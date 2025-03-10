Програмне забезпечення для створення документів - Найпопулярніші застосунки

Pactly

pactly.com

Pactly — це платформа для керування контрактами, розроблена для оптимізації життєвого циклу вашого контракту, від складання до підписання. Допоможіть командам юристів будь-якого розміру автоматизувати завдання, ефективно співпрацювати з бізнес-командами та отримати доступ до контрактів у реальному часі. Завдяки настроюваним шаблонам, рецензіям підручників за допомогою штучного інтелекту, розширеним робочим процесам і аналітиці Pactly економить час, знижує ризики та покращує процеси. Приєднуйтеся до багатьох малих і великих команд, які використовують Pactly, щоб революціонізувати управління контрактами.