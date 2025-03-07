Програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Breakroom

breakroom.net

Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’язку, співпраці та спілкування. Віддалений не обов’язково означає видалений – створіть світ, частиною якого люди хочуть бути. Передова платформа Metaverse від Breakroom наповнена потужними функціями та функціями, які роблять неможливе можливим. Це полегшує вам миттєве створення та налаштування власного фірмового віртуального світу, який підходить для всіх типів залучення аудиторії. Від цифрових робочих просторів, конференцій і віртуальних класів до кінофестивалів, презентацій книг і соціальних заходів, Breakroom дає вам гнучкість, щоб зробити все це. Ви навіть можете створити магазин електронної комерції, пов’язаний із вбудованим маркетплейсом, за лічені хвилини, де ви матимете доступ до тисяч 3D-активів, або можете монетизувати власні. Повністю настроюване 3D-середовище Breakroom забезпечує нескінченний творчий потенціал для створення вашого світу саме таким, яким ви його бачите. А наш Unity SDK надає вам необмежені можливості для налаштування, полегшуючи завантаження власних регіонів, вмісту, ігор або будь-яких інших 3D-активів, розроблених вашою командою. РІШЕННЯ ІММЕРСІЙНИЙ ДОСВІД: від кінофестивалів і показів мод до презентацій книг і мережевих подій – усе можливо з Breakroom. Залучайте людей до цифрової сфери за допомогою захоплюючого досвіду бренду, який надихає аудиторію на взаємодію. У вас є порожнє полотно, щоб створювати все, що завгодно – віртуальний світ – це ваша устриця. DIGITAL HQ Переосмисліть віддалену роботу з повністю настроюваним віртуальним робочим місцем. Функції включають кімнати для переговорів, офіси, аудиторії та соціальні простори, де співробітники можуть спілкуватися та спілкуватися разом. Завдяки спільному доступу до екрана та веб-камери, білим дошкам і інструментам обміну повідомленнями ваш цифровий штаб стане центром спільної діяльності. ВІРТУАЛЬНІ ПОДІЇ Платформа для віртуальних подій, яка дозволяє вам спілкуватися з аудиторією абсолютно по-новому. Подолайте розрив між фізичними й онлайн-подіями за допомогою рішення для 3D-віртуальних подій для конференцій, мережевих заходів, виставок тощо, створюючи унікальний і захоплюючий цифровий досвід для залучення вашої аудиторії. ВІРТУАЛЬНИЙ КЛАС Оживіть дистанційне навчання за допомогою захоплюючого та настроюваного віртуального класу Breakroom. 3D-клас, де учні можуть співпрацювати та брати участь у реальному часі, незалежно від місця розташування. Створіть по-справжньому інтерактивний досвід навчання за допомогою вбудованих інструментів для співпраці та оцінювання, щоб учні були мотивованими та залученими.