ефективні та високоякісні підходи до продажів із миттєвою аналітикою та глибоким аналізом. Більшість CRM створено в основному для випадків використання B2B і не в змозі ефективно пристосуватися до бізнесу B2C і B2B2C. Висока швидкість і обсяг сучасних продажів B2C вимагає інтегрованої платформи продажів, яка забезпечує гнучке управління продажами для швидкої адаптації до динамічного ринкового середовища.
Avochato
avochato.com
У сучасному підключеному світі клієнти перебувають за кермом. Клієнти хочуть гнучкості, щоб спілкуватися з компаніями через будь-які канали, і коли вони це роблять, їхній досвід має бути персоналізованим, миттєвим і завжди активним. Стикаючись із зростаючими вимогами клієнтів, відділи продажів, маркетингу та служби підтримки клієнтів повинні бути на висоті. На щастя, Avochato полегшує всім командам зв’язок із клієнтами та забезпечує безперебійну та ефективну роботу на кожному етапі шляху від залучення потенційних клієнтів і підтримки до післяпродажної підтримки. Результат: ви збільшуєте взаємодію зі своїми клієнтами, укладаєте більше угод швидше, ніж будь-коли раніше.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйте час і автоматизуйте адміністрування та введення даних. Генеруйте потенційних клієнтів одним кліком будь-де в Інтернеті. Скористайтеся перевагами CRM у дорозі за допомогою мобільних програм для iOS та Android. Створюйте угоди та надсилайте пропозиції менш ніж за 37 секунд. Є запитання? Ми пропонуємо підтримку електронною поштою, телефоном і чатом.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Надзвичайно швидкі шаблони та плагіни WordPress, створені, щоб отримати більше трафіку, більше передплатників, клієнтів і клієнтів.
Brave
getbrave.io
Brave — це система конверсії відвідувачів, яка надає кожному, хто має веб-сайт WordPress, понад 200 віджетів конверсії, які можна підключити та почати конвертувати відвідувачів. Ви також можете інтегрувати популярні EMS або CRM на свої веб-сайти, щоб збирати потенційних клієнтів і відстежувати конверсії в реальному часі за допомогою Advanced Analytics. Легко перетворюйте відвідувачів на клієнтів і замовників за допомогою 20 різних типів віджетів, як-от лід-магнітів, реєстрацій у соціальних мережах, додаткових продажів Woocommerce, пов’язаних публікацій у блогах, спеціальних банерів, опитувань, вікторин та багато іншого.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирішуйте широкий спектр бізнес-потреб, починаючи від націлювання реклами, контактної інформації, сегментації бази даних і найму персоналу. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних світових постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформацію для людей, яких ви шукаєте. . Swordfish використовується провідними світовими рекрутерами, спеціалістами з продажу та проведення розслідувань у провідних світових оборонних, технічних і державних установах. Від рекрутерів зі списку Fortune 500 до індивідуальних підприємців, Swordfish на вашому боці, щоб зробити ваш пошук контактів ефективним, точним і простим у використанні. Наші 5 продуктів розроблено, щоб полегшити життя.. Розширення Chrome – знайдіть будь-які контактні дані в Інтернеті Збагачення файлів – заощаджуйте час, масово збагачуючи списки клієнтів. Зворотна пошукова система – знайдіть будь-кого на основі вхідних даних. Інтеграції – Swordfish легко підключається до ваших інструментів. і CRM через наші інтеграції та API. Prospector – знайдіть, зв’яжіться та закрийте потенційних клієнтів за допомогою доступу до нашої потужної бази даних контактів B2B.
about.me
about.me
Створіть свій безкоштовний односторінковий веб-сайт всього за кілька хвилин. Фрілансери та підприємці використовують about.me, щоб збільшити свою аудиторію та отримати більше клієнтів.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — це платформа для чат-ботів без використання коду, яка дозволяє компаніям створювати безпроблемний досвід спілкування від кінця до кінця. Перетворюючи розмови на прибуткові результати, Landbot допомагає командам маркетингу, операцій і обслуговування клієнтів потроїти ефективність і скоротити операційні витрати на 30% або більше. Незалежно від того, чи йдеться про WhatsApp, Web чи Messenger, будь-хто може створити автоматизовані потоки чат-ботів, щоб краще залучати клієнтів і підвищувати коефіцієнт конверсії. Landbot також використовує останні досягнення в GPT та AI, щоб зробити процес створення чат-ботів ще доступнішим, поєднуючи можливості Landbot без використання коду з іншими моделями великої мови.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальна платформа аналізу даних B2B. Заснована в 2020 році, AroundDeal є всесвітньо визнаною провідною платформою аналізу даних B2B в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), якій довіряють понад 100 000 клієнтів і користувачів у всьому світі. Наша база даних містить понад 120 мільйонів контактів і 30 мільйонів компаній, надаючи вичерпні та точні дані, такі як електронні адреси та номери телефонів, а також цінні дані про компанію. AroundDeal не лише надає дані, але й пропонує інтелектуальну платформу. Наша мета — допомогти маркетологам, торговим представникам і рекрутерам швидко знаходити та налагоджувати цільові контакти, оцінювати конкурентне середовище, отримувати цінну бізнес-аналітику та можливості для зростання. 1. Prospector – знайдіть наступного клієнта за допомогою кращих даних. Швидко створюйте цільові списки потенційних клієнтів із понад 100 млн. контактних даних і отримуйте сповіщення, коли контакти змінюють роботу. 2. Залучення – автоматизуйте залучення до продажів. Створіть автоматизовані послідовності продажів і виведіть свої можливості продажів на новий рівень. 3. Розширення Chrome – знайдіть потенційних клієнтів скрізь. Отримуйте цільову контактну інформацію та інформацію про компанію безпосередньо на LinkedIn, веб-сайт компанії та CRM (Salesforce або HubSpot. 4. Збагачення – збагачуйте свої дані. Автоматично збагачуйте свої записи понад 50 фірмовими полями в базі даних AroundDeal, включаючи ділову електронну пошту, телефон, посаду, назву компанії тощо. 5. Відвідувачі. Перетворіть відвідувачів веб-сайту на кваліфікованих потенційних клієнтів Дізнайтеся, які компанії відвідують ваш веб-сайт, і залучайте їх належним чином у потрібний час.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують FlippingBook для створення простих у користуванні онлайн-документів, доставки вмісту в Інтернеті та покращення процесів спілкування. Сервіс працює на комп’ютерах і мобільних пристроях і може бути інтегрований зі сторонніми системами, такими як Zapier, Google Analytics і WordPress. FlippingBook допомагає малому бізнесу та великим відомим брендам, таким як Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе у вашому Gmail та інших програмах Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, розвивати відносини з клієнтами, контролювати прогрес продажів і укладати більше угод. Підприємства ростуть у 5 разів із NetHunt CRM, перегляньте історії клієнтів - https://nethunt.com/case-studies
Interact
tryinteract.com
Interact AI — це автоматизований інструмент для створення вікторин, який спрощує процес створення цікавих тестів. Він пропонує зручне рішення для компаній, які хочуть створювати вікторини, не потребуючи глибоких знань ШІ чи написання підказок. Платформа Interact надає повний набір функцій для створення налаштованих тестів для різноманітних бізнес-акцій. Просто ввівши URL-адресу свого веб-сайту, користувачі можуть скористатися генератором вікторин, який аналізує сайт для створення відповідної вікторини. Згенерований тест можна потім налаштувати за допомогою простого у використанні конструктора перед запуском. Окрім створення тестів, Interact пропонує аналітику та інтеграцію програмного забезпечення, щоб допомогти компаніям збирати потенційних клієнтів і отримати інформацію про своїх клієнтів. Використовуючи надані аналітичні тести, компанії можуть отримати цінну інформацію про свою аудиторію. Interact AI був розроблений командою, яка спочатку була зосереджена на тестах для генерування потенційних клієнтів, з багаторічним досвідом у створенні вікторин із високим ступенем залучення та високою конверсією. Завдяки широкому тестуванню з клієнтами бета-версії вони точно налаштували підказки ChatGPT, ефективно перетворивши відгуки клієнтів на анкету, яка є посередником між користувачами та розробником вікторин на основі штучного інтелекту. За допомогою Interact AI компанії можуть швидко створювати унікальні та високоякісні тести, рекламуючи свої продукти чи послуги, одночасно залучаючи кваліфікованих потенційних клієнтів. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і потужні можливості роблять його цінним інструментом для компаній, які прагнуть залучити своїх клієнтів за допомогою тестів.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM дозволяє малим підприємствам відстежувати потенційних клієнтів і клієнтів в одному місці. Ви можете розподіляти потенційних клієнтів між вашими торговими агентами, планувати подальші дії, отримувати своєчасні нагадування та ретельно відстежувати конверсії продажів за допомогою цієї простої мобільної програми CRM.
Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання, яка допомагає компаніям зосередитися на діях. Дія може бути якою завгодно: підписка на електронну пошту, лайк у Facebook, підписка на Twitter або хтось згадує вашу компанію за допомогою #хештегу.
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бізнесу – від компаній з однією особою до середніх і великих корпорацій. Завдяки спеціальній інтеграції для платформ електронної комерції ви можете просто додавати продукти до своїх інформаційних бюлетенів, просто скопіювавши та вставивши URL-адресу продукту, і Sender автоматично витягне зображення продуктів, описи, ціни тощо. Блогери та інформаційні маркетологи можуть використовувати розширені функції автоматизації Sender, ділитися інформаційними бюлетенями зі своїми підписниками в соціальних мережах і відстежувати результати. Крім того, Sender пропонує багато додаткових функцій, щоб допомогти досягти найкращих маркетингових результатів за допомогою Push-сповіщень для дезактивації, транзакційних і автоматизованих послідовностей електронних листів, інтеграції API та простого у використанні конструктора форм підписки перетягуванням і скиданням. Усі ці функції доступні в усіх планах Sender, включаючи щедрий план БЕЗКОШТОВНО НАЗАВЖДИ, який дозволяє надсилати до 15 000 електронних листів 2 500 передплатникам щомісяця.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично отримує контактні дані в LinkedIn. Просто зареєструйтеся безкоштовно та почніть використовувати наше розширення Chrome, щоб отримати миттєвий доступ до контактної інформації потенційних клієнтів. Керуйте своїми потенційними клієнтами на інформаційній панелі, збагачуючи дані, створюючи інформаційні кампанії LinkedIn та інтегруючи з усіма улюбленими програмами для продажу. Понад 40 000 користувачів у різних галузях прийняли розширення Kaspr для Google Chrome, щоб отримувати кваліфіковані, точні дані B2B, які відповідають GDPR і CCPA. Не витрачайте час на пошук потенційних клієнтів, замість цього зосередьтеся на продажу. Тепер із необмеженим безкоштовним доступом до електронної пошти B2B. Реєстрація без кредитної картки.
Retainly
retainly.app
Retainly створено для того, щоб більше клієнтів поверталися до вас знову і знову. Його легко освоїти та працювати з ним, а це означає, що ви можете без проблем проводити ефективні кампанії. Завдяки Retainly ви можете підтримувати зацікавленість клієнтів і будувати міцніші й довготривалі стосунки.
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder Найшвидший спосіб знайти перспективу. Інструмент пошуку потенційних клієнтів для багатофункціональних B2B-менеджерів з продажів, підбору персоналу та маркетингу.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — це потужний онлайн-конструктор форм, який дозволяє підприємствам і організаціям легко створювати власні форми та опитування. Завдяки зручному для користувача інтерфейсу з можливістю перетягування та широкому спектру шаблонів і тем, які можна використовувати, Quill Forms дозволяє легко створювати та публікувати професійно виглядаючі форми, оптимізовані для настільних комп’ютерів і мобільних пристроїв. Незалежно від того, чи потрібні вам контактні форми, форми для залучення потенційних клієнтів, форми для реєстрації на події чи опитування з відгуками, Quill Forms допоможе вам. Завдяки розширеним функціям, таким як умовна логіка, попередньо заповнені поля та спеціальні правила перевірки, ви можете створювати форми, які містять саме ту інформацію, яка вам потрібна від ваших клієнтів і потенційних клієнтів. Quill Forms також пропонує надійні функції аналітики та звітності, тож ви можете відстежувати надсилання форм, відстежувати коефіцієнти конверсії та отримувати статистичні дані про поведінку користувачів. Крім того, завдяки інтеграції з популярними системами CRM і маркетинговими платформами електронної пошти ви можете легко підключити дані форми до інших бізнес-інструментів. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, потужним функціям і гнучким ціновим планам Quill Forms є ідеальним рішенням для підприємств будь-якого розміру та галузей, яким потрібен надійний конструктор форм із можливістю налаштування.
Expandi
expandi.io
Expandi — це інструмент автоматизації LinkedIn, який дає змогу максимально безпечно охоплювати потенційних клієнтів за допомогою багатоканального підходу. Завдяки Expandi вам не обов’язково бути експертом LinkedIn, щоб отримати результати та покращити свою гру LinkedIn. Зв’яжіться зі своїми потенційними клієнтами на LinkedIn або електронною поштою за допомогою інтелектуальних автоматизованих послідовностей. Запустіть свою першу кампанію за 15 хвилин і побачите результати через 24 години. Наша місія — стати найбезпечнішим і найрозумнішим способом багатоканального охоплення вашого бізнесу. З провідними на ринку функціями, такими як: • Інтелектуальний конструктор кампаній: із такими діями, як підтримка потенційних клієнтів і підписка на сторінку їхньої компанії. • Можливості проведення подій LinkedIn включають запрошення вашої мережі приєднатися до вашої події або обмін повідомленнями будь-кого, хто відвідав подію, яку ви проводите. • Інтеграція з Hyperise: можливість надсилати персоналізовані зображення та gif, щоб виділятися на LinkedIn. • ... і багато іншого. Вам цікаво дізнатися більше? Відвідайте наш веб-сайт або зв’яжіться з [email protected], щоб розпочати безкоштовну пробну версію.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент аналітики продажів, який дозволяє створювати списки потенційних клієнтів на основі розширених можливостей пошуку, як-от використовуваних технологій і звичайних практик, а також багатьох інших фільтрів, як-от місцезнаходження, розмір компанії, галузь тощо. Після створення списків ви зможете отримати доступ контактну інформацію (робочу електронну пошту та мобільний телефон) ключових осіб, які приймають рішення в цих компаніях, у масштабі та без проблем.
UpViral
upviral.com
UpViral — це найкраща платформа вірусного реферального маркетингу. Це дозволяє запускати такі кампанії, як тоталізатори, винагороди та списки очікування, якими люди захочуть поділитися зі своїми колегами. Налаштувавши свою першу кампанію, ви відчуєте справжню силу усного спілкування. Генерація трафіку, збір потенційних клієнтів і перетворення передплатників на клієнтів. UpViral — це найшвидший і найефективніший спосіб розвитку вашого бізнесу в Інтернеті. Почніть свою 14-денну пробну версію вже сьогодні!
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly змінює спосіб організації збору, підключення та захисту даних. * Збір: спростіть збір даних у складних середовищах за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора форм без коду. * Підключення: автоматизуйте багатоетапні робочі процеси та безперебійну інтеграцію в критично важливі для бізнесу системи, зокрема Salesforce, Google і Microsoft. * Захист: захистіть конфіденційні дані та забезпечте відповідність найкращим у своєму класі стандартам роботи та надійним функціям безпеки.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляємо La Growth Machine, першу багатоканальну платформу для пошуку потенційних клієнтів, яка дозволяє спілкуватися з потенційними клієнтами в LinkedIn, електронною поштою та Twitter. За допомогою La Growth Machine ви можете: - Імпортувати потенційних клієнтів із LinkedIn або файлу CSV, щоб легко керувати пошуковими роботами. - Доповніть профіль вашого контакта його деталями, включаючи професійні та особисті адреси електронної пошти, номери телефонів, профілі LinkedIn і Twitter, щоб отримати цінну інформацію про ваших потенційних клієнтів. - Створіть багатоканальний пошук потенційних клієнтів, щоб ефективно взаємодіяти з потенційними клієнтами через кілька точок взаємодії. - Автоматично синхронізуйте взаємодію у вашій CRM (включаючи власну інтеграцію з HubSpot і Pipedrive або з Zapier), щоб ваші продажі та маркетингові зусилля були організованими та спрощеними. Використання La Growth Machine може заощадити час ваших відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу та підвищити продуктивність завдяки спрощенню пошуку потенційних клієнтів і управлінських зусиль. Не вірите нам? Підпишіться на безкоштовну пробну версію LaGrowthMachine сьогодні та переконайтеся в перевагах самі!
Lusha
lusha.com
Lusha — це платформа для виходу на ринок, розроблена для відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу. Свіжі, динамічні та високоякісні дані та аналітика Lusha допомагають подолати шум і охопити потрібних людей у потрібний час. Lusha пропонує просте налаштування без клопоту тривалих процесів адаптації. Завдяки нашій простій інтеграції Salesforce і API користувачі Lusha можуть підтримувати свіжу базу даних і забезпечувати постійне автоматизоване збагачення своєї CRM. Lusha стежить за розвитком правил конфіденційності та безпеки, повністю відповідає GDPR і CCPA, а також є єдиним рішенням для аналітики продажів, акредитованим відповідно до ISO 27701, найвищого міжнародного стандарту конфіденційності у світі.
Jebbit
jebbit.com
Платформа Jebbit Enterprise Experience Platform дозволяє брендам створювати прекрасні інтерактивні програми, які охоплюють дані нульової сторони в масштабі по кожному каналу. Від рекомендацій щодо продукту та особистих тестів до дрібниць, доступних для покупок букбуків, кращих опитувань, опитувань, форм тощо – досвід Jebbit сприяє більшій зацікавленості, оскільки він перевищує очікування споживачів і пропонує справжню цінність в обмін на релевантну інформацію про їхні вподобання, інтереси, спосіб життя та наміри. Ці декларовані споживачами дані без сторонніх розробників є найвищою конкурентною перевагою для брендів і забезпечують відчутну рентабельність інвестицій на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Клієнти Jebbit, зокрема: L'Oréal, PepsiCo, Haleon, NFL, Shiseido Group, Live Nation, ASICS, NBA, JCPenney, Free People, Monster Worldwide тощо, використовують програмну платформу Jebbit для створення кращого споживчого досвіду, який рухає галузь - провідне залучення, збір великого обсягу даних нульової сторони, залучення збагачених потенційних клієнтів, стимулювання онлайн-конверсій і підвищення лояльності та LTV.
HiHello
hihello.com
HiHello — це найкраще рішення для цифрових візиток для корпоративних компаній. За допомогою HiHello компанії можуть замінити паперові візитні картки професійними цифровими візитними картками, які справлять враження на клієнтів, партнерів і потенційних клієнтів. Цифрові візитні картки HiHello можуть містити ім’я, назву, компанію, логотип компанії, зображення чи навіть відео та займенники. Картки також містять таку інформацію, як номери телефонів, адреси, веб-сайти, профілі в соціальних мережах, відео YouTube, нотатки тощо. Бізнес-пропозиції HiHello дозволяють компаніям налаштовувати картки відповідно до корпоративного бренду та мати повний адміністративний контроль над цифровими візитними картками своїх співробітників. Адміністратор компанії може будь-коли редагувати або змінювати картки. Наш спрощений процес адаптації дозволяє компаніям будь-якого розміру легко розгорнути цифрову візитну картку для всієї команди.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — це програмний інструмент, який допомагає брендам створювати, проводити та керувати рекламними акціями цифрового маркетингу, такими як тоталізатори, розіграші, конкурси, миттєві виграші, кампанії за рекомендаціями тощо. Набір програмного забезпечення пропонує такі функції, як A/B-тестування для оптимізації рекламних акцій, потужні інтеграції для підключення до поточного маркетингового пакету, запобігання шахрайству/спаму від учасників, керування користувачами для обробки кількох брендів, додаткові рекламні записи через соціальні дії та детальну інформацію аналітика інформації про вступників.
GoSquared
gosquared.com
Перша в світі стійка платформа електронного маркетингу. Перейдіть із MailChimp, щоб надсилати кращі кампанії електронною поштою, розширювати свою аудиторію та відновлювати планету.
Surfe
surfe.com
Додайте контакти, знайдіть відповідні електронні листи та синхронізуйте розмови LinkedIn і Sales Navigator із CRM за допомогою простого розширення Chrome від Surfe. Surfe — це рішення №1 для інтеграції вашого ... Показати більше RM із LinkedIn, щоб • усунути потребу в ручному введенні даних • покращити якість даних завдяки збагаченню • отримати видимість статусів контактів, потенційних клієнтів і угод • підвищити продуктивність продажів Сумісність із HubSpot , Salesforce, Pipedrive, Copper і Salesloft. Люблять Google, Uber, AWS, Bolt.. Понад 80% потенційних клієнтів B2B надходять із LinkedIn, але він не оптимізований для продажів. Ручне введення даних із LinkedIn у CRM займає години та може призвести до невідповідності даних, що негативно вплине на ефективність продажів. Крім того, доступ до потрібних даних у потрібний час може бути складним і перешкоджати отриманню прибутку. Для відділів продажів і доходів, які хочуть заощадити час на адміністративних завданнях і досягти оптимальної точності своїх даних CRM. Як інструмент, сумісний із GDPR та сертифікований ISO27001, Surfe допомагає вашій команді працювати на основі золотого стандарту даних, гарантуючи, що все структуровано, класифіковано, оновлено та захищено.
Kartra
home.kartra.com
Kartra — це більше, ніж просто платформа; це партнер у вашій підприємницькій подорожі, надаючи все: від цільових сторінок і веб-сайтів із високою кількістю конверсій до складних маркетингових рішень електронною поштою, сайтів членства тощо. Платформа Kartra створена для стимулювання продажів, пропонуючи потужне комплексне рішення, яке спрощує процеси цифрового маркетингу та продажів, дозволяючи вам зосередитися на тому, що ви вмієте найкраще – створенні та забезпеченні цінності для вашої аудиторії. * Створюйте з легкістю: залучайте свою аудиторію за допомогою захоплюючих веб-сайтів, відео та вебінарів. Пропонуйте трансформаційне членство або онлайн-курси та керуйте своїм розкладом і виставленням рахунків за допомогою інтегрованих інструментів. * Ринок із точністю: розширюйте охоплення за допомогою вдосконалених методів захоплення потенційних клієнтів і заохочуйте потенційних клієнтів за допомогою цільових кампаній і послідовностей. Ефективно надсилайте свої пропозиції електронною поштою чи SMS і обробляйте платежі за допомогою настроюваних кас. * Масштабуйте своє бачення: використовуйте розширені теги та повідомлення на основі поведінки, щоб удосконалити свої маркетингові стратегії. Автоматизуйте свій розвиток і приймайте обґрунтовані рішення за допомогою глибокої аналітики.
Texau
texau.com
TexAu — це набір інструментів для автоматизації розвитку, який дозволить вам генерувати нових потенційних клієнтів, швидко й без зусиль зв’язуватися з ними та покращувати знання своїх користувачів.
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder — це програма для створення онлайн-форм, яка допомагає компаніям і окремим особам у всьому світі збирати дані та автоматизувати робочі процеси за допомогою онлайн-форм, опитувань, анкет, тестів і опитувань. Наш конструктор форм надає численні функції для створення форм і опитувань без навичок програмування. Безпека даних має для нас першочергове значення, і ми віримо в безпаперове майбутнє, де підприємства зможуть виконувати важливі бізнес-операції за допомогою інтелектуальних онлайн-форм. Ми створюємо платформу збору даних із найвищими стандартами безпеки, сумісними як з GDPR, так і з HIPAA
Purple
purple.com
Фіолетовий покращує спосіб спілкування відвідувачів зі складними просторами. Рішення Purple використовуються в роздрібній торгівлі, охороні здоров’я, готельному бізнесі, атракціонах, аеропортах і стадіонах і використовуються в 120 країнах, щодня обслуговуючи понад 1 мільйон кінцевих користувачів у понад 70 000 закладів. Завдяки службам локації Purple у приміщеннях компанії змогли покращити враження від відвідувачів, розуміючи, ким є їхні відвідувачі та як вони поводяться, коли перебувають на місці. Завдяки цим знанням компанії приймають орієнтовані на аналіз рішення щодо оптимізації операцій і збільшення потоків доходу.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизує вашу взаємодію з клієнтами в масштабі за допомогою чат-ботів. Вирішуйте бізнес-завдання, наприклад залучайте більше потенційних клієнтів, бронюйте більше зустрічей, масштабуйте підтримку клієнтів за допомогою передових чат-ботів. Клієнти використовують WotNot, щоб забезпечити персоналізований досвід для своїх поточних або майбутніх клієнтів, який доступний 24/7, відповідає миттєво, повністю надійний і розмовляє мовою клієнта. Додайте чат-бота в будь-яку галузь, як-от нерухомість, страхування, фінанси, охорона здоров’я, автомобільна промисловість, SaaS, банківська справа, споживчі товари, виробництво та освіта, щоб задовольнити різноманітні випадки використання. За допомогою No-code Bot Builder від WotNot ви можете досить легко створювати ботів за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. Керуйте кількома ботами для різних дій на основі тригерів і умов, визначених вами. Крім того, WotNot пропонує послугу «зроблено для вас», у якій наша команда досвідчених експертів з дизайну розмов розуміє ваші потреби та ретельно створює потік розмов, який відповідає потребам вашого бізнесу, і продовжує оптимізувати потік, переглядаючи результати. Приєднуйтесь до понад 3000 компаній у всьому світі, які довіряють WotNot взаємодію з клієнтами.
Beacon
beacon.by
Beacon допомагає створити унікальний професійний дизайн для провідних магнітів за лічені хвилини.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, провідна платформа для створення потенційних клієнтів. Програмне забезпечення для автоматизації продажів №1 на ринку. Зареєструйтеся та приєднайтеся до платформи
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: центр керування вашими онлайн-маркетинговими стратегіями. [http://bit.ly/2mj2mMJ] За допомогою Leadfox, нашого програмного забезпечення для автоматизації маркетингу, ви можете розгорнути та максимізувати ВСІ маркетингові тактики, включаючи електронні листи, рекламу, цільові сторінки, спливаючі вікна, банери, A/B-тести. Leadfox, яким користуються тисячі користувачів у більш ніж 100 країнах, є доступною, простою у використанні автоматизованою маркетинговою платформою «все в одному». Наша місія полягає в тому, щоб допомогти малим і середнім підприємствам і агентствам увійти у світ цифрового маркетингу за допомогою доступних, простих у використанні рішень і навчання. Більше інформації на нашому сайті: http://bit.ly/2mj2mMJ
We-Connect
we-connect.io
У We-Connect ми пропонуємо вам найбезпечніший і найдосконаліший інструмент охоплення на ринку. Ми надаємо комплексну інформаційну панель, за допомогою якої ви можете легко керувати потенційними клієнтами, запускати інтелектуальні послідовності та аналізувати окремі пошукові кампанії. Щоб захистити ваш бізнес і клієнтів, ми використовуємо хмарне програмне забезпечення, тому вам не потрібно турбуватися про безпеку. Якщо ви готові поринути в безпечніший світ пошуків, почніть 14-денну безкоштовну пробну версію: https://account.we-connect.io/signup