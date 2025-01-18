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Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Парагвай
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримувати допомогу новими способами Раніше відомий як Бард.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка відповідає на запити за допомогою інтелектуального тексту природною мовою. Запущений у 2022 році Perplexity генерує відповіді, використовуючи джерела з Інтернету, і цитує посилання в текстовій відповіді.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції та копірайтерам щодня робити більше зі своїм вмістом. За даними DT2 Invest і Європейської комісії, TextCortex є одним із 200 найгарячіших європейських стартапів на ранній стадії штучного інтелекту. Завдяки нашому прикладному та цілеспрямованому підходу ми скорочуємо не лише час обчислень, але й наш вплив на навколишнє середовище.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker — це інструмент підвищення продуктивності, який генерує ролики з тексту або вмісту, як-от факти, статистика, вікторини, ідеї та освітня тема. Усі барабани включають голосову розповідь за допомогою вдосконаленого ШІ або клонованої версії вашого голосу. Завдяки режиму автопілота він полегшує автоматичне створення та публікацію роликів на таких платформах, як TikTok, YouTube Shorts і Instagram Reels. За бажанням кожен ролик може бути перевірений людиною перед публікацією. Усі барабани містять назву вашої компанії та логотип. * Генерація сценаріїв штучним інтелектом: він створює сценарії барабанів із різноманітних текстових підказок або категорій, таких як факти, статистика, дрібниці, ідеї, просування тощо. * Штучний інтелект і клонований голосовий диктор: вибирайте між голосовою бібліотекою, створеною штучним інтелектом, або клонуйте свій голос для унікального дотику. * Режим автопілота для створення барабанів: автоматизуйте процес створення та публікації ваших барабанів. * Автоматична публікація на платформах соціальних мереж: публікуйте безпосередньо в TikTok, YouTube Shorts і Instagram Reels. * Можливість брендингу: розміщуйте назву або логотип свого бренду на барабанах. * Різноманітні параметри шаблонів: виберіть із ряду шаблонів, які відповідають стилю вашого вмісту. * Простий інтерфейс користувача: простий у використанні дизайн для всіх рівнів користувачів. * Аналітика продуктивності: доступ до вбудованих інструментів для відстеження та аналізу ефективності ваших барабанів.
Claude
claude.ai
Claude від Anthropic — це помічник зі штучним інтелектом наступного покоління, розроблений Anthropic і навчений бути безпечним, точним і безпечним, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу якнайкраще.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — це компанія, що досліджує та розгортає AI Audio. Наша дослідницька група розробляє аудіомоделі штучного інтелекту, які створюють реалістичні, універсальні та контекстно-зрозумілі мовні та звукові ефекти. Наша команда продуктів робить ці моделі доступними для звичайних користувачів, професіоналів і компаній для створення та локалізації вмісту. Наша технологія використовується для озвучування аудіокниг і новинних статей, анімації персонажів відеоігор, допомоги у підготовці до виробництва фільмів, автоматизації процесів локалізації в розважальних програмах, створення динамічного аудіоконтенту для соціальних мереж і реклами, а також навчання медичних працівників. Він також повернув голос тим, хто його втратив, і допоміг людям, які потребують доступності у повсякденному житті.
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і дизайнерів ігор/анімації.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
D-ID
d-id.com
D-ID — це зв’язок інновацій у генеративному ландшафті штучного інтелекту, який перетворює нерухомі фотографії на динамічні відеорозповіді штучного інтелекту та інтерактивний досвід за участю цифрових людей. Його надійний API є унікальним завдяки своїй здатності генерувати відео в реальному часі, яке є центральним для прямої трансляції та інтерактивного взаємодії в таких секторах, як Customer Experience (CX), маркетинг, навчання та розвиток. Студія самообслуговування Creative Reality™ Studio та мобільні додатки розширюють інноваційний охоплення D-ID, спрощуючи створення та налаштування відео, згенерованих штучним інтелектом, і втілюючи прагнення D-ID до збагачення цифрових комунікацій.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки й інструменти для розподілених обчислень. Одним із таких сервісів є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), який дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп’ютерів, доступний постійно через Інтернет. Версія віртуальних комп’ютерів від AWS емулює більшість атрибутів реального комп’ютера, включаючи апаратні центральні процесори (CPU) і графічні процесори (GPU) для обробки; локальна/RAM пам'ять; накопичувач на жорсткому диску/SSD; вибір операційних систем; мережа; і попередньо завантажене прикладне програмне забезпечення, таке як веб-сервери, бази даних і система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах по всьому світу та підтримується дочірньою компанією Amazon. Комісія базується на комбінації використання (відома як модель «оплата за ходом»), апаратного забезпечення, операційної системи, програмного забезпечення або мережевих функцій, вибраних абонентом, необхідної доступності, резервування, безпеки та параметрів обслуговування. Абоненти можуть заплатити за один віртуальний комп’ютер AWS, виділений фізичний комп’ютер або їх кластери. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем передплатників. AWS працює в багатьох глобальних географічних регіонах, включаючи 6 у Північній Америці. Amazon продає AWS передплатникам як спосіб отримання великомасштабної обчислювальної потужності швидше та дешевше, ніж створення реальної фізичної серверної ферми. Усі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IaaS, PaaS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google і IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно, відповідно до Synergy Group.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів керування, він надає ряд модульних хмарних сервісів, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних і машинне навчання. Для реєстрації потрібні дані кредитної картки або банківського рахунку. Google Cloud Platform надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та безсерверне обчислювальне середовище. У квітні 2008 року Google анонсувала App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у керованих Google центрах обробки даних, яка була першою послугою хмарних обчислень від компанії. Сервіс став загальнодоступним у листопаді 2011 року. Після анонсу App Engine Google додав до платформи кілька хмарних сервісів. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає інфраструктуру загальнодоступної хмари Google Cloud Platform, а також G Suite, корпоративні версії ОС Android і Chrome, а також інтерфейси прикладного програмування (API) для машинного навчання та корпоративних картографічних служб.
WriterZen
writerzen.net
WriterZen — це програмне забезпечення для роботи з SEO-контентом, яке спрощує весь процес від дослідження ключових слів до написання контенту. Він розроблений для користувачів будь-якого рівня SEO. Інструмент включає різноманітні функції, такі як інструмент виявлення тем для пошуку цікавих ідей вмісту та нових тем, дослідник ключових слів для пошуку правильних ключових слів для стратегії вмісту, творець вмісту для дослідження, створення та створення статей, ШІ. Помічник на основі технології OpenAI GPT3 і інструмент перевірки плагіату для забезпечення оригінальності та унікальності вмісту. Крім того, WriterZen пропонує такі ресурси, як Академія для вивчення кращих практик SEO від експертів галузі, блог із новинами, інтерв’ю та порадами щодо використання інструменту, тематичні дослідження, база знань і вебінари про те, як найкраще використовувати інструмент. Завдяки цим функціям і ресурсам WriterZen дозволяє користувачам спростити життєвий цикл вмісту від створення до перетворення та набути експертних знань у домені, залучаючи органічний трафік на свій веб-сайт. Він також представлений на різноманітних веб-сайтах, таких як Mashable, Entrepreneur, VentureBeat, PC, PCWorld, Flipboard і Engadget.
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писати код і створювати програми та веб-сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Також влаштовують «джеми», змагання з програмування на певну тему. Призи конкурсу часто відрізняються від тимчасового оновлення облікового запису, грошей, криптовалюти або подарункової картки. Repl на Repl.it — це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочий простір на більшості популярних мов програмування, де вам буде надано контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь-якій відповіді є дві основні частини - редактор і консоль. Редактор використовує Monaco, ту саму технологію, яка підтримує Visual Studio Code. На мобільному телефоні редактор Ace. Repl.it має преміальний рівень під назвою Hacker plan. Він надає більше місця для зберігання, приватний код і необмежену кількість співавторів у проекті, а освітній план Github включає 3 місяці безкоштовного використання плану Hacker. На repl.it є понад 60 різних мов програмування, включаючи Python, Ruby, HTML і Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. «У компанії понад 500 000 активних розробників щотижня та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум Talk. Цей форум використовується багатьма розробниками в усьому світі, щоб поділитися своїми творіннями. Форум підтримується в чистоті модераторами Repl Talk.
Runway
runwayml.com
Runway — це дослідницька компанія прикладного штучного інтелекту, яка формує наступну еру мистецтва, розваг і людської творчості. Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного покоління.
Rask.ai
rask.ai
Зустрічайте Rask AI – універсальний інструмент локалізації, який дозволяє творцям вмісту та компаніям швидко й ефективно перекладати свої відео понад 130 мовами. Завдяки технологіям «Text-to-Voice» і «Voice Cloning» вони можуть додати до відео закадровий голос професійної якості без необхідності запису чи найму актора голосу. І тепер ви можете зберегти свій власний голос або закадровий тон під час дубляжу. На початку квітня 2023 року Rask AI отримав нагороду «Продукт дня» на Product Hunt, і протягом перших кількох тижнів проект досяг першого рубежу в 10 000 реєстрацій! Команда зняла обмеження на 20 хвилин і 100 МБ для користувачів із підпискою. Тепер творці можуть дублювати довгі відео для YouTube або курсів без будь-яких обмежень. І ще одна чудова річ - процес дубляжу відбувається втричі швидше та ефективніше! Виявлення та переклад кількох мовців є унікальною функцією, яка, на нашу думку, відрізняє нас від інших служб. Команда ШІ Rask пишається тим, що одна з перших надала цей досвід. Інструменти повністю інтегровані з популярними відеоплатформами та сайтами соціальних мереж, такими як YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter і TikTok. На початку травня команда додасть дві чудові функції. Ви синхронізуєте рухи губ із будь-яким звуком. Друга особливість — конспектування. Або просто шорти. Штучний інтелект вибере найяскравіші моменти з відео та перетворить їх на набір найсоковитіших епізодів. Команда Rask AI долає мовні бар’єри та допомагає творцям контенту та компаніям ділитися своїм контентом з різними аудиторіями по всьому світу, збільшуючи потенційне охоплення та вплив свого контенту.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — це генеративна платформа для редагування відео зі штучним інтелектом, яка одним клацанням легко перетворює ваші довгі відеоматеріали на готові до вірусів короткі фільми. Opus Clip створено з місією демократизації створення відеовмісту, що робить його доступним для будь-кого, хто хоче розповісти історію або хоче поділитися, а не лише для тих, хто має досвід створення вмісту чи редагування відео.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI створює власні голоси штучного інтелекту за допомогою власних моделей глибокого навчання, які створюють високоякісний аудіовміст, створений штучним інтелектом, за допомогою синтезу тексту в мовлення та синтезу мовлення. Resemble Localize, наш багатомовний інструмент локалізації, перекладає текст і може конвертувати ваш голос штучного інтелекту до 100 мовами. Resemble Fill — це наша функція генеративної заливки (аудіозапис), яка дає змогу змінювати наявне мовлення за допомогою клонованого штучного інтелекту голосу. Заливку можна використовувати для перегляду програмної аудіореклами, вставки динамічної потокової реклами (SAI), голосових помічників тощо. Нещодавно ми виграли нагороду Webby Award 2023 за «Найкраще використання голосових технологій» за внесок нашого голосового штучного інтелекту в «Щоденники Енді Ворхола», номінованого на премію Netflix. Разом із Netflix ми співпрацюємо з Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures тощо.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI.
Smodin
smodin.io
Smodin — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який надає різноманітні інструменти для допомоги в усіх аспектах написання та дослідження. Він пропонує перевірку на плагіат, цитування, граматичні виправлення, переклади, створення тексту тощо. Smodin використовує вдосконалені моделі штучного інтелекту та алгоритми для роботи з функціями запису. Ось огляд роботи деяких основних функцій: * Переписувач тексту – ця функція використовує штучний інтелект для аналізу тексту та його переписування, зберігаючи оригінальне значення. Він перефразує речення та змінює формулювання для створення нових версій тексту. * Перевірка на плагіат. Перевірка на плагіат сканує текст і порівнює його з мільярдами онлайн-джерел за допомогою ШІ. Він виділяє будь-який дубльований або неоригінальний вміст. * AI Writer - інструмент AI writer створює новий текст на будь-яку тему, використовуючи великі мовні моделі. Він може писати повні статті, есе, наукові роботи тощо. * AI Grader – цей інструмент аналізує есе та написаний текст, щоб надати відгуки та пропозиції щодо покращення. Він розглядає такі елементи, як граматика, структура, читабельність тощо. * AI Chat – чат-бот використовує розмовний AI, щоб вести природні розмови. Він може відповідати на запитання, резюмувати текст, створювати новий вміст тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу чату.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для новачків спосіб редагувати зображення як професіонал за допомогою функцій, що підтримуються ШІ. Користувачі можуть створювати унікальні витвори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати зі злиттям реальних і синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних ефектів. Ця платформа також пропонує «Редагування змішаних зображень», динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, що забезпечує величезну творчу гнучкість. Пропозиція Playground AI виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам розширювати зображення за їхні вихідні межі, плавно інтегрувати об’єкти в різноманітні сцени та матеріалізувати свої творчі ідеї у візуальну реальність. Це ще більше підвищує потенціал співпраці, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, розширюючи таким чином сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI зберігає прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, які наважуються створювати зображення.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer — це передовий засіб для видалення виявлення штучного інтелекту, який може перетворювати текст штучного інтелекту на людський вміст. Він може гуманізувати текст штучного інтелекту, використовуючи природні, людські стилі написання, щоб він звучав достатньо автентично, щоб обійти виявлення штучного інтелекту.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – найкраще рішення для тих, хто хоче використовувати текст, згенерований ШІ, без ризику бути позначеним як штучний детекторами ШІ, такими як GPTzero. Завдяки Undetectable.ai ви можете бути впевнені, що кожен детектор штучного інтелекту на ринку сприйме ваш текст як людський. Використовуючи передову технологію штучного інтелекту, Undetectable.ai бере ваш створений штучним інтелектом контент і покращує його тонкими варіаціями, нюансами та невідповідностями, які імітують шаблони людського письма. Результатом є кінцевий результат, який неможливо відрізнити від тексту, написаного людиною.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ. Microsoft Copilot використовує потужність штучного інтелекту для підвищення продуктивності, розкриття креативності та допомагає вам краще розуміти інформацію за допомогою простого чату.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
Narrato
narrato.io
Narrato — це платформа контенту штучного інтелекту для маркетологів і творців, яка дозволяє швидше й краще разом створювати виграшний контент. Narrato турбо прискорює весь процес створення контенту – від ідеї, планування, створення, оптимізації, співпраці до публікації. Виберіть функції платформи: * Помічник у створенні, створенні ідей і оптимізації вмісту ШІ * Управління контент-проектом, включаючи призначення завдань, відстеження та керування * Автоматизація робочого процесу контенту * Розширений редактор вмісту з помічником для написання штучного інтелекту, який допомагає створювати вміст, покращувати читабельність, граматику та структуру, а також перевіряти на плагіат * Отримайте автоматичні рекомендації щодо вмісту SEO, щоб підвищити рейтинг у результатах пошуку * Календар контенту, генератор ідей контенту AI та інші функції планування * Створюйте приголомшливі зображення ШІ з тексту * Створюйте та використовуйте власні шаблони вмісту * Упорядковуйте вміст і проекти в папках і підтримуйте сховище вмісту * Автоматизація публікації контенту * Управління платежами фрілансерів * Доставка контенту клієнта, зворотній зв’язок і співпраця для маркетингових агентств * Ринок вмісту для найму авторів Інші функції: інструкції та репозиторій активів бренду, багатомовна підтримка, безкоштовний пошук зображень, інтеграція з ChatGPT і Canva, спеціальна інтеграція з Zapier і API, спеціальні звіти тощо.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дає змогу амбітним командам створювати ефективних агентів ШІ. Voiceflow, який люблять дизайнери та розробники, допомагає командам працювати разом, щоб створювати, тестувати, надсилати, вимірювати та покращувати голосовий зв’язок і чат. Команди розмовних розробників штучного інтелекту на середньому ринку та зі списку Fortune 500 – від ClickUp і Instacart до JP Morgan Chase і The Home Depot – довіряють Voiceflow своїй платформі для спільної роботи зі штучним інтелектом. Інтуїтивно зрозуміле полотно конструктора агентів, база знань і система керування вмістом поєднані з розширюваним інструментарієм розробника для доставки розширених агентів штучного інтелекту, які можна масштабувати для клієнта. Понад 250 000 амбітних команд у всьому світі сьогодні створюють агентів у Voiceflow.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai — це програма для створення додатків штучного інтелекту без коду, яка дозволяє користувачам створювати налаштовані програми штучного інтелекту для автоматизації завдань, створення вмісту, відповідей на запитання тощо. Він містить тисячі готових додатків штучного інтелекту для різних випадків використання, таких як створення тексту, чат-боти, створення зображень, керування робочим процесом і пакетна обробка. Платформа також містить функцію Train ChatGPT, яка дозволяє користувачам навчати свого чат-бота на власних даних, а також конструктор Auto Agent для створення помічників AI, які автоматично вирішують складні завдання. Крім того, користувачі можуть підключати свої програми ШІ до будь-якої зовнішньої служби та вбудовувати інтелектуальну технологію в існуюче програмне забезпечення.
Twain
twain.ai
Twain — це помічник у спілкуванні зі штучним інтелектом, призначений для створення та вдосконалення вихідних повідомлень про продажі. Він має можливість генерувати індивідуальні повідомлення в унікальному тоні користувача, різноманітних формах, від прямих і сміливих до творчих і невимушених. Інструмент обслуговує кілька вихідних каналів і сценаріїв, полегшуючи роботу на таких платформах, як електронна пошта або LinkedIn. Він надає допомогу від ознайомлення до подальших дій до пропозицій і ситуацій розриву. Щоб стимулювати залучення, Twain забезпечує контекстні, цілеспрямовані повідомлення, що спираються на тон, цілі, контекст та історію. Інструмент також надає пропозиції в реальному часі щодо покращення повідомлень, пропонуючи детальні альтернативи та вдосконалення. Твен ефективно оптимізує процес комунікації з продажами, починаючи від чітких вступів до створення наступних повідомлень і обробки відгуків. Компанія Twain, відома своєю продуктивністю у створенні чітких і резонансних повідомлень, пропонує різні тарифні плани: безкоштовні, професійні та персоналізовані командні плани. Користувачі в основному хвалять його за його здатність покращувати тон, структуру та довжину повідомлень, характеристики економії часу та здатність функціонувати в масштабованому режимі.
Simplymarketing.ai
simplymarketing.ai
SimpleMarketing.AI — це платформа контент-маркетингу на основі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам створювати вміст, надсилаючи ключові слова та фрази. SimpleMarketing.AI використовує найдосконаліший у світі штучний інтелект природної мови (AI) для створення оригінального якісного маркетингового контенту для компаній з обмеженим доступом до маркетингових і технологічних навичок. SimpleMarketing.AI здатний генерувати публікації в соціальних мережах і блогах, електронні листи та інший спеціалізований маркетинговий контент, SimpleMarketing.AI створює контент за секунди, для створення якого знадобилися б години або дні.
Rephrasely
rephrasely.com
Rephrasely — це інструмент на основі штучного інтелекту, який надає повний набір служб перефразування, перевірки граматики та перевірки на плагіат понад 100 мовами. Його інструменти використовують найкращий у своєму класі штучний інтелект для створення високоякісних результатів, що дозволяє користувачам ефективно вдосконалювати свої навички письма. Незалежно від того, чи хочуть користувачі структурувати та оптимізувати свою роботу, генерувати унікальні ідеї чи переконатися, що їх текст унікальний і не містить плагіату, Rephraseli пропонує низку послуг, які роблять його найкращим вибором. Компанія пропонує 20 різноманітних режимів, включаючи інструмент підсумовування, безкоштовний засіб перевірки граматики, режим для спрощення тексту та скорочення речень, гарантуючи, що користувачі можуть створювати вихідні дані, які відповідають їхньому рівню конкретності та контексту. Rephrasely простий у використанні, забезпечує зручний інтерфейс, який дозволяє користувачам ефективно орієнтуватися в його функціях. Його параметри налаштування, такі як повзунок синонімів і персоналізовані налаштування, роблять його дуже персоналізованим інструментом, який відповідає потребам і вподобанням користувачів. Крім виняткових інструментів на основі штучного інтелекту, Rephrasely також є економічно ефективним, пропонуючи низьку річну або місячну вартість, що робить його доступним для користувачів усіх рівнів. Компанія пропонує триденну пробну версію для тестування своїх продуктів перед прийняттям остаточного рішення, гарантуючи впевненість у можливостях сервісу.
RareGenie
raregenie.com
RareGenie — це потужна платформа для створення контенту на основі штучного інтелекту, яка легко створює унікальний високоякісний контент. Завдяки передовій технології він забезпечує ефективне та ефективне створення вмісту, щоб допомогти користувачам заощадити час і залучити свою аудиторію. RareGenie представляє себе як незамінний інструмент у світі створення контенту за допомогою ШІ, що швидко розвивається. Оголошуючи свою місію як «Розширення можливостей ШІ-копірайтингу для створення креативного контенту», платформа створена для задоволення широкого спектру потреб у контенті. Незалежно від того, чи йдеться про публікації в блогах, рекламу в соціальних мережах чи описи продуктів, RareGenie обіцяє значно скоротити час і зусилля, які традиційно потрібні для виконання цих завдань. * Швидка генерація вмісту: штучний інтелект RareGenie використовує лише кілька описів, щоб автоматично генерувати різні типи вмісту за лічені секунди, як-от статті в блогах і описи продуктів. * Оптимізовані дописи в блозі: платформа зосереджена на створенні зручних для SEO повідомлень у блозі для залучення органічного трафіку, що робить ваш вміст більш помітним для онлайн-аудиторії. * Покращені описи продуктів: за допомогою RareGenie ви можете створювати переконливі описи продуктів, призначені для залучення клієнтів і заохочення кліків і покупок. * Оголошення в соціальних мережах: RareGenie дозволяє користувачам швидко створювати ефективні копії оголошень у соціальних мережах, потенційно посилюючи вплив маркетингових онлайн-кампаній. * Оптимізація цільової сторінки: платформа пропонує можливість створювати заголовки, гасла або абзаци, що привертають увагу, спеціально для цільових сторінок веб-сайтів. * Покращення вмісту: для тих, хто хоче покращити наявний вміст, штучний інтелект може переписати та покращити текст, зробивши платформу корисною як для завдань створення, так і для оптимізації.
R2 Copilot
r2copilot.ai
R2 Copilot — це орієнтований на конфіденційність помічник зі штучним інтелектом на базі GPT для щоденного ділового спілкування. R2 Copilot доступний як надбудова для продуктів Microsoft Office 365, платформ соціальних медіа та як розширення для різноманітних онлайн-сервісів і програм. Розроблений, щоб змінити спосіб взаємодії з помічниками ШІ, R2 використовує передові моделі вивчення мови ШІ та інноваційні протоколи обміну даними, щоб зробити вашу взаємодію безпечною, швидкою та суворо конфіденційною Робота з R2 базується на загальній моделі взаємодії між користувачем і помічником ШІ – через підказки, які вводить користувач, і відповіді, отримані від помічника. Оскільки це звичайна модель, вона не вимагає від користувача крутого навчання. Що дійсно відрізняє R2 Copilot від інших помічників, так це його фокус на таємниці листування Будь-який вміст, який ви створюєте, і запити, які ви вводите під час роботи з R2 Copilot, шифруються на вашому пристрої та негайно видаляються, коли ви закриваєте надбудову. Таким чином, ваше листування з R2 завжди залишається приватним.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI — це автоматизований онлайн-помічник з написання, який пропонує повний набір інструментів для написання та редагування, включаючи AI Proofreader, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator і Checker Plagiat. Wordvice AI прагне стати вашим єдиним ресурсом для всіх ваших потреб у написанні та редагуванні. Ідеально підходить для дослідників, студентів і бізнес-професіоналів, Wordvice AI використовує найновішу технологію AI для створення корисних та інтуїтивно зрозумілих інструментів. Наразі розробляються нові генератори та розширення для написання штучного інтелекту...
Professionalize It To Me
professionalizeitto.me
Professionalize It To Me — це веб-додаток, який допомагає користувачам легко покращувати свої навички спілкування. Це дозволяє користувачам створювати професійні повідомлення, супровідні листи та складні формули Excel лише кількома клацаннями миші. Послуга спрямована на оптимізацію спілкування та економію часу користувачів. Служба працює так, що користувачі вводять деяку базову інформацію про повідомлення, лист або формулу, які їм потрібні. Користувачі вибирають тон, мову та довжину повідомлень. У супровідних листах користувачі надають інформацію про посаду та компанію. Для формул Excel користувачі описують, для чого їм потрібна формула для обчислення. Потім Professionalize It To Me використовує передовий штучний інтелект для створення професійної комунікації на основі даних користувача. ШІ розроблено для створення вмісту природною мовою, схожого на людину.
PodScribe
podscribe.com
Podscribe — це незалежна автоматизована платформа верифікації та атрибуції для подкаст-реклами. Завдяки поєднанню штучного інтелекту та людського аналізу ми перевіряємо більше десятка елементів, щоб переконатися, що ваша реклама в подкасті працює бездоганно. До таких факторів належать: - правильний промо / URL - змагальний відрив - правильна довжина - правильне місце (наприклад, у середині чи на початку ролика) - не складений за 4 іншими оголошеннями - бренд безпечний Ми також використовуємо наше поєднання штучного інтелекту та людської перевірки, щоб надати перші й єдині в галузі масштабні оцінки безпеки бренду людьми (на основі стандартів IAB/GARM). Ці довірені оцінки дають рекламодавцям впевненість у їхніх покупках, особливо на невеликих менш відомих подкастах. Подивіться, як ми можемо покращити ваш подкаст/рентабельність інвестицій YouTube уже сьогодні, уп’ятеро підвищити ефективність вашої внутрішньої команди та полегшити ваші турботи про безпеку бренду!
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Гіпотенуза — це платформа, яка використовує штучний інтелект для написання контенту, включаючи описи продуктів, статті в блогах і рекламні підписи. Ми беремо те, на що потрібні тижні, і перетворюємо це на дні.
Pennore
pennore.com
Pennore — це простий і швидкий спосіб отримати якісний веб-вміст. У нас ви можете миттєво замовити контент для своїх веб-сайтів. Замовлення надзвичайно легке та просте, а ваш контент написаний відданими та компетентними авторами.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Створюйте довгий вміст, короткі копії та все, що між ними, за допомогою потужності GetGenie AI — вашого персонального контенту та помічника з оптимізації пошукових систем. Проаналізуйте ключові слова, запитання на форумі та своїх конкурентів, щоб почати керувати результатами пошуку — використовуючи магію ШІ Genie!
younet.ai
younet.ai
Younet — це інноваційна платформа на базі штучного інтелекту (ШІ), яка дозволяє користувачам створювати персоналізовані моделі ШІ на основі їхніх знань про дані. Наша платформа використовує потужність обробки природної мови (NLP) для розуміння запитів користувачів і надання точних відповідей на них. Завдяки додаткам, які охоплюють обслуговування клієнтів, маркетинг, науку, продажі, аналітику та залучення клієнтів, Younet є універсальним інструментом для компаній, які прагнуть отримати розуміння поведінки клієнтів і забезпечити персоналізований досвід. Його також можна використовувати для особистого користування для вирішення інтелектуальних завдань. Відчуйте майбутнє ШІ разом з Younet.
Xzero
xzeroai.com
Збільште свій рівень створення контенту за допомогою Xzero AI, провідної платформи для написання, створення зображень і кодування на основі ШІ. Легко створюйте високоякісний вміст для веб-сайтів, блогів, соціальних мереж тощо. Розкрийте силу найкращого автора AI для приголомшливих результатів
Xerolag
xerolag.com
Xerolag — це програма для створення контенту зі штучним інтелектом на базі GPT-3, найновішої вдосконаленої моделі мови глибокого навчання. За допомогою Xerolag ви можете швидко й легко створювати високоякісний унікальний вміст. Наша передова технологія штучного інтелекту може створювати вміст будь-якою мовою, охоплюючи будь-яку тему – від публікацій у блогах і статей до описів продуктів і веб-вмісту. Швидко отримуйте потрібний вам вміст із Xerolag!
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph — це контекстний інструмент для написання SEO та штучного інтелекту, який зосереджується на трьох наріжних каменях SEO: націлювання на правильні ключові слова, прискорення швидкості розміщення вмісту та створення ефективних силосів вмісту. Обіцянка бренду SurgeGraph проста: допомогти вам ШВИДКО збільшити свій органічний трафік і досягти ефекту сплеску. * SurgeGraph — це програмний інструмент, розроблений для допомоги у створенні вмісту, дослідженні ключових слів і оптимізації SEO. * Рецензентам подобається швидкість і якість створення вмісту, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, часті оновлення та бездоганна інтеграція дослідження ключових слів і інструментів SEO. * У рецензентів виникли проблеми з функцією створення зображень, випадкові помилки програмного забезпечення, а деякі вважали функцію дослідження ключових слів менш корисною, ніж частина написання вмісту.
Write On AI
writeonai.com
Write On AI — це провідна платформа для створення контенту на основі штучного інтелекту, яка революціонізує спосіб створення письмового контенту для окремих осіб і компаній. Завдяки найсучаснішій технології ШІ наша платформа пропонує набір інноваційних інструментів, розроблених для підвищення продуктивності та якості написання. Від створення високоякісних статей до вдосконалення тексту за допомогою інтелектуальних пропозицій, Write On AI дає користувачам змогу легко створювати привабливий вміст. Наш зручний інтерфейс і настроювані функції роблять його популярним інструментом як для студентів, професіоналів, так і для компаній.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai — це найкращий помічник зі штучним інтелектом. Використовуйте штучний інтелект, щоб прискорити роботу та заощадити години роботи. Створюйте високоякісний контент за допомогою нашого ШІ.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — це інструмент копірайтингу GPT-3 на базі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко й легко створювати високоякісну ефективну копію. Він використовує обробку природної мови (NLP) для аналізу тексту та створення вмісту, який є привабливим, переконливим і адаптованим до цільової аудиторії користувача. TypeEngine також надає користувачам бібліотеку шаблонів, що дозволяє швидко створити копію для вашого проекту. За допомогою TypeEngine ви можете створити переконливу копію, яка природно та ефективно звертатиметься до вашої аудиторії.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil – інструмент ШІ, який змінює життя письменників і читачів у всьому світі. Створюйте чудовий вміст блискавично. Jaq N Jil — це потужний інструмент для написання штучного інтелекту, який пришвидшує та покращує процес написання вашого вмісту за допомогою безлічі функцій, таких як планування контенту за допомогою штучного інтелекту, розгортання та переписування тексту штучним інтелектом, величезна бібліотека зображень, чат-бот штучного інтелекту, що активується текстом і голосом, тощо. більше в їх версії pro+. Він також інтегрується з понад 5000 інструментами через Zapier. Використовуйте інструмент для статей у блогах SEO, підписів до публікацій у соціальних мережах, есе та статей, маркетингових матеріалів та багато іншого. Jaq n Jil був створений з урахуванням маркетологів контенту. Автори та агентства відчувають ефективність робочих процесів і збільшення виробництва контенту завдяки Jaq n Jil.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr — це помічник із написання та написання статей на основі ШІ, розроблений пакистанською компанією SnapRytr. Його розроблено, щоб допомогти малим підприємствам і незалежним авторам контенту створювати добре написані та досліджені статті в масштабі. За допомогою SnapRytr користувачі можуть досягти в 10 разів більшої швидкості запису, заощаджуючи понад 100 годин щомісяця. Помічник із написання AI постачається з понад 80 інструментами AI, які створюють вміст для соціальних мереж, маркетингу, цільової сторінки та професійного спілкування. Він також допомагає обробити блок письменника за допомогою свого інтелектуального автора статей зі штучним інтелектом, який потребує лише найменшого введення для створення високоякісного вмісту. Користувачі можуть легко ділитися створеним вмістом з колегами та отримувати відгуки, а також можуть використовувати API SnapRytr для створення свого інструменту або автоматизації Google Таблиць. SnapRytr пропонує універсальний набір із десятків безкоштовних віджетів, у тому числі інструменти для написання контенту зі штучним інтелектом, інструменти для бізнес-письма зі штучним інтелектом тощо. Користувачі можуть вибрати відповідну категорію віджета незалежно від того, чи потрібен їм вміст для маркетингу чи бізнесу, і отримати всі типи віджетів, які зручно класифіковані в одному місці. ШІ-автор статті простий у використанні, і користувачі можуть створити статтю зі своєї теми, змісту, плану чи ключових слів. Мета полягає в тому, щоб допомогти користувачам заощадити години на написання та створити більш видатні статті за лічені хвилини. Загалом SnapRytr — це корисний помічник у написанні зі штучним інтелектом, який може заощадити користувачам незліченні години написання та дати їм час зосередитися на важливіших аспектах своєї роботи.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize — це інноваційна цифрова платформа, яка використовує штучний інтелект для оптимізації та автоматизації створення маркетингового контенту. Маючи під рукою понад 50 шаблонів, користувачі можуть швидко створювати високоякісні тексти, творчі зображення та транскрипції аудіо. Спеціально створений для індивідуальних підприємців і малого бізнесу, він забезпечує ефективне, просте та швидке створення контенту, навіть якщо використовується лише мобільний пристрій і з’єднання 4G.
Copyter
copyter.com
Copyter — це копірайтер зі штучним інтелектом, який створює контент для брендів, агентів і маркетологів. Програмне забезпечення є веб-додатком і містить шаблони або інструменти ШІ для оптимізації копірайтингу. Користувачі можуть почати з введення кількох слів про бренд, послугу чи продукт. Потім Copyter може створити копію більш ніж 37 мовами, включаючи англійську, іспанську, французьку тощо. Весь вміст належить користувачеві, що дозволяє використовувати його в приватних і комерційних цілях. Платформа для написання штучного інтелекту пропонує місячну підписку та плату за використання. Copyter в основному використовується для створення текстів для цільових сторінок веб-сайтів і метаописів SEO. Він також адаптований для назв і описів продуктів для платформ електронної комерції, таких як Amazon. Інші типові випадки використання включають рекламу PPC (оплата за клік), публікації в соціальних мережах і блоги. Система включає інтегровану перевірку читабельності та граматики для редагування тексту та забезпечення якості вмісту.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai — це помічник із штучним інтелектом, який допомагає користувачам писати кращий вміст і швидше. Він пропонує користувачам доступ до понад 20 шаблонів, параметри персоналізації та можливість перефразовувати, розширювати, стискати та перекладати вміст. Він також має кілька доступних тарифних планів, починаючи від безкоштовної версії до річного або місячного плану.
Cohesive AI
cohesive.so
Попрощайтеся з труднощами з підказками ChatGPT! Cohesive поєднує блиск ШІ з вашою креативністю, дозволяючи вам легко створювати контент світового рівня. Уточнюйте, редагуйте та публікуйте легко за допомогою потужного редактора. Привітайтеся з чарівним створенням вмісту!
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші документи. Якщо ви можете лише уявити, як росте ваш продукт, то й документація вашого продукту теж. Використання документації, створеної в Docsie, полегшить вашим клієнтам пошук необхідної інформації про ваш продукт у вашій документації, зробить їх щасливішими в довгостроковій перспективі та допоможе вам успішно їх зберегти. Docsie також зв’язує вас із сучасним ринком перекладів, який також допоможе вам перекладати документи продукту за допомогою сертифікованих перекладачів, машинного навчання та розширених алгоритмів покращення швидкості та точності перекладу. Docsie — це комплексна веб-платформа документації, яка дозволяє компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Наша платформа також допомагає проаналізувати, як їхні клієнти взаємодіють із документацією, і надає їм інформацію про те, як покращити свої документи.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, де штучний інтелект зустрічається з людським потенціалом. З Eleo ви можете розкрити свою продуктивність і креативність, як ніколи раніше. Уявіть, що ви заощадите тисячі годин на пошук інформації, створення текстів, розкриття ідей і пошук зображень. Настав час розвинути свій розум, мати більше часу для себе та збільшити швидкість письма у 20 разів. Eleo — це не просто ще один сервіс ШІ. На відміну від інших платформ, Eleo дозволяє спілкуватися та писати у відповідному стилі, задавати хороші запитання, перекладати за допомогою функції копірайтингу та навіть створювати зображення. Це комплексний інструмент, який робить використання штучного інтелекту приємним, швидким і практичним. А найкраща частина? Це доступно, з тарифними планами, адаптованими відповідно до ваших потреб. Але чому Елео супер? Що ж, провідні компанії вже надали своїм співробітникам доступ до штучного інтелекту, щоб отримати конкурентну перевагу. Eleo дає вам навички, необхідні для того, щоб залишатися попереду на ринку праці, що швидко розвивається. Це підвищує ефективність, швидкість і креативність, роблячи вас майстром у своїй галузі. Користуватися Eleo легко. Просто зареєструйтеся, виберіть план, зануртеся в платформу та почніть без зусиль виконувати свої завдання. Eleo доступний на будь-якому пристрої, тому ви можете отримати доступ до своєї інформації, документів і зображень, де б ви не були. Не залишайтеся позаду. Скористайтеся потужністю Eleo.ai і повністю розкрийте свій потенціал вже сьогодні. Приєднуйтесь до нас у цій незвичайній подорожі у світ штучного інтелекту та відчуйте майбутнє продуктивності та творчості.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: прискоріть свій бізнес за допомогою нашої універсальної інформаційної панелі AI Наша зручна інформаційна панель, яка спеціалізується на забезпеченні малого бізнесу та індивідуальних підприємців потужними рішеннями штучного інтелекту, що керуються даними, робить створення вмісту та керування проектами легкими. Настроюваний, масштабований і економічно ефективний Haller AI — це ваше комплексне рішення для оптимізації робочих процесів і досягнення неперевершеної ефективності бізнесу. Приєднуйтеся до нашої мережі, щоб бути в курсі останніх бізнес-рішень на основі ШІ.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — це потужний інструмент SaaS (програмне забезпечення як послуга) для копірайтингу та створення зображень, призначений для підвищення продуктивності та оптимізації процесів написання контенту для професіоналів. Zomani.пропонує інтелектуальну допомогу в написанні, перевірку граматики та орфографії, виявлення плагіату, оптимізацію контенту та функції безперебійної співпраці, щоб допомогти авторам контенту створювати високоякісний контент без помилок. Zomani порівнює ваш вміст із великою базою даних існуючого вмісту, щоб виявити будь-яку ненавмисну схожість або випадки плагіату. І більше.