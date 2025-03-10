Програмне забезпечення для комунікації співробітників - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для зв’язку зі співробітниками налаштовує та надає внутрішні комунікації, такі як інформаційні бюлетені, блоги, стрічки новин та оновлення в межах компанії. Часто інформація в інформаційних бюлетенях для співробітників актуальна не для всіх, що призводить до відсторонення від оновлення керівництва. Це програмне забезпечення дозволяє керівникам компаній сегментувати повідомлення на основі відділу, місця розташування та посади, забезпечуючи доречність повідомлень для одержувачів. Крім того, він підтримує різні пристрої, дозволяючи керівництву адаптувати методи доставки, що підвищує ймовірність залучення співробітників до контенту. Ці комунікаційні функції часто інтегровані в ширші платформи підтримки співробітників і поєднані з такими інструментами, як залучення співробітників і програмне забезпечення для захисту інтересів співробітників. Хоча програмне забезпечення інтрамережі співробітників може включати деякі комунікаційні функції, зазвичай йому не вистачає можливостей глибокої персоналізації та відстеження залучення, як у спеціальному програмному забезпеченні для спілкування співробітників.
Запит на новий застосунок
Socxly
socxly.com
Socxly - це набір інструментів для органічного маркетингу у соціальних мережах, який допомагає оптимізувати обмін вмістом та стежити за його ефективністю.
Poppulo
poppulo.com
Poppulo - це додаток для гібридного робочого місця, який спрощує бронювання робочих столів, управління офісом та комунікацію між працівниками.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe - платформа для створення інтерактивного мікронавчання, яка дозволяє розробляти та аналізувати навчальні програми для підготовки та навчання команд.
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast-це провідний, передуючий комунікаційний набір працівників. На відміну від існуючих мобільних рішень, орієнтованих на електронну пошту або платформи, Broadcast об'єднує існуючі канали Comms Comms для забезпечення сучасного досвіду працівників. Співробітники можуть отримувати цільові комунікації на свою електронну пошту, SharePoint, команди, трансляцію мобільного додатка тощо. Перехресний досвід трансляції спонукає працівників споживати вміст на своїй бажаній платформі. Поділіться в режимі реального часу, міжканальної аналітики зі своєю командою та керівництвом, щоб відстежувати цілі організаційних комісій. Особливості трансляції, які зроблять ваших співробітників щасливішими, впорядковують процеси та допоможуть вам досягти статусу Rockstar.
DSMN8
dsmn8.com
Затверджений бренд, готовий до переслідування вмісту у кінчиках пальців ваших працівників. Розподіл вмісту через найбільш надійних впливових людей у вашій галузі - ваших працівників: ✓ Підвищення вмісту доступу, не збільшуючи бюджет реклами ✓ Проведіть трубопровід і скорочуйте цикли продажів ✓ Досягніть найкращого таланту та зменшення витрат на прокат DSMN8 - це рейтингова платформа пропаганди працівників. DSMN8 допомагає брендам скористатися потужністю свого активу номер один - їх працівників, надаючи працівникам упорядкованого способу обміну вмістом, затвердженим брендом у своїх професійних та особистих мережах. Досягніть більше залучення до вмісту, більш вхідних продажів та знайдіть свого наступного працівника Superstar з DSMN8.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble пропонує найвищі мобільні, перші підприємницькі рішення для внутрішньої комунікації, адвокації працівників та залучення працівників. Як програмне забезпечення як послуга (SaaS), платформа агрегує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальні мережі, веб -сайти компанії тощо) та кураційні платформи, а також вміст, запропонований користувачами платформи (UGC) та адміністраторами. Вміст персоналізується та організовується в тематичні канали і його можна переглянути на мобільних пристроях, настільних ПК, інтранетах, підприємницьких соціальних мережах та екранах дисплеїв. Авторизований вміст можна поділитися одним клацанням до профілів соціальних медіа користувача. Крім споживання вмісту, працівники також можуть займатися вбудованими вікторинами та опитуваннями. Особливості включають: * Повідомлення про нові новини вмісту та внутрішньої компанії * Один клацання обміну всіма вашими улюбленими платформами соціальних медіа * Внутрішній вміст "як" та "коментар" функцій * Створіть власні повідомлення та вміст * Беріть участь та перегляньте останні виклики та призи * Доступність дошки лідерів, щоб побачити, як ви та ваші колеги займаєтесь * Створіть та відповідайте на вікторини та опитування Sociabble використовує активацію користувачів, винагороду та розпізнавання на різних рівнях досвіду користувачів для максимального залучення. Його унікальна платформа комунікацій та адвокації працівників робить комунікації легкими, швидкими та захоплюючими. Співробітники краще поінформовані про новини компанії, оновлення та їх робоче місце, що призводить до більш залученої та впливової робочої сили. Компанії можуть поширити використання Sociabble своїм партнерам, зовнішніми впливовими або фанатами бренду. Запущений у 2014 році командою досвідчених підприємців з технологій управління цифровими активами, соціальних медіа та контент -маркетингу, Sociabble в даний час використовується у понад 80 країнах і придбав деяких найпрестижніших клієнтів у світі, включаючи Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal та PwC. Штаб -квартира в Парижі, Франції, Соцібла також проводить операції в Нью -Йорку, Лондоні та Мумбаї.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — це платформа захисту інтересів працівників, яка перетворює працівників на впливових осіб, дозволяючи їм легко створювати та ділитися автентичним контентом. Деякі з найефективніших організацій у світі, включно з Qualtrics, Meta та Highspot, є клієнтами EveryoneSocial, які довіряють нам допомогу в розповсюдженні контенту в масштабах, розширюють впізнаваність їхнього бренду та сприяють розвитку бізнесу завдяки потужності мереж співробітників. Незалежно від того, чи ви невеликий стартап, чи глобальна компанія з тисячами співробітників, ваші потреби однакові. Вам потрібно рости, а щоб рости: Вам потрібно наймати. Вам потрібно продавати. Вам потрібно продавати.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – це платформа захисту інтересів співробітників, розроблена для того, щоб допомогти вам досягти бізнес-результатів, полегшивши обмін вмістом у соціальних мережах. Наша платформа дає нашим менеджерам Gaggle можливість підбирати вміст, яким їхні співробітники можуть поділитися. Ми також використовуємо новітню технологію на основі штучного інтелекту, щоб допомогти Gaggle Managers створювати один раз і назавжди поширювати унікальний вміст для кожного співробітника-захисника. Завдяки активізації соціальних медіа ваші співробітники створюють свої особисті бренди, одночасно розширюючи впізнаваність бренду компанії, можливості преси, залучення потенційних клієнтів і ефективність маркетингової кампанії. Учасники GaggleAMP отримують переваги від гейміфікації, таблиць лідерів і винагород за участь у заходах із захисту інтересів своїх співробітників, завдяки чому учасники можуть швидко та легко побачити переваги участі. Щоб дізнатися, наскільки ефективною для вашої компанії може бути програма захисту інтересів працівників, відвідайте наш калькулятор рентабельності інвестицій (електронна адреса не потрібна): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
У світі, який споживає продукти, послуги та робочі місця на основі усних уст, організаціям потрібно забезпечити винятковий досвід для пошуків роботи, працівників, клієнтів, партнерів та випускників. Через одну єдину платформу помітно з'єднує крапки між залученими та інформованими працівниками, щасливими та євангельськими клієнтами. Очевидно допомагає організаціям керувати залученням, комунікацією, досвідом та адвокацією для всіх своїх співробітників та груп клієнтів.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ-це платформа для внутрішніх комунікацій, що покращує спілкування шляхом створення стислих і зрозумілих повідомлень.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід роботи на робочому місці з простими інструментами комунікації та космосу, які ваша команда повинна залишатися на зв’язку, будь то на роботі, вдома чи в дорозі. AppSpace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам клієнтів, які довіряють нам, щоб допомогти їм спілкуватися зі своїми командами та модернізувати свій гібридний досвід роботи на робочому місці. Ми з гордістю допомагаємо нашим клієнтам забезпечити сучасний досвід роботи на робочому місці, об'єднати культуру бренду та покращити комунікації.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories — це найпростіший спосіб створювати відео про співробітників. За лічені хвилини ви можете створювати відео, які підвищують рівень ваших програм «Люди» та «Комунікації», заощаджують гроші, торкаючись власних внутрішніх голосів, і створюють більше людських стосунків. Spokn спрощує процес створення автентичних фірмових відео для внутрішніх комунікацій, DEI, адаптації, бренду талантів, рекрутингу чи L&D. Такі компанії, як Udemy, Snyk і LifeLabs та інші, покладаються на Spokn, щоб зняти достовірні історії співробітників.
Oneteam
oneteam.io
Це може не здивувати вас, що з'єднання з робочою силою без стільниці є головним завданням. Вони розповсюджуються по декількох місцях, не сидять за комп’ютером, не мають ділової електронної адреси і часто працюють лише за сумісництвом, щоб назвати кілька причин. Такі методи старої школи, як інтранети, вибухи електронною поштою, паперові путівники та дошки оголошень, просто не вирізають їх. Вони створюють те, що ми дублюємо "розрив у стільниці". А вгадайте, що? Цей розрив може висунути залучення, вірність та успіх вашої команди, висунути найкращі таланти у двері та негативно впливати на зростання вашого бізнесу. У Oneteam ми створили Ultimate App для подолання цієї розриву. Подумайте про це як про свій всеосяжний інструментарій: безшовне спілкування, плавне на борту, інтерактивне eLearning, проникливі опитування та зручні контрольні списки: все, що вам потрібно, все в Oneteam. Сьогодні Oneteam прагне розкрити весь потенціал безлішних працівників у всьому світі і вже досяг успіху в подоланні безлічі для організацій, включаючи H&M, інструментарій, IBIS, Westcord Hotels та DPD. Центр працівників Oneteam, зручний для користувачів, полегшує доступ до необхідних оновлень та інформації на ходу. Переваги Oneteam: • Вбудовані функції програми для спілкування, навчання та залучення • Повністю налаштовано на потреби вашої організації • Легко в реалізації та управління
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop перетворює ваш пристрій iOS, Android або Windows на потужний набір інструментів для продажу, презентацій і навчання. Створюйте приголомшливі інтерактивні презентації, які ваші колеги можуть завантажувати, презентувати та ділитися прямо зі своїх пристроїв. Підтримуйте свій вміст актуальним, відповідним бренду та готовим до будь-яких дистанційних презентацій продажів або показу з екрану на екран, які трапляються на вашому шляху. - Імпортуйте наявні активи з продажу та маркетингу та почніть створювати за лічені хвилини. Створюйте цікаві презентації з фотографіями, PDF-документами, посиланнями, відео, анімацією та інтерактивними формами чи калькуляторами. - Завантажуйте презентації для перегляду та презентації в автономному режимі — більше ніколи не турбуйтеся про ненадійний Wi-Fi! - Надсилайте вміст потенційним клієнтам прямо зі свого пристрою — потім відстежуйте, коли вони його відкривають, що дивляться та як довго. Доповніть свій наступний дзвінок спеціальним уявленням про те, що насправді цікавить вашого клієнта! - Підтримуйте свою команду продажів в курсі подій за допомогою push-повідомлень щоразу, коли ви оновлюєте презентацію. Більше не потрібно шукати останню версію або плутати клієнтів застарілим матеріалом. - Заощаджуйте витрати на друк, зменшуйте свій вуглецевий слід і садіть місцеві дерева в Новій Зеландії, перейшовши на цифрові презентації. Дізнайтеся більше на showcaseworkshop.com або отримайте безкоштовне демонстраційне відео на bit.ly/my-showcase-demo.
ChangeEngine
changeengine.com
Створення внутрішніх комунікацій та вмісту HR непросто. HR та маркетингові команди часто стикаються з викликом жонглювання декількома інструментами або покладаються на основні шаблони, які не захоплюють голос їх організації. Це призводить до непослідовного брендингу, трудомістких ручних процесів та повідомлень, які не можуть зв’язатися з працівниками. Але це не повинно бути таким. ChangeEngine поєднує в собі програмне забезпечення для внутрішнього комунікації, що працює на AI, з Creative Design Services для вирішення цих проблем. Він приносить інструменти автоматизації та персоналізації в одну платформу, що дозволяє командам безперешкодно доставляти повідомлення через Slack, команди, електронну пошту та SMS під час відстеження залучення до аналітики в режимі реального часу. У той же час, віддана творча команда ChangeEngine співпрацює з вами, щоб розробити відшліфовані, на бренді матеріали-як бюлетені, посібники та важливі кампанії-які виходять далеко за рамки того, що можуть запропонувати лише шаблони. Незалежно від того, що ви невелика команда з персоналу чи керуєте глобальними комунікаціями, ChangeEngine впорядковує ваш робочий процес і економить цінний час. Завдяки правильному поєднанні розумних технологій та людської творчості, ChangeEngine допомагає вам створити послідовні, змістовні комунікації, які зміцнюють зв’язки працівників та тримати всіх залучених. Йдеться не лише про інструменти; Йдеться про трансформацію того, як спілкується ваша команда. ChangeEngine дає вам все необхідне для створення продуманих, вражаючих повідомлень, все в одному місці.
Zelos Team Management
getzelos.com
Найпростіший у використанні додаток для управління командою з простим плануванням, завданнями та чатами. Ідеально підходить для самопасування робочої сили, волонтерів або фрілансерів - на робочому столі та мобільному! - Прості графіки - Диспетчер та відстеження завдань - Чат живлення - Внутрішня вікі - Гаміфікація Zelos є дуже простою для використання членами, все ще потужними для адміністраторів.
Cleary
gocleary.com
Вітайте своїх співробітників у цифровому лобі для розподілених команд. Cleary виконує важку роботу, допомагаючи найкращим компаніям світу забезпечити найважливіші компоненти цифрового досвіду співробітників. - Куратор комунікацій. Керуйте змінами, керуйте залученням, зменшуйте перевантаження співробітників і зміцнюйте довіру за допомогою індивідуальних комунікацій. - Підключена культура. Створіть культуру, у якій кожен почуватиметься частиною компанії, будучи більш зв’язаним, менш ізольованим у цифровому середовищі. - Ефективність між командами. Надайте центральний віртуальний центр для швидкого пошуку та обміну найважливішою інформацією, щоб команди могли швидко співпрацювати. - Цілісно. Забезпечте цифровий досвід світового рівня для співробітників у будь-який момент, який має значення для розподілених команд, починаючи від дистанційної реєстрації та не тільки. Компанія Cleary, заснована у 2017 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, створює майбутнє роботи для деяких із найвідоміших імен у Кремнієвій долині. Нас підтримують Quiet, Crosslink Capital та інші потужні інвестори, як-от Дік Костоло, колишній генеральний директор Twitter, і Джордж Ху, операційний директор Twilio. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.gocleary.com.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder — це SaaS-рішення, яке допомагає HR-менеджерам, менеджерам із комунікацій і головним спеціалістам із забезпечення щастя: - підвищувати залученість співробітників за допомогою захисту інтересів співробітників, - створювати автентичний вплив за допомогою цифрового радіомовлення, - залучати нових талантів і посилювати зусилля з продажу в соціальних мережах. Наш високий рівень задоволеності клієнтів досягається рівними частинами завдяки простій у використанні платформі та базовій методології, яка уникає дешевої тактики гейміфікації та короткострокових результатів.
goHappy
gohappyhub.com
Gohappy революціонує, як роботодавці спілкуються та взаємодіють зі своїми працівниками, надаючи їм найбільш інклюзивну та просту у використанні технологію без додатків. У світі, де постійне спілкування з працівниками Frontline є важливим, Goofappy зрозумів, що рішення на основі додатків, щоденні худі та повідомлення на дошках PIN-коду просто не працюють. Ключовим фактором успіху Gohappy є можливість роботодавцям досягти 100% своїх працівників, де вони вже є - у своїх текстових повідомленнях. Автоматизована канал від системи запису роботодавця означає, що їхні активні працівники завжди є секундами від отримання миттєвого спілкування. Вони здатні охопити всіх своїх співробітників або конкретних груп зі стандартними текстами або включати відео, зображення, посилання, опитування та інше - усі перекладати на їхню мову на вибір. Заснований Шоном Бойєром, який також заснував Snagajob - найбільший ринок в країні на щогодинній роботі - і команда, яка приносить понад 100 років комбінованого досвіду залучення працівників, місією Гехаппі - допомогти всім працівникам Frontline відчути себе більш цінними та пов'язаними, щоб вони могли досягти повного потенціалу. Завдяки надійним повідомленням обміну повідомленнями та зворотним зв'язком, Goohappy веде просування участі працівників Frontline та прагне бути найкращою компанією у світі, допомагаючи роботодавцям максимізувати цю взаємодію.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App Ltd, створений у 2011 році, надає технологію та підтримку для надання допомоги організаціям у «живленні» їх внутрішніх комунікацій та залучення працівників. Його інтуїтивна система управління контентом дозволяє будь -кому в організації брати на себе відповідальність за комунікації компанії, створення та додавання вмісту до однієї платформи комунікацій для співробітників та розповсюдження її на мобільні пристрої команд. Клієнти варіюються від малих та середніх підприємств до найбільших багатонаціональних організацій, все, що використовує платформу Thrive для створення та адаптації власних додатків для комунікацій для співробітників для покращення внутрішніх комунікацій та додаткового залучення своїх розподілених команд. Це програмне забезпечення як сервісне рішення дозволяє HR, маркетингу, внутрішніми комісіями, корпоративними командами, ІТ та іншими фахівцями для створення та просування важливих, релевантних, своєчасних та індивідуальних команд для своїх команд «Важко досягти» - тих, хто не має доступу чи обмеженого доступу до електронної пошти. На відміну від інших, Thrive спеціалізується на натхненні та навчанні клієнтів у їхній цифровій трансформації через свою платформу SaaS, успіх клієнтів на борту та постійну підтримку. Платформа Communications Wrime's Communications використовується в усьому світі клієнтами в багатьох галузях. Клієнти включають Deloitte, SSE, Biffa, Medical Center Fairchild, Air France KLM, Santos Brasil, Post, SGN та багато іншого. Надихайте, інформувати та залучати працівників з платформою комунікацій та залучення, яка є економічно вигідною та смішно простим у використанні.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper — це мобільна платформа для автоматизації комунікацій і робочих процесів, призначена для працівників без офісів.
Blink
joinblink.com
Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch - це платформа телефонії, що дозволяє бізнесам ефективно управляти дзвінками з будь-якого місця, об’єднуючи канали комунікації.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.
Dex
getdex.com
Dex – це особистий CRM, який допомагає підтримувати зв'язок. Нагадує про важливі контакти та дозволяє зберігати інформацію про стосунки.
Happeo
happeo.com
Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.
Jostle
jostle.us
Jostle – це платформа для внутрішньої комунікації, що полегшує з'єднання, обмін інформацією та залучення працівників в організаціях.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутрішньої комунікації працівників, яка покращує залучення та співпрацю, сегментує користувачів і забезпечує управління вмістом.
LumApps
lumapps.com
LumApps - це платформа для внутрішньої комунікації та співпраці, що об'єднує ресурси та інструменти в одній системі для покращення залученості працівників.
Assembly
joinassembly.com
Assembly – платформа для визнання та нагород, що покращує комунікацію та співпрацю в організації, з інструментами для опитувань, святкових повідомлень та винагород.
Otter
otter.ai
Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.
Podbean
podbean.com
Podbean - це платформа для хостингу, управління та монетизації подкастів, що має додатки для iOS та Android, дозволяючи записувати та публікувати подкасти.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — сучасна внутрішня платформа для комунікації, яка покращує залучення працівників та обслуговує організаційні потреби в спілкуванні.
Speakap
speakap.com
Speakap - це платформа для внутрішнього спілкування, яка забезпечує обмін інформацією між працівниками компанії в будь-який час і з будь-якого місця.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit - це платформа для співпраці, що дозволяє командам організовувати проекти, спілкуватися в реальному часі та обмінюватися інформацією.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - цифрове рішення для управління працівниками без робочих місць, що полегшує комунікацію, управління завданнями та навчання.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.
Konverse
konverse.com
Konverse — це надійна комунікаційна платформа та додаток, призначений для об’єднання команд без робочих столів. Такі організації, як Hyatt, Realogy і Follett, довіряють Konverse, щоб об’єднати та розширити можливості своїх співробітників, завдяки функціям від керування завданнями та навчання до прямого чату та корпоративних комунікацій.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch об'єднує записи екрана, нотатки за допомогою ШІ та спільний відеохаб для ефективної комунікації та співпраці в командах.
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