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Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Сербія
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти дає користувачам змогу відстежувати електронні листи та збирати аналітику, зокрема частоту відкриття електронних листів, натискання посилань і кількість завантажень для вкладень електронних листів. Використовуючи такі функції, як веб-маяки або сповіщення про прочитання, рішення для відстеження електронної пошти дозволяють користувачам відстежувати доставку електронних листів адресатам. Організації, які широко поширені у відділах продажів і маркетингу, використовують програмне забезпечення для відстеження електронної пошти, щоб точно визначити оптимальні точки взаємодії та покращити спілкування з потенційними клієнтами. Ці інструменти разом із їхньою аналітикою відіграють вирішальну роль в оцінці та вдосконаленні продажів і маркетингових повідомлень для оптимізації ймовірності залучення потенційних клієнтів. Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти легко інтегрується з платформами електронної пошти та часто включається як розширення для доповнення до інших інструментів продажів і маркетингу, таких як CRM та програмне забезпечення електронного маркетингу, утворюючи комплексну систему автоматизації відділу продажів.
Запит на новий застосунок
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, яким люблять користуватися команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає перевагу зручності використання. Під час використання Pipedrive ніщо не проходить через тріщини, дозволяючи вашій команді витрачати менше часу на подачу файлів і більше часу на продаж, завдяки програмному забезпеченню CRM, яке є гнучким і потужним.
Outplay
outplayhq.com
Outplay — це єдина платформа для залучення продажів, яка потрібна кожній зростаючій команді продажів. Це допомагає представникам шукати, залучати, відстежувати та продавати з одного місця без необхідності жонглювати кількома інструментами та оплачувати численні рахунки. Outplay пропонує потужне та персоналізоване багатоканальне охоплення, автоматизацію зовнішніх продажів, що підвищує ефективність, розширені звіти для аналізу даних і набагато більше. Outplay має двонаправлену інтеграцію з широким спектром CRM, папок вхідних повідомлень тощо, щоб допомогти командам продажів бронювати зустрічі та відстежувати ефективність роботи з єдиної інформаційної панелі. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс Outplay і провідна в галузі підтримка клієнтів допомагають командам швидко працювати, щоб почати бронювати зустрічі прямо зараз. Не в наступному кварталі. Завдяки революційним функціям, таким як потужний набір номера, розмовний інтелект на основі штучного інтелекту та мільйонна база даних потенційних клієнтів, Outplay трансформує залучення до продажів без високої ціни. Вимкніть багатоточкові рішення та рахунки-фактури за допомогою Outplay — універсальної системи продажів. стек для команд нового віку. Отримайте вбудований інструмент пошуку продажів, платформу багатоканальної взаємодії з продажами, інструмент вхідної конверсії та планування та платформу Conversational Intelligence, щоб перевищити свої цілі, а не ваші бюджети.
Autobound
autobound.ai
Щодня надсилається 320 мільярдів електронних листів, і вхідні поштові скриньки кожного покупця переповнені. Бути надзвичайно персоналізованим і актуальним – це вже не можливість, а необхідність. Autobound миттєво створює гіперперсоналізовані електронні листи на основі новин, тенденцій конкурентів, подкастів, соціальних мереж, фінансових звітів, спільного досвіду, хобі тощо. Наш помічник зі штучним інтелектом автоматизує 30+ хвилинний процес дослідження та написання, щоб у 2-3 рази збільшити вашу частоту відповідей. Коли ви вперше реєструєтесь, штучний інтелект Autobound зчитує загальнодоступну інформацію про вашу компанію, щоб створити початкове повідомлення для вашого облікового запису. Нові користувачі можуть розвивати свій стиль написання, вимикати/вмикати статистику тощо. Завдяки інтеграції з Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot тощо ми тут, щоб полегшити ваше життя. Безкоштовні користувачі можуть писати вміст для 5 потенційних клієнтів щодня, користувачі Pro отримують необмежену кількість кредитів на вміст. Autobound також пропонує пропозицію масового вмісту, що дозволяє продавцям і маркетологам створювати гіперперсоналізований вміст для тисяч потенційних клієнтів одночасно за допомогою завантаження CSV. Будь-хто може почати створювати гіперперсоналізований контент безкоштовно за <30 секунд! Зареєструйтеся сьогодні на www.autobound.ai/sign-up-free.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — це плагін для Gmail і Outlook для продавців. Заснована в 2011 році платформа підтримки продажів Cirrus Insight для Gmail і Outlook пропонує комплексну платформу для підвищення продуктивності продажів з інтеграцією Salesforce світового рівня. Ми це розуміємо. Ви працюєте у своїй поштовій скриньці, щоб спілкуватися з клієнтами. Вам потрібні всі інструменти для укладання угоди в одному місці. Зв’язуйтесь із потенційними клієнтами, створюйте теплі кампанії, плануйте зустрічі та відстежуйте вкладення – все це з вашої папки "Вхідні". Завдяки нашій інтеграції з Salesforce більше не потрібно залишати свою папку "Вхідні", щоб увійти в Salesforce. Ніхто не любить зайняту роботу. Тепер ви можете переглядати та оновлювати Salesforce під час роботи. Незалежно від того, який клієнт електронної пошти ви використовуєте, ви можете автоматично синхронізувати електронні листи та зустрічі з Salesforce, відстежувати відкриття електронної пошти, встановлювати наступні нагадування, створювати й оновлювати записи Salesforce, як-от потенційні клієнти, контакти та можливості, планувати дзвінки для продажів тощо.
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, який допомагає компаніям покращити вихідну комунікацію. Він надає набір функцій, щоб зробити процес простішим, швидшим і ефективнішим. Підключайте необмежену кількість скриньок «Вхідні», насолоджуйтесь безкоштовною розминкою для всіх своїх облікових записів, вбудованою перевіркою електронної пошти та очищенням даних, програмою послідовності й створення шаблонів на основі штучного інтелекту та багато іншого. Інструмент також містить такі функції, як перевірка електронної пошти та очищення списків, спеціальні поля персоналізації, автоматизована персоналізація GIF, IMG та відео, помічник із копірайтингу AI тощо. Це допомагає компаніям залучати нових клієнтів, підвищувати прибутки, масштабувати вихідні кампанії, забезпечувати галузеві партнерства та знаходити інвесторів для наступного раунду фінансування. Усі ці функції розроблено, щоб допомогти компаніям заощадити час, підвищити ефективність і покращити рентабельність інвестицій.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтеся з шаблонами холодної електронної пошти та привітайтеся з програмною холодною електронною поштою! Salesforge — це універсальний супердодаток для реалізації продажів, який дає кожній команді продажів найвищу ймовірність досягти мети, вирішуючи потребу персоналізувати холодну електронну пошту в масштабі, забезпечуючи при цьому можливість доставки вашої електронної пошти. Ми робимо це, вмикаючи штучний інтелект у реальному часі та машинне навчання для прийняття рішень щодо критично важливих операцій з продажу, покращення обміну повідомленнями кожною мовою та усунення потреби в різноманітних рішеннях для торгових точок, отже, підвищуючи вищий рівень конверсії.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: перетворення B2B Lead Generation для команд, орієнтованих на зростання Відкрийте для себе Leadgenerator.io, інноваційну B2B платформу для створення потенційних клієнтів, яка переосмислює та автоматизує процес створення потенційних клієнтів для спеціалістів із продажу, маркетингу та операцій. Наша найсучасніша платформа пропонує необхідні інструменти для процвітання в сучасному конкурентному середовищі. Основні характеристики: точне створення списків: без зусиль створюйте цільові списки потенційних клієнтів. Індивідуальні електронні листи: використовуйте персоналізацію на основі штучного інтелекту для кращого рівня взаємодії. Автоматизоване охоплення та подальші дії: оптимізуйте свою стратегію охоплення, щоб використовувати кожну можливість. Керівництво з продажу та навчання: вдосконалюйте здібності вашої команди та забезпечуйте більше угод. Тактичні інструменти охоплення: Адаптуйте свій підхід до продажів для ефективного досягнення мети. Leadgenerator.io, розроблений для представників з розвитку продажів (SDR), керівників облікових записів (AE) і маркетологів, є ідеальним рішенням для команд, які прагнуть до зростання, і прагнуть революціонізувати свої зусилля щодо залучення потенційних клієнтів.
Koncert
koncert.com
Koncert — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для підвищення успіху продажів, надаючи набір інструментів для процесу продажів. Платформа включає Koncert Dialers, набір із чотирьох унікальних програм дозвону для продажу, адаптованих до потреб команди: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer і Click to Call Dialer. Ці номеронабирачі допомагають інтелектуально керувати фільтрацією, підключенням і відстеженням продажів. Платформа також представляє Koncert Cadence, який є багатоканальним секвенсором продажів, що працює в різних каналах, включаючи телефон, електронну пошту, відео та соціальні мережі для різноманітного охоплення. Крім того, Koncert має Remote Salesfloor, інтелектуальну функцію, розроблену для відтворення традиційного робочого простору торгового залу в цифровому форматі. Щоб оптимізувати вихідний набір, платформа оснащена Caller ID Management, новою функцією Heat Map для керування вихідними номерами дозвону. Він також пропонує бездоганну інтеграцію з попередньо інвестованими інструментами, покращуючи його зручність використання. Крім того, аспект машинного навчання Koncert допомагає шукати потенційні клієнти, пропонуючи можливість оцінювати та визначати пріоритети потенційних клієнтів. Він також містить унікальний інструмент навчання для менеджерів, Koncert Remote Coach. Концерт зосереджений на тому, щоб допомогти користувачам прискорити успіх продажів за допомогою системи набору номерів, удосконаленої ШІ, та інших функцій, орієнтованих на продажі.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy — це система збільшення прибутку, яка примножує та прискорює вашу продажну діяльність, усуваючи непродажну діяльність, яка коштує вам часу та грошей. Це єдина інтегрована платформа продажів, яка надає ваші основні можливості продажів — залучення до продажів, сприяння продажам, продуктивність продажів і впровадження Salesforce — єдину точку взаємодії на всіх пристроях, яка допоможе вам укладати більше угод і залучати більше потенційних клієнтів. 1000 торгових представників на місцях, внутрішніх торгових представників і менеджерів з продажу перетворюють відділи продажів на справжні центри доходів за допомогою Veloxy.
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io — це програмне забезпечення електронної пошти, розроблене для того, щоб дозволити користувачам планувати та автоматично надсилати персоналізовані електронні листи та подальші повідомлення зі своїх поштових скриньок, а також підвищувати кількість відповідей. SmartReach.io синхронізує ваші потенційні дані з вашої CRM із вашими кампаніями за допомогою автоматизації робочого процесу, а також дає вам можливість додавати потенційних клієнтів із пошуку Linkedin через розширення ProspectDaddy. Окрім цього, він також може автоматично синхронізувати всі ваші електронні листи з вашими CRM за допомогою автоматизації робочого процесу. Таким чином, це зменшує ручні зусилля вашої команди продажів і збільшує її пропускну здатність для укладання більшої кількості угод. Унікальні функції SmartReach.io - Спільна папка "Вхідні" команди для покращення командної співпраці, категоризація потенційних і непотенційних клієнтів і звіт про настрої відповідей - Багатоканальний охоплення через такі канали, як Linkedin, електронна пошта, WhatsApp, SMS і дзвінки - Пряма інтеграція з розширенням ProspectDaddy для Chrome, щоб отримати перспективу інформація електронною поштою від Linkedin – вбудована інтеграція з CRM, як-от Hubspot, Pipedrive, Zoho та Salesforce, і автоматизація робочого процесу для додавання потенційних клієнтів безпосередньо до кампаній smartreach.io. - Інтеграція з іншими CRM через Zapier. - Автоматизуйте подальші дії до отримання відповіді та розширений алгоритм надсилання, подібний до людини. - Оптимізуйте можливість доставки ваших електронних листів до папки "Вхідні" за допомогою вбудованих безкоштовних перевірок електронної пошти, плавного запуску електронної пошти, звітів про налаштування доставки електронної пошти. - Гіперперсоналізація ваших електронних листів за допомогою програмованих умов для ваших електронних листів - Розширені командні функції, які допомагають вам співпрацювати з вашою командою. - Агентські функції, які допомагають безперешкодно перемикатися між різними клієнтами. - Відстежуйте всю активність електронної пошти, отримуйте детальну аналітику та звіти для завантаження. - Синхронізуйте діяльність електронної пошти зі своєю CRM за допомогою автоматизації робочого процесу.
SendNow
sendnow.ai
Підвищте рівень доставки холодних електронних листів за допомогою ротації вхідних повідомлень, автоматизації послідовності та перевірки електронної пошти. Створіть необмежену кількість виділених робочих областей для кожного клієнта, команди чи проекту, щоб дані були ізольованими та впорядкованими
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Програмне забезпечення Salesdash CRM допомагає логістичним компаніям (брокерським компаніям з перевезення вантажів, 3PL) розвивати нові відносини з вантажовідправниками. Salesdash допомагає відділам продажів у логістиці оптимізувати процес продажів, щоб збільшити продажі та дохід. Створено для фрахтових брокерів колишнім лідером з продажу фрахтових брокерів. Продукт найкраще підходить для тих, хто дотримується консультаційного підходу до продажу, має більший список контактів, потребує запобігання пропущених подальших дій, прагне бути орієнтованим на деталі, може мати довший цикл угоди, що потребує кількох контактних точок, і підтримувати постійний охоплення залишатися перед клієнтами. Управління завданнями, керування контактами, керування конвеєрами та спеціальні звіти є основними компонентами Salesdash. Впровадження для налаштування полів, додавання членів вашої команди та імпортування потенційних клієнтів із електронної таблиці можна виконати за лічені хвилини. Залучайте потенційних клієнтів за допомогою інтеграції з Gmail і Outlook для електронної пошти та календаря. Надсилайте електронні листи своїм контактам із Salesdash, створюйте шаблони електронних листів, відстежуйте відкриття та надсилайте автоматизовані послідовності. Легко отримуйте доступ до веб-сайтів компаній, сторінок компанії в LinkedIn і особистих сторінок у LinkedIn для тих, хто проводить дослідження перед тим, як звернутися. Salesdash запобігає пропущеним подальшим діям за допомогою нашої системи керування завданнями, яка тримає перед вами поточні та прострочені завдання. Salesdash також пропонує завдання для потенційних клієнтів, для яких ви забули встановити подальшу перевірку, і система ранжує їх на основі показників для потенційних клієнтів, які можуть бути далі у вашому процесі продажу. Відгуки про Salesdash свідчать про те, що CRM є тоншою та зручнішою порівняно з іншими постачальниками, адаптованою для брокерів із вантажних перевезень.
Salesboom
salesboom.com
Працюйте старанніше та розумніше з Salesboom Cloud Sales & CRM. 20 років у якості піонера та провідного постачальника програмного забезпечення як послуги Cloud CRM і автоматизації продажів. База даних клієнтів. Управління конвеєром продажів. Потенційні клієнти, контакти, облікові записи, можливості, кампанії, пропозиції. Сповіщення в режимі реального часу. Скрипти продажів. Outlook до CRM і GMail до CRM. Оцінка потенційних клієнтів, облікових записів і можливостей. Drip. Кампанії. Робочий процес. Настроювані звіти, аналітика та інформаційні панелі. Настроювані веб-форми. Опитування. Мобільні продажі Програми для iOS і Android API та інтеграції з Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe та багатьма іншими. Ми покращуємо продажі за допомогою простих у користуванні, але повністю настроюваних хмарних рішень для продажів, які дозволяють вам отримувати актуальну інформацію про клієнтів у режимі реального часу. Ви отримуєте систему, створену для вас. Ми налаштовуємо CRM, розгортаємо та навчаємо користувачів за допомогою наших професійних послуг. Ми також створюємо налаштування та інтеграцію для вас. Нові мобільні програми для iOS та Android. Створюйте контакти та зберігайте електронні листи у своїх контактах зі свого облікового запису електронної пошти за допомогою нових плагінів електронної пошти для Microsoft 365 Outlook і Gmail. Ми об’єднуємо всі ваші відділи продажів, маркетингу, обслуговування клієнтів, Quote to Cash, і все це в одній простій платформі, яка попередньо інтегрована та повністю настроюється бізнес-користувачами без використання коду, з легкістю вказати та клацнути. Ідеально підходить як для малого та середнього бізнесу, так і для великих підприємств.
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape Software забезпечує простір для співпраці, щоб ваші команди залишалися злагодженими та ефективними в усьому, що вони роблять, будь то оптимізація каналу продажів, залучення більшої кількості потенційних клієнтів за допомогою маркетингових послідовностей і цифрової реклами, підтримка стосунків із клієнтами, безперебійне спілкування чи відстеження проектів. Почніть збільшувати свій дохід із Shape вже сьогодні.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro допоможе вам перетворити потенційних клієнтів на клієнтів і закрити більше зустрічей. Опануйте електронною поштою за допомогою ШІ. Автоматизуйте послідовності, персоналізуйте за допомогою тегів злиття та покращуйте залучення клієнтів. Почніть вигравати більше угод зараз.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email – це канадсько-польська компанія, заснована в 2010 році. Після багатьох років надання клієнтам послуг електронної пошти сьогодні Elastic Email – це дивовижна маркетингова платформа електронної пошти, побудована на основі найбільш економічно ефективного API електронної пошти. Завдяки ретрансляції SMTP, надійному HTTP API, інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувача, цілодобовій глобальній підтримці та ціноутворенню, розробленому з урахуванням потреб малого бізнесу, Elastic Email заохочує та підтримує вас у створенні та надсиланні ваших кампаній електронною поштою. Використовуйте потужність комплексного набору сучасних інструментів і інтелектуальних рішень, щоб масштабувати свій бізнес і будувати глибші відносини з клієнтами. Хочете більше? Відвідайте сторінку інтеграції Elastic Email, щоб дізнатися, як ви можете інтегрувати свій бізнес із послугами Elastic Email.
Autoklose
autoklose.com
Ключовою стратегією отримання передбачуваного доходу є створення передбачуваного трубопроводу. Віце-президенти з продажу деяких із найбільших компаній зі списку Fortune 1000 щодня використовують Autoklose, щоб досягти цього. Autoklose — це перше програмне забезпечення для електронної пошти з інтегрованою базою даних B2B, наповненою понад 8 мільйонами перевірених потенційних клієнтів B2B. Нагороджений за інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні інтерфейс, Autoklose скорочує час адаптації до мінімуму, роблячи ваших торгових представників щасливими та зосередженими. • економія 3 годин на день на одного торгового представника. • бездоганно синхронізуватися з наявним стеком продажів. • використовувати звітність і аналітику в реальному часі. Кому довіряють лідери ринку та компанії, що розвиваються. Autoklose створено для підприємців, продажів і маркетингу. Autoklose допомагає вам і вашим командам: * Ціль — правильні потенційні клієнти, використовуючи нашу величезну базу даних, наповнену чистими, перевіреними потенційними клієнтами B2B з різних галузей промисловості та застосовуючи низку різних потужних фільтрів. * Залучайте своїх потенційних клієнтів і перетворюйте їх на лояльних клієнтів, надсилаючи серію спеціально підібраних електронних листів у масштабі, точно налаштовуючи свої кампанії в реальному часі та автоматизуючи процес продажів. * Розвивайте свій бізнес, керуючи своїми командами, відстежуючи ефективність своїх кампаній і кожного окремого члена команди, аналізуючи звіти безпосередньо з інформаційної панелі та дотримуючись простої формули: тестуйте, покращуйте, повторюйте та процвітайте. Будь сміливим. Почніть klosing з k. АВТОКЛОЗЕ.
GlassHive
glasshive.com
Зробіть продажі та маркетинг простими та веселими. GlassHive було розроблено з турботою та увагою команди, яка працювала разом із MSP будь-якого розміру, щоб допомогти їм досягти їхніх продажів і маркетингових мрій. І по дорозі ми продовжували бачити ту саму боротьбу. Прозорість, підзвітність, керування даними вручну — незалежно від компанії, їм довелося докласти зусиль, щоб усунути ті самі вузькі місця.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox — це інструмент для розігріву електронної пошти, який допомагає компаніям покращити репутацію своїх відправників і збільшити ймовірність потрапляння їхніх електронних листів у папку "Вхідні". Він працює, взаємодіючи з вашою папкою "Вхідні" у людський спосіб, наприклад надсилаючи та отримуючи електронні листи через різні проміжки часу, відкриваючи та відповідаючи на електронні листи, а також позначаючи електронні листи як важливі та позначені зірочкою. Це допомагає зміцнити довіру з постачальниками послуг електронної пошти (ESP) і показати їм, що ваш обліковий запис активний і задіяний. У результаті ESP з більшою ймовірністю доставлятимуть ваші електронні листи до папки "Вхідні", що може сприяти покращенню доставки електронної пошти, підвищенню залученості та зменшенню скарг на спам.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer — це комплексний інструмент підтримки продажів, який повідомлятиме вас, коли клієнт відкриває вашу пропозицію, і надасть ключову статистику, до якої ви ніколи не мали доступу.
Automailer
automailer.io
Automailer — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, розроблений спеціально для створення потенційних клієнтів. Взаємодійте зі своїми холодними контактами за допомогою налаштованої послідовності електронних листів, відстежуйте відповіді, відкриття, кліки тощо на одній інформаційній панелі. Automailer інтегрує та надсилає вашу фактичну електронну адресу, щоб забезпечити високу зручність доставки та розміщення вхідних повідомлень.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox — це передовий інструмент для зв’язків з електронною поштою, розроблений для того, щоб допомогти компаніям масштабувати свої кампанії електронної пошти, підвищити ефективність доставки та збільшити кількість конверсій за допомогою персоналізації на основі штучного інтелекту та інтелектуальних функцій автоматизації.
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai тут, щоб активізувати ваші холодні кампанії електронної пошти, допомагаючи вам надсилати повідомлення у великих масштабах, не втрачаючи особистого підходу. Уявіть собі, що ви можете охопити величезну аудиторію, гарантуючи, що ваші електронні листи не лише доставляються, але й встановлюють зв’язок, і все це без жодних потовиділень. Outboundly.ai гарантує, що ваші електронні листи будуть дружніми, їх помітять і надзвичайно ефективні в масштабі. Завдяки додатку штучного інтелекту ми розширюємо ваше охоплення, надаємо необмежені можливості електронної пошти та генеруємо послідовності електронних листів одним клацанням миші, гарантуючи, що ваші повідомлення не просто надсилатимуться, а справді надходитимуть і резонуватимуть.
FastReach
fastreach.io
Fastreach легко перетворює вас на професіонала холодної електронної пошти. Занурюйтесь і спостерігайте, як зростає ваша клієнтська база! досвід не потрібен!
Sellular
sellular.com
Sellular — це платформа для залучення продажів, розроблена для швидкозростаючих і середніх підприємств. З Sellular SDR та AE можуть швидше виграти більше угод. Керівники можуть бути спокійні, знаючи, що вони збирають усі необхідні дані для бізнесу в Salesforce CRM і отримують повну видимість усіх своїх угод. Відчуйте платформу, яку легко впровадити, вона має гнучкі договірні умови, чудові ціни та феноменальне обслуговування клієнтів.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично створює профілі відвідувачів для відвідувачів веб-сайту, фіксує дані про їхню поведінку та взаємодію в Інтернеті, а потім призначає їм рейтинг потенційних клієнтів відповідно до параметрів, встановлених призначеним менеджером облікового запису. За допомогою LeadBoxer відділи продажів можуть відстежувати відвідувачів веб-сайту, перегляди сторінок і відео, завантаження документів, а також вимірювати джерела трафіку. Призначений продавець може встановити важливість різних властивостей потенційних клієнтів (галузь, кількість переглядів сторінок тощо), щоб вплинути на оцінку потенційних клієнтів, призначену LeadBoxer. Коли потенційний клієнт готовий до кваліфікації, LeadBoxer звітує та сповіщає відповідального продавця (або людей). Відповідний продавець може взаємодіяти зі своїм потенційним клієнтом безпосередньо через додаток LeadBoxer, де потенційних клієнтів можна переглянути, призначити або видалити в будь-який час. LeadBoxer інтегрується з CRM та іншими інструментами продажів через розширений API.
Overloop
overloop.com
Overloop — це багатоканальна платформа для залучення продажів. Знизьте свою квоту продажів за допомогою надзвичайно персоналізованих кампаній, поєднуючи холодні електронні листи, автоматизацію LinkedIn і телефонні дзвінки. Керуйте всім своїм конвеєром продажів, відстежуйте свої показники та, зрештою, укладайте більше угод! Створення списків і керування контактами: - Пошук електронної пошти - Розширення Chrome - Імпорт із LinkedIn - Імпорт CSV - Користувацькі поля - Керування контактами Вихідні: - Багатоканальні кампанії - Холодні електронні листи - Автоматизація LinkedIn - Телефонні дзвінки - Шаблони та змінні - Потоки електронної пошти - Електронна пошта Відстеження продуктивності продажів: - Угоди та конвеєри - Робочі процеси - Керування завданнями - Вхідні розмови - Співпраця - Інтеграція та синхронізація
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft забезпечить вашу команду всім необхідним. Незалежно від того, чи це генеральні директори, директори чи інвестори, LeadLoft знайде контактну інформацію та зв’яже з вами, щоб ви могли закрити угоду. Потрібна чиясь контактна інформація? Ми вас здобули. Чи потрібно їх залучати? немає проблем Потрібно відстежувати та конвертувати їх? Готово і готово.
Adentro
adentro.com
Adentro — це єдина маркетингова платформа на основі відвідувань, яка поєднується з Wi-Fi у вашому магазині для стимулювання реальних відвідувань гостей І це підтверджує. Наша технологія допомагає вам ідентифікувати невідомих клієнтів, залучати нових і вимірювати поведінку їх відвідувачів. Наш власний Walk-Through Rate™ у поєднанні з розширеними профілями клієнтів спрощує процес керування та вимірювання впливу доходів у ваших місцях. Ви інвестуєте в цифрову рекламу? Використовуйте нашу базу даних із понад 53 мільйонами споживачів, щоб націлити свої кампанії на місцевих жителів, які відвідують такі компанії, як ваша. Adentro допомагає вам краще зрозуміти своїх гостей для більш ефективного маркетингу та підвищення рентабельності інвестицій.
Skylead
skylead.io
Використовуйте багатоканальне охоплення, дії if/else і підключайте необмежену кількість облікових записів електронної пошти, щоб максимізувати точки взаємодії з вашими потенційними клієнтами. Skylead — це ваш розумний інструмент автоматизації LinkedIn і програмне забезпечення для холодної електронної пошти.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — це безкоштовне й необмежене відстеження електронної пошти для Gmail і Google Workspace (G Suite) із сповіщеннями на робочому столі в реальному часі та подвійними галочками WhatsApp (✓✓) у вашій скриньці для надісланих. Одна блакитна галочка ✓ означає, що електронний лист надіслано, але одержувач ще не відкрив. Подвійні сині галочки ✓✓ означають, що одержувач відкрив вашу електронну пошту, а сірі галочки вказують на те, що електронна пошта не відстежується.
SocketLabs
socketlabs.com
Електронна пошта – це те, що ми робимо. Забезпечення доставки ваших повідомлень є нашим головним пріоритетом. І надзвичайне обслуговування — наша обіцянка. Ми витратили понад 15 років на вдосконалення мистецтва та науки легкої та надійної доставки вашої електронної пошти. Незалежно від розміру чи складності вашого бізнесу, у нас є технологія, звітність і ресурси підтримки, які допоможуть досягти успіху вашої електронної пошти. Шукаєте простий досвід без головного болю? Ми знайшли правильний баланс між багатофункціональним рішенням для доставки вихідної пошти, простим у використанні інтерфейсом інформаційної панелі та ще більш простим налаштуванням. Ви можете бути налаштовані та запущені за лічені хвилини. Наша власна технологія сервера електронної пошти, розширена аналітика та персоналізована підтримка клієнтів допомагають SocketLabs забезпечувати найкращий досвід роботи з клієнтами. Наші продукти та послуги гарантують, що ви зможете: - Отримувати важливу маркетингову та транзакційну електронну пошту до папки "Вхідні" - Отримувати детальне візуальне уявлення про ефективність вашої електронної пошти за всіма KPI - Звертатися до наших експертів із доставки електронної пошти, якщо виникне проблема - Економити час і гроші, використовуючи ефективну та надійну інфраструктуру електронної пошти SocketLabs. Зберігайте та зберігайте електронну пошту в комфорті нашої надійно захищеної та сумісної системи електронної пошти У SocketLabs ми знаємо, наскільки важлива електронна пошта для вашого бізнесу, тому вдосконалюємо «науку попадання в папку вхідних повідомлень» це наша пристрасть.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи, автоматизувати подальші дії та бронювати додаткові зустрічі. Платформа продажів PersistIQ включає: * Багатоканальні послідовності охоплення: електронна пошта, дзвінки, зв’язки з Linkedin і завдання * Пошук потенційних клієнтів: знайдіть підтверджені електронні адреси для створення списків потенційних клієнтів * Телефонний номер: телефонуйте потенційним клієнтам у PersistIQ, використовуйте місцеві телефонні номери та зберігайте виклик. записи * Тригери автоматизації: запускайте інформаційні кампанії на основі відкритих електронних листів, відповідей і даних CRM * Розширення Gmail: шаблони електронних листів, сповіщень, кампаній і профілів потенційних клієнтів у Gmail * Аналітика: A/B тестування, аналіз настрою відповідей і звітування * Команда Співпраця: спільні шаблони, командна звітність і керування користувачами * Інтеграція: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce і Zapier Варіанти використання: * Вихідні продажі: знайдіть електронні листи потенційних клієнтів і автоматизуйте персоналізовані вихідні кампанії в масштабі * Вхідні продажі: автоматизуйте подальші дії за допомогою вхідні ведуть до укладення більшої кількості угод * Рекрутинг: зв’яжіться з потенційними кандидатами на роботу
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надсиланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі спамом чи нецільових папок.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — це платформа AI для сучасних команд продажів. З Amplemarket ви чарівним чином спростите спосіб виявлення, залучення та перетворення ваших наступних клієнтів. Що кажуть наші клієнти: * Deel: від серії A до єдинорога за 12 місяців. Як Amplemarket забезпечив 20-кратне зростання прибутку Deel. * Vanta: як Vanta закривається більше та швидше завдяки даним про наміри купівлі Amplemarket (9x ROI) Приєднуйтесь до сотень компаній із Deel, Rippling, Vanta та багатьох інших, які покращують свої продажі завдяки Amplemarket. Ось що ви отримуєте: * Власні дані: легко знайдіть дані, які допоможуть вам укладати угоди. * Вбудована персоналізація: утричі збільште ваші показники відповідей завдяки гіперперсоналізованим повідомленням. * Багатоканальний охоплення: електронна пошта, телефон, LinkedIn тощо. * Завдяки штучному інтелекту: дозвольте представникам зосередитися на продажах, а штучний інтелект подбає про інше. * Оптимізація доставки: надсилайте свої електронні листи в основну скриньку вхідних повідомлень потенційного клієнта. * Сигнали наміру купувати: націлюйтеся на покупців, які активно шукають рішення, подібне до вашого.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax — це платформа для залучення продажів, яка допомагає командам збільшувати дохід протягом усього шляху клієнта. Ми полегшуємо життя всім, хто взаємодіє з клієнтами, а не лише SDR, автоматизуючи повторювані завдання та оптимізуючи робочі процеси. Це підвищує продуктивність і дозволяє представникам зосередитися на продажах. Клієнти Mixmax бачать позитивну рентабельність інвестицій менш ніж за 6 місяців і можуть почати використовувати платформу менш ніж за день.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail — це інструмент для автоматизації вашої особистої електронної пошти для продажу та маркетингу. Якщо ви або ваша команда прагнете побудувати передбачуваний канал продажів, звертаючись до потенційних клієнтів електронною поштою, щоб отримати нових потенційних клієнтів, вам сподобається QuickMail. Незалежно від того, чи ви перебуваєте на зустрічі, розмовляєте по телефону чи навіть спите, QuickMail буде в курсі ваших контактів, щодня зв’язуючись із потрібною кількістю потенційних клієнтів і зв’язуючись із тими, хто не відповів. Таким чином ви та ваша команда зможете зосередитися на більш важливих речах, як-от просування залучених потенційних клієнтів далі на шляху клієнта. За допомогою QuickMail ви можете надсилати дуже персоналізовані електронні листи прямо зі своєї папки "Вхідні", користуючись при цьому найновішими технологіями для максимальної доставки електронної пошти.
Polymail
polymail.io
Polymail — це платформа електронної пошти для комунікації з продажу. Наша платформа, яка включає відстеження електронної пошти, синхронізацію Salesforce і календарне планування, дає змогу командам продажів збільшити конверсію та скоротити цикли продажів, забезпечуючи керівникам прозорість продажів. Підтримуючи Y Combinator і базуючись у Лос-Анджелесі, Polymail допоміг тисячам клієнтів трансформувати їхні комунікаційні процеси продажів. Для отримання додаткової інформації відвідайте http://polymail.io
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.
Outreach
outreach.io
Outreach — це провідна платформа для реалізації продажів, яка допомагає командам, орієнтованим на ринок, ефективно створювати та передбачувано закривати більше конвеєрів. Наша платформа використовує автоматизацію та штучний інтелект, щоб допомогти лідерам доходів підвищити ефективність і результативність усіх видів діяльності та персоналу, пов’язаних із виходом на ринок, протягом усього циклу отримання прибутку. Outreach є єдиною компанією, яка пропонує залучення до продажів, аналітичну інформацію про доходи та функціональні можливості операцій з доходами на єдиній платформі. Понад 5500 компаній, у тому числі Zoom, Siemens, Okta, DocuSign і McKesson, покладаються на Outreach для отримання доходів своїх організацій. Outreach – це приватна компанія, розташована в Сіетлі, штат Вашингтон, з офісами по всьому світу. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.outreach.io.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це комплексна платформа CRM та маркетингу електронною поштою, яка допомагає організаціям B2B працювати разом, щоб вигравати більше угод. Досить простий для будь-якого користувача та достатньо складний для будь-якого бізнесу, Nutshell розроблено для команд, які втомилися від жонглювання окремими інструментами продажів і маркетингу та не хочуть платити штатному адміністратору за керування своїм програмним забезпеченням. Кожна підписка на Nutshell включає необмежену кількість контактів і зберігання даних CRM, повністю настроювані інструменти звітності, безкоштовну допомогу в переміщенні даних і підтримку в реальному часі світового рівня, і все це за надзвичайно доступною ціною. Nutshell інтегрується з програмним забезпеченням, яке вже використовують малі підприємства, зокрема Google Workspace/Gmail, Microsoft Office/Outlook, QuickBooks Online, Intercom і Slack. Nutshell також пропонує рідні програми для iPhone та Android, що дозволяє торговим представникам створювати, шукати та редагувати контактну інформацію під час роботи. Запущений у 2010 році, Nutshell обслуговує тисячі компаній у всьому світі та був визнаний кращим CRM за зручність і доступність.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе у вашому Gmail та інших програмах Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, розвивати відносини з клієнтами, контролювати прогрес продажів і укладати більше угод. Підприємства ростуть у 5 разів із NetHunt CRM, перегляньте історії клієнтів - https://nethunt.com/case-studies
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Klenty
klenty.com
Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається вашим командам. Підтримка | Продаж | ITSM | Хмарна АТС
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — це повнофункціональна система CRM, яка допомагає вашій команді організуватися, отримати видимість у повсякденній роботі та виконувати більше за допомогою потужної, простої у використанні платформи продажів, яка дійсно сподобається вашій команді продажів. Працюйте розумніше та швидше завдяки миттєвій видимості, що дає змогу командам продажів робити більше з меншими витратами. Зберігаючи всі інструменти в одному зручному місці, прискорюйте тривалість циклу, укладайте більше угод, заощаджуйте час, покращуйте бізнес-процеси та гарантуйте, що ніщо не пропаде. Розвивайте свій бізнес за допомогою електронних таблиць і електронної пошти та вигравайте робочі дні за допомогою FreeAgent CRM.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Mail Butler
mailbutler.io
Це Mailbutler, плагін електронної пошти, який робить вашу папку "Вхідні" розумнішою. Mailbutler надає вам безліч корисних функцій для підвищення продуктивності, до яких ви можете отримати доступ прямо у своїй папці "Вхідні". Він покращує рідні функції поштового клієнта Apple Mail, Gmail або Outlook, пропонуючи розумні функції. Він пропонує помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту, який може писати повідомлення за вас, хмарну доставку, щоб ваші заплановані електронні листи можна було надіслати, навіть якщо ваш комп’ютер офлайн, розширене відстеження електронної пошти, яке не потребує схвалення одержувача, і потужну функцію контактів які можуть допомогти вам покращити відносини з клієнтами, серед багатьох інших інтелектуальних функцій для покращення папки "Вхідні". До них належать: • Розумний помічник: помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту, який пише, узагальнює та покращує повідомлення, знаходить завдання та контакти та відповідає за вас. • Розумне надсилання пізніше: функція розумного планування, яка допоможе вам оптимізувати час доставки електронної пошти. • Оптимізований для одержувачів планування: пропонує найкращий час для надсилання електронного листа, щоб збільшити шанси на його відкриття. • Відстеження електронної пошти: дізнайтеся, коли, де та як часто відкривався ваш електронний лист або посилання. Для тих, хто використовує електронні адреси iCloud або IMAP, подивіться, хто саме відкрив вашу електронну пошту, коли ви надсилаєте повідомлення кільком одержувачам. Також надсилайте відстежені електронні листи зі свого мобільного телефону. • Відкласти: тимчасово відкладіть менш важливі електронні листи, і вони знову з’являться у вибраний вами час. • Контакти: отримуйте суттєву інформацію про свої контакти, щоб підтримувати максимальне спілкування з клієнтами. • Підписи: красиві та професійні підписи електронної пошти з обширним творчим контролем. • Шаблони: створюйте шаблони повідомлень для підвищення продуктивності та ефективності. •
Nimble
nimble.com
Nimble — це CRM, орієнтована на відносини для всієї вашої команди. Завдяки настроюваним записам контактів і простим у використанні робочим процесам у стилі Канбан керування інформацією про клієнта ніколи не було таким простим. Nimble легко інтегрується як з Microsoft 365, так і з Google Workspace, збираючи контакти та потенційні клієнти з усіх ваших платформ, тоді як наші інструменти автоматизації справляються з напруженою роботою. Зосередьтеся на найважливішому – розвитку свого бізнесу та зміцненні стосунків, оскільки Nimble спрощує ваш робочий процес для максимальної продуктивності.
PhoneBurner
phoneburner.com
Завдяки мільйонам щомісячних розмов для понад 3000 клієнтів. Збільште частоту відповідей на дзвінки + помножте якість живих з’єднань за допомогою єдиного номеронабирача з оператором рівня 1. Маючи 15-річний досвід роботи в відділах продажів, ми розуміємо, що дзвінки не приносять прибутку. Розмови роблять. Потужний номеронабирач PhoneBurner поєднує швидкість і якість, забезпечуючи з’єднання без затримок, які спонукають торгових представників до змістовніших розмов і позитивних результатів. Зменште ризик позначення спаму. Збільште живу участь до 4 разів без незручного звукового сигналу чи паузи. Економте час завдяки провідній у галузі автоматизації робочого процесу. Як ваш партнер, PhoneBurner допоможе вам охопити більше контактів, максимізувати потенційну цінність і масштабувати найкращі практики, які збільшать дохід. Дзвінок. Надсилання електронною поштою. SMS. CRM і понад 150 інтеграцій. Каденція. Розподіл свинцю. Місцевий ID. Фірмовий ідентифікатор абонента. Моніторинг кількості. Звітність та аналітика. Виклик коучинга. Це все тут. Познайомтеся з найефективнішою платформою телефонного зв’язку 1-на-1 і швидше перетворюйте потенційних клієнтів на прибуток. Спробуйте безкоштовно, без кредитної картки: - Потужний набір до 80 контактів на годину - Зменшення ризику позначення спаму - Збільште частоту відповідей на дзвінки - Отримуйте миттєві з'єднання без затримок - Поєднуйте дзвінки, електронну пошту та SMS - Залиште 1 клік голосова пошта - Автоматизація реєстрації викликів + процеси після виклику - Тренування в режимі реального часу або запис викликів - Отримуйте моніторинг номерів і виправлення прапорів - Створюйте каденції продажів за допомогою мультисенсорного керування - Розумний розподіл потенційних клієнтів - Доступ до користувальницьких звітів і аналітики - Партнерство з лідером в 1 -to-1 Responsible Communications (TM) Використовуйте нашу включену CRM або інтегруйте з Salesforce, Zoho, Hubspot, SugarCRM, monday.com, Zapier тощо або створюйте спеціальні інтеграції через наш API.