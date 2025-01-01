Програмне забезпечення для створення діаграм - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для створення діаграм дозволяє користувачам створювати складні діаграми, включно з блок-схемами та планами поверхів, використовуючи дані та зображення. Ці інструменти зазвичай пропонують шаблони для спрощення процесу створення діаграм, а також дозволяють користувачам гнучко створювати діаграми з нуля. Деякі програми для створення діаграм можна інтегрувати з іншими інструментами проектування та створювати платформи для спільної роботи, що дозволяє кільком користувачам переглядати та редагувати файли діаграм одночасно.
Запит на новий застосунок
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw — безкоштовна онлайн-дошка для спільної роботи, що дозволяє створювати діаграми та візуалізації без реєстрації і з можливістю експорту.
Miro
miro.com
Міро – це візуальний робочий простір для командної роботи, який дозволяє користувачам спільно створювати та візуалізувати ідеї без обмежень простору.
Whimsical
whimsical.com
Примхливий - це інструмент для співпраці, який дозволяє командам створювати документацію, блок-схеми, прототипи та карти розуму з функціями в реальному часі.
diagrams.net
diagrams.net
Діаграма.net - це онлайн та десктопний інструмент для створення схем різного типу, з можливістю інтеграції з різними платформами для спільної роботи.
Lucid
lucid.co
Lucid - це візуальний інструмент для співпраці, який дозволяє командам створювати проекти за допомогою віртуальних дошок і діаграм.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw+ – віртуальна дошка для спільної роботи, яка дозволяє створювати та організовувати малюнки з можливістю реальної співпраці.
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax - універсальний інструмент для створення схем, що підтримує більше 300 типів діаграм і працює на різних платформах.
Widget Board
widget-board.com
Дошка віджетів - це інструмент для організації даних, який дозволяє створювати персоналізовані панелі з різними віджетами для управління проектами та ідеями.
Moqups
moqups.com
Moqups - це онлайн-інструмент для візуальної співпраці, що дозволяє створювати діаграми, прототипи та каркасні моделі у реальному часі.
Sketch Web
sketch.com
Sketch Web — це платформа для цифрового дизайну, яка дозволяє створювати, співпрацювати, прототипувати та експортувати проекти через веб-додаток.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw - це програма для створення діаграм, технічних креслень та візуалізації даних з можливістю співпраці в реальному часі.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix - це онлайн-дошка для спільної роботи, що дозволяє створювати прототипи, карти розуму та діаграми потоку у реальному часі.
Creately
creately.com
Creately - це платформа для візуальної співпраці, яка допомагає командам організовувати ідеї, плани та документи в одному місці.
Cloudcraft
cloudcraft.co
Cloudcraft - інструмент для створення та управління діаграмами хмарної архітектури, оптимізованих для AWS та Azure, з можливістю реального візуалізації.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy - це інструмент для створення діаграм, що інтегрується з Confluence та Jira, дозволяючи командам створювати професійні схеми та візуалізації.
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Додаток Zen Flowchart дозволяє користувачам легко створювати блок-схеми та інші візуальні схеми за допомогою інтуїтивного інтерфейсу та функції перетягування.
ProcessOn
processon.com
ProcessOn - це онлайн-платформа для спільного створення діаграм, яка дозволяє створювати потоки, макети, BPMN, UML та мапи розуму.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo - онлайн інструмент для створення діаграм, блок-схем та дротяних рамок з функціями спільної роботи та інтеграцією з іншими платформами.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite - додаток для створення креслень та оцінок на мобільних пристроях, що підтримує співпрацю та експортує в різних форматах.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp - це інструмент для створення карт сайтів, потоків користувачів та прототипів, який підтримує командну роботу над UX-дизайном у реальному часі.
Kumu
kumu.io
Kumu дозволяє організовувати складні дані у вигляді графіків зв'язків, що зручно та естетично.
Aha!
aha.io
Aha! - це програмне забезпечення для розробки продуктів, що допомагає командам впорядковувати стратегії, ідеї, співпрацю та документацію.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
StoriesOnBoard - інструмент для управління продуктами в Agile, що дозволяє створювати та візуалізувати карти історій користувачів для команд.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel - це інструмент для команд у розробці програмного забезпечення, що дозволяє співпрацювати над дизайном архітектури в зручному візуальному форматі.
Querychart
querychart.io
Querychart — безкоштовний веб-додаток для генерації потокових діаграм на основі даних, що дозволяє користувачам легко візуалізувати та аналізувати інформацію.
Engage Process
engageprocess.com
Engage Process Modeler забезпечує просте моделювання бізнес-процесів під час робочих сесій, автоматично перевіряючи їхній дизайн та дані.
Qlerify
qlerify.com
Qlerify – це інструмент на базі ШІ, що допомагає організаціям швидко створювати технічні специфікації та кодувати бізнес-процеси.
Allo
allo.io
Allo — це додаток для віддаленої роботи, який об'єднує документи, відеоконференції, управління проектами та спільну роботу на інтерактивній дошці.
Zen UML
zenuml.com
Zen UML - це інструмент для створення та редагування UML-діаграм, що сприяє спільній роботі та візуалізації програмних систем.
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab - це онлайн інструмент для створення діаграм ER, що дозволяє візуально розробляти бази даних без коду і експортувати результати.
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoardIt - інструмент для картографування історій користувачів, що полегшує співпрацю в командах і інтегрується з Agile платформами.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard - це платформа для управління персоналом, що допомагає організаціям покращити комунікацію та залучення працівників у віддаленій роботі.
Slickplan
slickplan.com
Slickplan - це інструмент для планування веб-сайтів, що дозволяє організувати вміст, співпрацювати в команді та створювати інтуїтивні навігаційні шляхи.
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
VisualSitemaps – це інструмент для автоматичного створення візуальних карт сайтів і скріншотів, що допомагає в аудиту веб-ресурсів і плануванні контенту.
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper - це інструмент для аналізу та оптимізації структури веб-сайту, який створює візуальні карти, проводить аудит вмісту та контролює продуктивність.
Overflow.io
overflow.io
Overflow.io — це перший у світі інструмент для створення діаграм користувацьких потоків, призначений для команд з дизайну продуктів.
Samepage
samepage.io
Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.
Rarchy
rarchy.com
Rarchy – це інструмент для планування веб-сайтів, що дозволяє створювати, редагувати та експортувати сайти у різних форматах.
Custellence
custellence.com
Custellence - інструмент для картографування мандрівки клієнтів, що допомагає підприємствам аналізувати та оптимізувати клієнтський досвід.
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud - платформа для аналізу змін, що допомагає користувачам Salesforce приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати процеси управління організацією.
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