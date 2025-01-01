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Програмне забезпечення для створення діаграм
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Програмне забезпечення для створення діаграм - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для створення діаграм дозволяє користувачам створювати складні діаграми, включно з блок-схемами та планами поверхів, використовуючи дані та зображення. Ці інструменти зазвичай пропонують шаблони для спрощення процесу створення діаграм, а також дозволяють користувачам гнучко створювати діаграми з нуля. Деякі програми для створення діаграм можна інтегрувати з іншими інструментами проектування та створювати платформи для спільної роботи, що дозволяє кільком користувачам переглядати та редагувати файли діаграм одночасно.

Запит на новий застосунок


Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

Excalidraw — безкоштовна онлайн-дошка для спільної роботи, що дозволяє створювати діаграми та візуалізації без реєстрації і з можливістю експорту.

Miro

Miro

miro.com

Міро – це візуальний робочий простір для командної роботи, який дозволяє користувачам спільно створювати та візуалізувати ідеї без обмежень простору.

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

Примхливий - це інструмент для співпраці, який дозволяє командам створювати документацію, блок-схеми, прототипи та карти розуму з функціями в реальному часі.

diagrams.net

diagrams.net

diagrams.net

Діаграма.net - це онлайн та десктопний інструмент для створення схем різного типу, з можливістю інтеграції з різними платформами для спільної роботи.

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid - це візуальний інструмент для співпраці, який дозволяє командам створювати проекти за допомогою віртуальних дошок і діаграм.

Excalidraw+

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw+ – віртуальна дошка для спільної роботи, яка дозволяє створювати та організовувати малюнки з можливістю реальної співпраці.

Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

Wondershare EdrawMax - універсальний інструмент для створення схем, що підтримує більше 300 типів діаграм і працює на різних платформах.

Widget Board

Widget Board

widget-board.com

Дошка віджетів - це інструмент для організації даних, який дозволяє створювати персоналізовані панелі з різними віджетами для управління проектами та ідеями.

Moqups

Moqups

moqups.com

Moqups - це онлайн-інструмент для візуальної співпраці, що дозволяє створювати діаграми, прототипи та каркасні моделі у реальному часі.

Sketch Web

Sketch Web

sketch.com

Sketch Web — це платформа для цифрового дизайну, яка дозволяє створювати, співпрацювати, прототипувати та експортувати проекти через веб-додаток.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw - це програма для створення діаграм, технічних креслень та візуалізації даних з можливістю співпраці в реальному часі.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix - це онлайн-дошка для спільної роботи, що дозволяє створювати прототипи, карти розуму та діаграми потоку у реальному часі.

Creately

Creately

creately.com

Creately - це платформа для візуальної співпраці, яка допомагає командам організовувати ідеї, плани та документи в одному місці.

Cloudcraft

Cloudcraft

cloudcraft.co

Cloudcraft - інструмент для створення та управління діаграмами хмарної архітектури, оптимізованих для AWS та Azure, з можливістю реального візуалізації.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Gliffy - це інструмент для створення діаграм, що інтегрується з Confluence та Jira, дозволяючи командам створювати професійні схеми та візуалізації.

Zen Flowchart

Zen Flowchart

zenflowchart.com

Додаток Zen Flowchart дозволяє користувачам легко створювати блок-схеми та інші візуальні схеми за допомогою інтуїтивного інтерфейсу та функції перетягування.

ProcessOn

ProcessOn

processon.com

ProcessOn - це онлайн-платформа для спільного створення діаграм, яка дозволяє створювати потоки, макети, BPMN, UML та мапи розуму.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Cacoo - онлайн інструмент для створення діаграм, блок-схем та дротяних рамок з функціями спільної роботи та інтеграцією з іншими платформами.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite - додаток для створення креслень та оцінок на мобільних пристроях, що підтримує співпрацю та експортує в різних форматах.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp - це інструмент для створення карт сайтів, потоків користувачів та прототипів, який підтримує командну роботу над UX-дизайном у реальному часі.

Kumu

Kumu

kumu.io

Kumu дозволяє організовувати складні дані у вигляді графіків зв'язків, що зручно та естетично.

Aha!

Aha!

aha.io

Aha! - це програмне забезпечення для розробки продуктів, що допомагає командам впорядковувати стратегії, ідеї, співпрацю та документацію.

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

StoriesOnBoard - інструмент для управління продуктами в Agile, що дозволяє створювати та візуалізувати карти історій користувачів для команд.

IcePanel

IcePanel

icepanel.io

IcePanel - це інструмент для команд у розробці програмного забезпечення, що дозволяє співпрацювати над дизайном архітектури в зручному візуальному форматі.

Querychart

Querychart

querychart.io

Querychart — безкоштовний веб-додаток для генерації потокових діаграм на основі даних, що дозволяє користувачам легко візуалізувати та аналізувати інформацію.

Engage Process

Engage Process

engageprocess.com

Engage Process Modeler забезпечує просте моделювання бізнес-процесів під час робочих сесій, автоматично перевіряючи їхній дизайн та дані.

Qlerify

Qlerify

qlerify.com

Qlerify – це інструмент на базі ШІ, що допомагає організаціям швидко створювати технічні специфікації та кодувати бізнес-процеси.

Allo

Allo

allo.io

Allo — це додаток для віддаленої роботи, який об'єднує документи, відеоконференції, управління проектами та спільну роботу на інтерактивній дошці.

Zen UML

Zen UML

zenuml.com

Zen UML - це інструмент для створення та редагування UML-діаграм, що сприяє спільній роботі та візуалізації програмних систем.

ERD Lab

ERD Lab

erdlab.io

ERD Lab - це онлайн інструмент для створення діаграм ER, що дозволяє візуально розробляти бази даних без коду і експортувати результати.

CardBoardIt

CardBoardIt

cardboardit.com

CardBoardIt - інструмент для картографування історій користувачів, що полегшує співпрацю в командах і інтегрується з Agile платформами.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard - це платформа для управління персоналом, що допомагає організаціям покращити комунікацію та залучення працівників у віддаленій роботі.

Slickplan

Slickplan

slickplan.com

Slickplan - це інструмент для планування веб-сайтів, що дозволяє організувати вміст, співпрацювати в команді та створювати інтуїтивні навігаційні шляхи.

VisualSitemaps

VisualSitemaps

visualsitemaps.com

VisualSitemaps – це інструмент для автоматичного створення візуальних карт сайтів і скріншотів, що допомагає в аудиту веб-ресурсів і плануванні контенту.

DYNO Mapper

DYNO Mapper

dynomapper.com

Dyno Mapper - це інструмент для аналізу та оптимізації структури веб-сайту, який створює візуальні карти, проводить аудит вмісту та контролює продуктивність.

Overflow.io

Overflow.io

overflow.io

Overflow.io — це перший у світі інструмент для створення діаграм користувацьких потоків, призначений для команд з дизайну продуктів.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.

Rarchy

Rarchy

rarchy.com

Rarchy – це інструмент для планування веб-сайтів, що дозволяє створювати, редагувати та експортувати сайти у різних форматах.

Custellence

Custellence

custellence.com

Custellence - інструмент для картографування мандрівки клієнтів, що допомагає підприємствам аналізувати та оптимізувати клієнтський досвід.

Elements.cloud

Elements.cloud

elements.cloud

Elements.cloud - платформа для аналізу змін, що допомагає користувачам Salesforce приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати процеси управління організацією.

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