Програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки - Росія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування подіями використовується для керування подіями, конференціями, виставками та зустрічами професійних організацій. Ці програмні продукти допомагають планувальникам і організаторам подій оптимізувати процес проведення заходу за допомогою інструментів, які керують вибором місця проведення, маркетингом, обробкою платежів, реєстрацією відвідувачів тощо.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте програму Quizizz, щоб дізнатися будь-що будь-де. Ви можете навчатися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях і презентаціях — особисто та дистанційно. Quizizz користується понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, вдома та офісах по всьому світу.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися зі своїми студентами, колегами та клієнтами. Незалежно від того, чи це лекція, семінар чи зустріч, Mentimeter був розроблений для будь-якого типу презентації. Інтеграція Zoom і Teams дозволяє ще легше виділитися у віддаленому та гібридному світі. 1. Створіть презентацію: простий у використанні онлайн-редактор робить створення презентації швидким і легким процесом. Створіть повну колоду слайдів із запитаннями, опитуваннями, вікторинами, слайдами вмісту, хмарами слів тощо. 2. Зв’яжіться зі своєю аудиторією: ваша аудиторія використовує свої смартфони для підключення до презентації, де вони можуть надсилати відповіді. Візуалізація в режимі реального часу допоможе розпочати спілкування, обговорення та дебати незалежно від того, відбувається зустріч онлайн чи особисто. 3. Вчіться на досвіді: після завершення презентації завантажте результати та використовуйте те, що ви навчилися, для покращення на майбутніх зустрічах, заняттях або конференціях.
AhaSlides
ahaslides.com
Усе, що вам потрібно для залучення аудиторії, є тут. І він такий простий у використанні. Залучайте своїх учасників за допомогою живих опитувань. Збирайте найкращі запитання та ідеї від вашої аудиторії. Порадуйте свій клас вікториною. Приверніть повну увагу аудиторії та поставте на сцену виступи рок-зірок. Для реєстрації AhaSlides не потрібна кредитна картка. Безкоштовні користувачі мають необмежену кількість запитань, повний доступ до всіх типів слайдів.
Slido
sli.do
Slido — це найкраща платформа запитань і відповідей і опитування для живих і віртуальних зустрічей і подій. Він пропонує інтерактивні запитання та відповіді, опитування в реальному часі та інформацію про вашу аудиторію.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія, заснована в квітні 2007 року, є онлайн-сервісом для систем реагування в класі та аудиторії. Продукт Poll Everywhere дозволяє аудиторіям і класним кімнатам у більш ніж 100 країнах використовувати мобільні телефони, тим самим «плануючи застарівання» пропрієтарного апаратного реагування, інакше відомого як клікери. У 2008 році компанія зібрала 20 000 доларів венчурного фінансування від Y Combinator.
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найбільш цілеспрямованій роботі. Завдяки неперевершеній потужності, універсальності та інтуїтивності, Wrike є єдиним рішенням для управління роботою, яке коли-небудь знадобиться організації для масштабування, оптимізації та швидкого руху в конкурентному світі. Понад 20 000 щасливих клієнтів живлять своє майбутнє й об’єднуються в Wrike, у тому числі Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens і Tiffany & Co. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.wrike.com.
myQuiz
myquiz.org
Створюйте онлайн-вікторини та інтерактивні презентації, щоб зацікавити аудиторію. Працює на будь-якому пристрої з підключенням до Інтернету. До 100 000 учасників
Echo360
echo360.com
Навчання, натхнення. Залучайте кожного учня будь-де за допомогою найкомплекснішого рішення для запису та потокового відео, керування відеоконтентом, залучення аудиторії, створення контенту та оцінювання. Отримайте натхнення зараз РІЗНІ ВИКЛИКИ, ТІ САМІ ЦІЛІ. Незалежно від того, працюєте ви в освіті, бізнесі чи державі, мінливе навчальне середовище зробило залучення ваших учнів більш складним, ніж будь-коли, і...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro пропонує повне програмне забезпечення для онлайн-опитувань, яке допоможе вам збирати дані та виконувати як кількісний, так і якісний аналіз за допомогою одного інструменту. Просте у використанні програмне забезпечення містить продукти для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань, опитувань, тестів і вікторин. QuestionPro містить 350+ безкоштовних шаблонів опитувань і понад 40 типів питань, 15+ типів логіки та широкий спектр звітів про опитування. Він пропонує інструменти для зв’язку з респондентами через електронну пошту, вбудовані спливаючі вікна, SMS, QR-код і канали соціальних мереж. Його офлайн-мобільний додаток дозволяє збирати дані від учасників навіть у регіонах з обмеженим або відсутнім підключенням до Інтернету. Ви можете брендувати свої опитування за допомогою спеціальних тем, логотипів, кольорів тощо. Його готові та спеціальні теми дозволяють створювати фірмові опитування з вашим логотипом, кольорами, шрифтами тощо. Інформаційна панель звітів у реальному часі дає швидкий огляд ефективності опитування разом із функціями для більш детального вивчення. Він пропонує понад 40 звітів як для кількісних, так і для якісних даних, які можна експортувати в стандартні формати, такі як PDF, Word, SPSS і Excel. Опитування QuestionPro відповідають нормам конфіденційності та безпеки даних, таким як GDPR, ISO 27001, HIPAA та багатьом іншим. Він підтримує інтеграцію з понад 20 додатками сторонніх розробників, включаючи CRM, автоматизацію маркетингу та інструменти продуктивності. Найкраще те, що команда підтримки клієнтів доступна 24 години на добу, щоб гарантувати успіх вашого проекту! Маючи понад 10 мільйонів користувачів у 100 країнах, компанія надає програмне забезпечення для опитування компаніям зі списку Fortune 100, науковим установам, малим підприємствам та окремим дослідникам протягом понад 20 років. Спробуйте обліковий запис Essentials зараз. Він безкоштовний на все життя, не потребує кредитної картки та має понад 80 функцій — найвищий показник у галузі програмного забезпечення для опитувань!
StreamAlive
streamalive.com
Збільште залучення аудиторії за допомогою інтерактивних інструментів і показників у реальному часі. Працює з особистими сеансами, гібридними сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live тощо. StreamAlive допомагає доповідачам залучати свою аудиторію до всіх форм живих сеансів. Продукт StreamAlive SaaS — це платформа розмовних презентацій на основі ШІ. Це допомагає значно підвищити залученість аудиторії та результати під час презентацій та інших живих сеансів, як онлайн, так і особисто. Оживіть свої прямі трансляції, командні зустрічі та вебінари за допомогою StreamAlive. Ваша аудиторія бере участь у чаті! StreamAlive перетворює чат на візуалізацію в режимі реального часу — хмари слів, опитування, карти світу, думки, посилання, запитання та відповіді тощо. Ми допоможемо вам відстежувати, підвищувати та конвертувати залучення, щоб перевести вашу аудиторію з нудьгуючих на вражені.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — це перший інструмент для створення презентацій штучного інтелекту, який піклується про вміст, дизайн та інтерактивність. Це платформа, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні презентації в 10 разів швидше, ніж створювати їх вручну. Платформа працює на основі передової моделі машинного навчання, яка генерує унікальний контент і не повторюється. Він містить інтерактивні запитання для залучення аудиторії та пропонує варіанти для кількох мов. Він також сертифікований GDPR та ISO 27001, що забезпечує оптимальний захист даних. Він також містить низку функцій, включаючи надбудову PowerPoint, програму Microsoft Teams, параметри брендингу, професійні послуги для проведення заходів тощо. Користувачі можуть розпочати, описавши свою тему, ввівши деталі презентації та аудиторії, а ШІ створить інтерактивність, дизайн і вміст. Він також забезпечує надихаючі візуальні елементи та графіку, які допомагають створювати чудові презентації.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — це перша в світі хмара Event Experience Cloud (EXC), створена, щоб допомогти людям об’єднуватися з будь-якого місця. Понад 6500 компаній використовують Airmeet, щоб розвивати свій бренд і доходи завдяки захоплюючим враженням і змістовному зв’язку. Airmeet підтримує всі формати заходів, включаючи конференції, вебінари, зустрічі, семінари, ратуші, ярмарки вакансій, виставки тощо. Такі бренди, як ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, Університет Торонто щомісяця проводять тисячі заходів на Airmeet по всьому світу. Ось що говорять про нас деякі з наших клієнтів: «Завдяки Airmeet ми можемо створювати та проводити захоплюючі та приголомшливі події, які подобаються нашим клієнтам. Як наслідок, кількість відвідувачів на наших заходах майже вдвічі вища, ніж у середньому по галузі, і це допомогло збільшити конверсії продажів на 600%, — сказав Дарріл Прайл, директор з маркетингу Agorapulse.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події в інші показники продажів і маркетингу своєї організації, що дає змогу вимірювати ефективність подій, прискорювати конвеєр і підтверджувати рентабельність інвестицій.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — це інструмент для взаємодії з вашою аудиторією. Це спрощує сеанси запитань і відповідей, опитування в реальному часі та зустрічі, включаючи загальні зустрічі та зустрічі в ратушах. Його функції, як-от запитання та відповіді в прямому ефірі, голосування, рейтинг і хмари слів, є інтуїтивно зрозумілими та стимулюють участь. Інструмент також містить помічник зі штучним інтелектом, що полегшує створення опитувань і генерування ідей. Особливо для робочих зустрічей Feedbeo гарантує, що кожен може взяти участь і зробити свій внесок. Цей комплексний підхід є ключовим для збору цінної інформації та прийняття кращих рішень. Легкість створення онлайн-опитувань за допомогою Feedbeo дозволяє доповідачам зосередитися на своєму вмісті, а не орієнтуватися в складному програмному забезпеченні. Його зручний дизайн не потребує попереднього навчання, що забезпечує негайне та безпроблемне використання. Перегляд для керування вашими опитуваннями та перегляд для їх представлення аудиторії працюють як чарівний зв’язок. Це вирішує давню проблему інтеграції онлайн-опитування в інше програмне забезпечення для презентацій, усуваючи потребу в інтеграції.
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки в 1,9 мільярда доларів. Monday.com отримав нагороду Webby Award 2020 за продуктивність у категорії «Додатки, мобільні та голосові зв’язки».
Breakroom
breakroom.net
Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’язку, співпраці та спілкування. Віддалений не обов’язково означає видалений – створіть світ, частиною якого люди хочуть бути. Передова платформа Metaverse від Breakroom наповнена потужними функціями та функціями, які роблять неможливе можливим. Це полегшує вам миттєве створення та налаштування власного фірмового віртуального світу, який підходить для всіх типів залучення аудиторії. Від цифрових робочих просторів, конференцій і віртуальних класів до кінофестивалів, презентацій книг і соціальних заходів, Breakroom дає вам гнучкість, щоб зробити все це. Ви навіть можете створити магазин електронної комерції, пов’язаний із вбудованим маркетплейсом, за лічені хвилини, де ви матимете доступ до тисяч 3D-активів, або можете монетизувати власні. Повністю настроюване 3D-середовище Breakroom забезпечує нескінченний творчий потенціал для створення вашого світу саме таким, яким ви його бачите. А наш Unity SDK надає вам необмежені можливості для налаштування, полегшуючи завантаження власних регіонів, вмісту, ігор або будь-яких інших 3D-активів, розроблених вашою командою. РІШЕННЯ ІММЕРСІЙНИЙ ДОСВІД: від кінофестивалів і показів мод до презентацій книг і мережевих подій – усе можливо з Breakroom. Залучайте людей до цифрової сфери за допомогою захоплюючого досвіду бренду, який надихає аудиторію на взаємодію. У вас є порожнє полотно, щоб створювати все, що завгодно – віртуальний світ – це ваша устриця. DIGITAL HQ Переосмисліть віддалену роботу з повністю настроюваним віртуальним робочим місцем. Функції включають кімнати для переговорів, офіси, аудиторії та соціальні простори, де співробітники можуть спілкуватися та спілкуватися разом. Завдяки спільному доступу до екрана та веб-камери, білим дошкам і інструментам обміну повідомленнями ваш цифровий штаб стане центром спільної діяльності. ВІРТУАЛЬНІ ПОДІЇ Платформа для віртуальних подій, яка дозволяє вам спілкуватися з аудиторією абсолютно по-новому. Подолайте розрив між фізичними й онлайн-подіями за допомогою рішення для 3D-віртуальних подій для конференцій, мережевих заходів, виставок тощо, створюючи унікальний і захоплюючий цифровий досвід для залучення вашої аудиторії. ВІРТУАЛЬНИЙ КЛАС Оживіть дистанційне навчання за допомогою захоплюючого та настроюваного віртуального класу Breakroom. 3D-клас, де учні можуть співпрацювати та брати участь у реальному часі, незалежно від місця розташування. Створіть по-справжньому інтерактивний досвід навчання за допомогою вбудованих інструментів для співпраці та оцінювання, щоб учні були мотивованими та залученими.
BlipCut
blipcut.com
Створюйте генеративні відео ШІ на Discord абсолютно безкоштовно! Плавно перетворюйте свій текст на захоплюючі відео, переосмислюйте свою розповідь і покращуйте візуальні враження за допомогою нашого найсучаснішого генератора відео зі штучним інтелектом, такого як Sora OpenAI.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji поєднує залучення аудиторії та проведення зустрічей в одній програмі. Дозволяючи вам презентувати будь-що та залучати всіх без будь-яких незручних переходів чи непорушних дій. MeetMoji працює на будь-якій платформі для онлайн-конференцій, яка підтримує спільний доступ до екрана, особисту зустріч або обидва одночасно.
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв тести, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення користувачів.
Vevox
vevox.com
Vevox — це платформа опитування в режимі реального часу та анонімних запитань і відповідей для залучення співробітників. Наші користувачі Trustpilot, G2 і Capterra оцінили номер 1. Vevox робить віртуальні та гібридні зустрічі неможливими, надаючи учасникам, де б вони не були, можливість мати рівну думку. Учасники можуть вільно взаємодіяти за допомогою програми Vevox, щоб відповідати на опитування або брати участь у запитаннях і відповідях на своїх смартфонах чи ноутбуках. Надати своїм співробітникам можливість висловитися та почути їхні відгуки ще ніколи не було так просто. Що робить його таким хорошим? Vevox — це найбільш інтуїтивно зрозуміла технологія залучення співробітників із зручними функціями, які були налаштовані у співпраці з такими ж клієнтами, як і ви. Користувачі Vevox кажуть, що їхні гібридні комунікаційні зустрічі трансформувалися. Початок роботи швидкий і простий, і платформа може працювати незалежно як окремий інструмент або легко інтегруватися з вашою наявною технологією зустрічей, включаючи Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint та інші технології, пропонуючи універсальне рішення для проведення успішних і захоплюючих гібридних зустрічей. . Зробіть свої зустрічі більш інтерактивними, демократичними – і веселішими!
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse є лідером ринку з надання потужної, гнучкої інтерактивної платформи для опитувань, запитань і відповідей, опитувань, розіграшів та інших інструментів залучення аудиторії.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — це веб-платформа, яка дає вам можливість проводити живі змагання для кількох гравців. - Немає необхідності завантажувати програму, вона може бути легко доступна з усіх мобільних і настільних пристроїв. - Спеціальна функція брендування, щоб підкреслити та зробити ваш бренд особливим. - Гейміфіковані сценарії для вікторини створюють незабутні враження для учасників - Забезпечує розважальне рішення для найму персоналу, навчання, маркетингових стратегій і багато іншого.
Virbela
virbela.com
Virbela створює захоплюючі віртуальні світи для віддаленої роботи, навчання та подій. Місія Virbela, заснована в 2012 році командою поведінкових психологів, полягає в тому, щоб допомогти організаціям і людям процвітати у віддаленому майбутньому. Завдяки захоплюючим 3D-просторам, які є глибоко соціальними та спільними, Virbela оживляє ділові та особисті враження онлайн, водночас дозволяючи віддаленим командам бути більш зв’язаними та продуктивними. Virbela належить eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). Щоб ознайомитися з нашими віртуальними офісами, аудиторіями, приміщеннями для проведення заходів тощо, відвідайте Virbela.com і слідкуйте за нами в Twitter і LinkedIn.
Evite
evite.com
Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!
LineUpr
lineupr.com
LineUpr — це провідне рішення для додатків для проведення заходів, яке дає змогу організаторам заходів створювати персоналізовані та захоплюючі додатки для своїх подій, які працюють у гібридному форматі подій на місці або в Інтернеті. Завдяки зручному інтерфейсу та широким можливостям налаштування LineUpr дозволяє організаторам заходів легко розробляти та керувати додатками для проведення заходів без будь-яких технічних знань. Платформа пропонує оновлення в реальному часі, гарантуючи, що учасники матимуть під рукою найновішу інформацію. LineUpr також надає потужні функції залучення відвідувачів, включаючи опитування, опитування в реальному часі та мережеві функції, сприяючи взаємодії та збираючи цінні відгуки. Крім того, рентабельні тарифні плани LineUpr роблять його привабливим вибором для заходів будь-якого масштабу. Відвідайте наш веб-сайт (https://lineupr.com) або просто зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як LineUpr може підвищити якість вашого заходу та спростити спілкування між організаторами та відвідувачами. Ось 5 аргументів, чому вам варто розглянути LineUpr як наступне рішення для програми для проведення заходів: 1. Зручний інтерфейс: LineUpr відомий своїм інтуїтивно зрозумілим і зручним інтерфейсом, що полегшує організаторам заходів створення та керування своїми програмами для проведення заходів без потреба в широких технічних знаннях або навичках кодування. Якщо ви організовуєте багато подій, ви можете легко дублювати старі події або повторно використовувати існуючий вміст із старіших програм, що економить багато часу. 2. Параметри налаштування: Платформа пропонує широкий спектр параметрів налаштування, що дозволяє організаторам адаптувати програму події відповідно до своїх конкретних потреб. Це включає можливість створювати макети додатків, додавати розклади подій, профілі доповідачів, інтерактивні карти та інший відповідний вміст. 3. Оновлення та сповіщення в реальному часі: LineUpr дозволяє організаторам оновлювати програму події в реальному часі, гарантуючи, що учасники завжди матимуть найновішу інформацію під рукою. Він також пропонує повідомлення про публікації, що дозволяє організаторам надсилати важливі оголошення та оновлення безпосередньо користувачам програми. 4. Функції залучення відвідувачів: Платформа пропонує функції для підвищення залучення відвідувачів, такі як опитування, опитування в реальному часі та мережеві функції. Ці функції можуть допомогти полегшити взаємодію між учасниками та зібрати цінні відгуки. Учасники можуть спілкуватися в чаті, обмінюватися контактними даними або призначати зустрічі один з одним. 5. Економічна ефективність: модель ціноутворення LineUpr розроблена таким чином, щоб бути економічно ефективною, особливо для невеликих заходів або організацій з обмеженим бюджетом. Він пропонує різні тарифні плани залежно від розміру та тривалості події, забезпечуючи гнучкість для різних типів заходів. Створення програми для проведення заходів лише за кілька сотень доларів дає їй одне з найкращих у галузі співвідношення ціни та якості. LineUpr використовується тисячами організаторів заходів у всьому світі! Ви можете просто спробувати, створивши безкоштовний обліковий запис на https://lineupr.com. Не соромтеся зв’язатися з нами, і ми з радістю надамо вам демонстрацію та відповімо на всі ваші запитання!
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід — це все! Goosechase, спочатку натхненний пошуками сміттярів, — це платформа інтерактивного досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям і школам залучати, активізувати та навчати свої спільноти. Goosechase, створений онлайн, але в який грають у реальному світі, оживляє спільноти за допомогою цікавих інтерактивних завдань, призначених для підтримки організацій. Інтуїтивно зрозуміла платформа дозволяє легко зробити повторюваний, веселий і позитивний вплив на будь-яку спільноту. З моменту появи в Канаді в 2011 році Goosechase забезпечив сотні тисяч глобальних командотворення, тренінгів, збору коштів, освітніх, туристичних і розважальних заходів.
Glue Up
glueup.com
Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, управління проектами, управління навчанням, опитування, фінанси та інші інструменти продуктивності. Хмарні рішення Glue Up постачаються з двома мобільними додатками – одним для організацій, а іншим для їхніх спільнот. Рішення ідеально підходять для асоціацій, торгово-промислових палат, організаторів заходів і всіх членських організацій, які бажають краще служити своїм громадам, навіть якщо не завжди можливо зустрітися особисто. Після пандемії 2020 року Glue Up також оснащений розширеними функціями взаємодії, такими як Speed Networking, рішення для залучення спільноти або рішення для вебінару.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в 2006 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, відкрила свій перший міжнародний офіс у Сполученому Королівстві в 2012 році. Тепер компанія має місцеві офіси в Нашвілл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублін, Берлін, Мельбурн, Мендоса, Мадрид і Сан-Паулу. Компанія вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу 20 вересня 2018 року під тикером EB.
Groupize
groupize.com
Groupize — найкраще рішення для сучасного управління нарадами. Завдяки зручній у користуванні комплексній платформі, розробленій для груп, зустрічей і подій будь-якого розміру, Groupize об’єднує подорожі, витрати та дотримання нормативних вимог, забезпечуючи чудовий досвід для планувальників і відвідувачів. Підтримуючи зустрічі будь-якого розміру, Groupize централізує планування та організацію, логістику подорожей, управління витратами та обов’язки на одній зручній платформі, якою легко користуватися кожен. Незалежно від того, чи це конференції, продажі за межами підприємства, зустрічі невеликих компаній, тренінги та навчальні ретрити, підбір персоналу та поїздки гостей, проекти та поїздки екіпажу, Groupize охоплює широкий спектр випадків використання, щоб компанії могли консолідувати керування своїми зустрічами в одному місці. Хмарна платформа автоматизує та оптимізує логістику корпоративних зустрічей і планування подій, заощаджуючи час команди, щоб зосередитися на найважливішому, від підбору джерел до керування учасниками та реєстрації до відстеження обов’язків догляду та інтегрованого бронювання подорожей. Завдяки простому ціноутворенню на основі SaaS, настроюваним планам і централізованим відображенням витрат Groupize допомагає компаніям припинити перевитрати на зустрічі, сприяючи як економії коштів, так і оптимізації ресурсів для перевантажених команд. Для учасників зустрічі Groupize пропонує сучасну, зручну для споживача програму, яка спрощує реєстрацію, бронювання подорожей і участь у їхніх подіях, сприяючи кращій участі. Безпроблемна двостороння інтеграція з Concur Travel and Expense гарантує, що клієнти фіксують свої заощадження за програмою подорожей, адмініструють політику та автоматизують комплексне відстеження витрат.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker надає B2B-організаціям одне з найповніших комплексних програмних засобів для керування подіями (EMS) і команду експертів, присвячених масштабуванню залучення. Наша платформа надає учасникам можливість спілкуватися та взаємодіяти багатьма значущими способами не лише до, під час і після кожної вашої події, але й протягом року. Незалежно від того, чи керуєте ви корпоративними заходами, виставками чи громадськими зборами, ми допоможемо вам оптимізувати організацію багатьох подій, максимізуючи залучення. **Ключові цифри** - 3 м+ користувачів - 2300 подій, керованих на платформі в 2022 р. - 500+ клієнтів - 60 співробітників - 14 років досвіду
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — це інтерактивне програмне забезпечення для презентацій, яке допомагає вам спілкуватися з аудиторією під час ділових зустрічей, конференцій, семінарів тощо в режимі онлайн або в прямому ефірі.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja дозволяє створювати, проводити та ділитися вебінарами без жодних турбот. Почніть сьогодні та створіть свій перший вебінар за 10 секунд.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — це маркетингова платформа наступного покоління, створена з нуля для збору, аналізу та використання безпрецедентної кількості даних для значно кращих подій і конференцій. Будучи справжньою платформою SaaS, RainFocus спрощує реєстрацію подій, керування контентом, активацію експонентів і роботу на місці за допомогою єдиної інформаційної панелі. Економте час, підвищте зацікавленість і максимізуйте цінність кожної події.
Run The World
runtheworld.today
Run The World допомагає вам проводити віртуальні конференції, переговори та щасливі години. Створюйте цікаві онлайн-події, щоб навчати, спілкуватися та створювати спільноту. Почніть безкоштовно!
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass — це перше наскрізне рішення для керування подіями, яке забезпечує безпечність, розумність та ефективність подій.
run.events
run.events
run.events — це глобальне програмне забезпечення для управління підприємством SaaS на основі штучного інтелекту для професійних організаторів подій і конференцій. Рішення розроблено таким чином, щоб його було легко налаштувати та використовувати, хмарну платформу керування подіями, яка містить можливості корпоративного керування та компоненти керування подіями з потужним мобільним додатком, доступним на всіх сучасних платформах. Платформа дозволяє клієнтам створювати цінні особисті враження, розвивати впливові спільноти та розширювати свої бренди, одночасно надаючи послуги з пошуку подій, реєстрації, маркетингу подій, управління подорожами, сканування потенційних клієнтів та звітів про рентабельність інвестицій. Справедливо припустити, що run.events стане єдиним програмним рішенням, необхідним для ведення вашого бізнесу.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — це програмне забезпечення для організації подій, створене каліфорнійською компанією Jolly Technologies. Він призначений для всіх типів заходів (конференції, збори коштів, зустрічі, виставки, тренінги, семінари) будь-якого масштабу. За допомогою настільної платформи та мобільних додатків організатори подій можуть створювати веб-сайти подій із профілями доповідачів і додавати інформацію про порядок денний, реєструвати учасників, проводити опитування, надсилати та відстежувати запрошення, друкувати значки подій.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — це єдина платформа для проведення заходів, яка створює спільноту та сприяє спілкуванню! Гейміфікуйте свою подію, підключайтеся за допомогою штучного інтелекту, спілкуйтеся з відвідувачами чи персоналом.
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефективної онлайн-реєстрації, потужного маркетингу подій та інструментів керування подіями, що економлять час. Whova вигравала нагороду Event Technology Award 5 років поспіль. Серед клієнтів Whova є American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американська маркетингова асоціація, Гарвардський університет, NASA, а також незліченна кількість інших організацій із понад 100 країн. Whova провела понад 50 000 особистих і віртуальних/гібридних конференцій, включаючи заходи асоціацій, освітні заходи, урядові заходи, корпоративні заходи, торгові виставки, виставки та громадські збори.
Watchity
watchity.com
Watchity — це найповніша корпоративна відеоплатформа для створення професійно виглядаючого аудіовізуального контенту та онлайн-подій із чудовим візуальним та інтерактивним досвідом, який допоможе вам виділитися з-поміж інших, максимально залучити аудиторію та покращити результати ваших стратегій контенту. Конкурентна перевага Watchity полягає в його унікальному та комплексному поєднанні керованих даними можливостей керування подіями та контентом, створення професійного відео в прямому ефірі та на вимогу, багатоканального розповсюдження в Інтернеті, інтранеті та соціальних мережах, а також залучення аудиторії та інтерактивність. Watchity пропонує спеціальні рішення для вебінарів та інтерактивних подій, потокової передачі в соціальних мережах, а також запису та редагування відео, які підвищують рівень контенту та перетворюють його на незабутні враження, щоб пробудити більше емоцій у аудиторії та зміцнити позиціонування бренду. ** СОЦІАЛЬНЕ ВІДЕО - створюйте контент і події для соціальних мереж: - Простота та швидкість виробництва та розповсюдження живих подій та аудіовізуального контенту. - Телевізійне відео, адаптоване до кожної соціальної мережі, з графіками, сценами, переходами та багато іншого. - Мультипотік у всіх облікових записах соціальних мереж з адаптованими форматами та необмеженою ємністю. - Створюйте кліпи з прямої трансляції та легко діліться ними, не чекаючи завершення трансляції. ** ВЕБІНАРИ ТА ПОДІЇ - створюйте інтерактивні та професійні вебінари та заходи: - Наскрізне керування подіями за допомогою цільових сторінок, реєстрацій, автоматизації електронної пошти, взаємодії та звітності. - Динамічне телевізійне відео з графіками, сценами, переходами та багато іншого. - Безпечна, зручна та інтерактивна кімната для проведення заходів із потоковою трансляцією та керуванням переглядом у форматі FullHD. - Вбудуйте код, щоб інтегрувати кімнату для проведення подій у свій власний веб-сайт або портал і повністю налаштувати її під ваш бренд. ** CONTENT HUB - записуйте, редагуйте та діліться відео для вашого корпоративного порталу: - Завантажуйте свої відео, додавайте теги, класифікуйте в колекції, захищайте їх і публікуйте для своєї аудиторії. - Записуйте відео за допомогою веб-камери та редагуйте їх, додаючи заставки, субтитри, фонову музику тощо. - Вбудовуваний відеоплеєр на базі браузера, з адаптивною багатобітовою потоковою трансляцією та розширеними елементами керування переглядом. - Відеоаналітика для виявлення та аналізу всієї інформації про споживання контенту аудиторією.
EventLink
eventlink.com
EventLink пропонує все: від креативного дизайну та рішень для розробки до управління подіями та програмами, підтримки подорожей, складування, навчання та розробки інструкцій, інтеграції медіа та управління активами.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і вдосконалені функції дизайну, що робить її провідним розробником онлайн-форм для організацій у всьому світі. Він широко використовується для створення платіжних форм, форм для створення потенційних клієнтів, реєстраційних форм, контактних форм, форм заявок тощо.
Planning Pod
planningpod.com
Універсальне програмне забезпечення для організації подій №1 для організаторів подій і місць. Подивіться, як понад 20 тисяч професіоналів заощаджують понад 62 години на місяць і оптимізують процеси та комунікації за допомогою нашого повного програмного забезпечення для онлайн-управління подіями
boothX
boothx.app
У сучасному швидкоплинному діловому світі ефективне управління подіями має важливе значення для того, щоб компанії створювали вражаючі враження та спілкувалися з потенційними клієнтами. З розвитком технологій організатори заходів все більше покладаються на інноваційні інструменти для оптимізації операцій і максимізації прибутку від інвестицій. Одним із таких рішень, яке нещодавно було запущено, є boothX. Ця передова платформа пропонує повний набір функцій, призначених для вимірювання рентабельності інвестицій для заходів або виставок, покращення залучення потенційних клієнтів і зниження витрат. Легке захоплення потенційних клієнтів і керування ними за допомогою програми Lead Retrieval App Одним із найважливіших аспектів будь-якої події є створення потенційних клієнтів. boothX спрощує цей процес, надаючи потужну програму для пошуку потенційних клієнтів, доступну як для iOS, так і для Android. Учасники виставки можуть швидко й без особливих зусиль залучати потенційних клієнтів, скануючи бейджі відвідувачів або візитні картки або вводячи інформацію про них вручну. Це усуває потребу в громіздких паперових методах і гарантує, що жодні потенційні потенційні клієнти не будуть упущені. Відстеження витрат, пов’язаних із подіями Відвідування виставок або заходів часто передбачає значні фінансові інвестиції. Від оренди стендів і транспортних витрат до рекламних матеріалів і персоналу, управління витратами на захід може бути складним завданням. Однак на допомогу приходить boothX із вбудованою функцією відстеження витрат. Платформа дозволяє організаціям легко реєструвати та контролювати витрати, пов’язані з кожною подією. BoothX надає централізовану платформу для керування всіма витратами, пов’язаними з подіями, від відстеження витрат на будівництво стенду до забезпечення громадського харчування та маркетингу. Ця всеохоплююча система відстеження витрат дає можливість компаніям аналізувати свої моделі витрат, визначати можливості економії та приймати обґрунтовані рішення щодо майбутніх подій. Маючи чітке уявлення про свої фінанси, організатори заходів можуть оптимізувати розподіл бюджету та максимізувати віддачу від інвестицій. Запровадження сталого розвитку шляхом зменшення витрат на забезпечення Традиційно заходи часто передбачають виготовлення великої кількості друкованих матеріалів, таких як брошури, флаєри та візитні картки. Однак boothX заохочує більш стійкий підхід, пропонуючи цифрові альтернативи. Експоненти можуть використовувати функцію Collateral (документ) платформи для створення та розповсюдження електронних версій своїх рекламних матеріалів. Зменшивши залежність від друкованих матеріалів, підприємства можуть значно мінімізувати витрати, пов’язані з друком, доставкою та зберіганням. Крім того, цей екологічно чистий підхід узгоджується зі зростаючим глобальним акцентом на сталому розвитку та корпоративній соціальній відповідальності. За допомогою boothX експоненти можуть ефективно продемонструвати свою прихильність до навколишнього середовища, а також заощадити гроші. Миттєвий зв’язок із клієнтами через електронну пошту У сучасну епоху цифрових технологій своєчасне та ефективне спілкування є ключовим для побудови міцних стосунків із клієнтами. boothX усвідомлює це та надає учасникам виставки негайний контакт із потенційними клієнтами за допомогою вбудованої функції електронної пошти.
Joi
joi.events
Ви витрачаєте години на оновлення електронних таблиць і документів вручну під час планування заходів? Якщо відповідь ствердна, то вам потрібен Джой. Joi — це єдине програмне забезпечення для планування заходів, яке може усунути проблеми з електронними таблицями. Унікальна архітектура Joi означає, що ви можете виконувати завдання за лічені хвилини, які зазвичай займають години. Створюйте та діліться своєю програмою чи розкладом, створюйте чудові веб-сайти та програми для проведення заходів, керуйте завданнями, плануйте всі свої дії на сайті та з легкістю співпрацюйте. Усе за таку ціну, яка означає, що ви зароблятимете гроші, використовуючи Joi.
Sparxo
sparxo.com
Створюйте кращі події. Продавайте квитки на своєму сайті. Правильне рішення для продажу квитків на події для розвитку вашого бренду, спільноти та SEO! Також реєстрація та POS!
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — це платформа самообслуговування, яка дозволяє продавати квитки або бронювати ваші події чи заняття, віртуально чи особисто. Зареєструйтеся сьогодні!
Time.ly
time.ly
Програмне забезпечення Timely Event Ticketing — це повнофункціональна веб-система продажу квитків на події. Візьміть під контроль продаж квитків на події. Продавайте квитки онлайн і в касах як на віртуальні, так і на особисті заходи. - збільшити відвідуваність веб-сайту та підняти свій бренд за допомогою рішення white-label, яке дозволяє вам відповідати за брендинг вашої події. - підтримує всі види заходів, такі як мистецтво, музика, спорт і туризм. - сумісний з будь-яким типом місця проведення подій: театри, музеї, місцеві пам'ятки, фестивалі тощо. - простий у налаштуванні, освоєнні та використанні. - зручний для мобільних пристроїв. - простий і безпечний розрахунок. - звітність та аналітика в реальному часі.
Skedda
skedda.com
Skedda є провідною глобальною платформою для управління робочими столами та гібридною робочою платформою, яка обслуговує понад 12 000 клієнтів і майже два мільйони користувачів, включаючи IBM, Siemens, Mercedes-Benz і Гарвардський університет. Ми визначаємо майбутнє досвіду роботи на робочому місці, допомагаючи компаніям розробляти значущі, безперебійні, повністю інтегровані досвіди та взаємодію співробітників у гібридному робочому місці. Skedda інтегрується з Microsoft365, Google Workspace тощо та отримала нагороди від G2, Capterra та SoftwareAdvice.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — це SaaS-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримує підібрані презентації в масштабі. Організації можуть безперешкодно запрошувати аудиторію за вибором до регулярних, персоналізованих зв’язків 1:1 або групових зв’язків, а Orbiit обробляє всі комунікації, зіставлення, планування, збір відгуків і аналітику. Провідні компанії та спільноти (наприклад, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association тощо), які використовують Orbiit, повідомляють про 87 NPS, відчутні результати для учасників і високу рентабельність інвестицій у ці зв’язки.
VeeSpaces
veespaces.com
Виставковий набір Виставлятися стало легко! Виставлятися на виставках? Спробуйте VeeSpaces Digital Exhibition Kit. Створюйте значки з власними QR-кодами для обміну інформацією. Отримайте мобільні програми для захоплення потенційних клієнтів та інтеграції. Створюйте презентації продуктів 3D, VR і AR, щоб покращити враження від покупців. Тримайте свій стенд активним навіть після події 24*7*365. Повторно використовуйте його для наступних подій. Корисно для компаній/професіоналів, які беруть участь у виставках, організаторів заходів!
Regpack
regpack.com
Regpack — це провідна платформа для реєстрації та оплати клієнтів, якій довіряють понад 7000 організацій у всьому світі. Regpack дозволяє вам контролювати повний життєвий цикл вашого бізнесу, від реєстрації до відвідування, інтегрованих онлайн-платежів і інструментів звітності для всієї вашої команди. Ми пропонуємо обробку платежів від 2,1%, простий інтерфейс, потужні бізнес-інструменти, і все це за доступною щомісячною ціною. Почніть сьогодні та подивіться на результати нашого провідного комплексного рішення для керування клієнтами.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — це найпростіша платформа для керування, просування та продажу квитків на вашу подію. Програмне забезпечення для реєстрації подій Ticketbud дозволяє вам налаштувати та продати квитки менш ніж за 5 хвилин. Наш внутрішній процесор надає вам щоденні виплати, а це означає, що вам більше не потрібно чекати закінчення події, щоб отримати виплату! Нарешті, наша команда з питань взаємодії з клієнтами може допомогти вам у всьому, що вам може знадобитися.
Big Tickets
bigtickets.com
Проста у використанні, але потужна платформа для керування, проведення та розвитку подій. Наше програмне забезпечення для продажу квитків на події надає повну платформу з функціями, орієнтованими на маркетинг, грошові потоки та аналітику. Ми невтомно працювали над розробкою єдиного рішення для всіх подій. Сьогодні Big Tickets є платформою для тисяч організацій, включаючи Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. і Big Green Egg.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Зробіть свої зустрічі та вебінари власними – позначте білими мітками та налаштуйте бренд для всіх комунікацій вашої організації. Оптимізуйте та спростіть онлайн-зустрічі, презентації та вебінари. Немає потреби в кількох платформах або окремих облікових записах – усе це можна зробити в Cloudpresenter. Обмін вмістом, спільні презентації, опитування, розподіл ролей, дошка, чат, запитання та відповіді, аналітика, кімнати для сеансів, реєстрація – усе, що потрібно для успішних зустрічей, вебінарів і презентацій.
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