Програмне забезпечення для комунікації співробітників - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни

Socxly

socxo.com

Перший у своєму роді набір органічних інструментів маркетингу в соціальних мережах, які допоможуть вам збільшити охоплення, краще представити свій вміст у ЗМІ, відстежувати та вимірювати ваші частки. Це ваш універсальний набір інструментів для перетворення посилань, якими ви ділитеся, у Smart Links. Звичайно, ви можете скоротити свої посилання за допомогою Socxly. Але під капотом є набагато більше: презентуйте краще, редагуючи та створюючи. * Соціальні картки: користувачі в соціальних мережах здебільшого натискають зображення у вашій публікації. Ви втрачаєте атрибуцію кліків і трафік, розміщуючи зображення та посилання окремо в соціальних мережах. Socxly дозволяє публікувати ваші зображення як клікабельні соціальні картки з вашими власними зображеннями. * Володійте посиланнями, брендуючи їх: замість публікації посилань із загальними доменами використовуйте власний бренд, кампанію та контекст із власними доменами. Відредагуйте та змініть задню половину посилань, щоб зробити їх релевантними тим, що ви робите. * Зробіть свої посилання на сайти третіх сторін за допомогою банерів CTA: створюйте, вставляйте та показуйте банери CTA (заклик до дії) на коротких посиланнях стороннього вмісту, щоб підвищити видимість бренду та перенаправити трафік назад на ваш веб-сайт або будь-яку цільову сторінку. * Поділіться файлами як посиланнями для вашої аудиторії: Ppts, Excels, PDF тощо. Тепер ви можете поділитися ними в соціальних мережах за допомогою короткого посилання на всі канали, звідки ваша аудиторія зможе їх завантажити. * Звичайна кампанія: створюйте та публікуйте дописи про звичайну кампанію для своїх спільнот зацікавлених сторін бренду та впливових осіб, щоб ділитися ними та розширювати їхні соціальні зв’язки з електронної пошти або внутрішніх сторінок кампанії.