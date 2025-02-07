Програмне забезпечення електронного підпису - Найпопулярніші застосунки - Словаччина

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє користувачам збирати електронні підписи на документах, усуваючи потребу в фізичній паперовій роботі. Це програмне забезпечення спрощує процес розповсюдження юридично конфіденційних документів, які вимагають електронних підписів. Організації використовують програмне забезпечення для електронного підпису для надійного шифрування документів, таких як договори купівлі-продажу або документи про працевлаштування, які вимагають підписів клієнтів, співробітників або партнерів. Програмне забезпечення електронного підпису часто інтегрується з різними програмами сторонніх розробників, включаючи програмне забезпечення CRM, системи ERP, пакети управління персоналом та інструменти бухгалтерського обліку. Ця інтеграція полегшує безпроблемне керування пропозиціями, контрактами та взаємодією з постачальниками. Крім того, програмне забезпечення електронного підпису відповідає вбудованим стандартам безпеки, які відповідають як місцевим, так і федеральним юридичним вимогам. Це забезпечує плавний обмін юридичними документами та гарантує легітимність і юридичну дійсність підписів, отриманих за допомогою програмного забезпечення.
Запит на новий застосунок
Encyro
encyro.com
Encyro дозволяє надсилати безпечні файли на будь-яку електронну адресу. Не витрачайте час на запрошення клієнтів, налаштування спільних папок або налаштування дозволів. Отримуйте захищені повідомлення та файли від клієнтів, не вимагаючи входу. Encyro є єдиним постачальником електронних підписів, який дозволяє намалювати свій підпис на телефоні під час перегляду документа для підписання на комп’ютері (шляхом сканування QR-коду). Запитуйте електронні підписи з розширеним захистом, включаючи коди доступу на основі текстових повідомлень і параметри входу. Продемонструйте свій бренд на власній сторінці завантаження. Збільште свою видимість серед клієнтів, дозволивши їм використовувати свій безкоштовний обліковий запис Encyro для безпечного спілкування з іншими. Захищайте дані клієнтів і дотримуйтесь HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR та інших нормативних вимог щодо конфіденційності даних клієнтів. Використовуйте Encyro у своєму браузері або з Microsoft Outlook (за допомогою безкоштовної надбудови Encyro Outlook).
FuseSign
fusesign.com
Доступний, безпечний і простий у використанні інструмент цифрового підпису. FuseSign розроблено для сфери професійних послуг. Надсилайте документи на підпис і отримуйте їх за лічені хвилини, а не за дні. Він є юридично обов’язковим і може використовуватися для широкого кола документів. Спробуйте FuseSign безкоштовно протягом 14 днів і дізнайтеся, чому FuseSign є єдиним інструментом цифрового підпису, який вам коли-небудь знадобиться.
Dedoco
dedoco.com
Dedoco — це платформа довіри даних для цифрових робочих процесів, що забезпечує зв’язок доказів і перевірку документів, комунікацій і систем. Його місія полягає у створенні непохитної довіри до бренду та процесів наших клієнтів
ZorroSign
zorrosign.com
БЕЗПЕКА ВАШОГО БІЗНЕСУ БУКВАЛЬНО НА КОНЕЦІ. Коли безпека є критично важливою, вашому бізнесу потрібні безпечні цифрові підписи, транзакції та документація. Лише одне комплексне рішення побудовано на блокчейні — за допомогою ZorroSign ви можете Block It DownTM
WeSign
wesign.com
Інші типи електронних підписів, які вважаються дійсними Окрім цифрового підпису та електронного підпису, існують інші види електронного підпису, які стають широко поширеними.
Signmee
signmee.com
Форми угод онлайн для швидшого підписання Онлайн-конструктор форм, поштова програма та електронний підпис із папкою «Вхідні» для кожного
Autenti
autenti.com
Електронний підпис Autenti - це безпечний електронний підпис для компаній. Економте час і гроші, підписуючи договори та інші документи онлайн на своєму смартфоні, планшеті чи ноутбуці.
Mekari Sign
mekarisign.com
Укладайте угоди швидше за допомогою безпечного та інтегрованого програмного забезпечення для підписання контрактів Створюйте, надсилайте та підписуйте контракти на одній єдиній платформі. Виконуйте всі угоди швидше та безпечніше за допомогою сертифікованого цифрового підпису та офіційного eMeterai Peruri.
DrySign
drysign.exelatech.com
Зробіть крок у безпечне та стійке майбутнє з цифровими підписами DrySign Онлайн-рішення цифрового підпису від DrySign дає змогу вам і вашим клієнтам завантажувати, підписувати, ділитися та архівувати документи будь-де, будь-коли та на будь-якому пристрої.
Workiro
workiro.com
Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.
SignFree
signfree.io
SignFree — це ваше стандартне рішення для електронного підпису, розроблене для швидкого та безпечного підпису документів. За допомогою SignFree ви можете підписувати необмежену кількість документів менш ніж за 30 секунд, і все це безкоштовно. Попрощайтеся з паперовими відходами та скористайтеся швидшим і екологічнішим способом управління своїми угодами. Приєднуйтесь до нас, щоб спростити підписи та зробити внесок у більш стійке майбутнє. Зареєструйтеся сьогодні та скористайтеся простими електронними підписами SignFree.
Mekorma
mekorma.com
Ви втомилися від великої купи чеків, які щотижня чекають на перегляд і підпис? Заощаджуйте час і зусилля з електронними підписами Mekorma. Переглядайте платежі та оцифровані зображення рахунків у своїй системі Acumatica Cloud ERP. Натиснувши одну кнопку, ви можете затвердити те, що готове до виходу – чеки будуть надруковані з відповідним підписом, ручка не потрібна.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst — це простий спосіб керувати бізнес-формами та документами на одній простій безпечній онлайн-платформі. DocuFirst — це набагато більше, ніж просто рішення електронного підпису! Ми дозволяємо компаніям збирати та зберігати дані, необхідні для заповнення форм, а також надаємо надійні можливості керування документами.
Signable
signable.co.uk
Програмне забезпечення електронного підпису від Signable допомагає надсилати юридично зобов’язуючі та безпечні онлайн-документи за лічені секунди. Почніть з електронних підписів сьогодні!
Agrello
agrello.io
Працюйте розумніше з Agrello. Почніть свій шлях до цифрової трансформації разом з нами! Незалежно від того, чи потрібно вам час від часу підписувати цифрові документи чи потрібно керувати всією юридичною документацією вашої компанії, ми тут, щоб допомогти. // Почніть без стресу та навчання Занадто часто нові інструменти потребують нових навичок і навчання. З Агрелло не так. Просто скористайтеся своїм улюбленим інструментом і завантажте готові до підписання документи в Agrello. Після додавання всіх підписантів і глядачів ми подбаємо про решту. Ми будемо інформувати вас про процес підписання, щоб ви тим часом могли зосередитися на інших речах! // Інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель для вашої зручності Іноді для збору всіх необхідних підписів потрібно більше часу. Інформаційна панель документів Agrello розроблена, щоб надати вам чіткий і миттєвий зворотний зв’язок щодо того, які угоди потребують трохи поштовху, а які успішно завершено. Ви дійсно повинні подивитись, що ви будете робити з усім цим додатковим часом! // Масове створення, динамічні шаблони Ми робимо все від нас залежне, щоб допомогти вам усунути деякі з цих набридливих, повторюваних завдань. Шаблони для повторюваних контрактів, збір відсутніх даних за допомогою форм і навіть автоматизація повного процесу підпису шляхом підключення вашої CRM та інших інструментів - це лише деякі функції, які дозволяють вам зосередитися на більш нагальних справах. // Безпечна співпраця Надсилання конфіденційних документів електронною поштою туди й назад становить серйозний ризик для безпеки. Екосистема Agrello створена для безпечної співпраці. Запрошуйте своїх партнерів, завантажуйте чернетки, переглядайте та підписуйте документи разом зі своїми партнерами, знаючи, що ваша робота завжди безпечна. //Юридична обов’язковість у всьому світі Світ цифрових підписів з кожним днем стає все складнішим. На щастя, ви можете використовувати свій національний електронний ідентифікатор або міжнародно визнаний вдосконалений електронний підпис Agrello (AdES).
DocVerify
docverify.com
DocVerify просуває підписи та нотаріальне засвідчення в епоху цифрових технологій за допомогою надійного рішення eSign і дистанційного онлайн-нотаріального засвідчення (RON). Тепер ви можете безпечно підписувати, керувати та зберігати юридично обов’язкові документи в надійному онлайн-середовищі. Схвалений і сертифікований інструмент електронного нотаріуса DocVerify не потребує завантаження програмного забезпечення чи покупки обладнання. Доступ до цього електронного нотаріального засвідчення доступний через Інтернет і стандартний браузер. Прискоріть час виконання, скоротіть витрати та продовжуйте транзакції з надійною платформою DocVerify. Для контрактів та інших ділових документів інструменти електронного підпису DocVerify пропонують безліч варіантів. Програмне забезпечення для цифрового підпису може спростити отримання підписів або інтегрувати його в існуючі системи вашої компанії. DocVerify пропонує Black Knight, провідна в галузі технологій, даних і аналітична компанія, яка підтримує іпотечну індустрію протягом 60 років.
Signority
signority.com
Signority — це інструмент електронного підпису та автоматизації документообігу, який замінює процес «друк-підпис-сканування». Компанія Signority, заснована в 2010 році, відповідає вимогам HIPAA і є провідним постачальником електронних підписів у секторах охорони здоров’я, персоналу, некомерційних організацій і освіти Північної Америки. Завдяки функціям, що економлять час, як-от шаблони, масове підписання та групове підписання, ви можете зосередитися на тому, що вам потрібно зробити. Наша передова в галузі підтримка орієнтована на людину, а не на ботів. Таким чином, ви можете поговорити з живою людиною, коли вам потрібна допомога в поспіху. І, оскільки Signority дуже простий у використанні, адаптація проста і може бути виконана протягом дня. Крім того, якщо вашій команді потрібне навчання, його зазвичай можна запланувати протягом 10 робочих днів.
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієнтами. Ми підтримуємо вашу щоденну діяльність, інтегруючись із Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 тощо. Наша місія полягає в тому, щоб надати компаніям будь-якого розміру рішення та послуги корпоративного рівня, які відповідають їм там, де вони знаходяться на шляху їхнього зростання. Результат? Зручна, масштабована, надійна платформа, якою ваша команда та клієнти справді отримають задоволення. Наші команди розробки продукту та служби підтримки клієнтів оперативно реагують, а це означає, що у вас є люди, які інвестували в те, щоб ви отримали максимум від SuiteFiles. За допомогою SuiteFiles ваші потреби в управлінні документами задовольняються, а навантаження на ІТ-технології звільняється, що дозволяє збільшити кількість оплачуваних годин і зміцнити відносини з вашими клієнтами. Завдяки 1000+ компаніям, які надають професійні послуги, які покращують свій бізнес за допомогою SuiteFiles (і коефіцієнт поновлення 99,6%), ми — очевидний вибір для вас. Розділіть ваші операції за допомогою повноцінних рішень для робочого процесу та широкомасштабних інтеграцій, які з’єднують вас із провідними галузевими програмами. Комплексні функції та функції SuiteFiles були розроблені для команд із 10 до 500 осіб з урахуванням задоволення ваших співробітників. Протягом багатьох років ми вдосконалювали наше програмне забезпечення для ваших наскрізних процесів за допомогою інтеграції, автоматизації, підпису й керування електронною поштою, усуваючи стрибки додатків і численні плати за підписку, які вам знадобилися б. Ми поєднуємо легкий обмін третіми сторонами з найсучаснішою безпекою, не позбавляючи вас права власності на дані. Ми спростили складність організації, централізації та використання інформації, яка потрібна вашій фірмі щодня. Ви повинні витрачати свій робочий час на обслуговування клієнтів і розвиток свого бізнесу, а не на боротьбу з файлами. Отже, ми розробили SuiteFiles із швидкою повною міграцією даних і адаптацією, щоб ваша команда почала працювати всього за два дні. Крім того, наш інтелектуальний інтерфейс простий у використанні та постійно вдосконалюється. Усуваючи непотрібні рухи вперед і назад, затримки процесів, накладні витрати на співпрацю та перемикання між кількома інструментами, ми заощаджуємо час. Наші клієнти повідомляють про економію 5 годин на тиждень на одного працівника. Це 6 ½ FTE тижнів на одного співробітника на рік!
Secured Signing
securedsigning.com
Secured Signing — це програмне забезпечення для цифрового підпису та віддаленого онлайн-нотаріуса, яке допомагає компаніям підписувати документи в електронному вигляді. Це безпечний, зручний і економічно ефективний спосіб підписування документів, який відповідає низці галузевих норм у всьому світі. Заснована в 2010 році зі штаб-квартирою в Окленді, Нова Зеландія, ми пропонуємо низку функцій, зокрема: Цифрові підписи: Захищений підпис використовує надійну технологію цифрового підпису (PKI), яка забезпечує автентичність і цілісність документів. Дистанційне онлайн-нотаріальне засвідчення: Secured Signing пропонує дистанційні онлайн-нотаріальні послуги, які дозволяють підписувати та нотаріально завіряти документи в електронному вигляді. Відстеження документів: безпечне підписання відстежує статус усіх підписаних документів, тож ви можете легко побачити, хто підписав і коли. Нагадування: Secured Signing може надсилати нагадування підписантам, якщо вони не підписали документ до певної дати. Звітування: Secured Signing надає докладні звіти про всі підписані документи, щоб ви могли відстежувати свою діяльність щодо підписання та дотримання вимог. Захищений підпис — це хороший варіант для компаній будь-якого розміру, яким потрібно підписувати документи в електронному вигляді. Це безпечний, зручний і економічно ефективний спосіб підписування документів, який відповідає низці галузевих норм. Ось деякі переваги використання захищеного підпису: Безпека: захищений підпис використовує технологію надійного цифрового підпису (PKI), яка забезпечує автентичність і цілісність документів. Це робить його безпечним і надійним способом електронного підпису документів. Зручність: захищений підпис дозволяє легко підписувати документи в електронному вигляді. Ви можете підписувати документи будь-де та будь-коли, якщо у вас є підключення до Інтернету. Відповідність: відповідає ряду галузевих норм, зокрема HIPAA, GDPR і MISMO. Це робить його безпечним і надійним способом підписання документів для підприємств у регульованих галузях. Економічність: комісії за налаштування немає, і ви платите лише за ті функції, які вам потрібні. Захищений підпис полегшує інтеграцію з кількома сторонніми системами, такими як Bullhorn, Microsoft Outlook, Gmail, RecruitOnline, JobAdder, FastTrack360 тощо. Інші функції включають сповіщення електронною поштою, шаблони, централізовану інформаційну панель, спеціальне брендування, звітування та нагадування. Спеціальна для користувача технологія цифрового підпису X509 PKI, яка лежить в основі Secured Signing, забезпечує автентичність підписантів і документів. Підпис закріплює печатку документа, тому будь-яка зміна робить підпис недійсним. Дотримання Закону Нової Зеландії про електронні транзакції 2002 року та відповідного міжнародного законодавства гарантує дійсність і юридичну силу в усьому світі. Організації, які використовують Secure Signing, отримують значне скорочення витрат, швидкий оборот повних і точних документів, короткий і ефективний бізнес-процес і виключно задоволених клієнтів.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — це британське програмне забезпечення електронного підпису для надсилання, підписання та керування контрактами онлайн. Компанії використовують Legalesign, щоб отримати значну продуктивність і фінансові переваги, підвищити рівень задоволеності своїх клієнтів, усунувши потребу в принтері та дозволяючи їм підписувати будь-де, і, останнє, але не менш важливе, звільнити тягар виснажливої паперової роботи з персоналу, який багато страждає. Клієнтами Legalesign є юридичні фірми, страхові компанії, фірми з нерухомості, рекрутери, бухгалтери та багато інших. Legalesign створено з нуля, щоб забезпечити максимальну цінність для наших клієнтів. Тарифна ціна програмного забезпечення для бізнесу часто значно перевищує витрати на його використання – вартість впровадження, навчання, час щоденного використання та вартість змін. Legalesign розроблено таким чином, щоб мінімізувати ці витрати, щоб наші клієнти бачили найбільшу цінність у підсумку: від усунення непотрібних клацань у повсякденних діях, щоб ви не витрачали час на надсилання контрактів, до повного архітектура системи, яка дозволяє плавно та легко масштабувати горизонтально та вертикально. Ми інвестуємо значні кошти в закулісні системи, щоб забезпечити безперебійну роботу та надійність, надаючи послуги там, де це важливо.
CocoSign
cocosign.com
Простіше, швидше та безпечніше рішення електронного підпису для малого та середнього бізнесу та професіоналів Швидко та без зусиль підписуйте, надсилайте, відстежуйте та збирайте електронні підписи за допомогою надійного та юридично обов’язкового програмного забезпечення eSign від CocoSign.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — це безкоштовне, сучасне та просте рішення електронного підпису. Окрім безкоштовного тарифного плану, ми пропонуємо довічну угоду, яка відрізняє нас від понад 90% інших програм електронного підпису. Замість того, щоб сплачувати щомісячну плату за застарілу програму, як-от DocuSign, ви можете заплатити один раз назавжди за SignHouse і приєднатися до спільноти людей, схожих на вас.
EZsign
ezsign.ca
Спробуйте eZsign БЕЗКОШТОВНО. Гнучкі тарифні плани. Безпека найвищого рівня. Розроблено для канадських компаній.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — це веб-платформа для створення, керування та відображення підписів електронної пошти для будь-якої організації централізованим, швидким та інтуїтивно зрозумілим способом з будь-якого ПК чи мобільного пристрою. Інтегрується з будь-яким рішенням електронної пошти (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange). Крім того, це інструмент продажів, комунікації та маркетингу. Це дозволяє додавати динамічний вміст до підписів, автоматично розгортаючи різні банери для перенаправлення трафіку на лендінг, ринок або електронну комерцію. Крім того, він вимірює вплив кампаній у реальному часі.
Sigsync
sigsync.com
Службу підпису електронної пошти Sigsync найкраще описати лише трьома словами. Це централізована веб-служба підпису для Office 365, яка поширюється на всю компанію. Термін «централізоване» означає, що вона дозволяє створювати й керувати всіма підписами електронної пошти для вашої компанії в одному місці. Підпис для всієї компанії дає змогу запровадити зміни або оновлення підпису за лічені хвилини. Оскільки це веб-сервіс, він не залежить від платформи та працює на всіх пристроях без будь-яких складних установок.
Emailee
emailee.io
Emailee — це передова платформа SaaS, розроблена спеціально для солопідприємців і фрілансерів, які прагнуть посилити свій особистий бренд і збільшити кількість потенційних клієнтів за допомогою електронної пошти.
GoatSign
goatsign.io
GoatSign — це безкоштовне та просте онлайн-рішення для підпису, яке дозволяє легко отримати підпис і рухатися далі. З GoatSign немає складних робочих процесів для навігації – лише простий, безпроблемний процес підпису, який економить ваш час і енергію.
Crossware
crossware365.com
Шукаєте потужний інструмент, який дозволить вам додавати узгоджені та сумісні підписи, застереження та брендинг до кожного електронного листа, який залишає вашу компанію? Наш відзначений нагородами інструмент Crossware Mail Signature (для Microsoft 365, Microsoft Exchange і HCL Domino) — це рішення для вас. Елегантні, сумісні та персоналізовані підписи автоматично додаються до кожного електронного листа незалежно від того, з якого пристрою ви надсилаєте. Створити свій ідеальний підпис легко за допомогою простого візуального редактора з функцією перетягування або перейдіть на створення свого підпису в HTML за допомогою нашого редактора вихідного коду. Наш інструмент підпису постійно вдосконалюється з метою забезпечення динамічності та розумності підписів. Це означає контекстно-залежну та адаптовану до унікальних вимог вашої компанії. Ви можете створювати та застосовувати правила, які контролюють, коли, де та як застосовуються ваші підписи за допомогою нашого простого конструктора правил. Швидко створюйте правила для застосування підписів або блоків підписів (меншої частини вашого підпису) на основі полів Active Directory, адрес одержувачів, дат тощо. Якщо вам потрібне дуже спеціальне або складне правило, ви також можете написати правила на C#. Crossware Mail Signature дозволяє контролювати, хто може редагувати кожен підпис або блок підпису, напр. ви можете дозволити лише маркетинговій команді редагувати розділ рекламного банера, а юридичній команді редагувати юридичну відмову від відповідальності, захищаючи ваш підпис від небажаних змін. Crossware Mail Signature розроблено з нуля, щоб забезпечити високий рівень безпеки. Ми не зберігаємо та не копіюємо ваші електронні листи та безпечно обробляємо їх у центрах обробки даних Microsoft Azure. Для додаткової безпеки ви також можете вказати центр обробки даних Microsoft за вашим вибором під час налаштування Crossware Mail Signature. Особливості: - Додавайте логотипи, графіку, рекламні банери, піктограми соціальних мереж, поля Active Directory, застереження та текст до верхніх і нижніх колонтитулів електронної пошти. - Застосовуйте свої підписи, коли, де та як забажаєте за допомогою ефективних правил. - Підписи на кожному пристрої та поштовому клієнті. - Контролюйте кожну частину свого підпису за допомогою окремо керованих блоків. - Візуальний / HTML-редактор коду - Попередній перегляд підписів у режимі реального часу на основі одержувачів і відправників. - Переглядайте підписи в Outlook і переглядайте свої підписи в Надісланих. - Інтелектуальна та динамічна програма для підпису - Виберіть свій центр обробки даних Microsoft для розгортання - Редагуйте будь-де та будь-коли за допомогою нашого браузерного редактора Дізнайтеся, що робить нас провідним у світі рішенням для підпису - розпочніть безкоштовну пробну версію зараз!
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic дозволяє централізовано керувати електронними підписами ваших співробітників і розширювати їх маркетинговими банерами, щоб перетворити щоденний трафік електронної пошти на потужний маркетинговий канал. Mailtastic користується довірою клієнтів будь-якого розміру в усьому світі, включно з компаніями зі списку Fortune 500+, що дозволяє використовувати весь маркетинговий потенціал своїх електронних підписів, розширюючи таким чином свої маркетингові ініціативи та з’єднуючи нових потенційних клієнтів. Забронюйте демо-версію сьогодні, щоб дізнатися, як ви можете почати отримувати прибуток за допомогою маркетингу електронних підписів.
Letsignit
letsignit.com
З 98% задоволеністю клієнтів і понад 1 000 000 користувачів у всьому світі, Letsignit є потужним рішенням, яке допомагає маркетинговим та ІТ-командам оптимізувати підписи електронної пошти співробітників для досягнення узгодженості бренду, стимулювання залучення потенційних клієнтів і підвищення залученості співробітників. Ми є золотим партнером Microsoft понад 10 років і забезпечуємо найвищі світові стандарти ІТ-безпеки завдяки сертифікації ISO/IEC 27001:2017 і ISO/IEC 27018:2019. За допомогою нашого найкращого у своєму класі дизайнера drag & drop ви можете швидко створювати налаштовані підписи з націленими маркетинговими банерами, які можна відстежувати – рекламуйте події, спілкуйтеся в соціальних мережах, плануйте зустрічі… варіанти безмежні! Ви можете створювати та призначати підписи для певних людей, відділів, регіонів/мов або дочірніх компаній. Оскільки він підключається до вашого активного каталогу, його легко оновити та розгорнути. Наша глобальна команда в Північній Америці та Європі пропонує підтримку клієнтів англійською, французькою та іспанською мовами 24 години на добу, 5 днів на тиждень.
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO забезпечує централізоване керування підписами електронної пошти для вашої компанії. Фірмовий банер, розроблений за допомогою SIGNandGO, підвищує впізнаваність бренду. Завдяки індивідуальному дизайну підпису ви отримуєте цифрові візитні картки, які відображають ідентичність вашого бренду. З SIGNandGO, рішенням для підпису електронної пошти, підписи набувають більш професійного вигляду. SIGNandGO допоможе вам централізовано організувати керування корпоративною електронною поштою та спростить контроль відділу кадрів. Таким чином, підписи співробітників завжди актуальні та мають ідеальний дизайн. Пропонує розширене хмарне керування підписами підприємства на базі OWA та забезпечує сумісність із підписом електронної пошти Office 365. Таким чином ви отримаєте просте керування корпоративною електронною поштою, а всі ваші підписи стануть бездоганними.
MySignature
mysignature.io
MySignature — це онлайн-генератор підписів електронної пошти, який допомагає створювати професійні та візуально привабливі підписи електронної пошти для Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365 і керування підписами електронної пошти для Google Workspace. Технічна підготовка не потрібна. Крім того, насолоджуйтеся відстеженням відкриття електронної пошти та кліків без обмежень за допомогою розширення MySignature для Gmail.
Signer HQ
signerhq.com
Спростіть процес підписання контракту за допомогою Signer HQ і витрачайте менше часу на гонитву за signatures.es
ValidSign
validsign.eu
Наш електронний підпис було впроваджено в рамках різноманітних процесів більш ніж 3000 організаціями по всьому світу. ValidSign — це корпоративне рішення, що означає, що ви можете використовувати ValidSign у всіх різних відділах вашої організації для підпису різних документів. ValidSign працює на більш ніж 30 різних ринках і має досвід на кожному з них. Наприклад, саме в цей момент член правління американського університету підписує рішення про заснування з ValidSign. У той же час бухгалтер в Нідерландах підписує податкову декларацію. Ми тут, щоб обслуговувати кожну організацію, яка хоче прискорити бізнес, спростити підписання та покращити обслуговування клієнтів!
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
Zoopsign
zoopsign.com
Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз
Signulu
signulu.com
Signulu — це програмне забезпечення для електронного підпису, яке спрощує підписання документів для підприємств будь-якого розміру. Легко, безпечно та законно.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — це рішення електронного підпису, призначене для пришвидшення робочих процесів. Він простий у використанні, безпечний і надійний на різних платформах.
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN — це провідне програмне забезпечення для електронного підпису, яке оптимізує процеси підписання документів за допомогою швидкого, безпечного та зручного рішення. Відчуйте зручність KONSIGN, підписавшись на безкоштовну пробну версію сьогодні. Окрім електронних підписів, KONSIGN пропонує розширені можливості керування документами та повну інтеграцію з популярними хмарними службами зберігання даних, такими як Google Drive. Це дозволяє легко впорядковувати документи, отримувати доступ до них і ділитися ними з будь-якого пристрою, забезпечуючи плавний робочий процес. Інноваційний підхід Konsign економить час, гроші та ресурси, сприяючи безпаперовому середовищу. Ця передова платформа дає змогу завершувати роботу з документами лише кількома клацаннями миші, дозволяючи вам зосередитися на більш важливих завданнях. Konsign не лише спрощує підписання документів, але й демонструє прихильність до сталого розвитку, зменшуючи споживання паперу та сприяючи екологічним практикам. Виберіть KONSIGN для ефективного ведення бізнесу та більш екологічного майбутнього.
inSign
getinsign.com
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє швидко та легко підписувати документи. inSign підтримує розширені (AES) і кваліфіковані електронні підписи (QES) відповідно до eIDAS і ZertES. Підпис є юридично надійним і піддається доказуванню. Підпис можливий у веб-переглядачі або за допомогою програми – інсталяція не потрібна. Інші популярні функції inSign: - Редактор форм - Надбудова Word - Індивідуальна конфігурація - Шаблони документів - Звіт про аудит - REST-API - І багато іншого...
GreenSign
greensign.io
Електронні підписи дозволяють безпечно підписувати та надсилати документи з будь-якого місця та в будь-який час. Це усуває потребу друкувати, сканувати та надсилати документи поштою, заощаджуючи ваш час і клопоти. GreenSign пропонує різні способи інтеграції, щоб допомогти відділам вести бізнес швидше з меншим ризиком, меншими витратами та кращим досвідом для клієнтів і співробітників. Рішення GreenSign включає динамічні безкодові потужні веб-форми, інтеграцію API та інтеграцію з програмами та CRM.
GoodSign
goodsign.io
Електронні підписи. Підписка не потрібна. Перше рішення цифрового підпису, де ви платите лише за те, що використовуєте. Немає обмежень щодо документів, функцій чи користувачів. Ми також виконуємо місію посадити 1 мільйон дерев у всьому світі, щоб допомогти стримати глобальне потепління. Це фінансується за рахунок продажів GoodSign. 20% від кожного продажу йде на посадку дерев!
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — це рішення всіх ваших проблем, коли мова йде про перевірку документів та електронного підпису. VeriDoc Sign використовує запатентовану технологію перевірки, розроблену VeriDoc Global протягом багатьох років. Він надає рішення електронного підпису, захищені блокчейном, для організацій по всьому світу. VeriDoc Sign пропонує рішення для електронних підписів і документів деяким провідним компаніям як у державному, так і в приватному секторах. Наша технологія перевірки блокчейну запатентована в більш ніж 90 країнах світу, допомагаючи організаціям отримати найкраще рішення електронного підпису за розумною ціною. Ми прагнемо надавати найкращі послуги нашим клієнтам, зокрема, організації можуть заощадити дорогоцінний час, усуваючи непотрібні години очікування. З VeriDoc Sign ваша організація матиме підвищену ефективність і продуктивність. Переваги рішень електронного підпису VeriDoc дозволяють безкінечним користувачам мати доступ для перевірки важливих документів і надсилання їх необхідним людям. Ви не помилитеся з інструментами VeriDoc Sign, які надають вам перевагу перевіряти мітки часу та хеші для документів з електронним підписом у блокчейні. Просто відскануйте QR-код своїм мобільним телефоном, і ви побачите оригінальний документ на сторінці підтвердження. Інші функції VeriDoc Sign, які ви просто не можете пропустити: Контроль доступу Законно допустимий Захищений від несправностей блокчейн-безпека Доступний
OKdokument
okdokument.com
Найшвидший електронний підпис для компаній і фрілансерів Підписуйте документи в Інтернеті, інтегруйте електронні підписи, оцифровуйте свій паперовий порядок денний і дистанційно запитуйте підписи у своїх клієнтів і партнерів.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp — це маркетингова платформа для керування підписами електронної пошти, яка ідеально підходить для підприємств середнього розміру, підприємств і команд. Швидке та просте налаштування підпису для всіх співробітників компанії, що не потребує залучення технічних або дизайнерських команд. Повна інтеграція з основними клієнтами електронної пошти та пристроями, включаючи смартфони. Оптимізуйте підписи бренду в усіх електронних листах компанії. За допомогою Newoldstamp ви можете: створювати інтерактивний підпис електронної пошти, який відповідає вимогам брендингу; керувати всіма підписами електронної пошти вашої команди в одному місці; запускати банерні кампанії підписів електронної пошти; відстежувати ефективність підпису електронної пошти; налаштовувати існуючі шаблони підписів; створювати різні шаблони підписів електронної пошти для кожного відділу; основні функції: розширена електронна пошта; редактор і генератор підписів Інтеграції G Suite, Exchange, Microsoft 365 Централізоване керування підписами Керування банерами підписів Аналітика підписів Сумісність із основними клієнтами електронної пошти Зручність для мобільних пристроїв
Xodo Sign
eversign.com
Юридичні електронні підписи на роботі, вдома чи в дорозі. Безпечно затверджуйте, доставляйте та підписуйте документи онлайн. Раніше вічний знак.
Zoho Sign
zoho.com
Цифровий підпис ділових документів онлайн із повною безпекою та надійністю за допомогою програмного забезпечення електронного підпису Zoho. Автоматизуйте свої транзакції за допомогою простих робочих процесів електронного підпису документів. Zoho Sign легко інтегрується з програмами Zoho, включаючи Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms та іншими сторонніми програмами, такими як Office 365, G Suite і Microsoft Teams.
WiseStamp
wisestamp.com
Створюйте красиві персоналізовані підписи електронної пошти за допомогою нашого відзначеного нагородами генератора підписів. Легко створюйте та редагуйте свій електронний підпис - це БЕЗКОШТОВНО
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
Skribble
skribble.com
За допомогою Scribble ви можете легально підписати будь-який документ в електронному вигляді. Різні документи, різні юридичні вимоги – у Skribble ви отримуєте доступ до всіх доступних стандартів електронного підпису з одного джерела, і ви готові до будь-якої ситуації.
SignRequest
signrequest.com
Підпишіть самі або отримайте підпис на документах. Легко, безпечно, юридично обов’язковий і безкоштовний.
signNow
signnow.com
Електронний підпис, який масштабується разом із вашим робочим процесом. Створюйте та масштабуйте робочі процеси електронного підпису за допомогою signNow, частини airSlate Business Cloud. Підписуйте та відправляйте документи на підпис, формуйте угоди, укладайте договори, приймайте платежі та автоматизуйте бізнес-процеси.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — це хмарне рішення для електронного підпису та заповнення документів або підписання документів із телефону, планшета чи комп’ютера. Підписи, створені за допомогою SignEasy, відповідають Закону ESIGN, а також eIDAS і Європейській директиві (EC/1999/93).
Signaturely
signaturely.com
Signaturely — це безкоштовне програмне забезпечення для електронного підпису, яке дозволяє підписувати документи онлайн. Працюйте розумніше та швидше, переходячи в епоху цифрових технологій за допомогою електронних підписів. Підписувати документи вручну, сканувати їх і надсилати електронною поштою – це головний біль, погодьтеся? Signaturely усуває головний біль і переносить вас у цифрову епоху.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, швидко визнати дохід, підвищити безпеку та відповідність вимогам, а також відмовитися від паперових документів.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Трансформуйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для електронного підпису, який також включає потужність Adobe Acrobat в одному пакеті.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контрактами, грошима та ідентифікацією, заощаджуючи до 90% часу: від потужного електронного підпису, гнучкої системи електронних форм до настроюваних клієнтських порталів. Відділи кадрів використовують нас для залучення працівників і розповсюдження платіжних відомостей. Відділи продажів використовують нас для адаптації клієнтів. Фірми професійних послуг використовують нас для підписання контрактів, збору даних і обміну документами зі своїми клієнтами. Школи використовують нас для автоматизації процесів вступу.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (раніше HelloSign) — це інтуїтивно зрозумілий спосіб безпечно підписувати та запитувати підписи в Інтернеті. Додайте юридично дійсні підписи до будь-якої угоди — від листів із пропозиціями про наймання до кредитів, договорів купівлі-продажу та NDA. Відзначений нагородами інтерфейс користувача, надійні засоби керування адміністратором, відстеження документів і безпека корпоративного рівня, які є більш безпечними, ніж ручка та папір, усе це вже стандартно. Швидше підписуйте. Dropbox Sign допомагає компаніям підписувати контракти в середньому на 80% швидше, ніж традиційні паперові контракти, для підписання та повернення яких потрібно в середньому 15 днів. Збільште кількість завершених документів. Завдяки таким функціям, як відстеження, автоматичні нагадування та мобільний підпис, Dropbox Sign підвищив рівень завершення документів на 96%. Швидко надсилайте угоди. Відзначений нагородами інтуїтивно зрозумілий інтерфейс у поєднанні з такими функціями, як шаблони та перевірка даних, означає, що Dropbox є швидким і легким для надсилання угод на підпис. Працюйте з інструментами, які вам подобаються. Dropbox Sign повністю інтегрується з такими програмами, як Salesforce, Slack, Oracle, HubSpot CRM, Microsoft Word, тому ви можете надсилати документи на підпис безпосередньо з ваших улюблених інструментів. Автоматично реєструйте та зберігайте угоди. Автоматично зберігайте підписані документи та будь-коли знаходьте їх у бажаному хмарному сховищі, будь то Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneDrive або SharePoint. Зробіть кожну угоду прийнятною в суді. Кожна угода Dropbox Sign супроводжується журналом аудиту, прийнятним судом, який захищає всі сторони та зменшує витрати на відновлення та судові проблеми. Тримайте все в безпеці. Усі ваші документи зберігаються конфіденційними за допомогою шифрування як під час передачі, так і під час зберігання. Додайте глибшу функціональність. Dropbox Sign API вбудовує надійні функції електронного підпису безпосередньо у ваш додаток, робочий процес або веб-сайт. Такі функції, як вбудований підпис, власне брендування та вбудовані шаблони, створюють справді безпроблемний досвід підписання в продукті. Винятковий досвід розробників і спеціальна команда підтримки API означають, що ви отримуєте безпечний, надійний і багатофункціональний підпис із середнім часом впровадження, який у 2 рази швидший, ніж у середньому по галузі.
Formstack
formstack.com
Formstack Forms — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям автоматизувати процеси створення цифрових форм і збору даних для опитувань, потенційних клієнтів, реєстрацій тощо. Основні функції включають маршрутизацію даних, завантаження файлів, шифрування даних, збір платежів і аналітику форм. Formstack Forms, розроблений для компаній будь-якого розміру, дозволяє користувачам співпрацювати з командами, щоб підтверджувати, відхиляти та коментувати дані, надіслані через форми. Завдяки конструктору форм із функцією перетягування Formstack Forms дає змогу користувачам у різних організаціях створювати фірмові форми, опитування та робочі процеси без необхідності знати код. Для більш технічних користувачів Formstack Forms пропонує відкритий API, який дозволяє користувачам і стороннім програмам програмно отримувати доступ до ресурсів Formstack. Formstack дозволяє інтегруватися з різноманітними програмами сторонніх розробників, такими як Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate тощо. Formstack доступний за місячною передплатою, а підтримку розширюють за допомогою документації та інших онлайн-засобів.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.