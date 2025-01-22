Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Росія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка відповідає на запити за допомогою інтелектуального тексту природною мовою. Запущений у 2022 році Perplexity генерує відповіді, використовуючи джерела з Інтернету, і цитує посилання в текстовій відповіді.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко редагуйте відео * Транскрибувати автоматично Забудьте про вивчення незграбного та дорогого програмного забезпечення для редагування або покладатися на агентства. VEED — це інтуїтивно зрозумілий набір відеоінструментів. Кожен, від генерального директора до стажера, може використовувати його для створення професійних відео без професійних навичок. VEED Enterprise дозволяє: * Співпрацюйте з іншими членами команди в режимі реального часу * Отримайте доступ до бібліотеки з понад 30 000 медіаресурсів * Використовуйте спеціальні шаблони, щоб заощадити час О, і VEED має набір інструментів AI, щоб зробити виробництво в 10 разів ефективнішим. VEED AI дозволяє: * Перетворення тексту на відео за допомогою аватарів AI * Автоматично генерувати точні субтитри * Миттєво видаляйте фонове зображення та відео * І багато іншого VEED — це програмне забезпечення, яке підтримує відеостратегії світового рівня для понад 3 мільйонів творців. * VEED — це платформа для редагування відео, яка пропонує такі функції, як автоматичні субтитри, визначення вмісту та різні варіанти дизайну. * Користувачі часто згадують про простоту використання, точність функції субтитрів і різноманітність варіантів дизайну, які дозволяють творчо редагувати та створювати відео професійної якості. * Рецензенти зіткнулися з такими проблемами, як обмеження функцій залежно від рівня членства, іноді повільна обробка та бажання розширеніших функцій у базовому плані.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримувати допомогу новими способами Раніше відомий як Бард.
Claude
claude.ai
Claude від Anthropic — це помічник зі штучним інтелектом наступного покоління, розроблений Anthropic і навчений бути безпечним, точним і безпечним, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу якнайкраще.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI.
Runway
runwayml.com
Runway — це дослідницька компанія прикладного штучного інтелекту, яка формує наступну еру мистецтва, розваг і людської творчості. Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного покоління.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ. Microsoft Copilot використовує потужність штучного інтелекту для підвищення продуктивності, розкриття креативності та допомагає вам краще розуміти інформацію за допомогою простого чату.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для новачків спосіб редагувати зображення як професіонал за допомогою функцій, що підтримуються ШІ. Користувачі можуть створювати унікальні витвори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати зі злиттям реальних і синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних ефектів. Ця платформа також пропонує «Редагування змішаних зображень», динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, що забезпечує величезну творчу гнучкість. Пропозиція Playground AI виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам розширювати зображення за їхні вихідні межі, плавно інтегрувати об’єкти в різноманітні сцени та матеріалізувати свої творчі ідеї у візуальну реальність. Це ще більше підвищує потенціал співпраці, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, розширюючи таким чином сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI зберігає прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, які наважуються створювати зображення.
HeyGen
heygen.com
Професійні відео зі штучним інтелектом можна створювати, просто вводячи текст, клацаючи, перетягуючи, і все! Завдяки неперевершеному досвіду налаштування та персоналізації понад 100 реалістичних аватарів штучного інтелекту HeyGen можуть стати вашим привабливим представником, який розмовлятиме понад 40 мовами з різними акцентами для різних випадків використання, включаючи маркетингове просування, персоналізовану презентацію продажів, електронне навчання, навчання та розвиток, пояснення та інструкції. відео. Більше жодних дорогих і трудомістких операторів, відеоагентств чи акторів/актрис. Тепер у ваших руках особиста відеостудія! * Цей продукт є інструментом для створення відео, який дозволяє користувачам створювати відео з аватарами штучного інтелекту та функцією перетворення тексту в мовлення. * Користувачам подобається простота використання, якість аватарів і синхронізації губ, а також швидкість, з якою вони можуть створювати відео. * Рецензенти помітили проблеми з обслуговуванням клієнтів, приховані обмеження на попередній перегляд, дорогу кредитну систему та проблеми з функцією перекладу відео.
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — це компанія, що досліджує та розгортає AI Audio. Наша дослідницька група розробляє аудіомоделі штучного інтелекту, які створюють реалістичні, універсальні та контекстно-зрозумілі мовні та звукові ефекти. Наша команда продуктів робить ці моделі доступними для звичайних користувачів, професіоналів і компаній для створення та локалізації вмісту. Наша технологія використовується для озвучування аудіокниг і новинних статей, анімації персонажів відеоігор, допомоги у підготовці до виробництва фільмів, автоматизації процесів локалізації в розважальних програмах, створення динамічного аудіоконтенту для соціальних мереж і реклами, а також навчання медичних працівників. Він також повернув голос тим, хто його втратив, і допоміг людям, які потребують доступності у повсякденному житті.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
Verbatik
verbatik.com
Verbatik — це інноваційна служба перетворення тексту в мовлення (TTS), яка перетворює текст на природне мовлення за допомогою передових голосів ШІ. Лише 5 клацаннями миші користувачі можуть перетворити будь-який текст на високоякісні звукові файли mp3 або wav. Verbatik використовує найсучасніші алгоритми машинного навчання для створення реалістичного звучання голосів. Користувачі просто: * Вибирайте з понад 600 голосів штучного інтелекту 142 мовами з акцентами * Введення тексту в редактор * Налаштуйте тон голосу, емоції, вимову * Натисніть синтезувати та завантажити аудіо Verbatik обробляє текст будь-якої довжини чи складності для отримання результатів природного звучання.
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo є одним із найбільш надійних і провідних інструментів перетворення тексту в мову на основі штучного інтелекту, спеціально розроблених і розроблених з урахуванням поточних викликів ринку, щоб подолати вартість існуючих рішень. Незалежно від того, чи є ви тренером, ютубером, фрілансером чи компанією, яка працює над професійними відео, записом голосу для служб IVR і телефонії, Speakatoo виявився найкращим серед інших. Завдяки простоті та потужній панелі адміністратора ви можете легко та швидко перетворити будь-який текст на озвучку.
Coqui
coqui.ai
Coqui займається відкритою мовленнєвою технологією та слугує центром, де збираються дослідники мовлення, розробники та практики. Наші проекти включають механізми STT і TTS на основі глибокого навчання, планувальник завдань і багато іншого.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — це генеративна платформа для редагування відео зі штучним інтелектом, яка одним клацанням легко перетворює ваші довгі відеоматеріали на готові до вірусів короткі фільми. Opus Clip створено з місією демократизації створення відеовмісту, що робить його доступним для будь-кого, хто хоче розповісти історію або хоче поділитися, а не лише для тих, хто має досвід створення вмісту чи редагування відео.
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai — це інноваційний інструмент, який використовує штучний інтелект для легкого перетворення будь-якого тексту на аудіо з ультрареалістичними голосами. Це дозволяє за кілька кліків транскрибувати текст в аудіофайл, а також створювати захоплюючі подкасти та аудіокниги для вашої аудиторії! У вас є великий вибір реалістичних голосів, як чоловічих, так і жіночих, щоб ідеально втілити голос вашого тексту. Він містить понад 900 голосів більш ніж 120 мовами! Голоси генеруються за допомогою останніх досягнень штучного інтелекту, що забезпечує високу якість звуку. особливості: * Перетворення тексту в аудіо * Створюйте подкасти з тексту * Створіть аудіокнигу з тексту * 900+ голосів, створених ШІ * Пропонується понад 120 мов * Додати кілька співрозмовників * Експорт у файл .mp3 і обмін посиланнями * Параметри налаштування вимови, такі як швидкість, висота звуку, гучність, спосіб вимови, … За допомогою Odio.ai ви зможете перетворити всі свої тексти в аудіофайл миттєво. Все, що вам потрібно зробити, це скопіювати/вставити текст, вибрати потрібні голоси, і інструмент автоматично експортує ваш звуковий файл. Ви зможете налаштувати найдрібніші деталі вимови, такі як час паузи, швидкість, висота, спосіб вимови слів,... що дозволить вам отримати реалістичні візуалізації, щоб передати всі емоції, які ви хочете отримати у своїх текстах. Ви також можете додати кілька співрозмовників в один проект, щоб створити динамічний діалог під час читання. * Перетворюйте текст на аудіо за допомогою штучного інтелекту * Виберіть потрібні голоси * Налаштування мови * Додайте кілька голосів в один проект * Легко експортуйте створений аудіофайл Завдяки своїм функціям Odio.ai дозволяє створювати та розміщувати власний подкаст. Ви можете складати свої різні епізоди з аудіо ваших текстів і легко ділитися сторінкою хостингу. Odio також надає вам доступ до RSS-каналу, якщо ви хочете поділитися своїм подкастом на іншій платформі. * Створіть подкаст * Складайте епізоди з текстів, перетворених на аудіо * Доступ до сторінки публічного хостингу * Поділіться RSS-каналом Odio також дозволяє створювати книги в аудіоверсії. Ця функція також використовує штучний інтелект аудіотранскрипції, щоб оживити ваші тексти. Ви можете складати аудіоверсію своєї книги розділ за розділом і ділитися ним із професійною якістю звуку. Odio також дає вам можливість додати кнопку з посиланням для оплати на загальнодоступній сторінці вашої книги, якщо, наприклад, ви хочете поділитися лише уривком або запропонувати можливість придбати друковану версію,… * Створіть аудіокнигу * Створюйте аудіорозділи з конвертованих текстів * Використовуйте реалістичні голоси для читання своїх розділів * Доступ до публічної сторінки хостингу для вашої аудіокниги * Додайте кнопку для включення платіжного посилання
D-ID
d-id.com
D-ID — це зв’язок інновацій у генеративному ландшафті штучного інтелекту, який перетворює нерухомі фотографії на динамічні відеорозповіді штучного інтелекту та інтерактивний досвід за участю цифрових людей. Його надійний API є унікальним завдяки своїй здатності генерувати відео в реальному часі, яке є центральним для прямої трансляції та інтерактивного взаємодії в таких секторах, як Customer Experience (CX), маркетинг, навчання та розвиток. Студія самообслуговування Creative Reality™ Studio та мобільні додатки розширюють інноваційний охоплення D-ID, спрощуючи створення та налаштування відео, згенерованих штучним інтелектом, і втілюючи прагнення D-ID до збагачення цифрових комунікацій.
getimg.ai
getimg.ai
Усе, що потрібно для створення зображень за допомогою ШІ. Чарівні художні інструменти AI. Створюйте оригінальні зображення, змінюйте існуючі, розширюйте зображення за межі початкових меж тощо.
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писати код і створювати програми та веб-сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Також влаштовують «джеми», змагання з програмування на певну тему. Призи конкурсу часто відрізняються від тимчасового оновлення облікового запису, грошей, криптовалюти або подарункової картки. Repl на Repl.it — це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочий простір на більшості популярних мов програмування, де вам буде надано контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь-якій відповіді є дві основні частини - редактор і консоль. Редактор використовує Monaco, ту саму технологію, яка підтримує Visual Studio Code. На мобільному телефоні редактор Ace. Repl.it має преміальний рівень під назвою Hacker plan. Він надає більше місця для зберігання, приватний код і необмежену кількість співавторів у проекті, а освітній план Github включає 3 місяці безкоштовного використання плану Hacker. На repl.it є понад 60 різних мов програмування, включаючи Python, Ruby, HTML і Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. «У компанії понад 500 000 активних розробників щотижня та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум Talk. Цей форум використовується багатьма розробниками в усьому світі, щоб поділитися своїми творіннями. Форум підтримується в чистоті модераторами Repl Talk.
Free text to speech
text-to-speech.online
Перетворення тексту в мовлення — це потужний і безкоштовний онлайн-інструмент синтезу тексту в мовлення, який перетворює текст на природний і плавний людський голос із різноманітними налаштуваннями. Він надає користувачам більше 100 динаміків на вибір, підтримує кілька мов і діалектів і навіть може змішувати китайську та англійську. Він також є гнучким щодо налаштування аудіопараметрів, дозволяючи користувачам регулювати швидкість мовлення, висоту, артикуляцію, паузи тощо. Цей інструмент широко використовується для читання новин, туристичної навігації, інтелектуального обладнання та трансляції сповіщень, і навіть може конвертувати текстовий вміст у файли MP3 для завантаження та збереження. Крім того, він надає різноманітні голоси нейронної мережі на 129 мовах і варіантах, що полегшує охоплення глобальної аудиторії. Він підтримується в усіх основних браузерах, таких як Chrome, Firefox і Edge, а також у WeChat. Користувачі мобільних пристроїв можуть спробувати використовувати Chrome, Firefox і нову версію Edge.
LOVO
lovo.ai
LOVO — це платформа для створення контенту професійного рівня на базі Generative AI і передових технологій синтезу мовлення для створення високоякісного аудіо- та відеоконтенту для цілей маркетингу, реклами, електронного навчання, адаптації та локалізації. LOVO може похвалитися зростаючою бібліотекою з 500+ людських емоційних голосів на 100+ мовах, детальним керуванням аудіо та простим у використанні інтерфейсом. Ось чому понад 1 000 000 професіоналів довіряють LOVO для своїх потреб у аудіо- та відеоконтенті. * LOVO — це інструмент для перетворення голосу з тексту в штучний інтелект, який дозволяє користувачам створювати аудіо з тексту, пропонуючи різні голоси та мови, а також можливість точного налаштування продуктивності. * Рецензенти часто відзначають природне звучання голосів LOVO, його легкість у використанні та його здатність економити час і гроші, генеруючи аудіо для невеликих абзаців або цілих сценаріїв. *Користувачі повідомили про обмеження у виборі голосу, проблеми з чіткістю деяких голосів і відсутність параметрів «почуття» або «сентимент» в інструменті.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Speechify
speechify.com
Speechify – це програма для перетворення тексту в мовлення, яка полегшує доступ до інформації. Понад 20 мільйонів людей користуються нашим розширенням Google Chrome, веб-програмою, програмою для iOS і Android. наша місія полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Наші дивовижні користувачі — студенти, професіонали та любителі продуктивності. Багато з них мають відмінності в навчанні, як-от дислексія та СДУГ, тоді як багато хто просто хоче швидше читати та слухати на ходу. За допомогою Speechify ви можете перетворити будь-яку книгу, документ або веб-сайт на аудіофайл і слухати їх, поки ви перебуваєте в машині, праєте білизну, гуляєте з собакою, готуєте вечерю, тренуєтеся, стрибаєте з парашутом — якою б не була ваша щоденна рутина! Speechify також підтримує Medium, Star Tribune, The Direct тощо. Легко додайте синтез мовлення на свій веб-сайт. Кліфф Вайцман, наш безстрашний генеральний директор, заснував Speechify у 2017 році в кімнаті гуртожитку Браунського університету, щоб він міг поділитися з іншими неймовірним програмним забезпеченням для перетворення тексту в мовлення, над яким він працював. У Кліффа дислексія, і він був засмучений тим, скільки часу та енергії йому потрібно для читання. Передова технологія TTS повністю змінила правила, вона дозволила йому закінчувати читання в 3 рази швидше, ніж звичайний рідер, а також краще розуміти та зберігати інформацію. У Speechify наша мета полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Ніщо не повинно заважати вам вивчати інформацію швидко та ефективно. За кілька років у Speechify працює понад 100 членів команди по всьому світу. Ми пишаємося неймовірною командою з членами, які раніше були керівниками та старшими інженерами таких компаній, як Snapchat, Apple, Spotify, Amazon і Uber. Ми всі любимо та надаємо пріоритет власності, швидкій доставці цінності, навчанню якомога більше та створенню відчуття, що наші користувачі мають більше можливостей.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень зі штучним інтелектом Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, Fotor також пропонує повний набір інструментів для редагування зображень. До них належать зміна розміру, обрізка, розмиття, підвищення різкості та додавання тексту чи рамок до зображень. Окрім традиційного редагування, користувачі можуть перетворювати фотографії на ескізи чи карикатури, створювати колажі, об’єднувати зображення та змінювати фони фотографій. Платформа також надає інструменти для маніпулювання рисами обличчя, високоякісних зображень і навіть створення файлів PNG. Можливості Fotor поширюються на створення логотипів, листівок і плакатів для маркетингу, а також активів соціальних мереж, таких як мініатюри YouTube або дизайн публікацій Instagram. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту в зображеннях, розфарбовування фотографій і видалення об’єктів або фону із зображень. Окрім редагування фотографій, Fotor пропонує аналогічні інструменти AI для створення та покращення відео та GIF-файлів, а також дозволяє користувачам видаляти водяні знаки чи об’єкти.
Respeecher
respeecher.com
Respeecher — це програма для клонування голосу, яка створює мову, яку неможливо відрізнити від оригінального мовця. Ми використовуємо передовий штучний інтелект і машинне навчання, щоб опанувати кожен аспект вашого голосу. Ми поєднуємо класичні алгоритми цифрової обробки сигналів із запатентованими методами глибокого генеративного моделювання. Результат? Голос, створений комп’ютером, ідеально підходить. Respeecher призначений для всіх, хто отримає користь від технології реплікації голосу — від голлівудських кіностудій до розробників ігор. Якщо ви хочете повний творчий контроль над своїм проектом і бездоганну якість — Respeecher для вас.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Інструмент DeepBrain AI пропонує різноманітний вибір привабливих аватарів AI для бізнесу на вибір. Цей інструмент оснащений різними етнічними приналежностями, віками та стилями, щоб ідеально відповідати будь-яким потребам бізнесу. AI Studios також пропонує ці аватари понад 80 мовами, що робить їх глобальним рішенням для компаній у всьому світі. Аватари зі штучним інтелектом доступні не лише для представників різних етнічних груп і професій, але цей інструмент також дозволяє налаштовувати аватари відповідно до конкретних потреб бізнесу. Інструмент AI Avatar також включає такі функції, як Пам’ять, Текст у відео, PowerPoint у відео, ChatGPT, Face Swap і Текст у мову. Ці функції забезпечують додаткову гнучкість для компаній, дозволяючи їм створювати відео з легкістю та ефективністю. Інструмент DeepBrain AI може бути корисним у різних галузях, включаючи фінансові послуги, роздрібну торгівлю, освіту та ЗМІ. Крім того, аватари можна використовувати для різних цілей, включаючи навчальні відео, відео з інструкціями та створення онлайн-відео. Загалом інструмент DeepBrain AI надає підприємствам динамічне рішення для їхніх потреб у створенні відео. Він універсальний і налаштовується, що робить його ідеальним для компаній, які шукають творчий підхід для покращення своєї маркетингової стратегії.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio — це інструмент для створення відео зі штучним інтелектом, який дозволяє користувачам створювати та перекладати відео в стилі «розмовляючої голови» за лічені хвилини, не потребуючи дорогих камер, акторів чи студій. Функція VidVoice забезпечує бездоганний синхронізований переклад на 8 мов із дубляжем у реальному часі 5 мовами. Yepic API дозволяє масштабовано створювати відео в реальному часі, що робить автоматизацію робочого процесу відео більш ефективною. Yepic Studio може персоналізувати відео з динамічним вмістом на 68 мовах за допомогою вибору аватарів із функцією розмовних фотографій, яка перетворює зображення на аватари. VidVoice дозволяє динамічно дублювати відеоконтент у реальному часі, дозволяючи користувачам легко долати мовні бар’єри. Сфери використання Yepic і VidVoice включають електронну комерцію, освіту та нерухомість. Інструмент створення відео отримав високу оцінку клієнтів на таких платформах огляду, як G2 і Trustpilot, і користувачі хвалять його простоту використання, різноманітність функцій і ефективність у створенні якісних відео. Дослідницька група Yepic співпрацює з CVSSP в Університеті Суррея, авторитетною установою з дослідження сприйняття аудіовізуальних машин. Yepic активно наймає цілеспрямованих, чуйних і цікавих людей, які прагнуть приєднатися до їх команди та змінити обличчя спілкування.
Dubverse
dubverse.ai
У стрімкому світі створення цифрового контенту Dubverse.ai змінює правила гри як для відеопродюсерів, викладачів, так і для компаній. Ця інноваційна платформа використовує можливості штучного інтелекту для оптимізації та покращення процесу створення відео, особливо зосереджуючись на подоланні мовних бар’єрів і забезпеченні універсальної доступності контенту. В основі пропозицій Dubverse.ai лежить надійний механізм для Synthetic Media, який розширює людську творчість за допомогою передової технології ШІ. Процес простий, але потужний: * Субтитри зі штучним інтелектом: автоматично створюйте точні субтитри різними мовами, підвищуючи залучення глядача та сприяючи його розумінню. * Перетворення тексту в мовлення: перетворюйте текст на голос за кадром із природним звучанням, роблячи ваші відео більш динамічними та доступними для ширшої аудиторії. Dubverse.ai містить набір функцій, призначених для задоволення різноманітних потреб у створенні вмісту: * Багатомовна підтримка: завдяки підтримці понад 60 мов творці вмісту можуть охопити глобальну аудиторію без мовних обмежень. * Вибір динаміків: виберіть із широкого діапазону голосів штучного інтелекту, щоб знайти ідеальний варіант для тону та стилю вашого відео. * Редактор сценаріїв: інтуїтивно зрозумілий редактор сценаріїв із перекладом у реальному часі спрощує процес редагування. * Голоси, схожі на людські: механізм перетворення тексту в мовлення Dubverse.ai надає голоси, які звучать природно та привабливо. * Вбудований обмін: легко співпрацюйте з іншими та збирайте відгуки в одному місці. * Субтитри, які можна завантажити: покращте SEO та доступність свого відео за допомогою багатомовних субтитрів.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки й інструменти для розподілених обчислень. Одним із таких сервісів є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), який дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп’ютерів, доступний постійно через Інтернет. Версія віртуальних комп’ютерів від AWS емулює більшість атрибутів реального комп’ютера, включаючи апаратні центральні процесори (CPU) і графічні процесори (GPU) для обробки; локальна/RAM пам'ять; накопичувач на жорсткому диску/SSD; вибір операційних систем; мережа; і попередньо завантажене прикладне програмне забезпечення, таке як веб-сервери, бази даних і система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах по всьому світу та підтримується дочірньою компанією Amazon. Комісія базується на комбінації використання (відома як модель «оплата за ходом»), апаратного забезпечення, операційної системи, програмного забезпечення або мережевих функцій, вибраних абонентом, необхідної доступності, резервування, безпеки та параметрів обслуговування. Абоненти можуть заплатити за один віртуальний комп’ютер AWS, виділений фізичний комп’ютер або їх кластери. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем передплатників. AWS працює в багатьох глобальних географічних регіонах, включаючи 6 у Північній Америці. Amazon продає AWS передплатникам як спосіб отримання великомасштабної обчислювальної потужності швидше та дешевше, ніж створення реальної фізичної серверної ферми. Усі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IaaS, PaaS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google і IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно, відповідно до Synergy Group.
Elai.io
elai.io
Elai.io — це універсальна платформа створення відео зі штучним інтелектом для корпоративного навчання. Elai, якому довіряють понад 2000 клієнтів, у тому числі такі провідні компанії, як Fujitsu, Beiersdorf, Generali та інші, дозволяє створювати інтерактивний відеоконтент, який розповідають цифрові доповідачі, за лічені хвилини, без потреби в камері, студії чи зеленому екрані. З Elai ви можете: * Створюйте навчальні відео з тексту або URL-адреси. * Перекладайте свої відео понад 75 мовами за лічені секунди. * Створюйте навчальні сценарії з нуля за допомогою AI Storyboard. * Додайте інтерактивні тести та робочі процеси до своїх відео. * Доступ до бібліотеки з понад 80 високоякісних аватарів. * Створюйте власні цифрові аватари з відео або фотографій. * Клонуйте свій голос понад 28 мовами. * Додайте кілька аватарів для динамічних розмов і навчання на основі сценаріїв. * Створення персоналізованого відеовмісту за допомогою API І багато іншого!
Build AI
buildai.space
Створюйте власні веб-програми на основі штучного інтелекту, адаптовані до вашого бізнесу. Технічні навички не потрібні. Створюйте інтерфейси ШІ за лічені хвилини. Просто опишіть свою програму, а все інше зробить наша платформа. Кодування не потрібно!
Rephrase.ai
rephrase.ai
Перетворення тексту у відео завдяки генеративному штучному інтелекту та вам. Rephrase Studio — це платформа для створення тексту у відео, яка усуває складність створення відео, дозволяючи створювати відео професійного вигляду з цифровим аватаром за лічені хвилини.
Reface
reface.ai
Reface – тут ви можете міняти місцями обличчя у відео та GIF-файлах за допомогою лише одного селфі, анімувати фотографії та перетворювати фотографії на мультфільми.
Gerwin
gerwin.io
Gerwin — це платформа штучного інтелекту, яка створює унікальний і високоякісний вміст, як-от текст, копії та зображення. Він використовує передові моделі штучного інтелекту, такі як GPT-3, для створення оригінального контенту, адаптованого до потреб користувача. Gerwin прагне допомогти компаніям, маркетологам, копірайтерам і творцям автоматизувати створення контенту та масштабувати свою присутність в Інтернеті. Gerwin використовує найсучаснішу обробку природної мови та генеративний штучний інтелект для створення контенту, схожого на людину. Користувачі надають підказки з ключовими словами, тональними інструкціями та вказівками щодо вмісту. Потім штучний інтелект Gerwin генерує оригінальний текст або зображення на основі підказок. Платформа постійно вчиться на відгуках користувачів, щоб покращити якість результатів. * Генерація тексту: створюйте маркетингову копію, публікації в блогах, підписи в соціальних мережах, описи продуктів тощо за лічені секунди. AI створює абсолютно унікальний контент, налаштований відповідно до ваших потреб. * Генерація зображень: створюйте високоякісні зображення з текстових підказок. Корисно для публікацій у соціальних мережах, оголошень, презентацій та іншого візуального вмісту. * Контроль тону: вкажіть бажаний тон (професійний, дружній, переконливий тощо), і Gerwin підбере його. Це забезпечує узгодженість бренду у створеному вмісті. * Система зворотного зв'язку: Gerwin вивчає оцінки користувачів, щоб постійно покращувати якість вмісту. Користувачі також можуть безпосередньо редагувати вихід ШІ. * Ідея вмісту: Gerwin може запропонувати заголовки, теми та ідеї, щоб розпалити вашу творчість і натхнення. * SEO-оптимізація: створений вміст є читабельним, привабливим і оптимізованим для пошукових систем.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — рейтингова платформа для створення відео зі штучним інтелектом. Тисячі компаній використовують його для створення відео 120 мовами, заощаджуючи до 80% свого часу та бюджету. Довіряють Accenture, BBC, Google, Amazon тощо. Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і дизайнерів ігор/анімації.
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії. ClipDrop — це набір інструментів для візуального редагування та створення на основі штучного інтелекту на базі Stability AI. Платформа має масу функцій, включаючи інструменти для видалення фону, очищення об’єктів, масштабування зображень, пересвітлення тощо. ClipDrop також пропонує API, який дозволяє розробникам легко інтегрувати можливості ШІ у власні програми. Одна з найновіших функцій ClipDrop, Reimagine XL, дозволяє створювати нескінченні варіації ваших зображень, ідеальних для дизайнерської роботи та концепт-арту.
MetaVoice
themetavoice.xyz
ШІ-зміна голосу в реальному часі для Метавсесвіту. Говоріть упевнено та нехай ваші емоції просвітлюються за допомогою унікальних ультрареалістичних модифікаторів людського голосу.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — медіа-технологічний стартап, який розробляє інструмент штучного інтелекту, який дозволить незалежним кінематографістам створювати відеофільми на рівні блокбастерів за незначну частину бюджету.
Mistral AI
mistral.ai
Швидкі мовні моделі з відкритим вихідним кодом і безпечні. Спрощена спеціалізація моделей на бізнес-випадках використання, використання приватних даних і відгуків про використання. Створена з команди світового класу в Європі, націленої на глобальний ринок.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Colossyan
colossyan.com
Тут, у Colossyan, майбутнє навчання було створено завдяки штучному інтелекту. Проста у використанні відеоплатформа зі штучним інтелектом Colossyan змінює ландшафт створення контенту L&D. Приєднуйтеся до провідних компаній, таких як Novartis, Continental, WSP і Paramount, і попрощайтеся з дорогими зйомками, затримками в плануванні та низькою залученістю. Colossyan дає змогу створювати навчальні відео за допомогою штучного інтелекту за меншою ціною, ніж традиційне виробництво, з вищою ефективністю, ніж лише текстові матеріали. * Створення відео з тексту Створюйте ефективні відео з тексту, PDF-файлів, професійно розроблених шаблонів або за допомогою інструменту Prompt-to-Video на основі штучного інтелекту. Використовуйте потужність передової технології перетворення тексту в мовлення Colossyan, яку доповнюють готові до використання шаблони, інструменти локалізації та простий та інтуїтивно зрозумілий відеоредактор. * Виберіть ідеального доповідача зі штучним інтелектом Colossyan пропонує велику та різноманітну бібліотеку з понад 100 високоякісних аватарів штучного інтелекту, що полегшує персоналізацію ваших відео за допомогою гіперреалістичних доповідачів. Скористайтеся унікальною функцією розмов Colossyan, щоб практикувати навчання на основі сценаріїв із декількома аватарами в одній сцені, або створіть свого доповідача зі штучним інтелектом за допомогою доповнення Custom AI Avatar від Colossyan. * Локалізація в чотири кліки Створюйте відео понад 70 мовами з акцентами та легко перекладайте свої відео Colossyan лише за чотири кліки за допомогою нашої функції автоматичного перекладу. * Спробуйте Colossyan безкоштовно Відчуйте переваги Colossyan за допомогою нашої безризикової 14-денної пробної версії. Розкрийте потенціал вашої команди за допомогою відеонавчання на основі ШІ.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурованих щоденних оновлень, розставляйте пріоритети та видаляйте блокувальники — усе в одному місці. За допомогою вбудованого помічника зі штучним інтелектом ви можете швидко генерувати ідеї, узагальнювати довший вміст або отримувати допомогу з редагуванням документів.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точку зору та отримати результати без шкоди для безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудове написання допомагає зробити роботу. Пропозиції продуктів Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education — працюють там, де ви, забезпечуючи контекстно релевантну підтримку написання в понад 500 000 програмах і веб-сайтах. Заснована в 2009 році, Grammarly займає 7 місце в рейтингу Forbes Cloud 100, є однією зі 100 найвпливовіших компаній за версією TIME, однією з найінноваційніших компаній Fast Company у сфері ШІ та однією з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо за гібридною моделлю дистанційної роботи, тобто ми переважно працюємо вдома та зустрічаємося для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen — це інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати унікальні зображення з текстових підказок. Місія ImgGen — зробити створення зображень легким, швидким і доступним для всіх. ImgGen прагне надати зручний веб-інтерфейс, щоб люди могли втілювати свої візуальні ідеї в життя. ImgGen використовує технологію AI для створення зображень, які виглядають автентично. Наші моделі навчаються на мільйонах зображень, щоб фіксувати візерунки та візуальні концепції. Компанія ImgGen була заснована в 2023 році Рамандіпом Сінгхом, досвідченим інженером-програмістом з Індії. Я завжди був захоплений тим, щоб зробити створення зображень доступним для повсякденних творчих додатків. Побачивши швидкий прогрес у моделях зображень ШІ, я вирішив створити простий у користуванні веб-інтерфейс навколо цих моделей.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator — це найсучасніша модель генерації тексту в зображення, розроблена Black Forest Labs. Він створює високоякісні зображення на основі текстових підказок, використовуючи передові методи штучного інтелекту для створення реалістичних і художніх зображень.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — це комплексний помічник з академічного письма зі штучним інтелектом, який забезпечує генеративну підтримку штучного інтелекту, мовні пропозиції в реальному часі та перевірки на плагіат, щоб допомогти вам писати краще, швидше з вищими шансами на успіх. Створений для академічного письма та навчений мільйонам мовних виправлень професійними академічними редакторами в понад 1300 тематичних областях, Paperpal забезпечує людську точність зі швидкістю машини. За допомогою Paperpal ви можете подолати письменницький блок за допомогою мозкового штурму ідей, пришвидшити написання за допомогою чітких контурів і отримати академічні переклади на 25+ мов. Ви також отримуєте поглиблені мовні та граматичні перевірки з допомогою у перефразуванні, скороченні слів і правильному виборі слів відповідно до умов академічного письма та тону. Від написання першої чернетки до забезпечення готовності рукопису до подання, Paperpal допоможе вам. Ознайомтеся безкоштовно або підпишіться на Paperpal Prime ($19/місяць), щоб отримати необмежений доступ до преміум-функцій, включаючи нашу надійну онлайн-перевірку плагіату та понад 30 перевірок рукописів. Це так само просто, як написати, перевірити, виправити, досягти успіху – почніть зараз!
SteosVoice
cybervoice.io
Голосові зв'язки штучного інтелекту для кожного. 1. Створити унікальний контент; 2. Дублювати відео, пожертви, інді-ігри, моди; 3. Створювати подкасти; 4. Привітайте своїх покровителів; 5. Заробляйте на своєму голосі.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів керування, він надає ряд модульних хмарних сервісів, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних і машинне навчання. Для реєстрації потрібні дані кредитної картки або банківського рахунку. Google Cloud Platform надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та безсерверне обчислювальне середовище. У квітні 2008 року Google анонсувала App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у керованих Google центрах обробки даних, яка була першою послугою хмарних обчислень від компанії. Сервіс став загальнодоступним у листопаді 2011 року. Після анонсу App Engine Google додав до платформи кілька хмарних сервісів. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає інфраструктуру загальнодоступної хмари Google Cloud Platform, а також G Suite, корпоративні версії ОС Android і Chrome, а також інтерфейси прикладного програмування (API) для машинного навчання та корпоративних картографічних служб.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — це безкоштовний інструмент синтезу мовлення, який надає послуги синтезу мовлення та підтримує кілька мов, зокрема англійську, французьку, німецьку, іспанську, арабську, китайську, японську, корейську, в’єтнамську тощо, а також різні стилі голосу. Ви можете використовувати його для читання тексту та електронних книг вголос або завантажувати аудіофайли для комерційного використання (це абсолютно безкоштовно). Будучи чудовим безкоштовним інструментом TTS, TTSMaker може легко перетворювати текст на мовлення онлайн.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
Blogcast
blogcast.host
Створіть подкаст без запису. Створюйте чітке, природне звучання мови з дописів у блозі та вмісту для подкастів, відео тощо за допомогою технології перетворення тексту в мовлення. Мікрофон не потрібен!
Typecast
typecast.ai
ШІ-генератор голосу з емоційним перетворенням тексту в мову за допомогою Typecast — це онлайн-інструмент, який дозволяє користувачам перетворювати текст у реалістичне мовлення. Завдяки бібліотеці з понад 400 гіперреалістичних голосів, цей інструмент дозволяє користувачам створювати вміст саме так, як вони хочуть. Він пропонує різноманітні функції та функції для різних цілей, включаючи оповідання історій, презентації, маркетинг продукту, навчальні відео, відео YouTube та навчання. Генератор голосу AI Voice Generator Typecast створений для надання реалістичних голосів і аватарів штучного інтелекту, що дозволяє користувачам захоплювати свій відеовміст і захоплюючий звук. Користувачі можуть легко створити персонажа, ввести потрібний текст, вибрати стиль голосу та завантажити згенероване аудіо. Інструмент також пропонує шаблони перетворення тексту в голос для різних категорій, таких як аудіокниги, освіта, продажі, документальні фільми, тренінги та ігри, що полегшує користувачам початок роботи. Однією з ключових переваг використання AI Voice Generator від Typecast є його здатність щоб заощадити час і позбавити від клопоту виробничих витрат. Користувачам не потрібно наймати акторів, керувати знімальною групою чи орендувати студію, оскільки інструмент усуває потребу в записі екрану та редагуванні після виробництва. Він пропонує простий і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам вводити, вставляти або імпортувати свій письмовий вміст безпосередньо на платформу. Загалом, Typecast’s AI Voice Generator — це веб-платформа, яка надає користувачам широкий спектр можливостей для створення високоякісний відеоконтент із людськими віртуальними аватарами. Він пропонує емоційні налаштування перетворення тексту в голос, величезну бібліотеку акторів, які озвучують кадри, і бездоганний досвід редагування. Завдяки зручному інтерфейсу та потужним функціям генератор AI Voice від Typecast є цінним інструментом для творців контенту, які хочуть покращити свої відео реалістичним і привабливим звуком.
Ai Sofiya
aisofiya.com
Sofiya — це багатофункціональний інструмент штучного інтелекту, який не лише забезпечує конвертацію TTS, але й має можливість генерувати текст і чат-бот. Це робить його універсальним інструментом, який можна використовувати в широкому діапазоні програм і налаштувань, таких як чат-боти обслуговування клієнтів, голосові помічники, навчальні чат-боти, генерація тексту для завдань обробки природної мови тощо.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
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