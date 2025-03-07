Програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування подіями використовується для керування подіями, конференціями, виставками та зустрічами професійних організацій. Ці програмні продукти допомагають планувальникам і організаторам подій оптимізувати процес проведення заходу за допомогою інструментів, які керують вибором місця проведення, маркетингом, обробкою платежів, реєстрацією відвідувачів тощо.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія зібрала 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки 1,9 мільярда доларів. Понеділок.com виграв нагороду Webby 2020 за продуктивність у програмах категорії, мобільних та голосових.
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефективної онлайн-реєстрації, потужного маркетингу подій та інструментів керування подіями, що економлять час. Whova вигравала нагороду Event Technology Award 5 років поспіль. Серед клієнтів Whova є American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американська маркетингова асоціація, Гарвардський університет, NASA, а також незліченна кількість інших організацій із понад 100 країн. Whova провела понад 50 000 особистих і віртуальних/гібридних конференцій, включаючи заходи асоціацій, освітні заходи, урядові заходи, корпоративні заходи, торгові виставки, виставки та громадські збори.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite-це веб-сайт з управління подіями та квитками на базі США. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та просувати місцеві події. Сервіс стягує плату за організаторів подій в обмін на послуги з онлайн -квитків, якщо не буде безкоштовно. Закінчений у 2006 році та штаб -квартира в Сан -Франциско, Eventbrite відкрив свій перший міжнародний офіс у Великобританії в 2012 році. Зараз компанія має місцеві офіси в Нешвілл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублін, Берлін, Мельбурн, Мендоса, Мадрид та Сан -Паулу. Фондова біржа 20 вересня 2018 року під символом тикера EB.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину платформу з усім необхідним для пошуку постачальників, залучення відвідувачів, збільшення цінності для спонсорів і збору важливих даних про події. Будучи світовим лідером у сфері маркетингу та управління подіями, Cvent має унікальні можливості для підтримки ваших заходів будь-якого типу, розміру та складності.
RingCentral
ringcentral.com
Контактний центр RingCentral-це рішення для залучення клієнтів із всюдичанентом з голосовими та 30+ цифровими каналами, вдосконаленими варіантами AI для самообслуговування, таких як боти, проактивні інструменти пропаганди та інтелектуальні віртуальні агенти, які розуміють наміри клієнтів. Він пропонує понад 300 попередньо вбудованих інтеграції (включаючи провідні CRM) та повністю інтегроване, AI-силове управління робочою силою та аналітичне рішення. Контактний центр Ringcentral щільно інтегрований з рішенням MVP RingCentral, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури підприємства та інтегрованих єдиних комунікацій, що дозволяють безперебійній міжфункціональній співпраці.
JotForm
jotform.com
Потужні понад 25 мільйонів користувачів у всьому світі, потужні форми Jotform та набір інструментів без коду досить гнучкі для малого бізнесу та достатньо надійних для підприємств. Jotform допомагає організаціям перейти від зайнятості до меншої роботи з формами, які використовують умовну логіку, приймають платежі, генерують звіти, автоматизують робочі процеси тощо. Продукти Jotform полегшують будь -яку команду впорядкувати свої процеси. Параметри безмежні за допомогою 10 000 шаблонів Jotform, сотні інтеграції та майже 400 віджетів. Jotform має рішення для вашої організації; Наші потужні форми це роблять!
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися зі своїми студентами, колегами та клієнтами. Незалежно від того, чи це лекція, семінар чи зустріч, Mentimeter був розроблений для будь-якого типу презентації. Інтеграція Zoom і Teams дозволяє ще легше виділитися у віддаленому та гібридному світі. 1. Створіть презентацію: простий у використанні онлайн-редактор робить створення презентації швидким і легким процесом. Створіть повну колоду слайдів із запитаннями, опитуваннями, вікторинами, слайдами вмісту, хмарами слів тощо. 2. Зв’яжіться зі своєю аудиторією: ваша аудиторія використовує свої смартфони для підключення до презентації, де вони можуть надсилати відповіді. Візуалізація в режимі реального часу допоможе розпочати спілкування, обговорення та дебати незалежно від того, відбувається зустріч онлайн чи особисто. 3. Вчіться на досвіді: після завершення презентації завантажте результати та використовуйте те, що ви навчилися, для покращення на майбутніх зустрічах, заняттях або конференціях.
Wrike
wrike.com
Wrike - найпотужніша платформа управління роботою. Побудований для команд та організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike приводить усіх і все працює в одному місці, щоб усунути складність, підвищення продуктивності та вільних людей, щоб зосередитись на їх найбільш цілеспрямованій роботі. Завдяки неперевершеній силі, універсальності та інтуїтивності, Wrike - єдине рішення щодо управління роботою, яке організації коли -небудь потребуватиме масштабування, оптимізації та швидко рухатися у конкурентному світі. Більше 20 000 щасливих клієнтів живлять своє майбутнє та збираються разом у Wrike, включаючи Есте Лодер, Хутсуйт, Нільсен, Огілві, Сіменс та Тіффані та Ко. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.wrike.com.
Tripleseat
tripleseat.com
Все, що вам потрібно для приватних подій у вашому ресторані, готелі чи унікальному місці в єдиній платформі для продажу та подій. Оскільки немає двох однакових подій, вам потрібна платформа для керування подіями, яка працюватиме так швидко, як і ви. Tripleseat спрощує бронювання та планування заходів будь-якого масштабу: - Вичерпна інформація про ваш бізнес за допомогою спеціальних звітів - Краще спілкуйтеся з гостями - Приймайте депозити та платежі швидше, ніж будь-коли - Тримайте всю свою команду на одній сторінці
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте додаток Quizizz, щоб дізнатися що завгодно. Ви можете вчитися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях та презентаціях - особистості та віддалено. Quizizz використовується понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, будинках та офісах у всьому світі.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, яке дозволяє планувати та проводити особисті, віртуальні та гібридні події від початку до кінця з більшою ефективністю та впливом. Від розробки веб-сайту події, продажу квитків і маркетингу події до спілкування з відвідувачами, презентації сесій і аналізу ефективності події, Zoho Backstage має все необхідне для розвитку вашої події та прискорення її успіху. Show Less n веб-сайт події, продаж квитків і маркетинг події, спілкування з учасниками, презентація сеансів і аналіз ефективності події, Zoho Backstage має все, що вам потрібно для розвитку вашої події та прискорення її успіху.
Paperless Post
paperlesspost.com
Налаштуйте онлайн-запрошення, листівки та привітання, які відображатимуть ваш особистий стиль — для весіль, свят, днів народження та всіх важливих моментів.
EventLive
eventlive.pro
EventLive-це все-в-одному додатку для трансляції та платформи для подій. Це дозволяє користувачам жити зі своїми смартфонами чи професійним обладнанням та запрошувати гостей приєднатися до будь -якого пристрою. Це працює в будь -якій країні. Немає обмежень щодо кількості глядачів, і відео може бути доступним на вимогу до року. Додаток має ряд функцій, включаючи можливість паузи та відновити потік, завантажити та створити резервну копію відео та налаштувати сторінку подій за допомогою логотипу, вітального повідомлення та обкладинки зображення чи відео. EventLive має ціноутворення за подією, з знижками для придбання декількох подій. Підписки немає. Він пропонує гарантію повернення грошей та справжню підтримку людини.
Slido
sli.do
Slido — це найкраща платформа запитань і відповідей і опитування для живих і віртуальних зустрічей і подій. Він пропонує інтерактивні запитання та відповіді, опитування в реальному часі та інформацію про вашу аудиторію.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo забезпечує захоплюючий особистий, віртуальний та гібридний досвід. ОС Bizzabo Event Experience OS — це відкрита платформа з багатим вмістом даних, яка дозволяє керівникам Event Experience Leaders керувати подіями, залучати аудиторію, активізувати спільноти та досягати потужних бізнес-результатів, зберігаючи конфіденційність і безпеку даних відвідувачів. Як лідер у Forrester Wave™: Рішення для управління маркетинговими подіями B2B, звіт за 1 квартал 2023 року, нам довіряють провідні світові бренди, як-от підприємства зі списку Fortune 100, для забезпечення своїх заходів. Компанія Bizzabo була заснована в 2011 році Боазом Кацом, Алоном Алроєм і Ераном Бен-Шушаном, а її штаб-квартири знаходяться в Нью-Йорку та Тель-Авіві.
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід - це все! Спочатку натхненний полюванням на сміття, Goosechase - це інтерактивна платформа досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям та школам залучати, активувати та навчати свої громади. Створений в Інтернеті, але грав у реальному світі, Goosechase оживляє громади з залученням, інтерактивними викликами, розробленими для підтримки організацій. Інтуїтивна платформа дозволяє легко зробити повторювану, веселу та позитивну вплив на будь -яку спільноту. З моменту вилуплення в Канаді в 2011 році Goosechase працював сотні тисяч глобальних команд, тренувань, збору коштів, освітніх, туристичних та рекреаційних переживань.
Prosple
prosple.com
Prosple’s допомагає понад 4 мільйонам студентів і недавніх випускників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ми співпрацюємо з більш ніж 180 командами кар’єрного розвитку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, щоб надати студентам тисячі місцевих і міжнародних можливостей і допомогти надати високоякісний контент для кар’єрної підготовки, щоб допомогти студентам знайти свою першу роботу.
BlipCut
blipcut.com
Створюйте генеративні відео ШІ на Discord абсолютно безкоштовно! Плавно перетворюйте свій текст на захоплюючі відео, переосмислюйте свою розповідь і покращуйте візуальні враження за допомогою нашого найсучаснішого генератора відео зі штучним інтелектом, такого як Sora OpenAI.
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk – це інноваційна платформа групового чату для онлайн-бізнесу. Це дає можливість онлайн-видавцям створювати спільноту та вільно взаємодіяти на своїй території, ведучи ту саму розмову на своєму веб-сайті, сторінці Facebook і мобільному сайті.
Airmeet
airmeet.com
AirMeet - це перший у світі хмара досвіду події (EXP), побудований для того, щоб допомогти людям об'єднатися з будь -якого місця. Понад 6500+ підприємств використовують Airmeet для вирощування свого бренду та доходу за допомогою зануреного досвіду та змістовного зв’язку. AirMeet підтримує всі формати подій, включаючи конференції, вебінари, зустрічі, семінари, ратуші, ярмарки кар’єри, експозиції тощо. Такі бренди, як Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, University of Toronto, щомісяця проводять тисячі подій на Airmeet по всьому світу. Ось що деякі з наших клієнтів мають сказати про нас: «З Airmete ми можемо створити та приймати захоплюючий та приголомшливий досвід подій, які люблять наші клієнти. Як результат, наші події бачать майже в 2 рази швидкість відвідування порівняно із середнім рівнем галузі, і це допомогло внести на 600% збільшення конверсій продажів », - сказав Дарріл Прейл, CMO Agorapulse.
Remo
remo.co
Remo — це цифрова платформа, яка забезпечує інтерактивні зустрічі та події, що конкурують із живими особистими заходами. За допомогою різних столів, підлог і будівель Remo створює віртуальний простір, який дає людям змогу вільно пересуватися та ініціювати спонтанні «розмови в коридорі», будуючи справжні, значущі стосунки, які тривають поза подіями. Remo підтримує кілька варіантів використання, і щоразу виявляється більше варіантів використання! Якщо ви займаєтесь підключенням і мережами, Remo можна використовувати для проведення мережевих заходів, віртуальних конференцій, ярмарків вакансій, виставок тощо! Remo є повністю безпечною платформою, яка підтримує GDPR, а також сертифікована SOC2 типу 1. За допомогою Remo ви можете: 1. Створювати приголомшливі віртуальні події. Легко налаштовувати події, якими захоплюються гості, менш ніж за 15 хвилин. 2. Подолайте технологічний бар’єр для доповідачів і гостей. З’єднайте доповідачів і гостей у задовільний спосіб, щоб кожен почувався почутим, бадьорим і натхненним. 3. Налаштуйте та брендуйте свій простір для проведення подій. Ви створюєте атмосферу та враження, які ви хочете для своїх гостей. 4. Продемонструйте спонсорів для посилення вашої події. Здобудьте довіру та дохід, створивши інтерактивні можливості для Спонсорів спілкуватися з вашими гостями. Відчуйте магію Remo! Візьміть Remo на тест-драйв із безпечною 14-денною безкоштовною пробною версією тут: https://remo.co/start-free-trial/.
Brella
brella.io
Brella є провідною платформою для проведення особистих, гібридних і віртуальних заходів. Провідні світові конференції та виставки довіряють Brella забезпечити їх події відповідним контентом, якісним спілкуванням та інноваційними можливостями для отримання доходу. Ретельна аналітична звітність Brella, яка охоплює актуальні теми, наміри покупців, споживання контенту, мережевий зв’язок і взаємодію, дає змогу організаторам подій надавати експонентам, спонсорам і партнерам вимірні показники та прозору віддачу від інвестицій (ROI) – послідовно та легко. У рамках нашої місії зібрати учасників на незабутні, актуальні та захоплюючі зустрічі Brella сприяла зв’язкам між мільйонами учасників під час особистих, віртуальних і гібридних заходів.
Joi
joi.events
Ви витрачаєте години на оновлення електронних таблиць і документів вручну під час планування заходів? Якщо відповідь ствердна, то вам потрібен Джой. Joi — це єдине програмне забезпечення для планування заходів, яке може усунути проблеми з електронними таблицями. Унікальна архітектура Joi означає, що ви можете виконувати завдання за лічені хвилини, які зазвичай займають години. Створюйте та діліться своєю програмою чи розкладом, створюйте чудові веб-сайти та програми для проведення заходів, керуйте завданнями, плануйте всі свої дії на сайті та з легкістю співпрацюйте. Усе за таку ціну, яка означає, що ви зароблятимете гроші, використовуючи Joi.
ON24
on24.com
ON24 має на меті допомогти компаніям перенести свою стратегію виходу на ринок в епоху штучного інтелекту та забезпечити рентабельне зростання доходів. Завдяки своїй передовій інтелектуальній платформі взаємодії ON24 дозволяє клієнтам поєднувати найкращий у своєму класі досвід із персоналізацією та контентом, щоб отримувати пов’язану інформацію та діяти на основі неї в масштабі.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura - це некомерційна технологічна компанія, яка займається тим, що допомагає мистецьким та культурним організаціям. CRM лежить в основі нашої місії та нашої технологічної платформи. Квиток працює рука об руку зі збором коштів, членством, маркетингом, освітою та переднім будинком. Інтуїтивні інструменти допомагають розкрити бізнес -розуміння та перетворити дані в дію. Та такі функції, як приурочений прийом, інтегроване потокове та безконтактне сканування допомагають створити стійке майбутнє. Спільнота Тессітури включає понад 750 мистецьких організацій та культурні атракціони в 10 країнах. Наші персонал надають цілодобову підтримку та пропонують рекомендації щодо збільшення доходу та побудови довічного залучення. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.tessituranetwork.com або зв'яжіться з комунікацією@tessituranetwork.com.
Virbela
virbela.com
Virbela створює захоплюючі віртуальні світи для віддаленої роботи, навчання та подій. Місія Virbela, заснована в 2012 році командою поведінкових психологів, полягає в тому, щоб допомогти організаціям і людям процвітати у віддаленому майбутньому. Завдяки захоплюючим 3D-просторам, які є глибоко соціальними та спільними, Virbela оживляє ділові та особисті враження онлайн, водночас дозволяючи віддаленим командам бути більш зв’язаними та продуктивними. Virbela належить eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). Щоб ознайомитися з нашими віртуальними офісами, аудиторіями, приміщеннями для проведення заходів тощо, відвідайте Virbela.com і слідкуйте за нами в Twitter і LinkedIn.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource пропонує безкоштовну, просту у використанні та надійну онлайн-платформу для продажу квитків на події з першокласним обслуговуванням клієнтів, що дає змогу впевнено продавати квитки онлайн. На відміну від інших постачальників, ми не маємо контрактів, прихованих комісій чи складних рівнів доступу. Отримайте повний доступ до нашої повної системи за допомогою єдиної, легкої для розуміння та чесної структури комісії за бронювання. Що відрізняє TicketSource від інших, так це наша відданість наданню першокласної підтримки клієнтів. Ми доброзичливі та підтримуємо, і коли ви говорите з нами, ви не побачите, що ми читаємо зі сценарію. Незалежно від того, чи ви технічно підкований, чи технофоб, ми розмовлятимемо з вами як з окремою особою, тому що ми теж є індивідуальними.
Greenvelope
greenvelope.com
Легко створюйте та надсилайте електронною поштою елегантні ділові запрошення та оголошення разом із розширеним керуванням списком гостей, відстеженням відповідей на запрошення, оформленням квитків, збором пожертв тощо. Завдяки поєднанню елегантного елегантного дизайну з сучасною цифровою доставкою та повними інструментами керування подіями планування події та підключення до вашої мережі ніколи не було таким простим. Виберіть один із наших ексклюзивних шаблонів, щоб налаштувати бренд вашої компанії, або завантажте власний дизайн і скористайтеся нашими повністю інтегрованими функціями керування подіями, відстеженням і продажем квитків: вибір за вами, і наша команда тут, щоб зробити це без зусиль.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’язку, співпраці та спілкування. Віддалений не обов’язково означає видалений – створіть світ, частиною якого люди хочуть бути. Передова платформа Metaverse від Breakroom наповнена потужними функціями та функціями, які роблять неможливе можливим. Це полегшує вам миттєве створення та налаштування власного фірмового віртуального світу, який підходить для всіх типів залучення аудиторії. Від цифрових робочих просторів, конференцій і віртуальних класів до кінофестивалів, презентацій книг і соціальних заходів, Breakroom дає вам гнучкість, щоб зробити все це. Ви навіть можете створити магазин електронної комерції, пов’язаний із вбудованим маркетплейсом, за лічені хвилини, де ви матимете доступ до тисяч 3D-активів, або можете монетизувати власні. Повністю настроюване 3D-середовище Breakroom забезпечує нескінченний творчий потенціал для створення вашого світу саме таким, яким ви його бачите. А наш Unity SDK надає вам необмежені можливості для налаштування, полегшуючи завантаження власних регіонів, вмісту, ігор або будь-яких інших 3D-активів, розроблених вашою командою. РІШЕННЯ ІММЕРСІЙНИЙ ДОСВІД: від кінофестивалів і показів мод до презентацій книг і мережевих подій – усе можливо з Breakroom. Залучайте людей до цифрової сфери за допомогою захоплюючого досвіду бренду, який надихає аудиторію на взаємодію. У вас є порожнє полотно, щоб створювати все, що завгодно – віртуальний світ – це ваша устриця. DIGITAL HQ Переосмисліть віддалену роботу з повністю настроюваним віртуальним робочим місцем. Функції включають кімнати для переговорів, офіси, аудиторії та соціальні простори, де співробітники можуть спілкуватися та спілкуватися разом. Завдяки спільному доступу до екрана та веб-камери, білим дошкам і інструментам обміну повідомленнями ваш цифровий штаб стане центром спільної діяльності. ВІРТУАЛЬНІ ПОДІЇ Платформа для віртуальних подій, яка дозволяє вам спілкуватися з аудиторією абсолютно по-новому. Подолайте розрив між фізичними й онлайн-подіями за допомогою рішення для 3D-віртуальних подій для конференцій, мережевих заходів, виставок тощо, створюючи унікальний і захоплюючий цифровий досвід для залучення вашої аудиторії. ВІРТУАЛЬНИЙ КЛАС Оживіть дистанційне навчання за допомогою захоплюючого та настроюваного віртуального класу Breakroom. 3D-клас, де учні можуть співпрацювати та брати участь у реальному часі, незалежно від місця розташування. Створіть по-справжньому інтерактивний досвід навчання за допомогою вбудованих інструментів для співпраці та оцінювання, щоб учні були мотивованими та залученими.
Brandlive
brandlive.com
Принесіть магію телебачення на свої вебінари, події та зустрічі з BrandLive, свою платформу для створення підвищеного відео -досвіду. Незалежно від того, що це щомісячні вебінари, запуски продуктів, зустрічі з інвесторами чи найбільша подія року, ми допомагаємо компаніям приймати проекти будь -яких масштабів та складності від нудного до Бінсорті. BrandLive пропонує унікальну комбінацію програмного забезпечення та послуг, що дозволяє нашим клієнтам створювати неймовірний вміст, уважні постачальники та зменшити витрати - все під час руху найважливіших аудиторій до дії.
Eventify
eventify.io
Eventify — це хмарний інструмент керування подіями, який допомагає компаніям керувати віртуальними конференціями, а також створювати індивідуальні умови для своїх учасників. Незалежно від того, який тип конференції чи події ви проводите – велику чи малу – у нас є інструменти, щоб це зробити. Ми пропонуємо широкий список функцій, які легко налаштувати за лічені хвилини! Створіть свою подію та керуйте нею в одному місці. Немає необхідності турбуватися про планування, просування або управління подією від початку до кінця. У нас є рішення, яке дасть вам більше часу, щоб зосередитися на найважливіших частинах вашої події, наприклад, створити чудовий досвід для ваших учасників.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — це справжня наскрізна локальна, віртуальна та гібридна платформа для керування подіями та взаємодії. PheedLoop підтримує все: від нативного потокового передавання, віртуальних виставкових залів, друку бейджів, реєстрації, синхронізованих порталів доповідачів/експонентів і миттєвих мобільних додатків до реєстрації на місці, планів поверхів, автоматизованих опитувань, рідної відеомережі та монетизації експонентів/спонсорів системи. PheedLoop — це найкраща оптимізована система керування подіями, яка використовується на заходах усіх типів і розмірів із десятками тисяч відвідувачів. PheedLoop насамперед обслуговує корпоративних клієнтів, асоціацій, академічних та урядових клієнтів, включаючи Shopify, IBM та уряд Канади.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія, заснована в квітні 2007 року, є онлайн-сервісом для систем реагування в класі та аудиторії. Продукт Poll Everywhere дозволяє аудиторіям і класним кімнатам у більш ніж 100 країнах використовувати мобільні телефони, тим самим «плануючи застарівання» пропрієтарного апаратного реагування, інакше відомого як клікери. У 2008 році компанія зібрала 20 000 доларів венчурного фінансування від Y Combinator.
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker - це найбільш налаштована в світі платформа для вебінарів, віртуальних та гібридних подій. Він поєднує в собі потужні відеотехнології з надійними можливостями маркетингу та інтерактивного досвіду для створення унікальних подій фірмових. Компанії в усьому світі використовують платформу Bigmarker "все в одному" для створення занурених та інтерактивних віртуальних, гібридних та вебінарних подій. Bigmarker також надає інтеграції, API та білі послуги лейблів, які дозволяють компаніям інтегрувати потужний інтерактивний досвід відео у свій маркетинг, продажі та стек навчання. Давайте разом побудуємо свою мрію онлайн -подію. Заснований у 2010 році, Bigmarker знаходиться у штаб -квартирі в Чикаго та віртуальні заходи Powers для тисяч компаній та організацій у всьому світі.
Tikkl
tikkl.com
Насолоджуйтеся захоплюючими подіями з усього світу, особисто чи віртуально. АБО влаштуйте свою власну неймовірну подію за допомогою нашого потужного рішення DIY, яке підвищує відвідуваність і прибуток. Тепер із ШІ.
Swoogo
swoogo.events
З наголосом на простоті, функціональності та справжньому духу «зроби сам» Swoogo — це зручна платформа для керування подіями, яка допомагає об’єднувати людей з будь-якого місця. Надпотужність Swoogo оптимізує організаційні аспекти кожного типу подій, від реєстрації та планування сеансу до звітів із даними після події. Swoogo допомагає маркетологам інтуїтивно створити веб-сайт із вбудованою реєстрацією, автоматизацією електронної пошти, порталом спонсорів і ресурсами для доповідачів. Зростаюча сила на ринку, Swoogo є наступною великою подією.
Glue Up
glueup.com
Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, управління проектами, управління навчанням, опитування, фінанси та інші інструменти продуктивності. Хмарні рішення Glue Up постачаються з двома мобільними додатками – одним для організацій, а іншим для їхніх спільнот. Рішення ідеально підходять для асоціацій, торгово-промислових палат, організаторів заходів і всіх членських організацій, які бажають краще служити своїм громадам, навіть якщо не завжди можливо зустрітися особисто. Після пандемії 2020 року Glue Up також оснащений розширеними функціями взаємодії, такими як Speed Networking, рішення для залучення спільноти або рішення для вебінару.
Watchity
watchity.com
Watchity-це найповніша відео-платформа для створення професійного аудіовізуального вмісту та онлайн-заходів з чудовим візуальним та інтерактивним досвідом, що допомагає вам виділитися з решти, максимізувати залучення аудиторії та покращити результати ваших стратегій контенту. Конкурентна перевага Watchity-це його унікальне та всебічне поєднання можливостей для подій та управління контентом, професійного речовини в прямому ефірі та виробництві відео на замовлення, багатоканальних веб-сайтів, інтранет та розповсюдження соціальних медіа та залучення аудиторії та інтерактивності. Watchity пропонує конкретні рішення для вебінарів та інтерактивних подій, потокового потоку в соціальних мережах та відео -запису та редагування, що підвищує рівень вмісту та перетворює їх на незабутні враження, щоб пробудити більше емоцій у аудиторії та посилити позиціонування бренду. ** Соціальне відео - Створіть вміст та події для соціальних медіа: - Простота та швидкість у виробництві та розповсюдженні подій та аудіовізуального вмісту. - Відео, подібне до телебачення, адаптоване до кожної соціальної мережі, з графіками, сценами, переходами та багато іншого. - MultiStream у всіх облікових записах соціальних медіа з адаптованими форматами та необмеженою здатністю. - Створіть кліпи з прямої трансляції та легко діліться ними, не чекаючи, коли трансляція закінчиться. ** Вебінари та події - Створіть інтерактивні та професійні вебінари та події: -Кінцевим управлінням заходами з цільовими сторінками, реєстраціями, автоматизацією електронної пошти, взаємодією та звітністю. - Динамічне, телевізійне відео з графіками, сценами, переходами та багато іншого. - Безпечна, зручна для користувача та інтерактивна кімната подій з потоковим потоком та перегляду контролю. - Вбудуйте код, щоб інтегрувати кімнату подій у власний веб -сайт або портал та повне налаштування його за допомогою свого бренду. ** Центр вмісту - Запишіть, редагувати та ділитися відео для свого корпоративного порталу: - Завантажте свої відео, додайте теги, класифікуйте в колекції, захищайте їх та публікуйте їх для своєї аудиторії. - Запишіть відео за допомогою веб -камери та редагувати їх, щоб додати вступні, підписи, фонову музику тощо. - Вбудована на браузерах відеоплеєна з адаптивним багатогранним потоком та вдосконаленими елементами перегляду. - Відео -аналітика для відкриття та аналізу всієї інформації щодо споживання вмісту аудиторії.
Events Wallet
eventswallet.com
Eventswallet-це інноваційна платформа подій SAAS для особистих, віртуальних та гібридних подій. Платформа дозволяє організаторам проводити виставки та конференції ROI-ефекти, зберігаючи аудиторію, що займається легким у користуванні, управлінням подіями та комунікаційними інструментами та додатками. Створіть необмежену кількість прямих потоків, сесій, експо -залів, віртуальних кабінок та спонсорів. Зберігайте присутніх, захоплених за допомогою Web та додатків, натисніть на сповіщення, відео та текстові дискусії, чати, онлайн -зустрічі. Надайте спонсорам та учасникам потужних рекламних та комунікаційних інструментів, що допомагають їм залучити більше клієнтів. Відстежуйте активність користувачів на заході та отримайте детальні звіти в режимі реального часу.
RegFox
regfox.com
Прості онлайн-форми для реєстрації на конференції, табори, курси тощо! RegFox простий у використанні, має широкі можливості налаштування та неймовірно доступний лише за 0,99 доларів США + 1% на реєстранта (не більше 4,99 доларів США на реєстранта). З реєстраційним програмним забезпеченням RegFox ви заощадите тисячі, запропонувавши бездоганну та просту реєстрацію для своїх клієнтів. RegFox є гнучким і багатофункціональним, пропонуючи повний контроль брендингу, конструктор сторінок подій, додаток для реєстрації відвідувачів, CRM для реєстрантів, миттєве фінансування та багато іншого. Відвідайте наш веб-сайт RegFox.com/features, щоб переглянути всі функції. Якщо вас засмучують дорогі та незграбні системи реєстрації, вам сподобається, як RegFox дає вам змогу контролювати весь процес реєстрації. RegFox пропонує одну платформу з усім необхідним для стимулювання реєстрації, керування реєстрантами та збору даних. Нас люблять понад 60 000 професіоналів із проведення подій, і завдяки п’ятнадцятирічному досвіду ми проведемо вас до найуспішніших і найприбутковіших подій, які ви коли-небудь проводили.
Evite
evite.com
Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!
Echo360
echo360.com
Навчання, натхнення. Залучайте кожного учня будь-де за допомогою найкомплекснішого рішення для запису та потокового відео, керування відеоконтентом, залучення аудиторії, створення контенту та оцінювання. Отримайте натхнення зараз РІЗНІ ВИКЛИКИ, ТІ САМІ ЦІЛІ. Незалежно від того, працюєте ви в освіті, бізнесі чи державі, мінливе навчальне середовище зробило залучення ваших учнів більш складним, ніж будь-коли, і...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — це комплексна платформа для маркетингу та реєстрації подій, яка допомагає організаторам подій створювати фірмові веб-сайти подій, продавати квитки, обробляти платежі, керувати учасниками, рекламувати події в Інтернеті та багато іншого в одному місці. Будь то особиста, гібридна чи віртуальна подія, платформа пропонує повний набір рішень для спрощення процесу планування події. Eventzilla найкраще підходить для: - Конференцій - Подій для учасників - Навчальних заходів - Подій зі збору коштів - Виставок - Подій для користувачів або партнерів - Виїзних шоу - Спортивних подій - Подій для випускників тощо. Відомі функції: - Веб-сайти індивідуальних брендів для подій - Кілька типів реєстрації - Порядок денний подій конструктор із декількома доріжками - Спеціальна реєстраційна форма з умовною логікою - Дизайн бейджів імен - Організація та керування вебінарами, прямими трансляціями чи будь-якими віртуальними подіями - Легка інтеграція із зовнішніми платформами - Автоматизовані списки очікування та схвалення - Налаштування кодів знижок і групових знижок - Керування тезами ( Подання, перевірка та затвердження) - Друк бейджів з іменами (з можливістю налаштування) - Розміщення в готелі - Мережевий додаток для відвідувачів - Кіоск самообслуговування (доступно для пристроїв iOS і Android)
Regpack
regpack.com
Regpack — це провідна платформа для реєстрації та оплати клієнтів, якій довіряють понад 7000 організацій у всьому світі. Regpack дозволяє вам контролювати повний життєвий цикл вашого бізнесу, від реєстрації до відвідування, інтегрованих онлайн-платежів і інструментів звітності для всієї вашої команди. Ми пропонуємо обробку платежів від 2,1%, простий інтерфейс, потужні бізнес-інструменти, і все це за доступною щомісячною ціною. Почніть сьогодні та подивіться на результати нашого провідного комплексного рішення для керування клієнтами.
StreamAlive
streamalive.com
Збільште залучення аудиторії за допомогою інтерактивних інструментів і показників у реальному часі. Працює з особистими сеансами, гібридними сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live тощо. StreamAlive допомагає доповідачам залучати свою аудиторію до всіх форм живих сеансів. Продукт StreamAlive SaaS — це платформа розмовних презентацій на основі ШІ. Це допомагає значно підвищити залученість аудиторії та результати під час презентацій та інших живих сеансів, як онлайн, так і особисто. Оживіть свої прямі трансляції, командні зустрічі та вебінари за допомогою StreamAlive. Ваша аудиторія бере участь у чаті! StreamAlive перетворює чат на візуалізацію в режимі реального часу — хмари слів, опитування, карти світу, думки, посилання, запитання та відповіді тощо. Ми допоможемо вам відстежувати, підвищувати та конвертувати залучення, щоб перевести вашу аудиторію з нудьгуючих на вражені.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay — це інструмент планування виставок, управління проектами та співпраці для менеджерів виставок, експонентів і команд заходів.
POSH
posh.vip
Маркетинг подій став простим. POSH надає організаторам заходів набір інструментів для керування будь-якими подіями.
Meetaway
meetaway.com
Meetaway — це платформа для віртуальних подій, яка дозволяє організаторам подій легко та просто об’єднувати аудиторію, спілкуватися та будувати значущі стосунки. Meetaway допомагає вашим відвідувачам познайомитися з людьми, яких вони хочуть зустріти. Під час організації події організатори можуть встановити відповідні критерії, які відображатимуть цілі вашої події та аудиторію, а учасники також можуть повідомити Meetaway, з ким конкретно вони хочуть зустрітися (або вони хочуть уникнути). Meetaway збирає цю інформацію, підбирає найкращі відповідники та автоматично чергує учасників для серії бесід 1:1. Взаємодія з користувачем є лінійною та бездоганною, а процес налаштування інтуїтивно зрозумілий та простий. За допомогою Meetaway ви можете проводити автономні мережеві заходи або включати їх як частину більшої віртуальної події чи конференції. Учасники віддають перевагу нетворкінгу на Meetaway, ніж особистому спілкуванню – приходьте і дізнайтеся чому!
Perfect Venue
perfectvenue.com
Розпочніть БЕЗКОШТОВНУ ПРОБНУ ВЕРСІЮ сьогодні на PerfectVenue.com! Кредитна картка не потрібна. Perfect Venue допомагає незалежним ресторанам, гостинним групам і всім типам закладів, надаючи просту у використанні та доступну систему, яка спрощує процес продажу подій. Perfect Venue дозволяє нашим клієнтам легко збирати потенційних клієнтів, надсилати пропозиції, керувати доступністю, генерувати BEO та приймати платежі в одному місці.
streamGo
streamgo.events
Streamgo є провідним постачальником онлайн -заходів, що спеціалізуються на вебінарах, віртуальних заходах, гібридних заходах та подкастах у Великобританії, Європі та у всьому світі. Він співпрацював з низкою клієнтів, від провідних фінансових установ до міжнародних видавців, допомагаючи бізнесу будь-яких розмірів покращувати залучення та рентабельність їхніх заходів зі своєю багатою та безпечною платформою.
Grupio
grupio.com
Grupio дає змогу професіоналам із проведення заходів мобілізувати свої заходи та конференції, покращуючи враження від відвідувачів і сприяючи зростанню обізнаності в соціальних мережах.
Vevox
vevox.com
Vevox — це платформа опитування в режимі реального часу та анонімних запитань і відповідей для залучення співробітників. Наші користувачі Trustpilot, G2 і Capterra оцінили номер 1. Vevox робить віртуальні та гібридні зустрічі неможливими, надаючи учасникам, де б вони не були, можливість мати рівну думку. Учасники можуть вільно взаємодіяти за допомогою програми Vevox, щоб відповідати на опитування або брати участь у запитаннях і відповідях на своїх смартфонах чи ноутбуках. Надати своїм співробітникам можливість висловитися та почути їхні відгуки ще ніколи не було так просто. Що робить його таким хорошим? Vevox — це найбільш інтуїтивно зрозуміла технологія залучення співробітників із зручними функціями, які були налаштовані у співпраці з такими ж клієнтами, як і ви. Користувачі Vevox кажуть, що їхні гібридні комунікаційні зустрічі трансформувалися. Початок роботи швидкий і простий, і платформа може працювати незалежно як окремий інструмент або легко інтегруватися з вашою наявною технологією зустрічей, включаючи Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint та інші технології, пропонуючи універсальне рішення для проведення успішних і захоплюючих гібридних зустрічей. . Зробіть свої зустрічі більш інтерактивними, демократичними – і веселішими!
Zuddl
zuddl.com
Zuddl-краща платформа управління подіями для маркетологів подій B2B та організаторів конференції для проведення особистих, віртуальних та гібридних подій. Зуддл був побудований з нуля, щоб ідеально задовольнити кожен корпус. Замість того, щоб використовувати 8-10 різних інструментів та платформ для запуску однієї події до кінця, використовуйте Zuddl для управління своїми особистими, віртуальними та гібридними програмами подій та вебінарами з однієї платформи. Чому Zuddl: * Зосередьтеся на гнучкості Оживайте свою подію в життя з нескінченним контролем над брендингом, налаштуванням та робочими процесами - від реєстрації та квитків до мобільного додатка для учасників. Немає нічого, що ви не можете налаштувати свої потреби. * Більше партнера, менше постачальника Правильно, щоб отримати свою подію, вимагає більше, ніж просто передплата на платформу подій. Ми це отримуємо. І це відображається в нашій дорожній карті цін, підтримки та продукції. * Орієнтований на результат Готові до використання інформаційних панелей доходу, налаштованих сповіщень та інтеграції з Marketo, HubSpot, SFDC тощо, які роблять звітність дуже простою. Zuddl довіряють такі компанії, як стек, комерція, ракетна провулок, serviceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Leaders Partnershi
Eventene
eventene.com
Eventene-це всеосяжна система управління подіями для створення, організації та запуску всіх своїх подій на одній платформі. Незалежно від того, що ваші події є особистими, віртуальними чи гібридними, Eventen забезпечує ... показати більше його найсучаснішого, гнучкого та масштабованого рішення.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це ваша універсальна платформа автоматизації маркетингу! Простий у використанні, але неймовірно потужний. На нашій платформі ви знайдете інструменти для автоматизації маркетингу Маркетинг електронною поштою Управління подіями Опитування та оцінки Цільові сторінки Мобільні програми Мобільний маркетинг
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