Програмне забезпечення електронного підпису - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє користувачам збирати електронні підписи на документах, усуваючи потребу в фізичній паперовій роботі. Це програмне забезпечення спрощує процес розповсюдження юридично конфіденційних документів, які вимагають електронних підписів. Організації використовують програмне забезпечення для електронного підпису для надійного шифрування документів, таких як договори купівлі-продажу або документи про працевлаштування, які вимагають підписів клієнтів, співробітників або партнерів. Програмне забезпечення електронного підпису часто інтегрується з різними програмами сторонніх розробників, включаючи програмне забезпечення CRM, системи ERP, пакети управління персоналом та інструменти бухгалтерського обліку. Ця інтеграція полегшує безпроблемне керування пропозиціями, контрактами та взаємодією з постачальниками. Крім того, програмне забезпечення електронного підпису відповідає вбудованим стандартам безпеки, які відповідають як місцевим, так і федеральним юридичним вимогам. Це забезпечує плавний обмін юридичними документами та гарантує легітимність і юридичну дійсність підписів, отриманих за допомогою програмного забезпечення.
Запит на новий застосунок
DocuSign
docusign.com
DocUsign Esignature - це світ для підприємств та приватних осіб надійно надсилати та підписувати угоди з практично в будь -який час, майже з будь -якого пристрою. Додаток Docusign простий у використанні, включає необмежений безкоштовний підпис для всіх сторін, і йому довіряють мільйони людей у всьому світі. Незважаючи на те, що Esignature змінила спосіб, коли багато організацій виконують договір, життєвий цикл до і після підписів часто керується ручними процесами, електронними таблицями та електронними листами - стискаючи темпи ведення бізнесу, збільшення ризику та розчарування клієнтів та працівників. DocuSign CLM (управління життєвим циклом контракту) дозволяє організаціям впорядкувати життєвий цикл угоди шляхом перетворення аналогових ручних процесів у цифровий автоматизований робочий процес. Кінцевим результатом є прискорений темп ведення бізнесу, підвищення відповідності та ефективніші працівники. Основні особливості: центральне сховище, розширений пошук та пошук, контроль версій, бібліотека застережень, співпраця з внутрішніми та зовнішніми сторонами, Redlining, простих та розширених робочих процесів, теги, мобільний доступ, багаторазові інтеграції платформи (включаючи жорстку інтеграцію з Salesforce).
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Отримайте документи та форми, підписані. Легко. Надійно. Де завгодно. Одне місце для всієї роботи PDF та електронного підпису. Акробат це отримав. Трансформація та пришвидшення робочих процесів за допомогою знаків Acrobat-бажане рішення електронного сигналу Microsoft та єдиний інструмент електронного сигналу, який також включає потужність Adobe Acrobat в одній упаковці.
DocHub
dochub.com
Dochub дає можливість будь -кому впорядкувати редагування документів, підписання, розповсюдження, а також завершення форм. Dochub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з Google Apps. Запущений у 2014 році, Dochub довіряє понад 83,3 мільйона користувачів. Заощадження хмарних хмар та захищені робочі процеси в режимі реального часу зберігають понад 500 мільйонів документів актуальних та захищені від одного, простого у користуванні рішенням. Dochub - те, як світ керує документами. Інструменти редактора: * Вставте текст * Накресліть (без втрат, на основі векторів) * Виділення * Коментар * Стерти * Знак * Вставте зображення * Штамп * Скасувати/повторювати Управління сторінками: * Об'єднати документи * Повернення сторінок * Додайте сторінки * Обертайте сторінки * Видалити сторінки Функції PDF: * Дисплей сітківки оптимізований * Редагування без втрат (зберігає оригінальну якість документа після підписання або редагування) * Заповнити форми Шаблони документів: * Завантажте шаблон один раз ... ... легко заповнити унікальну його копію стільки разів, скільки вам потрібно. ... Надішліть копії його кільком людям для підписання або заповнення. Спільний доступ до документів: * Документи електронною поштою * Співпрацюйте над документом з особами чи організаціями * Виберіть, щоб зробити ваш документ "публічним" або "приватним" * Поділіться "публічними" документами у Facebook, Twitter або де -небудь ще Підписання: * Легко підпишіть і збережіть будь -який документ * Створіть та імпортуйте підписи з телефону * Надіслати документи іншим для підписання Безпека: * Аутентифікація OAuth 2.0 забезпечує лише ви можете отримати доступ до свого облікового запису * Дані передаються за допомогою сучасного шифрування SSL 128 до 256 біт EV SSL * Збережені документи зберігаються та створюються резервним копією за допомогою розширеного стандарту шифрування (AES) 256-бітних симетричних клавіш Сумісність: * Працює з усіма PDF, відкритими офісними та Microsoft Office Documents: (PDF, DOC, PPT, XLS, TXT, DOCX, PPTX та багато іншого ...) * Експортні документи як PDF, або DOC Відкриті/імпортні документи безпосередньо від: * Ваш комп’ютер * Gmail ™ * Google Drive ™ * Dropbox * Будь -яка URL -адреса веб -сторінки
Encyro
encyro.com
Encyro дозволяє надсилати безпечні файли на будь-яку електронну адресу. Не витрачайте час на запрошення клієнтів, налаштування спільних папок або налаштування дозволів. Отримуйте захищені повідомлення та файли від клієнтів, не вимагаючи входу. Encyro є єдиним постачальником електронних підписів, який дозволяє намалювати свій підпис на телефоні під час перегляду документа для підписання на комп’ютері (шляхом сканування QR-коду). Запитуйте електронні підписи з розширеним захистом, включаючи коди доступу на основі текстових повідомлень і параметри входу. Продемонструйте свій бренд на власній сторінці завантаження. Збільште свою видимість серед клієнтів, дозволивши їм використовувати свій безкоштовний обліковий запис Encyro для безпечного спілкування з іншими. Захищайте дані клієнтів і дотримуйтесь HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR та інших нормативних вимог щодо конфіденційності даних клієнтів. Використовуйте Encyro у своєму браузері або з Microsoft Outlook (за допомогою безкоштовної надбудови Encyro Outlook).
Zoho Sign
zoho.com
Цифровий підпис ділових документів онлайн із повною безпекою та надійністю за допомогою програмного забезпечення електронного підпису Zoho. Автоматизуйте свої транзакції за допомогою простих робочих процесів електронного підпису документів. Zoho Sign легко інтегрується з програмами Zoho, включаючи Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms та іншими сторонніми програмами, такими як Office 365, G Suite і Microsoft Teams.
Mail Butler
mailbutler.io
Це Mailbutler, плагін електронної пошти, який робить вашу папку "Вхідні" розумнішою. Mailbutler надає вам безліч корисних функцій для підвищення продуктивності, до яких ви можете отримати доступ прямо у своїй папці "Вхідні". Він покращує рідні функції поштового клієнта Apple Mail, Gmail або Outlook, пропонуючи розумні функції. Він пропонує помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту, який може писати повідомлення за вас, хмарну доставку, щоб ваші заплановані електронні листи можна було надіслати, навіть якщо ваш комп’ютер офлайн, розширене відстеження електронної пошти, яке не потребує схвалення одержувача, і потужну функцію контактів які можуть допомогти вам покращити відносини з клієнтами, серед багатьох інших інтелектуальних функцій для покращення папки "Вхідні". До них належать: • Розумний помічник: помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту, який пише, узагальнює та покращує повідомлення, знаходить завдання та контакти та відповідає за вас. • Розумне надсилання пізніше: функція розумного планування, яка допоможе вам оптимізувати час доставки електронної пошти. • Оптимізований для одержувачів планування: пропонує найкращий час для надсилання електронного листа, щоб збільшити шанси на його відкриття. • Відстеження електронної пошти: дізнайтеся, коли, де та як часто відкривався ваш електронний лист або посилання. Для тих, хто використовує електронні адреси iCloud або IMAP, подивіться, хто саме відкрив вашу електронну пошту, коли ви надсилаєте повідомлення кільком одержувачам. Також надсилайте відстежені електронні листи зі свого мобільного телефону. • Відкласти: тимчасово відкладіть менш важливі електронні листи, і вони знову з’являться у вибраний вами час. • Контакти: отримуйте суттєву інформацію про свої контакти, щоб підтримувати максимальне спілкування з клієнтами. • Підписи: красиві та професійні підписи електронної пошти з обширним творчим контролем. • Шаблони: створюйте шаблони повідомлень для підвищення продуктивності та ефективності. •
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (раніше HelloSign) — це інтуїтивно зрозумілий спосіб безпечно підписувати та запитувати підписи в Інтернеті. Додайте юридично дійсні підписи до будь-якої угоди — від листів із пропозиціями про наймання до кредитів, договорів купівлі-продажу та NDA. Відзначений нагородами інтерфейс користувача, надійні засоби керування адміністратором, відстеження документів і безпека корпоративного рівня, які є більш безпечними, ніж ручка та папір, усе це вже стандартно. Швидше підписуйте. Dropbox Sign допомагає компаніям підписувати контракти в середньому на 80% швидше, ніж традиційні паперові контракти, для підписання та повернення яких потрібно в середньому 15 днів. Збільште кількість завершених документів. Завдяки таким функціям, як відстеження, автоматичні нагадування та мобільний підпис, Dropbox Sign підвищив рівень завершення документів на 96%. Швидко надсилайте угоди. Відзначений нагородами інтуїтивно зрозумілий інтерфейс у поєднанні з такими функціями, як шаблони та перевірка даних, означає, що Dropbox є швидким і легким для надсилання угод на підпис. Працюйте з інструментами, які вам подобаються. Dropbox Sign повністю інтегрується з такими програмами, як Salesforce, Slack, Oracle, HubSpot CRM, Microsoft Word, тому ви можете надсилати документи на підпис безпосередньо з ваших улюблених інструментів. Автоматично реєструйте та зберігайте угоди. Автоматично зберігайте підписані документи та будь-коли знаходьте їх у бажаному хмарному сховищі, будь то Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneDrive або SharePoint. Зробіть кожну угоду прийнятною в суді. Кожна угода Dropbox Sign супроводжується журналом аудиту, прийнятним судом, який захищає всі сторони та зменшує витрати на відновлення та судові проблеми. Тримайте все в безпеці. Усі ваші документи зберігаються конфіденційними за допомогою шифрування як під час передачі, так і під час зберігання. Додайте глибшу функціональність. Dropbox Sign API вбудовує надійні функції електронного підпису безпосередньо у ваш додаток, робочий процес або веб-сайт. Такі функції, як вбудований підпис, власне брендування та вбудовані шаблони, створюють справді безпроблемний досвід підписання в продукті. Винятковий досвід розробників і спеціальна команда підтримки API означають, що ви отримуєте безпечний, надійний і багатофункціональний підпис із середнім часом впровадження, який у 2 рази швидший, ніж у середньому по галузі.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інтегровану, просту у використанні платформу. Від контрактів, пропозицій і управління проектами до виставлення рахунків клієнтам, відстеження доходів і управління ресурсами. Управління проектами Призначайте проекти та завдання своїй команді, визначайте пріоритети свого тижня та точно спостерігайте за прогресом ваших проектів. Встановіть бюджет проекту та уникайте неочікуваних витрат. Перегляд Kanban, вбудований таймер для легкого виставлення рахунків і співпраця із зовнішніми партнерами для ефективної роботи. Відстеження робочого часу команди Отримуйте миттєвий звіт про відстежені години вашої команди за допомогою точних табелів і миттєво дивіться, хто перевищив робочі місця. Слідкуйте за використанням вашого бізнесу та отримуйте чіткі відомості про ефективність і прибутковість вашої команди. Заздалегідь плануйте свої ресурси, щоб ваші проекти відповідали плану та бюджету. CRM Керуйте своїми клієнтами та їхніми проектами в одному місці. Створюйте унікальні профілі клієнтів із усіма своїми нотатками, контактами, тарифами та тегами. Запросіть своїх клієнтів на свій фірмовий портал клієнтів, де вони зможуть отримати доступ до проектів, документів і посилань, якими ви з ними поділилися.
Formstack
formstack.com
Formstack Forms — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям автоматизувати процеси створення цифрових форм і збору даних для опитувань, потенційних клієнтів, реєстрацій тощо. Основні функції включають маршрутизацію даних, завантаження файлів, шифрування даних, збір платежів і аналітику форм. Formstack Forms, розроблений для компаній будь-якого розміру, дозволяє користувачам співпрацювати з командами, щоб підтверджувати, відхиляти та коментувати дані, надіслані через форми. Завдяки конструктору форм із функцією перетягування Formstack Forms дає змогу користувачам у різних організаціях створювати фірмові форми, опитування та робочі процеси без необхідності знати код. Для більш технічних користувачів Formstack Forms пропонує відкритий API, який дозволяє користувачам і стороннім програмам програмно отримувати доступ до ресурсів Formstack. Formstack дозволяє інтегруватися з різноманітними програмами сторонніх розробників, такими як Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate тощо. Formstack доступний за місячною передплатою, а підтримку розширюють за допомогою документації та інших онлайн-засобів.
Scrive
scrive.com
Scrive автоматизує бізнес-процеси на основі угод за допомогою електронних підписів і рішень для перевірки особи. Заснована в 2010 році в Стокгольмі, Scrive швидко стала лідером ринку електронних знаків у Північних країнах і продовжує розширюватися в Європі. Простота використання та надійні заходи безпеки є ключовими причинами, чому організації будь-якого розміру, включно з підприємствами в жорстко регульованих галузях, покладаються на рішення Scrive для підвищення внутрішньої ефективності, відповідності вимогам і задоволеності клієнтів. eSign, платформа для підписання угод Scrive, доступна одразу з тарифними планами та пакетами функцій, які підходять для будь-якого бізнесу, або як інтеграція API. Основні переваги включають: - Підписуйте на будь-якому пристрої - Виключайте дорогі завдання вручну - Скорочуйте час виконання - Автентифікуйте підписувачів за допомогою eID - Створено для безпеки та відповідності - Відстежуйте та контролюйте статус ваших угод - Детальний журнал аудиту/юридичні докази - Цілісність документів захищена блокчейн
WiseStamp
wisestamp.com
Створюйте красиві персоналізовані підписи електронної пошти за допомогою нашого відзначеного нагородами генератора підписів. Легко створюйте та редагуйте свій електронний підпис - це БЕЗКОШТОВНО
Signaturely
signaturely.com
Signaturely — це безкоштовне програмне забезпечення для електронного підпису, яке дозволяє підписувати документи онлайн. Працюйте розумніше та швидше, переходячи в епоху цифрових технологій за допомогою електронних підписів. Підписувати документи вручну, сканувати їх і надсилати електронною поштою – це головний біль, погодьтеся? Signaturely усуває головний біль і переносить вас у цифрову епоху.
MySignature
mysignature.io
MySignature — це онлайн-генератор підписів електронної пошти, який допомагає створювати професійні та візуально привабливі підписи електронної пошти для Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365 і керування підписами електронної пошти для Google Workspace. Технічна підготовка не потрібна. Крім того, насолоджуйтеся відстеженням відкриття електронної пошти та кліків без обмежень за допомогою розширення MySignature для Gmail.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — це хмарне рішення для електронного підпису та заповнення документів або підписання документів із телефону, планшета чи комп’ютера. Підписи, створені за допомогою SignEasy, відповідають Закону ESIGN, а також eIDAS і Європейській директиві (EC/1999/93).
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — це безкоштовне, сучасне та просте рішення електронного підпису. Окрім безкоштовного тарифного плану, ми пропонуємо довічну угоду, яка відрізняє нас від понад 90% інших програм електронного підпису. Замість того, щоб сплачувати щомісячну плату за застарілу програму, як-от DocuSign, ви можете заплатити один раз назавжди за SignHouse і приєднатися до спільноти людей, схожих на вас.
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — це сучасна програма електронного підпису, яка дозволяє швидко, просто, безпечно та економічно ефективно надсилати документи для юридично зобов’язуючого підпису. Для тих, хто хоче інтегрувати цифрові підписи у власні програми, його простий у використанні API розроблено спеціально. Спираючись на 20-річний досвід Syncfusion у наданні потужних API для розробників, BoldSign використовує глибокий досвід компанії в цій області, щоб запропонувати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, широкий спектр можливостей налаштування, а також відданість технічній підтримці та постійній еволюції продукту, що поступається іншим немає. 5 ПРИЧИН, ЧОМУ ПІДПРИЄМСТВА ВИБИРАЮТЬ BoldSign: * Прозорі ціни, які можна масштабувати, із великими обмеженнями плану. Повна інформація на https://www.boldsign.com/pricing/. * Увага до дизайну інтерфейсу користувача, який створює зручну взаємодію з користувачем. * Швидкий час відповіді на великі документи. * Розроблено з нуля для справжнього вбудовування в програми - на відміну від інших рішень у просторі. * Створений Syncfusion, він використовує наш десятирічний досвід у наданні API корпоративного рівня, які допомагають розробникам створювати елегантні та потужні програми. BoldSign ДОПОМАГАЄ ОРГАНІЗАЦІЯМ: * Швидко та плавно укладайте угоди, одержуючи документи для юридично обов’язкового підпису за лічені хвилини. * Витрачайте більше часу на важливі речі, оскільки користувачі витрачають менше часу на погоню та реєстрацію. * Вчасно підписуйте документи завдяки ефективному відстеженню та подальшій обробці. * Дозвольте командам бути найкращими, надаючи менеджерам бачення статусів процесів. * Підтримувати існуючі робочі процеси. * Збільште продуктивність, усуваючи необхідність перемикатися між програмами. * Підвищте послідовність і точність за допомогою спеціальних шаблонів. * Підвищуйте впевненість і комфорт підписувачів за допомогою спеціального бренду та особистих повідомлень. * Забезпечити дотримання законів і правил. * Будьте готові до того, що буде далі, завдяки моделі ціноутворення BoldSign, зручній для масштабування. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ * Створено для складних робочих процесів. * Корисні вказівки на кожному кроці, створюючи безперебійний досвід підписання. * Автоматичні нагадування для ефективного, безпроблемного подальшого виконання. * Юридично відповідає вимогам США (ESIGN) і міжнародних (eIDAS) законів про електронний підпис. * Безпека корпоративного рівня - 256-бітні стандарти шифрування AES. * Попередньо налаштовані шаблони. * Можливості спеціального шаблону. * Налаштуйте власні дозволи, щоб визначити, хто може переглядати певний документ / клас документів. * Можливість продемонструвати власні дозволи. * Спеціальне подання дозволяє адміністратору команди контролювати документи команди. * Масові посилання дозволяють кільком людям окремо підписувати ідентичний документ протягом певного періоду часу. * Керуйте кількома брендами з одного облікового запису та вибирайте бренд на рівні документа. * Деякі користувачі можуть роздрукувати та підписати, якщо потрібно. * Відстеження статусів документів за допомогою панелі керування.
Nitro
gonitro.com
Nitro є світовим лідером SaaS у сфері програмного забезпечення PDF, керування документами та електронних підписів. Платформа продуктивності Nitro включає в себе потужні інструменти PDF, цифрові робочі процеси, надійний електронний підпис і можливості перевірки особи. Його провідний у галузі бізнес-аналітичний і аналітичний продукт вимірює рентабельність інвестицій і кількісно оцінює зусилля щодо сталого розвитку, і все це підтримується кращою в своєму класі командою підтримки успіху клієнтів і управління змінами. Маючи понад 3 мільйони ліцензованих користувачів і понад 13 000 бізнес-клієнтів у 157 країнах, Nitro пишається тим, що обслуговує 68% Fortune 500.
Signority
signority.com
Signority — це інструмент електронного підпису та автоматизації документообігу, який замінює процес «друк-підпис-сканування». Компанія Signority, заснована в 2010 році, відповідає вимогам HIPAA і є провідним постачальником електронних підписів у секторах охорони здоров’я, персоналу, некомерційних організацій і освіти Північної Америки. Завдяки функціям, що економлять час, як-от шаблони, масове підписання та групове підписання, ви можете зосередитися на тому, що вам потрібно зробити. Наша передова в галузі підтримка орієнтована на людину, а не на ботів. Таким чином, ви можете поговорити з живою людиною, коли вам потрібна допомога в поспіху. І, оскільки Signority дуже простий у використанні, адаптація проста і може бути виконана протягом дня. Крім того, якщо вашій команді потрібне навчання, його зазвичай можна запланувати протягом 10 робочих днів.
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
Foxit eSign
foxit.com
Foxit використовується понад 650 мільйонами користувачів і продається більш ніж 425 000 клієнтів, починаючи від малого та середнього бізнесу до глобальних компаній, розташованих у більш ніж 200 країнах світу. Foxit eSign — це юридично обов’язковий сервіс електронного підпису для підготовки та збору важливих підписаних документів. Він надає повне рішення електронного підпису – завантажте документ, створіть шаблон, додайте одержувачів і надішліть. Foxit eSign автоматизує робочий процес, забезпечуючи безперебійний процес, що дозволяє користувачеві надсилати, підписувати, відстежувати та керувати процесами підпису за допомогою браузера. Після завершення у вас є захищений від підробки архів офіційно підписаного документа. Незалежно від того, чи з Інтернету, чи з мобільного, генерувати угоди та надсилати їх для електронного підпису швидко й легко. Лише деякі з корисних функцій, доступних у програмному забезпеченні Foxit eSign, включають: • Багаторазові шаблони для економії часу • Масове підписання та надсилання • Журнали аудиту та сертифікати про проходження • Додавання фотографій, водійських прав тощо безпосередньо до документів • Особисте підписання • Створюйте посилання на документи електронною поштою для легкого доступу та підпису • Для інтеграції електронних підписів безпосередньо на веб-сайти доступна онлайн-форма/код для вбудовування • Використовуйте API eSign Genie REST для інтеграції з вашим веб-сайтом або програмою • Легка інтеграція з Google Drive, Dropbox тощо • Excel звітність • Сповіщення про відмову електронної пошти • Підпис 11 різними мовами
signNow
signnow.com
Електронний підпис, який масштабується разом із вашим робочим процесом. Створюйте та масштабуйте робочі процеси електронного підпису за допомогою signNow, частини airSlate Business Cloud. Підписуйте та відправляйте документи на підпис, формуйте угоди, укладайте договори, приймайте платежі та автоматизуйте бізнес-процеси.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — це рішення електронного підпису, призначене для пришвидшення робочих процесів. Він простий у використанні, безпечний і надійний на різних платформах.
Signer HQ
signerhq.com
Спростіть процес підписання контракту за допомогою Signer HQ і витрачайте менше часу на гонитву за signatures.es
Sigsync
sigsync.com
Службу підпису електронної пошти Sigsync найкраще описати лише трьома словами. Це централізована веб-служба підпису для Office 365, яка поширюється на всю компанію. Термін «централізоване» означає, що вона дозволяє створювати й керувати всіма підписами електронної пошти для вашої компанії в одному місці. Підпис для всієї компанії дає змогу запровадити зміни або оновлення підпису за лічені хвилини. Оскільки це веб-сервіс, він не залежить від платформи та працює на всіх пристроях без будь-яких складних установок.
GLOSIGN
glosign.co.kr
Glosign — це хмарне рішення електронного підпису, яке спрощує та оцифровує ваш робочий процес підпису. Завдяки різноманітним функціям Glosign — від масового надсилання та надсилання посилань до внутрішнього затвердження та спеціального брендування. Завдяки Glosign понад 200 000 осіб і 10 000 організацій у всьому світі легше погоджуються та економлять час і гроші.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягається шляхом поєднання інструментів для створення потенційних клієнтів, аналітики для визначення поведінки відвідувачів веб-сайту та CRM, щоб забезпечити єдине рішення для конверсії веб-сайту та керування клієнтами. Наше бачення полягає в тому, щоб бути провідною компанією в усьому світі, яка зосереджена на розширенні меж онлайн-залучення потенційних клієнтів і спілкування. Ми хочемо бути єдиним програмним забезпеченням, яке потрібне вашому бізнесу для продажів, підтримки та маркетингу. Serviceform – фінська компанія SaaS. Ми прагнемо розвивати найкращі інструменти для генерації потенційних клієнтів і інструменти аналітики. Ми хочемо дозволити власникам бізнесу приймати обґрунтовані рішення та передбачувано розвивати свій бізнес. Щодо нашої технології, ми надаємо комплексну програмну платформу, яка допомагає компаніям спростити продажі, маркетинг і процес підтримки клієнтів. • Лише 6 інструментів для перетворення веб-сайтів, які вам знадобляться: чат-бот, чат у реальному часі, динамічна форма, цільова сторінка для розмови, чат-бот для взаємодії, спливаюче вікно та плаваюча панель. • Інструменти керування: Flex xRM, планувальник зустрічей Ourly, аналітика веб-сайту та банер із файлами cookie. • Інструменти комунікації: Соціальна скринька вхідних повідомлень, конструктор кампаній електронною поштою та SMS.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
Concord
concordnow.com
Concord — це єдиний інструмент, який вам потрібен для всіх ваших контрактів. Витрачайте менше часу на жонглювання між програмами, редакторами та інструментами електронного підпису та заощаджуйте гроші. Понад 500 000 компаній довіряють свої контракти Concord. З Concord ви можете: * Створюйте, обговорюйте, підписуйте та керуйте кожним контрактом у вашій організації — усе в одному місці * Працюйте так, як хочете — у Concord, Word або Google Docs — Співпрацюйте з усіма — своїми командами, клієнтами та постачальниками * Почніть роботу за хвилини, а не за місяці Основні функції, які пропонує Concord: * Робочі процеси умовного схвалення, щоб кожен контракт переглядався потрібною особою (і тільки цією особою) * Приватні коментарі та версії для більш ефективних переговорів щодо контракту * Бібліотека пунктів для всіх попередньо схвалених пунктів для додавання до контрактів за потреби * Шаблони для спрощення процесу складання контракту * Необмежені безкоштовні електронні підписи * Необмежені контракти
Workiro
workiro.com
Додаток нового покоління, яке унікально поєднує можливості завдання, спілкування та управління документами, включаючи електронну підписку-допомагає вам зробити будь-яку роботу з будь-ким, кращим чином. Надайте можливість своїй команді співпрацювати, спілкуватися та працювати без компромісів, забезпечуючи інтуїтивну, безпечну платформу, все в одному, щоб розблокувати безшовну продуктивність. Ніколи не втрачайте треку. Workiro інтегрується з NetSuite, щоб команди могли співпрацювати, затверджувати та записувати роботу швидше, ніж будь -коли раніше.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocsafe допомагає захистити та автоматизувати комунікацію клієнтів, підписання документів та обміняти та покращити відповідність. Ми захищаємо документи та автоматизуємо потоки документів. Від потужного електронного сигналу, через гнучкий двигун електронних форм, до налаштованих клієнтських порталів, ми допомагаємо організаціям впорядкувати бізнес-процеси, що включають особисті дані, договори, гроші та ідентичність, заощаджуючи до 90% залучених. Департаменти з персоналу використовують нас для бортових працівників та розповсюдження платежів. Департаменти з продажу використовують нас для бортових клієнтів. Фірми професійних послуг використовують нас для підписання контрактів, збору даних та обміну документами зі своїми клієнтами. Школи використовують нас для автоматизації процесів прийому.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI — це створення контрактів, переговори, електронний підпис і сховище контрактів. Використовуйте Advocat AI, щоб швидше укладати контракти, одночасно зменшуючи ризики.
GoodSign
goodsign.io
Електронні підписи. Підписка не потрібна. Перше рішення цифрового підпису, де ви платите лише за те, що використовуєте. Немає обмежень щодо документів, функцій чи користувачів. Ми також виконуємо місію посадити 1 мільйон дерев у всьому світі, щоб допомогти стримати глобальне потепління. Це фінансується за рахунок продажів GoodSign. 20% від кожного продажу йде на посадку дерев!
SignFree
signfree.io
SignFree — це ваше стандартне рішення для електронного підпису, розроблене для швидкого та безпечного підпису документів. За допомогою SignFree ви можете підписувати необмежену кількість документів менш ніж за 30 секунд, і все це безкоштовно. Попрощайтеся з паперовими відходами та скористайтеся швидшим і екологічнішим способом управління своїми угодами. Приєднуйтесь до нас, щоб спростити підписи та зробити внесок у більш стійке майбутнє. Зареєструйтеся сьогодні та скористайтеся простими електронними підписами SignFree.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst — це простий спосіб керувати бізнес-формами та документами на одній простій безпечній онлайн-платформі. DocuFirst — це набагато більше, ніж просто рішення електронного підпису! Ми дозволяємо компаніям збирати та зберігати дані, необхідні для заповнення форм, а також надаємо надійні можливості керування документами.
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієнтами. Ми підтримуємо вашу щоденну діяльність, інтегруючись із Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 тощо. Наша місія полягає в тому, щоб надати компаніям будь-якого розміру рішення та послуги корпоративного рівня, які відповідають їм там, де вони знаходяться на шляху їхнього зростання. Результат? Зручна, масштабована, надійна платформа, якою ваша команда та клієнти справді отримають задоволення. Наші команди розробки продукту та служби підтримки клієнтів оперативно реагують, а це означає, що у вас є люди, які інвестували в те, щоб ви отримали максимум від SuiteFiles. За допомогою SuiteFiles ваші потреби в управлінні документами задовольняються, а навантаження на ІТ-технології звільняється, що дозволяє збільшити кількість оплачуваних годин і зміцнити відносини з вашими клієнтами. Завдяки 1000+ компаніям, які надають професійні послуги, які покращують свій бізнес за допомогою SuiteFiles (і коефіцієнт поновлення 99,6%), ми — очевидний вибір для вас. Розділіть ваші операції за допомогою повноцінних рішень для робочого процесу та широкомасштабних інтеграцій, які з’єднують вас із провідними галузевими програмами. Комплексні функції та функції SuiteFiles були розроблені для команд із 10 до 500 осіб з урахуванням задоволення ваших співробітників. Протягом багатьох років ми вдосконалювали наше програмне забезпечення для ваших наскрізних процесів за допомогою інтеграції, автоматизації, підпису й керування електронною поштою, усуваючи стрибки додатків і численні плати за підписку, які вам знадобилися б. Ми поєднуємо легкий обмін третіми сторонами з найсучаснішою безпекою, не позбавляючи вас права власності на дані. Ми спростили складність організації, централізації та використання інформації, яка потрібна вашій фірмі щодня. Ви повинні витрачати свій робочий час на обслуговування клієнтів і розвиток свого бізнесу, а не на боротьбу з файлами. Отже, ми розробили SuiteFiles із швидкою повною міграцією даних і адаптацією, щоб ваша команда почала працювати всього за два дні. Крім того, наш інтелектуальний інтерфейс простий у використанні та постійно вдосконалюється. Усуваючи непотрібні рухи вперед і назад, затримки процесів, накладні витрати на співпрацю та перемикання між кількома інструментами, ми заощаджуємо час. Наші клієнти повідомляють про економію 5 годин на тиждень на одного працівника. Це 6 ½ FTE тижнів на одного співробітника на рік!
eSignly
esignly.com
Esignly — це провідне рішення електронного підпису на ринку, яке дозволяє легко, ефективно та безпечно підписувати електронні документи. Компанії будь-якого розміру та галузі, доступні будь-коли, будь-де та на будь-якому пристрої, замінюють ручні методи підпису на паперових носіях електронними підписами Esignly.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — це британське програмне забезпечення електронного підпису для надсилання, підписання та керування контрактами онлайн. Компанії використовують Legalesign, щоб отримати значну продуктивність і фінансові переваги, підвищити рівень задоволеності своїх клієнтів, усунувши потребу в принтері та дозволяючи їм підписувати будь-де, і, останнє, але не менш важливе, звільнити тягар виснажливої паперової роботи з персоналу, який багато страждає. Клієнтами Legalesign є юридичні фірми, страхові компанії, фірми з нерухомості, рекрутери, бухгалтери та багато інших. Legalesign створено з нуля, щоб забезпечити максимальну цінність для наших клієнтів. Тарифна ціна програмного забезпечення для бізнесу часто значно перевищує витрати на його використання – вартість впровадження, навчання, час щоденного використання та вартість змін. Legalesign розроблено таким чином, щоб мінімізувати ці витрати, щоб наші клієнти бачили найбільшу цінність у підсумку: від усунення непотрібних клацань у повсякденних діях, щоб ви не витрачали час на надсилання контрактів, до повного архітектура системи, яка дозволяє плавно та легко масштабувати горизонтально та вертикально. Ми інвестуємо значні кошти в закулісні системи, щоб забезпечити безперебійну роботу та надійність, надаючи послуги там, де це важливо.
DottedSign
dottedsign.com
Підписуйте документи онлайн за допомогою DottedSign в Інтернеті, на пристроях iOS і Android у законний спосіб. Зробіть свій перший електронний підпис сьогодні!
GoFormz
goformz.com
GoFormz — це платформа для створення цифрових форм і збору даних, яка використовується командами будь-якої галузі та розміру. Використовуючи конструктор онлайн-форм GoFormz, команди можуть або оцифрувати існуючі форми, або створити нові з нуля – код не потрібен. GoFormz — це єдине рішення для цифрової форми, яке дає змогу користувачам створювати цифрову версію існуючої форми, дозволяючи будь-якому користувачеві (незалежно від його технічного рівня) без зусиль створювати цифрові та онлайн-форми, які відповідають їхнім унікальним бізнес-потребам. Форми можна легко оснастити різноманітними потужними полями та функціями, включаючи електронні підписи, вкладення файлів, таблиці, контрольні списки, миттєві обчислення, обов’язкові поля та багато іншого. Ваші цифрові форми можна заповнювати на мобільних пристроях, таких як телефони та планшети, а також онлайн з комп’ютера. Мобільні програми GoFormz повністю функціонують в автономному режимі, дозволяючи користувачам безперервно продовжувати роботу, незалежно від того, наскільки віддалено вони знаходяться. Ви можете ділитися формами з особами за межами вашої організації, дозволяючи їм заповнювати їх і заповнювати форми, навіть без входу в GoFormz. GoFormz також може автоматизувати рутинні завдання та робочі процеси, як-от надсилання заповнених форм призначеним контактам, оновлення підключених баз даних і інформаційних панелей, а також завантаження форм до інтегрованих систем. Автоматизуючи ці завдання, підприємства можуть швидко й ефективно впроваджувати спрощені процеси затвердження документів, авторизації, нарахування заробітної плати, забезпечення якості та численні інші дії. Ваші цифрові форми також можна безпосередньо інтегрувати з іншими вашими бізнес-додатками, як-от Salesforce, Google Suite, Microsoft 365, Procore, Box тощо. Заповнені цифрові форми та зібрані дані можна миттєво завантажувати у відповідні інструменти та записи в підключених системах, а дані навіть можна повертати назад у ваші цифрові форми, що сприяє покращенню зв’язку, підвищенню ефективності роботи та покращенню видимості. Відзначена нагородами команда підтримки клієнтів GoFormz готова допомогти, коли вам це потрібно. GoFormz також пропонує безкоштовний сертифікаційний курс, який дає змогу користувачам швидко освоїти основи платформи та отримати сертифікат GoFormz.
CINCEL
cincel.digital
CINCEL — це універсальна платформа довіри, яка дозволила понад 300 000 пришвидшити угоди та процеси за допомогою таких послуг, як цифровий підпис (підпис автографа + розширений підпис), сертифікація (мітки часу NOM-151 + нотаріальне засвідчення блокчейну + відбиток аудиту), ідентифікація (біометрична перевірка + перевірка даних) і управління документами (CLM). CINCEL оптимізує орієнтовані на клієнта робочі процеси та адаптацію з дотриманням законодавства та юридичної визначеності. Це дозволяє зменшити шахрайство та бюрократію, замінивши дорогі, складні та ризиковані інструменти, які не відповідають законодавству Мексики та Латинської Америки (ISO/IEC + NOM151 + NIST + AICPA).
DocuX
docux.ai
Переведіть свої документи та контракти на автопілот. DocuX — це єдина платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє вам керувати повним життєвим циклом ваших документів і контрактів — від створення та співпраці до електронного підпису та довгострокового архівування. Виконуйте роботу за лічені хвилини замість годин завдяки нашому інтелектуальному робочому простору, який автоматично розставляє пріоритети для ваших документів і збирає необхідні схвалення та електронні підписи для вас. Вибирайте з понад 500 вбудованих, перевірених законом шаблонів угод, форм, контрактів, політик тощо. (Вартістю понад 50 тисяч доларів США, доступний для всіх платних планів без додаткових витрат.) DocuX за умовчанням пропонує всім користувачам безпеку банківського рівня. Ви можете інтегрувати свої поточні інструменти та платформи з DocuX лише за кілька кліків. Команди, які використовують DocuX, повідомляють про підвищення продуктивності на 80%, зниження витрат на 70% і пришвидшення угод у 10 разів. Замовте демонстрацію, щоб побачити, як ви можете повернути контроль над своїми документами та контрактами, максимально підвищити ефективність і мінімізувати витрати на підписку.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — це веб-платформа для створення, керування та відображення підписів електронної пошти для будь-якої організації централізованим, швидким та інтуїтивно зрозумілим способом з будь-якого ПК чи мобільного пристрою. Інтегрується з будь-яким рішенням електронної пошти (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange). Крім того, це інструмент продажів, комунікації та маркетингу. Це дозволяє додавати динамічний вміст до підписів, автоматично розгортаючи різні банери для перенаправлення трафіку на лендінг, ринок або електронну комерцію. Крім того, він вимірює вплив кампаній у реальному часі.
Xodo Sign
eversign.com
Юридичні електронні підписи на роботі, вдома чи в дорозі. Безпечно затверджуйте, доставляйте та підписуйте документи онлайн. Раніше вічний знак.
RSign
rsign.com
RSign® — це платформа електронного підпису від RPost®, світового лідера вже більше десяти років. RSign® поєднує багатство функцій з елегантною простотою використання та доступністю в масштабі. Унікальною для RSign є його здатність робити звичайний електронний підпис простим і автоматизованим, одночасно відповідаючи всім сценаріям ваших документів, форм або робочих процесів. RSign спеціалізується на: електронних підписах, зроблених легко. Простіший електронний підпис як для відправника, так і для підписувача. • RSign робить процес підписання простим і легким для тих, хто підписує документи, заповнюючи та підписуючи документи за допомогою будь-якого комп’ютера чи мобільного веб-браузера в керованому процесі підписання. RSign має простіший дизайн користувача, настроюваний інтерфейс користувача, шаблони, які можна надавати для спільного використання, звіти в реальному часі тощо. Сертифікат підпису з судовим аудитом. Записи з автентифікованим журналом аудиту. • Патенти RSign® забезпечують найнадійніший аудиторський слід, який можна перевірити, вбудований у запис електронного підпису. RSign надає сертифікат підпису, який може слугувати судово-медичним записом і може самостійно автентифікуватися, забезпечуючи відстеження передачі, вміст і позначки часу незалежно від систем одержувачів. Сертифікат підпису, формат доказів, який визнається в усьому світі, може бути доданий до підписаної угоди або окремо, і його можна імпортувати в системи за допомогою RSign API. Конфіденційність із шифруванням і RSign Inbox.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — це рішення всіх ваших проблем, коли мова йде про перевірку документів та електронного підпису. VeriDoc Sign використовує запатентовану технологію перевірки, розроблену VeriDoc Global протягом багатьох років. Він надає рішення електронного підпису, захищені блокчейном, для організацій по всьому світу. VeriDoc Sign пропонує рішення для електронних підписів і документів деяким провідним компаніям як у державному, так і в приватному секторах. Наша технологія перевірки блокчейну запатентована в більш ніж 90 країнах світу, допомагаючи організаціям отримати найкраще рішення електронного підпису за розумною ціною. Ми прагнемо надавати найкращі послуги нашим клієнтам, зокрема, організації можуть заощадити дорогоцінний час, усуваючи непотрібні години очікування. З VeriDoc Sign ваша організація матиме підвищену ефективність і продуктивність. Переваги рішень електронного підпису VeriDoc дозволяють безкінечним користувачам мати доступ для перевірки важливих документів і надсилання їх необхідним людям. Ви не помилитеся з інструментами VeriDoc Sign, які надають вам перевагу перевіряти мітки часу та хеші для документів з електронним підписом у блокчейні. Просто відскануйте QR-код своїм мобільним телефоном, і ви побачите оригінальний документ на сторінці підтвердження. Інші функції VeriDoc Sign, які ви просто не можете пропустити: Контроль доступу Законно допустимий Захищений від несправностей блокчейн-безпека Доступний
FuseSign
fusesign.com
Доступний, безпечний і простий у використанні інструмент цифрового підпису. FuseSign розроблено для сфери професійних послуг. Надсилайте документи на підпис і отримуйте їх за лічені хвилини, а не за дні. Він є юридично обов’язковим і може використовуватися для широкого кола документів. Спробуйте FuseSign безкоштовно протягом 14 днів і дізнайтеся, чому FuseSign є єдиним інструментом цифрового підпису, який вам коли-небудь знадобиться.
Crossware
crossware365.com
Шукаєте потужний інструмент, який дозволить вам додавати узгоджені та сумісні підписи, застереження та брендинг до кожного електронного листа, який залишає вашу компанію? Наш відзначений нагородами інструмент Crossware Mail Signature (для Microsoft 365, Microsoft Exchange і HCL Domino) — це рішення для вас. Елегантні, сумісні та персоналізовані підписи автоматично додаються до кожного електронного листа незалежно від того, з якого пристрою ви надсилаєте. Створити свій ідеальний підпис легко за допомогою простого візуального редактора з функцією перетягування або перейдіть на створення свого підпису в HTML за допомогою нашого редактора вихідного коду. Наш інструмент підпису постійно вдосконалюється з метою забезпечення динамічності та розумності підписів. Це означає контекстно-залежну та адаптовану до унікальних вимог вашої компанії. Ви можете створювати та застосовувати правила, які контролюють, коли, де та як застосовуються ваші підписи за допомогою нашого простого конструктора правил. Швидко створюйте правила для застосування підписів або блоків підписів (меншої частини вашого підпису) на основі полів Active Directory, адрес одержувачів, дат тощо. Якщо вам потрібне дуже спеціальне або складне правило, ви також можете написати правила на C#. Crossware Mail Signature дозволяє контролювати, хто може редагувати кожен підпис або блок підпису, напр. ви можете дозволити лише маркетинговій команді редагувати розділ рекламного банера, а юридичній команді редагувати юридичну відмову від відповідальності, захищаючи ваш підпис від небажаних змін. Crossware Mail Signature розроблено з нуля, щоб забезпечити високий рівень безпеки. Ми не зберігаємо та не копіюємо ваші електронні листи та безпечно обробляємо їх у центрах обробки даних Microsoft Azure. Для додаткової безпеки ви також можете вказати центр обробки даних Microsoft за вашим вибором під час налаштування Crossware Mail Signature. Особливості: - Додавайте логотипи, графіку, рекламні банери, піктограми соціальних мереж, поля Active Directory, застереження та текст до верхніх і нижніх колонтитулів електронної пошти. - Застосовуйте свої підписи, коли, де та як забажаєте за допомогою ефективних правил. - Підписи на кожному пристрої та поштовому клієнті. - Контролюйте кожну частину свого підпису за допомогою окремо керованих блоків. - Візуальний / HTML-редактор коду - Попередній перегляд підписів у режимі реального часу на основі одержувачів і відправників. - Переглядайте підписи в Outlook і переглядайте свої підписи в Надісланих. - Інтелектуальна та динамічна програма для підпису - Виберіть свій центр обробки даних Microsoft для розгортання - Редагуйте будь-де та будь-коли за допомогою нашого браузерного редактора Дізнайтеся, що робить нас провідним у світі рішенням для підпису - розпочніть безкоштовну пробну версію зараз!
Mekorma
mekorma.com
Ви втомилися від великої купи чеків, які щотижня чекають на перегляд і підпис? Заощаджуйте час і зусилля з електронними підписами Mekorma. Переглядайте платежі та оцифровані зображення рахунків у своїй системі Acumatica Cloud ERP. Натиснувши одну кнопку, ви можете затвердити те, що готове до виходу – чеки будуть надруковані з відповідним підписом, ручка не потрібна.
OKdokument
okdokument.com
Найшвидший електронний підпис для компаній і фрілансерів Підписуйте документи в Інтернеті, інтегруйте електронні підписи, оцифровуйте свій паперовий порядок денний і дистанційно запитуйте підписи у своїх клієнтів і партнерів.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Віртуальний кабінет - це повністю інтегрована система управління документами з повним контролем версій та аудитом, щоб забезпечити спокій для тих, хто бажає знищити свою документацію та створити офіс без паперу, дотримуючись стандартів юридичної прийнятності. Віртуальний шафа забезпечує безпечний магазин документів з багатьма додатковими пошуковими засобами, що дозволяють легко знайти ваш документ. Він повністю інтегрується з системами Back Office і має можливість просто зв’язувати всі форми електронних файлів назад до запису клієнта. Він надає можливості маршрутизації для відсканованих документів через користувача в лотках, що дозволяє розподілити відсканованих даних навколо вашої організації та має ексклюзивні можливості віддаленого сканування для тих, хто бажає сканувати, використовуючи розміщення або тонкі клієнтські рішення. Віртуальний кабінет дозволяє вашій компанії контролювати всі документи, ділитися інформацією, забезпечити надійно продуктивність та архів з миттєвою рентабельністю інвестицій
GreenSign
greensign.io
Електронні підписи дозволяють безпечно підписувати та надсилати документи з будь-якого місця та в будь-який час. Це усуває потребу друкувати, сканувати та надсилати документи поштою, заощаджуючи ваш час і клопоти. GreenSign пропонує різні способи інтеграції, щоб допомогти відділам вести бізнес швидше з меншим ризиком, меншими витратами та кращим досвідом для клієнтів і співробітників. Рішення GreenSign включає динамічні безкодові потужні веб-форми, інтеграцію API та інтеграцію з програмами та CRM.
inSign
getinsign.com
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє швидко та легко підписувати документи. inSign підтримує розширені (AES) і кваліфіковані електронні підписи (QES) відповідно до eIDAS і ZertES. Підпис є юридично надійним і піддається доказуванню. Підпис можливий у веб-переглядачі або за допомогою програми – інсталяція не потрібна. Інші популярні функції inSign: - Редактор форм - Надбудова Word - Індивідуальна конфігурація - Шаблони документів - Звіт про аудит - REST-API - І багато іншого...
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN — це провідне програмне забезпечення для електронного підпису, яке оптимізує процеси підписання документів за допомогою швидкого, безпечного та зручного рішення. Відчуйте зручність KONSIGN, підписавшись на безкоштовну пробну версію сьогодні. Окрім електронних підписів, KONSIGN пропонує розширені можливості керування документами та повну інтеграцію з популярними хмарними службами зберігання даних, такими як Google Drive. Це дозволяє легко впорядковувати документи, отримувати доступ до них і ділитися ними з будь-якого пристрою, забезпечуючи плавний робочий процес. Інноваційний підхід Konsign економить час, гроші та ресурси, сприяючи безпаперовому середовищу. Ця передова платформа дає змогу завершувати роботу з документами лише кількома клацаннями миші, дозволяючи вам зосередитися на більш важливих завданнях. Konsign не лише спрощує підписання документів, але й демонструє прихильність до сталого розвитку, зменшуючи споживання паперу та сприяючи екологічним практикам. Виберіть KONSIGN для ефективного ведення бізнесу та більш екологічного майбутнього.
BlueInk
blueink.com
eSign із Blueink: де якість поєднується з економічною ефективністю. Попрощайтеся з високими витратами на електронний підпис. Виберіть безпечні, доступні та зручні для підпису рішення електронного підпису Blueink.
Signulu
signulu.com
Signulu — це програмне забезпечення для електронного підпису, яке спрощує підписання документів для підприємств будь-якого розміру. Легко, безпечно та законно.
Zoopsign
zoopsign.com
Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз
Exclaimer
exclaimer.com
Створюйте професійні підписи електронної пошти та керуйте ними. Наш асортимент рішень для керування підписами електронної пошти полегшує розробку та керування підписами електронної пошти вашої організації.
EZsign
ezsign.ca
Спробуйте eZsign БЕЗКОШТОВНО. Гнучкі тарифні плани. Безпека найвищого рівня. Розроблено для канадських компаній.
Signwell
signwell.com
SignWell (раніше Docsketch). Настільки легко підписуйте документи, щоб скоротити час виконання вдвічі. SignWell — це інструмент електронного підпису для юридично обов’язкових електронних підписів і швидшого підписання документів.
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