Програмне забезпечення електронного маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

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Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою є важливим інструментом для компаній, щоб створювати та контролювати свої списки електронних адрес, сегментуючи їх для цільових кампаній електронної пошти, одночасно відстежуючи взаємодію з підписниками. Ці інструменти дозволяють створювати налаштовані електронні листи, використовуючи HTML і CSS або зручні редактори WYSIWYG. Інтеграція з програмним забезпеченням для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) покращує прогнозні можливості платформи. Маркетинг електронною поштою є типовою функцією інструментів автоматизації маркетингу. На відміну від комплексних рішень автоматизації, що охоплюють різні канали, ці продукти зосереджені саме на електронному маркетингу. Для детального вивчення можливостей електронного маркетингу в продуктах автоматизації маркетингу покупці можуть звернутися до сторінки категорії «Автоматизація маркетингу».
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Pipedrive
pipedrive.com
Кожна компанія потребує правильних інструментів для розквіту. Щоб масштабувати свій бізнес, вам потрібне доступне програмне забезпечення, пропонує правильну функціональність, швидко оволодіє та підкреслює ключові можливості. Pipedrive-це інструмент CRM, орієнтований на продаж (управління відносинами з клієнтами), який командам усіх розмірів люблять використовувати. З 100 000+ клієнтами, що платять, що охоплюють 179 країн, торгові команди втягуються простим, але потужним дизайном нашого CRM, який надає пріоритетність. Використовуючи Pipedrive, нічого не потрапляє через тріщини, що дозволяє вашій команді витрачати менше часу на подання та більше часу на продаж, із програмним забезпеченням CRM, яке є і спритним, і потужним. Pipedrive призначений для того, щоб допомогти малому бізнесу рости. Понад десять років ми зобов’язані будувати найкращий CRM - CRM від і для продавців. Результат-це простий у використанні, ефективний інструмент продажу, який централізує ваші дані, допомагаючи вам візуалізувати весь процес продажу та виграти більше угод.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення для маркетингу електронної пошти, що сприяє продажам. Створіть, надсилайте та відстежують електронні кампанії, які допомагають вам створити сильну клієнтську базу. Від прекрасних шаблонів електронної пошти до простого у користуванні редактора та інструментів автоматизації до аналітики в режимі реального часу, Zoho Campails має все це.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це всеосяжна платформа маркетингу електронної пошти, яка забезпечує малий бізнес, сопренери, тренери та маркетологи з потужними та доступними інструментами для розширення своєї аудиторії, взаємодії зі своїми абонентами та перетворення абонентів на оплачуваних клієнтів. Маючи понад 25 років досвіду, наші клієнти вибирають GetResponse для нашого зручного для користувача рішення, нагородами 24/7 підтримки клієнтів та потужних інструментів, що виходять за рамки маркетингу електронної пошти-з автоматизацією, зростанням списку та додатковими інструментами зв'язку, такими як Webinars та Live Live Чат, щоб допомогти підприємствам будувати свій особистий бренд, продати свою продукцію та послуги та створити громаду. Потрібна більш вдосконалена платформа? GetResponse Max та Max² - це рішення для вимогливих користувачів, які шукають розширені функції маркетингу та надійну підтримку.
SuiteDash
suitedash.com
Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням, оскільки вони витратили занадто багато часу та грошей, намагаючись вивчити кілька систем, а потім змусити ці декілька систем працювати разом. SuiteDash вирішує цю проблему, поєднуючи найбільш часто використовувані бізнес-інструменти в один.
Kit
kit.com
KIT (раніше ConvertKit)-це перша операційна система електронної пошти для творців, які будують цінний бізнес.
SendFox
sendfox.com
Збільште свою аудиторію за допомогою кампаній електронною поштою, автоматизації та цільових сторінок, які інтегрують ваш вміст.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у виставленні рахунків, застосування зворотних нарахувань до розрахунків податків, керування порталом для клієнтів із єдиним входом, керування підписками клієнтів. Крім того, ви навіть можете рекламувати свої продукти за допомогою інтегрованої системи керування партнерами, установлювати правила комісії та керувати виплатами тощо.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Ісаак Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували в рамках програми акселератора Techstars. Станом на 2017 рік SendGrid зібрав понад 81 мільйон доларів і має офіси в Денвері, Колорадо; Боулдер, Колорадо; Ірвайн, Каліфорнія; Редвуд Сіті, Каліфорнія; і Лондон. Компанія вийшла на біржу з дебютом на Нью-Йоркській фондовій біржі 16 листопада 2017 року. Twilio придбала SendGrid у лютому 2019 року.
Freshsales
freshworks.com
Прискоріть свій дохід за допомогою контекстних продажів Персоналізуйте залучення, скорочуйте цикл продажу та розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Функція упакована набору для продуктів для підприємств усіх розмірів. Освіжаюче хмарне програмне забезпечення вашим командам сподобається. Підтримка | Продажі | ITSM | Хмара АТС
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, маркетинг електронною поштою та продукти. Все під одним дахом. Тисячі таких людей, як ви, використовують Podia, щоб об’єднати весь свій бізнес на одній платформі. Подія безкоштовна. І коли ви ростете, у нього є всі інструменти, які вам знадобляться, щоб продовжувати рости.
Levitate
levitate.ai
Заснована у 2017 році творцем ShareFile Джессі Ліпсоном, Levitate допомагає малим підприємствам зосередитися на тому, що вони вміють найкраще: налагодженні відносин. Levitate – це маркетинговий інструмент для підтримки зв’язку, розроблений, щоб допомогти малим підприємствам будувати та підтримувати справжні стосунки зі своїми клієнтами. Платформа Levitate дозволяє користувачам надсилати особисті електронні листи у великому обсязі, підтримувати зв’язок із клієнтами за допомогою текстових повідомлень, надсилати опитування, планувати зустрічі, запам’ятовувати ключові факти про їхні контакти та досягати бізнес-цілей за допомогою персоналізованого підходу – і все це завдяки спеціальному маркетинговому тренеру бік.
Customerly
customerly.io
Надайте своїм клієнтам підтримку, на яку вони заслуговують. Customer дозволяє легко й надалі пропонувати своїм клієнтам підтримку світового рівня, поки ви розвиваєте та масштабуєте свій бізнес
Markate
markate.com
Markate.com: потужні інструменти CRM, керування робочими місцями та автоматизації маркетингу для постачальників домашніх послуг Додаток Markate ідеально підходить для будь-якого сервісного бізнесу, який шукає доступне, готове до мобільних пристроїв, просте у використанні рішення для наскрізного керування. Дізнайтеся, як Markate допомагає вашому бізнесу. * Ваш бізнес, ваш шлях із Markate Markate співпрацює з вами, працюючи разом для досягнення ваших бізнес-цілей. * Оптимізуйте свої операції для підвищення ефективності Створено для скорочення паперової роботи, автоматизації процесів і звільнення вашого часу. * Доступні гнучкі рішення відповідно до ваших потреб Створено для розширення можливостей малого бізнесу, допомагаючи їм працювати ефективніше, мінімізуючи витрати. * Максимізуйте час, ресурси та прибуток Він тут, щоб спростити ваші операції, щоб ви могли зосередитися на тому, що дійсно рухає ваш бізнес вперед. * Зберігайте клієнтів на все життя Оснащений маркетинговими інструментами, призначеними для збільшення утримання клієнтів, що є ключовим аспектом вашого успішного бізнесу.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — це комплексна платформа для залучення клієнтів. Такі функції, як «To-Do» для команд, можливості керування клієнтами, створення автоматизованих робочих процесів, призначення електронних листів, позначення електронних листів, щоб залишатися впорядкованими, і додавання внутрішніх приміток допомагають зменшити робоче навантаження електронної пошти та полегшити навантаження на електронні листи вашої команди. Крім того, у Helpmonks є опція Live-Chat, включена в кожен план, і потужна маркетингова платформа електронної пошти для кампаній електронною поштою та автоматичних тригерів електронної пошти. Крім того, Helpmonks — це єдиний спільний інструмент для вхідних повідомлень, який пропонує кілька моделей розгортання — SaaS (хостинг), виділені хмарні сервери та локальні (самостійно розміщені) варіанти, і вартість якого здійснюється за поштову скриньку, а НЕ за користувача. Helpmonks — це програмне забезпечення для спільної поштової скриньки, яке дає змогу вашій команді співпрацювати в розмовах електронною поштою. Helpmonks робить усі ваші спільні поштові скриньки доступними в централізованому місці, тож ваша організація отримує прозорість і розуміння всіх електронних листів вашої команди. Для кожного члена команди. В офісі, вдома або для віддалених команд. Крім того, Helpmonks працює з усіма постачальниками послуг електронної пошти, тому ви можете продовжувати використовувати інструменти, які вже знаєте та використовуєте.
Litmus
litmus.com
Лакмус – це те, як маркетологи враховують кожне відправлення. Це основний компонент вашого стеку технологій, який дозволяє вам створювати, персоналізувати, тестувати, переглядати та аналізувати кожну електронну пошту, яку ви надсилаєте. Занадто багато компаній розсилають несправні електронні листи, навіть не підозрюючи про це, втрачаючи глибші знання, необхідні для справді покращення результатів, і намагаючись персоналізувати електронні листи в масштабі. З Litmus ви отримуєте кращий спосіб створювати, тестувати та довіряти кожному вихідному повідомленню. Ось чому понад 700 000 професіоналів з маркетингу, включаючи 80% зі списку Fortune 100, звернулися до нас. І ось як ми досягли рейтингу задоволеності клієнтів у 98%. Лакмус. Зробіть так, щоб кожне відправлення було враховано.
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бізнесу – від компаній з однією особою до середніх і великих корпорацій. Завдяки спеціальній інтеграції для платформ електронної комерції ви можете просто додавати продукти до своїх інформаційних бюлетенів, просто скопіювавши та вставивши URL-адресу продукту, і Sender автоматично витягне зображення продуктів, описи, ціни тощо. Блогери та інформаційні маркетологи можуть використовувати розширені функції автоматизації Sender, ділитися інформаційними бюлетенями зі своїми підписниками в соціальних мережах і відстежувати результати. Крім того, Sender пропонує багато додаткових функцій, щоб допомогти досягти найкращих маркетингових результатів за допомогою Push-сповіщень для дезактивації, транзакційних і автоматизованих послідовностей електронних листів, інтеграції API та простого у використанні конструктора форм підписки перетягуванням і скиданням. Усі ці функції доступні в усіх планах Sender, включаючи щедрий план БЕЗКОШТОВНО НАЗАВЖДИ, який дозволяє надсилати до 15 000 електронних листів 2 500 передплатникам щомісяця.
GoSquared
gosquared.com
Перша в світі стійка платформа електронного маркетингу. Перейдіть із MailChimp, щоб надсилати кращі кампанії електронною поштою, розширювати свою аудиторію та відновлювати планету.
Systeme
systeme.io
Systeme.io має всі інструменти, необхідні для розвитку вашого онлайн-бізнесу. Натисніть тут, щоб створити БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис!
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від електронного маркетингу. Ось усе, що ви можете робити з Mailmunch: - Створюйте списки розсилки за допомогою різноманітних форм для реєстрації для будь-якої галузі та випадку використання - Підтримуйте ці потенційні клієнти за допомогою послідовностей підтримки потенційних клієнтів - Зменште відмову від кошика та створюйте повторні продажі за допомогою простої у створенні автовідповідачі - Рекламуйте нові кампанії або оголошуйте про оновлення продукту за допомогою високоякісних трансляцій - Збільшуйте конверсії за допомогою наших привабливих цільових сторінок, розроблених для високої тяги. Mailmunch також неймовірно простий у налаштуванні. Наш інтуїтивно зрозумілий інструмент перетягування та скидання разом із сотнями безкоштовних шаблонів гарантують, що ви зможете запустити будь-яку кампанію за лічені хвилини, будь то форма для реєстрації, кампанія електронною поштою чи цільова сторінка. І якщо вам цікаво, чи підходить Mailmunch для вашої організації, не хвилюйтеся. Mailmunch має варіант для кожної галузі та галузі. Докладніше про форми реєстрації в Mailmunch: - Шість різних типів форм реєстрації - Велика бібліотека шаблонів для будь-якого випадку використання - Розширені правила відображення та A/B-тестування - Конструктор перетягування та скидання для легкого налаштування - Зручні для мобільних пристроїв форми, які добре виглядають на кожному пристрої Більше про цільові сторінки Mailmunch: - Велика бібліотека шаблонів для будь-якої галузі - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Готова інтеграція з провідними службами маркетингу електронною поштою - Тестування A/B для оптимізації для високої конверсії Більше про маркетинг електронною поштою Mailmunch : - Велика бібліотека шаблонів для кожної кампанії та ніші - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Послідовності автовідповідача - Легко розробляти та планувати трансляції У нашому потужному наборі інструментів є багато іншого, щоб задовольнити всі ваші потреби маркетингу електронною поштою. Усі наші платні плани мають 60-денну гарантію повернення грошей, що дасть вам впевненість спробувати найпростіший інструмент зростання потенційних клієнтів і маркетингу електронною поштою, який ви знайдете.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail — це інструмент для автоматизації вашої особистої електронної пошти для продажу та маркетингу. Якщо ви або ваша команда прагнете побудувати передбачуваний канал продажів, звертаючись до потенційних клієнтів електронною поштою, щоб отримати нових потенційних клієнтів, вам сподобається QuickMail. Незалежно від того, чи ви перебуваєте на зустрічі, розмовляєте по телефону чи навіть спите, QuickMail буде в курсі ваших контактів, щодня зв’язуючись із потрібною кількістю потенційних клієнтів і зв’язуючись із тими, хто не відповів. Таким чином ви та ваша команда зможете зосередитися на більш важливих речах, як-от просування залучених потенційних клієнтів далі на шляху клієнта. За допомогою QuickMail ви можете надсилати дуже персоналізовані електронні листи прямо зі своєї папки "Вхідні", користуючись при цьому найновішими технологіями для максимальної доставки електронної пошти.
Flexmail
flexmail.be
Flexmail полегшив маркетинг електронною поштою: ви розробляєте листи та кампанії відповідно до своїх потреб, охоплюєте людей, які важливі для вас, і вчитеся на правильних результатах. Подивіться ширшу картину для кожної окремої людини у вашому списку, об’єднайте інформацію за допомогою форм і цільових сторінок, налаштуйте персоналізовані повідомлення та автоматизуйте роботу. Flexmail повністю підтримує багатомовне спілкування та пропонує вам найкращу доступність.
INBOX
useinbox.com
Створіть власну маркетингову стратегію Надішліть за лічені секунди Надішліть і проаналізуйте маркетингові кампанії електронною поштою. Почніть свій безкоштовний план із необмеженим кредитом. Безкоштовно на все життя! Зареєструйтеся безкоштовно Перегляньте ціни INBOX — це інструмент електронного маркетингу з більш потужними функціями та гнучкістю, ніж будь-який інший Простий у використанні Створіть кампанію в | Створіть маркетинг електронною поштою, щоб ваші передплатники захоплювалися INBOX
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша комплексна платформа веб-маркетингу для цифрових агентств, маркетологів, компаній і консультантів. Функціональність Конструктор веб-сайтів, конструктор послідовностей, цільові сторінки, спливаючі вікна, електронна комерція включає CRM із маркетингом електронною поштою, конструктор форм, конструктор опитувань, онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, аналітика, веб-перехоплення та багато іншого! Ваше головне рішення. Відсутність коду, простота перетягування та набір інструментів конвертації гарантують рентабельність ваших інвестицій. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — це корпоративна маркетингова платформа електронної пошти, яка допомагає брендам збільшити продажі, утримати клієнтів і підвищити цінність клієнтів. Основні моменти включають простий у використанні конструктор електронної пошти з опціями перетягування, інструменти сегментації для адаптації ваших повідомлень до користувачів і створення різноманітних форм захоплення намірів. Як інтелектуальний інструментарій електронної пошти, компанії можуть використовувати Kasplo, щоб якнайкраще скористатися перевагами цієї економічно ефективної маркетингової платформи, що орієнтована на рентабельність інвестицій.
Glue Up
glueup.com
Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, управління проектами, управління навчанням, опитування, фінанси та інші інструменти продуктивності. Хмарні рішення Glue Up постачаються з двома мобільними додатками – одним для організацій, а іншим для їхніх спільнот. Рішення ідеально підходять для асоціацій, торгово-промислових палат, організаторів заходів і всіх членських організацій, які бажають краще служити своїм громадам, навіть якщо не завжди можливо зустрітися особисто. Після пандемії 2020 року Glue Up також оснащений розширеними функціями взаємодії, такими як Speed Networking, рішення для залучення спільноти або рішення для вебінару.
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz — це багатоканальна платформа холодного зв’язку, яка допомагає підприємствам перетворювати потенційних клієнтів на покупців. SendBuzz надає користувацькі послідовності потоків, за допомогою яких власники бізнесу та маркетологи можуть автоматизувати свій маркетинг і продажі за допомогою електронної пошти, WhatsApp, соціальних мереж, текстових повідомлень тощо.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend — це комунікаційне програмне забезпечення для компаній і розробників. Ми пропонуємо SMS, MMS, голосовий зв’язок, онлайн-пошту, електронну пошту та факс — щоб допомогти вам спілкуватися з важливими людьми. ClickSend підтримує наша талановита команда з понад 100 людей, які працюють в Австралії, Філіппінах, Англії, Америці, В’єтнамі та інших країнах. Інструменти ClickSend використовуються одними з найбільш надійних брендів, організацій і розробників у всьому світі. Тому що вони прості у використанні, автоматизації та інтеграції. ClickSend пропонує цілодобову підтримку та блискавичну доставку через безпечну та надійну платформу. Клієнти ClickSend надсилають повідомлення через ClickSend Dashboard, мобільний додаток, гнучкий API або інтеграцію. Від малого бізнесу до підприємства ClickSend забезпечує мільярди повідомлень по всьому світу завдяки 232+ прямим з’єднанням операторів. Крім того, ClickSend завжди оплачується за використання. Ось чому ClickSend – це вирішене ділове спілкування. ClickSend з гордістю є частиною Sinch, Customer Communications Cloud.
MadMail
madmail.allapps.io
Майстерний маркетинг електронною поштою став простим. Зробіть революцію у своїх маркетингових кампаніях електронною поштою за допомогою MadMail від allapps.io. Безперешкодно зв’язуйтеся зі своєю аудиторією, незалежно від того, чи це клієнти, клієнти чи потенційні клієнти, і досягайте нових висот залучення. Створюйте привабливі електронні листи, захоплюйте одержувачів і досягайте чудових результатів. Особливості: 👉 Створення кампанії без зусиль: створюйте привабливі електронні листи за допомогою зручних шаблонів і параметрів налаштування. 👉 Сегментація та націлювання: охопіть потрібну аудиторію з точністю за допомогою вдосконаленої сегментації. 👉 Автоматизація: налаштуйте автоматизовані робочі процеси, щоб виховувати потенційних клієнтів, інтегрованих користувачів тощо. 👉 Цікавий вміст: вставляйте зображення, відео та інтерактивні елементи, щоб привернути увагу. 👉 Аналітика та статистика: отримуйте цінну інформацію за допомогою докладних показників ефективності електронної пошти. 👉 Адаптивний дизайн: переконайтеся, що ваші електронні листи виглядатимуть чудово на будь-якому пристрої, покращуючи взаємодію з користувачем. 👉 Персоналізація: створюйте персоналізовані повідомлення, щоб кожен одержувач почувався цінним. 👉 Керування списками: ефективно організовуйте та керуйте своїми контактами для максимального ефекту. 👉 A/B-тестування: оптимізуйте свої кампанії, тестуючи різні елементи для вищих коефіцієнтів конверсії. З MadMail ви не просто надсилаєте електронні листи – ви встановлюєте важливі зв’язки. Розвивайте свою маркетингову стратегію та дивіться, як ваш бізнес процвітає. Спробуйте MadMail сьогодні та відчуйте силу ефективного електронного маркетингу.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — це маркетингова платформа електронної пошти, яка має глобальну місію допомогти компаніям у всьому світі налагодити відносини зі своїми клієнтами. * СТВОРЮЙТЕ ЕЛЕКТРОННІ ПОСИЛАННЯ, ЯКІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ Користувачі будь-якого рівня кваліфікації можуть створювати кампанії електронною поштою, які принесуть результати. Інтуїтивно зрозумілий конструктор електронних листів без коду в поєднанні з потужністю контенту, створеного штучним інтелектом, полегшує надсилання повідомлень, які резонують із вашою аудиторією. Почніть з нуля або виберіть із великої бібліотеки готових шаблонів. * РОЗШИРЮЙТЕ СВІЙ СПИСОК Створюйте власні цільові сторінки, форми та опитування, щоб розширювати та залучати свій список. Будь-хто може використовувати прості інструменти створення потенційних клієнтів Benchmark Email для залучення нових передплатників. Або підключіться до улюблених інструментів Lead Gen за допомогою Zapier. * ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ ПРОЯВЛЕННЯ Надсилайте своєчасний персоналізований вміст електронної пошти за допомогою автоматизованих робочих процесів у візуальному конструкторі. Активувати електронні листи на основі поведінки чи атрибутів ваших контактів. * ОПТИМІЗУЙТЕ ТА ВИМІРЮЙТЕ УСПІХ Інструменти звітування дають уявлення про найефективніші кампанії, тоді як a/b-тестування забезпечує важіль для покращення ваших ключових показників. Протягом десятиліть Benchmark Email надає підприємствам у всьому світі інтелектуальні інструменти електронного маркетингу, які допомагають їм охопити свою аудиторію.
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell-це всеосяжна платформа для маркетингу CRM та електронної пошти, яка допомагає організаціям B2B працювати разом, щоб виграти більше угод. Досить простий для будь-якого користувача та достатньо складного для будь-якого бізнесу, Nutshell створений для команд, які втомилися жонглювати окремими інструментами з продажу та маркетингу та не хочуть платити штатному адміністраторі для управління своїм програмним забезпеченням. Кожна підписка на Nutshell включає необмежені контакти CRM та зберігання даних, повністю настроювані інструменти звітності, безкоштовну допомогу з міграції даних та підтримку живого класу світового класу, все за надзвичайно доступною ціною. Nutshell інтегрується з програмним програмним забезпеченням, який вже використовує, включаючи Google Workspace/Gmail, Microsoft Office/Outlook, QuickBooks Online, Intercom та Slack. Nutshell також пропонує рідні додатки для iPhone та Android, що дозволяє представникам продажів створювати, шукати та редагувати контактну інформацію, перебуваючи в полі. Запущений у 2010 році, Nutshell обслуговує тисячі підприємств у всьому світі і була названа найкращим CRM як для зручності для користувачів, так і для доступності.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це платформа роздрібного маркетингу, яка допомагає маркетологам за лічені хвилини перетворити дані на кампанії, що приносять дохід. Завдяки даним, вбудованим безпосередньо в робочі процеси кампанії, а також прогнозним моделям «вкажи та клацни», маркетологи роздрібної торгівлі можуть залишити ручні процеси в задньому плані та запустити будь-яке спілкування та автоматизувати хто, що, коли, де з кожної електронної пошти, мобільного пристрою, сайту та платних медіа повідомлення для кожного окремого покупця. Понад 400 брендів довіряють Bluecore швидкому збільшенню утримання клієнтів і прогнозованому доходу, включаючи Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga та Lulu & Georgia.
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus — це інструмент електронного маркетингу, який пропонує багатий набір шаблонів електронного маркетингу, що дозволяє користувачам створювати кампанії, які реагують на будь-який пристрій, за лічені хвилини. Користувачі мають можливість створювати послідовності електронних листів, імпортувати контакти, інтегруватися з формами та створювати індивідуальні звіти. За допомогою сегментації користувачі можуть створювати високоцільові кампанії електронною поштою на основі даних клієнтів, які є найбільш важливими для їхнього бізнесу. Інструменти автоматизації EmailOctopus дають змогу користувачам створювати послідовності повідомлень електронної пошти на основі часу. Ділячись найбільш читаним вмістом із новими передплатниками, організації можуть зацікавити свою аудиторію своїм блогом або створити вітальну серію, щоб представити новим клієнтам спокусливу знижку, щоб збільшити дохід для магазинів електронної комерції. Рішення містить широкий набір маркетингових шаблонів електронної пошти, які дозволяють користувачам створювати адаптивні кампанії, наприклад красиво оформлені інформаційні бюлетені або прості персоналізовані електронні листи з простим текстом. EmailOctopus надає користувачам докладні дані про ефективність кампанії в режимі реального часу, де кожен клік і відкриття відстежуються разом із відмовами та відписками. Цільові сторінки, вбудовані та спливаючі форми, а також плагін Wordpress допомагають організаціям розширити базу контактів, щоб збирати адреси електронної пошти без коду чи складної інтеграції. Інструменти для обробки відмов допомагають брендам підтримувати свою репутацію відправника, автоматично видаляючи списки про відмову від підписки, відмову та скарги. API розробника EmailOctopus забезпечує глибоку інтеграцію в існуючі бізнес-сайти та можливість підтримувати поточні списки передплатників. EmailOctopus може підключатися до понад 2000 платформ і сервісів через Zapier, включаючи MailChimp, Salesforce, Shopify, Eventbrite, SurveyMonkey, Gravity Forms, Ticket Tailor тощо.
Nureply
nureply.com
Nureply — це програмне забезпечення для холодної електронної пошти, яке використовує передову технологію ШІ для персоналізації електронних листів, переписування вмісту та надсилання електронних листів із максимальною ефективністю. Він розроблений, щоб допомогти командам, які працюють за кордоном, збільшити продажі та збільшити дохід за допомогою набору інструментів на основі штучного інтелекту. Модель штучного інтелекту Nureply навчена на більш ніж 1 мільярді параметрів, щоб гарантувати, що електронні листи створюються за допомогою людського та штучного інтелекту. Він також здатний автоматично створювати кампанії електронною поштою та планувати подальші дії на місяці вперед. Крім того, модель штучного інтелекту може оптимізувати кампанії за ключовими показниками ефективності (KPI), такими як частота відкриття, кількість відповідей і кількість кліків. Nureply також пропонує такі функції, як скасування одним клацанням миші, відсутність контракту та нульові шанси потрапляння електронних листів у папку спаму. Він також пропонує перевірку ключових слів для спаму, щоб переконатися, що електронні листи надходять у потрібну скриньку. Крім того, Nureply може генерувати персоналізовані перші рядки за лічені секунди та в 3 рази швидше, ніж будь-який інший інструмент ШІ. Завдяки Nureply користувачі можуть заощаджувати до 200 хвилин на день і підвищувати рівень відповіді на 240%. Нарешті, Nureply пропонує 7-денну безкоштовну пробну версію з 30 безкоштовними кредитами, щоб випробувати всі його функції.
EcoSend
ecosend.io
Перша в світі стійка платформа електронного маркетингу. Перейдіть з MailChimp, щоб надсилати кращі кампанії електронною поштою, розширювати свою аудиторію та відновлювати планету.
Mailpro
mailpro.com
Розвивайте свої маркетингові кампанії електронною поштою за допомогою Mailpro: комплексне рішення, інтуїтивно зрозумілий дизайн, відстеження в реальному часі. Спробуйте зараз!
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — це рішення для автоматизації маркетингу та маркетингу електронною поштою, розроблене для малих підприємств, що швидко розвиваються, з обмеженими бюджетами. Наша мета — надати функції корпоративного рівня деяких наших найбільших конкурентів за доступною для кожного ціною. У більшості випадків ніколи не потрібно платити тисячі доларів за ці додаткові функції, але вони просто не коштують так багато, щоб справді працювати. Наші ціни встановлені таким же чином. Якщо ви новачок, використовуйте
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo — це сучасний інструмент маркетингу електронною поштою, який допомагає створювати та надсилати інтерактивні електронні листи, схожі на додатки, щоб отримати більшу кількість конверсій і рентабельність інвестицій. Він оснащений усіма функціями, які ви бачите в різних ESP, а також інтерактивними електронними листами AMP, щоб отримати кращу рентабельність інвестицій, ніж будь-коли. З Mailmodo ви можете - - Створювати приголомшливі електронні листи без коду - Інтегруватися з понад 1000 інструментами - Сегментувати свою аудиторію за лічені хвилини - Запускати подорожі та автоматизацію - Покращувати доставляемість і кількість відкритих листів і багато іншого.
Totango
totango.com
Totango — це успіх клієнтів, який компанії, що займаються програмним забезпеченням, не можуть перерости, забезпечуючи необмежену масштабованість і незрівнянний час, щоб допомогти багатофункціональним корпоративним командам підвищити продуктивність, утримання та розширення. Заздалегідь розроблені програми успіху клієнтів, у які включено найкращі галузеві практики, дозволяють швидко та легко розпочати роботу, адаптуватись до вашого бізнесу та досягати критичних бізнес-результатів на кожному етапі шляху клієнта. Найбільші у світі команди успіху клієнтів, зокрема SAP, Github, Schneider Electric і Aircall, використовують Totango для інтеграції даних клієнтів для 360-градусного огляду здоров’я клієнтів, спільного керування портфелем клієнтів, а також проактивної та розумної взаємодії зі своїми клієнтами. .
VerticalResponse
verticalresponse.com
VerticalResponse®, компанія Deluxe, допомагає компаніям спілкуватися зі своїми клієнтами через електронну пошту, соціальні мережі тощо. Створюйте, керуйте та оптимізуйте маркетингові кампанії електронною поштою лише кількома клацаннями миші, не потребуючи досвіду проектування чи програмування. Вибирайте з безлічі привабливих шаблонів, адаптованих до мобільних пристроїв, або створюйте повідомлення з нуля за допомогою нашого простого редактора електронної пошти. Економте час за допомогою автоматичних вітальних повідомлень та інших автовідповідачів, які забезпечують чудовий досвід для ваших передплатників електронної пошти. Ще більше залучайте свою аудиторію за допомогою публікацій у соціальних мережах, цільових сторінок і опитувань клієнтів, які можна створити та опублікувати за лічені хвилини. Крім того, VerticalResponse інтегрується з Salesforce і десятками інших онлайн-платформ, що дозволяє легко отримувати дані клієнтів, які надходять прямо у ваші списки контактів. Понад 1 400 000 підприємств будь-якого розміру довірили платформі VerticalResponse свої маркетингові потреби електронною поштою.
Emercury
emercury.net
Emercury допомагає маркетологам, підприємцям і власникам бізнесу залучати клієнтів, конвертувати більше продажів у існуючих клієнтів і навчати ваших клієнтів, щоб збільшити утримання за допомогою нашої простої у використанні платформи автоматизації електронного маркетингу. Наш підхід до маркетингу електронною поштою базується на навчанні маркетолога найкращим практикам маркетингу електронною поштою. Ми стаємо вашими розширеними фахівцями з маркетингу електронною поштою, чи то для оптимізації автоматизації, покращення доставки чи покращення взаємодії. Ми повністю прозорі та віримо у відкрите спілкування в будь-який час.
OpenMoves
openmoves.com
Платформа OpenMoves OM3 — це платформа електронного маркетингу корпоративного рівня, яка надзвичайно проста у використанні та поставляється з нашими послугами I-do™ і We-do™, тож ви можете вибрати, як ви хочете працювати з нами (самообслуговування чи повне обслуговування) . Скористайтеся найпростішою функцією перетягування для створення адаптивних мобільних шаблонів електронної пошти, автоматизованих дріп-кампаній, підрахунку потенційних клієнтів, сегментації користувачів на основі поведінки та багато іншого. Розширені функції включають залишення кошика та перегляду, інтеграцію PipeDrive, Salesforce та MS Dynamics, а також Magento, Shopify та багато іншого. Дізнайтесь більше на: www.openmoves.com/om3-signup
Big Mailer
bigmailer.io
Доступна маркетингова платформа електронної пошти – масова + крапельна + транзакційна – безкоштовно до 1000 контактів. BigMailer підтримує всі основні типи кампаній електронної пошти – масову, автоматизовану, крапельну, автоматичні відповіді, rss для електронної пошти та транзакційну – і дозволяє відправникам великого обсягу об’єднувати всі свої електронні листи. діяльності на єдиній платформі. Вбудоване керування брендом дозволяє оптимізувати робочі процеси для агентств, великих команд, багатопродуктових компаній і виробників із кількома проектами. Запрошуйте необмежену кількість користувачів або клієнтів із відповідним рівнем дозволу та будь-коли змінюйте доступ. Варіант білої мітки доступний для планів агентства та підприємства. Відмови, скасування підписки та скарги обробляються автоматично. Можливість самостійного експорту чи видалення списків у будь-який час, не звертаючись до служби підтримки. Гнучкі параметри керування шаблонами електронної пошти – створюйте чудові шаблони, оптимізовані для мобільних пристроїв, за допомогою нашого редактора з технологією drag-n-drop або скористайтеся нашим класичним редактором, щоб керувати наявними фірмовими шаблонами та редагувати їх як форматований текст або код. Розміщуйте необмежену кількість зображень для використання у своїх шаблонах. Поділіться вибраними шаблонами між брендами. Усі облікові записи починаються на безкоштовному рівні, CC не потрібна.
Robly
robly.com
Robly – це постачальник послуг електронної пошти, розроблений для підприємств будь-якого розміру, що спеціалізується на підтримці благодійних, некомерційних, освітніх відділів і релігійних організацій. Використовуючи запатентовану автоматизацію та технологію штучного інтелекту, він допомагає початківцям і експертам досягти на 50% вищих показників відкриття та збільшити списки електронних листів до чотирьох разів швидше. Інструменти Robly динамічно доставляють електронні листи, коли передплатники найімовірніше відкриють листи, автоматично перенацілюють тих, хто не відкриває, і захищають статус відправника, сегментуючи та блокуючи надсилання незаангажованим користувачам. Заснована в 2013 році, штаб-квартира компанії знаходиться в Нью-Йорку.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy — це платформа для написання електронної пошти на базі ШІ, розроблена спеціально для маркетологів. Зосереджуючись на економії часу та зусиль користувача, він надає допомогу у створенні ефектного вмісту для широкого спектру маркетингових кампаній електронною поштою, включаючи крапельниці та інформаційні бюлетені. У ньому є AI Copywriter для створення привабливих електронних листів, Email Sequence Creator для написання кількох електронних листів і Newsletter Creator для створення насичених зображеннями інформаційних бюлетенів. Інструмент також містить функцію публікації електронною поштою, яка допомагає користувачам надсилати красиво оформлені електронні листи. Крім того, Hoppy Copy дозволяє користувачам відстежувати електронні листи своїх конкурентів, пропонуючи важливу інформацію для вдосконалення власних стратегій. Інструмент AI Chat, що імітує таку систему, як ChatGPT, є для допомоги в маркетингу. Він також розширює свої інструменти, включаючи такі функції, як AI Image Creator, AI Copy Editor і AI Content Converter, які допомагають у проектуванні, редагуванні та перепрофілюванні відповідно. Додаткові ресурси надаються у вигляді шаблонів дизайну та написання. Також доступна перевірка на спам, щоб переконатися, що створений вміст не потрапляє в папки зі спамом. Окрім створення електронної пошти, користувачі можуть використовувати Hoppy Copy для інших типів маркетингового вмісту, від описів продукту до оголошень у Facebook і Google.
SendX
sendx.io
SendX — це інтуїтивно зрозуміле, доступне та багатофункціональне програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою для маркетологів і власників бізнесу. SendX пишається тим, що надає маркетологам один із найпростіших інтерфейсів користувача в галузі. SendX забезпечує необмежену кількість надсилань електронної пошти з будь-яким тарифним планом, потужні можливості автоматизації, цілодобову підтримку в реальному часі, найкращу у своєму роді можливість доставки електронної пошти. Понад 3000 компаній у всьому світі довіряють SendX для свого електронного маркетингу. **Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії (кредитна картка не потрібна). **Ціна починається від 7,49 доларів США на місяць Основні функції та переваги: - Надсилайте необмежену кількість кампаній електронною поштою - Створіть свій список електронної пошти за допомогою форм і спливаючих вікон - Потужні інструменти автоматизації - Дизайн за допомогою редактора електронної пошти Drag & Drop (кодування не потрібне) - Найкращий у своєму класі Можливість доставки електронної пошти (доставляйте електронні листи в основну скриньку вхідних повідомлень - Безкоштовна служба міграції (ми безкоштовно перенесемо ваш обліковий запис маркетингу електронної пошти з будь-якого ESP) - Нам довіряють понад 3000 компаній у всьому світі - 14-денна безкоштовна пробна версія (кредитна картка не потрібна, миттєве налаштування)
Rasa.io
rasa.io
Наші інформаційні бюлетені залучають ваших клієнтів за допомогою підібраного вмісту та допомагають будувати стосунки. Ми надаємо компаніям спосіб регулярно надавати реальні переваги кожному в їхньому списку розсилки. І не просто регулярно, а актуально. Завдяки автоматизації компанії можуть працювати на новому рівні частоти, не витрачаючи більше часу, зусиль або грошей. Кожного разу, коли ви надсилаєте, наша платформа надсилає індивідуальну та повністю індивідуальну розсилку кожному з ваших підписників. Ви обираєте джерела та тему, а rasa.io займається іншим. Наш штучний інтелект збирає та переглядає статті, створені вашими джерелами, щоб отримувати лише найрелевантніші для вашої розсилки. Потім статті фільтруються та призначаються для надсилання кожному окремому підписнику на основі його власних унікальних інтересів.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor від Marigold — це простий інструмент маркетингу електронною поштою, який дає змогу маркетологам надсилати красиві та персоналізовані електронні листи, створюючи надійний канал для збільшення взаємодії з передплатниками та сприяння лояльності читачів і переходів. Красиві шаблони, інструмент перетягування та сегментація на основі взаємодії дозволяють маркетологам надавати цільовий вміст великим спискам передплатників без будь-яких технічних знань.
Sendy
sendy.co
Sendy — це програма для розсилки електронних листів, яка дає змогу надсилати відстежувані електронні листи через Amazon Simple Email Service (SES). Це дає змогу надсилати автентифіковані масові листи за шалено низькою ціною без шкоди для доставки.
AdRoll
adroll.com
Завдяки маркетинговому програмному забезпеченню AdRoll, керованому штучним інтелектом, ви можете отримати складне націлювання на аудиторію, міжканальне залучення, розширене вимірювання та атрибуцію – все в одному місці. Створюйте бренд, який люблять клієнти, перетворюйте більше відвідувачів на клієнтів і підвищуйте лояльність клієнтів за допомогою платформи розвитку AdRoll.
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